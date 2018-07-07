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Gedruckte Körperhaltung:
Magazin «Stadtgespräche»

Die Zeitschrift «Stadtgespräche» ist ein Stadtmagazin, das seit 1995 quartalsweise in der Hansestadt Rostock erscheint.

Im "Magazin für Bewegung, Motivation und die nachhaltige Kultivierung der Region Rostock" schreiben Fachleute unterschiedlicher Sachgebiete zu ganz verschiedenen Themenschwerpunkten der Hansestadt.

Wenn Sie sich intensiv mit einem bestimmten Thema beschäftigen, das inhaltlich zum Konzept der Rostocker «Stadtgespräche» passt, möchten wir Sie ermutigen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Selber schreiben?




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Legale Sprayer Spots

So war's beim Sommerevent "Back2School" in Lütten Klein

Impressionen Graffiti-Jam Impressionen Graffiti-Jam Impressionen Graffiti-Jam

SEP 2026 . Der Sommer 2026 stand für uns unter dem Motto Back2School: Gemeinsam mit ganz vielen Menschen aus Lütten Klein und ganz Rostock hauchten wir der ehemaligen Schmorell-Schule in Lütten Klein Farbe und Leben ein.

Alles begann mit der großartigen Graffiti Jam am 15.8., mit mehr als 50 Sprayern und zehn Musikern, liebevoll organisiert von Peter Albrecht aka Cosmo.Colors Danach waren das AWO-Fanprojekt, Schüler der Störtebeker-Schule und ein Workshop speziell für Mädels zu Gast auf dem früheren Schulgelände.

Parallel haben wir die Besucher:innen gefragt, ob sie hier zur Schule gegangen sind und welche Erinnerungen sie an diese Zeit haben. Einige haben unsere Fragebögen ausgefüllt und konnten andere an einer dafür reservierten Wand lesen.

Und hier war alles dabei: Tolle Schulzeit, der heilige Stein für die roten Matrosen, war hier Lehrerin bis wurde nur gemobbt.

Und noch ein besonderes Highlight: Das FiSH-Mitmach-Kino am 5.9. - mitgebrachte Stühle, Decken und Getränke auf der großen Wiese hinter den Schulgebäuden. Die Technik hätte auch für 100 Personen gereicht; der Beamer hätte sogar das gesamte Gebäude illuminieren können.

Am 20.9. dann noch ein gemeinsamer Abschlusstag mit Sprayen, Musik, Führungen und Gartenproduktetausch. Wir sagen, durchaus wehmütig, "Bye bye Back2School".




Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots

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Cover Ausgabe 124

Ausgabe 124 (QIII:2026)

Zum Glück: Hope-less!

Foto Kristina Koebe
Manchmal braucht es gar nicht viel, damit aus einer Stadt eine Stadtgesellschaft wird: einen Platz, an dem Menschen zusammenkommen, eine Wand, an der Jugendliche ihre Ideen hinterlassen dürfen, einen Strand, an dem wirklich alle ins Wasser können. Oder schlicht jemanden, der zuhört. Der rote Faden, der sich durch die aktuelle Ausgabe zieht, ist die ziemlich einfache Frage: Wie wollen wir eigentlich miteinander leben?

Die Beiträge in diesem Heft haben eine ganze Reihe guter Antworten darauf. Da ist die neue Graffitiwand in Schmarl, die aus einer Idee von Jugendlichen entstanden ist. Da sind Menschen, die Warnemünde barrierefreier machen wollen. Da sind Coaches, die Kindern mit Flucht- und Migrationsgeschichte helfen, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Und da ist ein großes Digitalisierungsprojekt, bei dem wir uns fragen müssen, ob Beteiligung eigentlich noch Beteiligung ist, wenn am Ende niemand nachvollziehen kann, was aus den aufwändig erarbeiteten Ideen geworden ist. Womit wir bei den politischen Diskussionen wären - denn auch die gibt es in diesem Heft natürlich wieder. Da kommen wir dann zwangsläufig beim unbequemeren Teil. Denn wir erleben gerade eine Zeit, in der sich die Gräben vertiefen und das gegenseitige Zuhören schwerer fällt. Empörung ist schnell produziert, ein Feindbild noch schneller. Schwieriger ist es, sich mit dem Menschen dahinter auseinanderzusetzen - gerade dann, wenn man seine Meinung nicht teilt.

Vielleicht ist aber genau das eine der wichtigsten Aufgaben einer Stadtgesellschaft: trotz unterschiedlicher Meinungen miteinander im Gespräch zu bleiben - beziehungsweise die Rahmen zu schaffen, die es für dieses im-Gespräch-bleiben braucht. Räumlich, sozial und emotional. Das heißt nicht, alles hinzunehmen. Es heißt auch nicht, auf klare Haltung zu verzichten. Aber es bedeutet, dem Gegenüber respektvoll gegenüber zu treten, ihm seine Würde zu lassen und Gespräche immer auch zum Anlass für kritische Reflexion der eigenen Ansichten zu nutzen. Denn Vertrauen entsteht nicht durch große Worte, Logos oder perfekt ausgedachte Beteiligungsformate. Es entsteht dort, wo Menschen merken: Da hört mir tatsächlich jemand zu, wird mein Beitrag ernst genommen. Da wird nicht nur über mich, sondern mit mir gesprochen. Vielleicht ist das weniger spektakulär als manche große Vision. Aber ziemlich wichtig.

In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen - und vielleicht ergibt sich danach ja das eine oder andere Gespräch.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
N.N.: Smart oder Smile?  | Anmerkung?
J. Sturm-Schneider: Ein Strand für uns alle  | Anmerkung?
C. Nunez, F. Mehrju, V. Wollschläger: Coaches für Vielfalt  | Anmerkung?
T. Maercker: Hilft Anstand?  | Anmerkung?
P. Latent: Zwischen Wut und Leerstelle  | Anmerkung?
M. Lichtermann: Wie wollen wir miteinander leben?  | Anmerkung?
Anja & H. Maaser: Rostocker Wohnprojekte  | Anmerkung?
K. Röber: Initiative "Volkshaus Rostock"  | Anmerkung?
N. Bernhardt: Resista-Podcast  | Anmerkung?
M. Hartmann: Der Cirque du Zock 2026  | Anmerkung?
Plant for Future: Pflanzen für die Zukunft  | Anmerkung?
C.-J. Ulrich: Stadtbibliothek Rostock von übermorgen  | Anmerkung?
A. Jonas: Trotz des Widerstandes ...  | Anmerkung?



Stadtgespräche-Magazin


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Erzählbriefkasten

Ausstellungseröffnung für den "Erzählbriefkasten" Schmarl

SEP 2026 . Vom 4.9. bis 15.10.2026 ist die Ausstellung "Erzählbriefkästen Lütten Klein" im SBZ IN VIA Rostock zu sehen. Die Ausstellung stellt Erinnerungen an das Aufwachsen im gleichnamigen Stadtteil vor, die in den vergangenen zwölf Monaten zusammengetragen wurden. Dies geschah in Gesprächen mit Menschen, die in Lütten Klein lebten oder leben. Die daraus entstandenen Texte beleuchten das Ankommen und Leben im Stadtteil über mehrere Jahrzehnte hinweg: Wie war das Leben in diesem Teil des Rostocker Nordwestens, als dort die DDR-Neubaugebiete entstanden? Und wie verliefen die ersten, vom Bauen geprägten Jahre? Wie wurden die Stadtteile geplant, wer zog in die neu entstehenden Häuser ein und mit welchen Empfindungen? Wie lässt sich das Lebensgefühl in Lütten Klein in den 1980er und 1990er Jahren und nach der Wende beschreiben - und inwiefern war es damals anders als heute? Eine Reise durch die Stadtteiljahrzehnte, mit einem Grußwort des Soziologen und Bestsellerautors Steffen Mau und möglich dank Unterstützung durch die Heidehofstiftung.

Für diese Ausstellung haben viele Einwohnerinnen und Einwohner Erinnerungen an ihren Stadtteil erzählt. In ganz individuellen Geschichten. Die Ausstellung präsentiert einige Auszüge. Die vollständigen Texte werden separat in gedruckter Form und online veröffentlicht, wo sie ergänzt und kommentiert werden dürfen: https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Spende

Stadtgespräche erhalten mit vielen anderen Rostocker Vereinen die Einnahmen von Rostocker Marteria-Konzert

Foto Marteria-Konzert Rostock Foto Marteria-Konzert Rostock Gruppenbild Vereine Marteria-Konzert Rostock

AUG 2026 . Am 14.8. waren wir einer von ungefähr zwanzig Rostocker Vereinen, die eine großzügige Unterstützung für ihre weitere Arbeit entgegennehmen durften - bereitgestellt von @marteria aus den Einnahmen seines Rostocker Konzerts. Wir bedanken uns sehr und ganz herzlich für unglaubliche 2.500 Euro, mit denen wir (hoffentlich schon sehr bald) neue Legal Walls und Nachbarschaftsprojekte umsetzen können. Fast ebenso schön war es, bei dieser Gelegenheit auf so viele engagierte Menschen zu treffen - Rostock ist soooo bunt und ehrenamtlich stabil. Lieben wir.

Fotos: @krelavi . @full_color_shop


Stadtgespräche-Magazin


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Back2School-Flyer
Freie Sprayer Spots

Spray Your Way - Graffiti-Workshop für Mädchen & Frauen

AUG 2026 . Am 5. September, von 10 bis 16 Uhr, wird es bunt in Lütten Klein! Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Back2School" könnt Ihr Euch im Graffiti ausprobieren, eigene Ideen entwickeln und gemeinsam kreativ werden. Unter professioneller Anleitung durch eine erfahrene Graffitikünstlerin lernt ihr die Grundlagen der Sprühkunst kennen und gestaltet eure eigenen Werke.

Keine Vorkenntnisse nötig. Bei Interesse bitte gern eine Nachricht an uns: E-Mail oder auf Insta.


Kultur Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 10: Schatten ist die neue Sonne

AUG 2026 . Bereits zum 10. Mal erscheint die Lichtenhäger Stadtteilzeitung "ULi" in diesen Augusttagen - und einmal mehr hat unsere ehrenamtliche Redaktion ein Heft zusammengestellt, das spannende Einblicke in das Leben und die aktuellen Entwicklungen in Lichtenhagen bietet. Die Leserinnen und Leser erwarten Berichte über Bauvorhaben, wie die Neugestaltung des Lichtenhäger Parks, engagierte junge Menschen und andere wichtige Themen aus dem Quartier. Außerdem gibt es einen Überblick über kommende Veranstaltungen und Termine, vom Stadtteilfest bis zum Weihnachtsmarkt.

All das frei Haus, dank der vielen engagierten Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil. Und durch die finanzielle Unterstützung des Ortsbeirates (als die Ausgabe schon fast im Druck war), können wir die Auflage noch einmal deutlich erhöhen. Herzlichen Dank an sie alle!

Und hier die Ausgabe zum Herunterladen: ULi 10: Schatten ist die neue Sonne (PDF/4 MB)


ULi Nachbarschaft


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Stadtteilroute Lichtenhagen
Stadtteilrouten

Route 7: Auf nach Schmarl

AUG 2026 . Schmarl ist einer der kleinsten Rostocker Stadtteile, eingeklemmt zwischen dem gleichnamigen Gewerbegebiet und Damm, dem Warnowtunnel-Zubringer, der S-Bahn und dem Schmarler Bach. Und dennoch ist Schmarl einer der bemerkenswertesten Stadtteile im Großwohnsiedlungsformat mit historisch aktiver Kultur- und Raumfahrerszene, innovativen Wohnformaten, guter Versorgungslage und sogar einem eigenen Logo, Stadtteilmotto und Stadtteilsong - hörbar beim Lohro-Stadtteilradio.

Ganz wichtig: Merken Sie sich den Namen "Hundsburg". Diesem ist eine Erweiterungsroute gewidmet, die noch einmal eine ganz andere Seite von Rostock zeigt. Sie werden schon sehen!

Und: Wir hatten ja eine kleine Überraschung für all diejenigen versprochen, die alle sieben Routen mit Stempel absolviert und sich damit in einem der sieben Stadtteilbegnungszentren (in Schmarl das "Haus 12") gemeldet haben: Manche sprechen vom "Schmarler Gold", andere vom "Evertaler".

Download Route "Schmarl": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_SM.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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LÜTT4EVER 03
Stadtteilzeitung "LÜTT4EVER"

Ausgabe 04: Ist das nicht Evergreen?

AUG 2026 . Am 20. August ist die nun schon 4. Ausgabe der "Lütt4Ever" in bei unseren Kooperationspartnern INVIA und Jugendwohnen Rostock eingetroffen. Von dort wird sie nun von vielen fleißigen Händen in die Haushalte und Verteilorte gebracht. Ein Hoch auf und Danke an die großartigen Ehrenamtler, die das wuppen! Meldet euch gern, wenn ihr mitwirken wollt - und freut euch einmal mehr auf 12 Seiten randvoll mit Stadtteilthemen, im Briefkasten oder online hier.

Es geht in dieser Ausgabe unter anderem um neue, kreative Projekte, Fördermöglichkeiten für gute Ideen, engagierte Menschen, Einrichtungen und Initiativen sowie Angebote für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Ein umfangreicher Veranstaltungskalender informiert außerdem über Termine, Kultur und gemeinsame Aktivitäten in den kommenden Monaten.

Lütt4Ever 04 herunterladen: PDF/5 MB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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Flyer Your Hood Your Turn 2026; Klick zum Herunterladen des PDFs
Your hood, your turn 2026

Kreative Ideen und Projekte für junge Menschen in Schmarl gesucht

AUG 2026 . Mit "Your Hood, Your Turn" erhalten Schmaler im Alter von 12 bis 27 die Möglichkeit, ihren Stadtteil aktiv mitzugestalten. Gesucht werden kreative Ideen und Projekte, die Schmarl für junge Menschen attraktiver und lebenswerter machen - beispielsweise in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur oder Begegnung.

Für die Umsetzung stehen 6.200 Euro zur Verfügung, die vom Stadteilmanagement Schmarl und dem Rotary Club Rostock-Horizonte bereitgestellt werden. Junge Menschen können ihre Ideen noch bis zum 31.08. einreichen, danach werden alle eingereichten Vorschläge von einer Jury, bestehend aus der Stadtteilmanagerin, Vertretern des Schmarler SBZ, des beteiligten Rotary Clubs und unseres Vereins gemeinsam auf Machbarkeit geprüft. Alle geeigneten Projekte werden dann zur Abstimmung gestellt.

Flyer mit allen Infos: PDF/4 MB
Hier online Vorschläge einreichen: https://pollunit.com/de/polls/yourhoodyourturn


Aktionen Nachbarschaft Jugend


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Back2School-Flyer
Freie Sprayer Spots

Schmarl hat jetzt einen Ansprechpartner für Legal Walls im Stadtteil

JUL 2026 . Die Legal Wall am Schmarler Zentrum bekommt kreative Unterstützung: Seit Anfang August begleitet der Schmarler Graffiti-Künstler Peter Albrecht die freie Graffitiwand und weitere Urban-Art-Projekte im Stadtteil. Gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement Schmarl und unserem Verein möchte er die Legal Wall als offenen Treffpunkt für Kreativität, Austausch und legale Streetart weiterentwickeln. Peter Albrecht ist in Schmarl aufgewachsen und beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Graffiti und urbaner Kunst. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Künstler und Gründer des Kreativprojekts "Cosmo Colors" bringt er frische Ideen und viel Leidenschaft in den Stadtteil ein.

Geplant sind Graffiti-Aktionen sowie Mitmachprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So soll die Legal Wall ein Ort bleiben, an dem Kunst verbindet, Talente gefördert werden und neue kreative Impulse für Schmarl entstehen.


Kultur Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Lesung in drei Stadtteilen

01.10.2026: »Co« - Lesung & Gespräch mit der Autorin Rina Schmeller

DEZ 2024 . Was als Liebe beginnt, wird Co-Abhängigkeit: Sie kreist um ihn, er kreist um Alkohol. Sie flieht immer wieder vor der Gewalt, doch kehrt stets nach Hause zurück. Dieser autofiktionale Text erzählt von einem Kreislauf aus Mitgefühl und schleichender Selbstsabotage, von der Dynamik der Sucht, aber auch von Selbstermächtigung: vom Weg einer Frau, die die Kraft aufbringt, sich nach Jahren zu lösen: ihre Chance zu überleben. Wie sie mit Mühe, aber entschieden nach einem eigenen Leben zu suchen beginnt und mit jeder Phase unabhängiger wird. Im Anschluss an Lesung und Gespräch diskutieren wir mit Vertreter:innen des Rostocker Vereins stark machen e.V., die seit Jahren Betroffene beraten und begleiten, und mit dem Publikum. Die Lesung wird live in zwei Rostocker SBZ übertragen und dort vor Ort moderiert - auch von dort können Fragen gestellt werden.

_Wann/wo?: Um 19 Uhr im Literaturhaus Rostock sowie bei IN VIA Lütten Klein und im SBZ Toitenwinkel per Livestream/Mediathek (barrierefrei): twitch.tv/lithausrostock
_Kosten: Eintritt frei
_Spenden: für den Verein stark machen e.V. vor Ort möglich
_Anmeldung: möglich unter reservierung@literaturhaus-rostock.de



Aktionen Nachbarschaft Vielfaltsliteratur Jugend

Eine Kooperationsveranstaltung von Stadtgespräche e.V., Frauenbildungsnetz MV e.V. und Literaturhaus Rostock, gefördert vom Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Rahmen der "Partnerschaft für Demokratie"

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Stadtteilroute Dierkow
Stadtteilrouten

Route 6: Auf nach Biestow und in die Südstadt

AUG 2026 . Die Südstadt ist vor allem durch zwei Dinge geprägt: Den Unicampus in der Einsteinstraße und das Südstadtkrankenhaus "Klinikum Süd". Und sonst? Die Südstadt wird durchzogen von einem Bach mit angrenzender Parklandschaft und hat dort einiges zu bieten - nicht zuletzt für Disk-Golfer. Und sie beheimatet (fast) das wohl größte Bauwerk der Hansestadt. Sowie einen wirklich schönen Ausflugsort in landlicher Atmosphäre.

Übrigens: Wer alle sieben Routen absolviert und gestempelt hat, kann sich in einem der sieben Stadtteilbegegnungszentren eine Überraschung abholen.

Download Route "Südstadt/Biestow": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_SB.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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Back2School-Flyer
Stadtteile

Back2School: Erinnern und Graffiti Jam in Lütten Klein im August

JUL 2026 . Gemeinsam mit Sprayern aus Lütten Klein und ganz Rostock dürfen wir im August und September 2026 das ehemalige Gelände der früheren Schmorell-Berufsschule in der Danziger Straße 45 mit Leben erfüllen. Der Höhepunkt: Ein großer Graffiti Jam am 15./16.8.2026, mit mehr als 40 Sprayern und 10 Musikern - es wird groß. Aber auch drumherum gibt es allerlei schöne Angebote. Und es kommen hoffentlich noch weitere dazu.

Mehr Details zu den Einzelveranstaltungen gibt es hier:
Wir danken IN VIA Rostock, der KOE, dem Full-Color-Shop, dem AWO-Fanprojekt, Cosmo und Memorie, der Rostocker Medienwerkstadt und dem FiSh-Festival, Kuzo & Rekone, Fammelz 067 sowie den DJs KALLI73, MIKKI MINX, LONNER, SNOEPJES, der AG Nordwest und allen anderen Unterstützer:innen für den Support bei dem Projekt.


Kultur Nachbarschaft Aktionen Freie Sprayer-Spots

In Vorbereitung auf die Back2School-Graffiti Jam und die weiteren Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe waren wir am 12.8.2026 bei Radio Lohro (verlinken) zu Gast - bei einem schönen Gespräch ging es auch um unsere anderen Projekte und das Thema Graffiti im allgemeinen, vor allem aber um die Hintergründe von Back2School und die tolle Kooperation mit der Rostocker Sprayerszene, KOE und IN VIA: https://media.lohro.de/recordings/8833

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So sieht die KI den Musikantentreff im Wossidlo-Club Schmarl
Förderbescheidübergabe durch die Landeskulturministerin Bettina Martin
Stadtteile

Musik verbindet: Musikanten-Treff im Wossidlo-Club startet

Logo Musikantentreff im Wossidlo ClubJUL 2026 . Ab Juli 2026 lädt der Wossidlo-Club in Schmarl alle musikbegeisterten Menschen zum neuen Musikanten-Treff ein. Willkommen sind Hobby-Musikerinnen und Hobby-Musiker, Sängerinnen und Sänger sowie alle, die Freude am gemeinsamen Musizieren haben - unabhängig von Alter, Instrument oder musikalischer Erfahrung. In lockerer Atmosphäre können Lieblingslieder gespielt, Erfahrungen ausgetauscht, neue Kontakte geknüpft und gemeinsam musiziert werden. Dabei stehen nicht Perfektion oder Leistung im Vordergrund, sondern die Freude an der Musik und am Miteinander. Auch wer zunächst nur zuhören oder mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen.

Perspektivisch sollen aus dem Musikanten-Treff kleine öffentliche Musiknachmittage oder Konzerte entstehen, bei denen Teilnehmende ihr Können in einem freundlichen Rahmen präsentieren und das kulturelle Leben im Stadtteil bereichern können. Darüber hinaus bietet der Wossidlo-Club Interessierten die Möglichkeit, moderne Veranstaltungs- und Tontechnik kennenzulernen. Wer sich für DJ-Technik, Beschallungsanlagen oder Veranstaltungstechnik interessiert, erhält eine praxisnahe Einführung in Audio-, Mikrofon-, Mischpult- und Lichttechnik - ganz ohne Vorkenntnisse.

Der Musikanten-Treff findet 14-tägig mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr im Wossidlo-Club, Roald-Amundsen-Straße 1, 18106 Rostock, statt. Einfach Instrument mitbringen und mitmachen! Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0381 1200047 oder mobil: 0173 81777810.

Wir danken dem Kulturamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Kulturförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Ermöglichung des Projekts.

Nachtrag (AUG 2026): Am 11.8.3026 haben wir gemeinsam mit dem Team vom Haus 12 und der Schmarler Stadtteilmanagerin Carolin Hannert die Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Bettina Martin, getroffen, um mit ihr über "Erzählbriefkästen", "Stadtteilrouten", "Your Hood Your Turn" und auch das Thema "Legal Walls" zu sprechen - und darüber, warum sie so vielen Menschen so wichtig sind. Am Ende durften wir einen Fördermittelbescheid für unser Projekt "Kultur im Wossidloclub" in Empfang nehmen, das vom Rostocker Kulturamt und der Kulturförderung des Landes gemeinsam ermöglicht wird. Wir freuen uns sehr über und auf diesen kulturellen Mehrwert für Schmarl, möglich vor allem dank Ideengeber, Organisator und Möglichmacher Andreas Schneid. Wer mehr über ihn und das Projekt erfahren möchte, kann gern die Augustfolge des Stadtteilradios Schmarl in der Lohro-Mediathek anhören: Es lohnt sich.


Kultur Nachbarschaft Aktionen

Unterstützt von Hansestadt Rostock und Land MV

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Stadtteilroute Dierkow
Stadtteilrouten

Route 5: Auf nach Dierkow

JUL 2026 . Das ist - von den erweiterungsrouten einmal abgesehen, unsere zweittlängste Stdtteilroute. Und es geht sehr ungewöhnlich los - nämlich gar nicht mit den erwartbaren Plattenbauten, sondern einer ... - wir wollen nicht zu viel verraten. Selbst Dierkower werden überrascht sein, wie vielfältig dieser Stadtteil ist. Und das sagen wir nicht einfach so. Das sind sehr viele verschiedene Welten, in die wir hier eingetaucht sind. Und jede für sich ungewöhnlich, überraschend und wohltuend.

Übrigens: Wer alle sieben Routen absolviert und gestempelt hat, kann sich in einem der sieben Stadtteilbegegnungszentren eine Überraschung abholen.

Download Route "Dierkow": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_DK.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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So sieht KI das Weihnachtsviertel Groß Klein
Stadtteile

Groß Klein wird DAS Rostocker Weihnachtsviertel

JUL 2026 . Mit dem Projekt möchten wir die Menschen im Stadtteil zusammenbringen und die Adventszeit gemeinsam gestalten. Ausgehend von der neuen Tradition des Weihnachtsbaums am Börgerhus soll 2026 der ganze Stadtteil festlich erstrahlen. Geplant sind mehrere gemeinsam geschmückte Weihnachtsbäume an verschiedenen Standorten, ein Wettbewerb für weihnachtlich gestaltete Häuser, Balkone und Fenster sowie eine kreative Weihnachtsaktion an den Graffitiwänden am Spielplatz Gerüstbauerring. Den Höhepunkt bildet das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums am Börgerhus.

Im Mittelpunkt steht das Miteinander: Nachbarschaften, Vereine, Schulen, Kitas, Einrichtungen, Unternehmen und alle Bewohnerinnen und Bewohner sind eingeladen, eigene Ideen einzubringen und den Stadtteil aktiv mitzugestalten. Wir danken dem Ortsbeirat Groß Klein und dem Team des "Börgerhus" für Unterstützung und Kooperation!




Kultur Nachbarschaft Aktionen


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Stadtteilroute Toitenwinkel
Stadtteilrouten

Route 4: Auf nach Toitenwinkel

JUN 2026 . Schon der Weg mit Kabutzenhof-Fähre und dann zu Fuß nach Toitenwinkel war für uns eine angenehme Überraschung - dreimal um die Ecke in Gehlsdorf und man ist auf dem platten Land mit Feld, Wald und Wiese. Und einem neuen Blick auf den Kohlekraftwerk-Meiler. In Toitenwinkel angekommen, haben wir uns erstmal die Frage gestellt, ob wir uns verlaufen haben, weil statt der erwarteten Plattenbauten plötzlich ein sehr mondänes Viertel im Grünen zum Vorschein kam. Sicher, die Plattenbauten gibt es später auch noch, aber zwischendurch überraschte uns auch noch Toitenwinkel-Dorf und vieles andere, was wir hier nicht verraten. Viel Spaß dabei!

Und: Wer alle sieben Routen absolviert und gestempelt hat, kann sich in einem der sieben Stadtteilbegegnungszentren eine Überraschung abholen.

Download Route "Toitenwinkel": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_TW.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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Stolperstein-Projekt

Nordlicht-Schüler entwickeln Ausstellung über Richard und Melanie Siegmann

JUN 2026 . In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit Lernenden der Nordlicht-Schule und Studierenden der Universität Rostock ein weiteres Projekt "Geschichten hinter Rostocker Stolpersteinen" durchgeführt. Die Lernenden der Klasse 9b haben Rostocks ersten Straßenbahndirektor, Richard Siegmann, und seine begabte, kreative Tochter Melanie kennenlernt. In den ersten Stunden ging es um ihr "ganz normales Leben" im Rostock vor hundert Jahren. Danach blickten wir auf die Schrecken der Nazizeit, erfuhren, dass Richard Siegmann und seine Frau im Konzentrationslager umkamen und Tochter Melanie aus Deutschland floh. Informationen über Richard und Melanie, aber auch ihre eigenen Gedanken dazu haben sie in einer kleinen Ausstellung zusammengestellt, die in den kommenden Wochen in Rostock zu sehen ist. Hierzu gehören auch vier fiktive Interviews und Gespräche, in denen sich die Lernenden in das Leben der Siegmanns hineindachten.

Foto Richard Siegmann
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Interview mit Richard Siegmann
Lea, Gmo, Jonas und Alina

Interview mit Richard Siegmann über seine Arbeit bei der RSAG . Lea, Gmo, Jonas und Alina sprechen darüber, wie die Straßenbahn in Rostock immer mehr Fuß fasste und welchen Beitrag Richard Siegmann dazu leistete. Außerdem geht es darum, wie er den zunehmenden Antisemismus Anfang der 1930er Jahre erlebte.


Foto Familie Siegmann
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Gespräch der Siegmanns am heimischen Abendbrottisch . Davis, Anthony, Lam-Nhi, Janine, Joshua und Genta
Gespräch der Siegmanns am heimischen Abendbrottisch . Davis, Anthony, Lam-Nhi, Janine, Joshua und Genta präsentieren ein Gespräch der Familie Siegmann am heimischen Abendbrottisch.


Foto Geschwister Siegmann
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Interview mit Melanie und Hans Siegmann über ihre Flucht aus Nazideutschland
Summer, Abuli, Javad und Noel
Interview mit Melanie und Hans Siegmann über ihre Flucht aus Nazideutschland . Ein Reporter spricht mit Hans und Melanie über ihre Flucht von Deutschland nach Shanghai und später Amerika. Er fragt auch danach, wie es sich angefühlt hat, aus der Heimat fliehen zu müssen. Das von Summer, Abuli, Javad und Noel präsentierte Interview endet mit der Wunschvorstellung, dass sich Melanie und Hans am Ende wiederbegegnen (was leider im wirklichen Leben nicht möglich wurde).


Postkarte Neuer Markt 1908
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Richard Siegmann trifft beim Einkaufen auf dem Neuen Markt einen Nachbarn
Iman, Robert, Hasib und Sirag
Alltagsgespräch "Richard Siegmann trifft beim Einkaufen auf dem Neuen Markt einen Nachbarn" . 1933 verliert Richard Siegmann seine Arbeit als Rostocker Straßenbahndirektor - nur weil er Jude ist. In dieser bedrückenden Situation trifft er einen Nachbarn und erzählt davon, wie es ihm gerade geht. Eine Alltagssituation, die Iman und Robert beschrieben und Iman, Robert, Hasib und Sirag gemeinsam aufgezeichnet haben.





Stolpersteine-Projekt Jugend


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Cover Ausgabe 123

Ausgabe 123 (QII:2026)

Gestaltungsräume

Foto Kristina Koebe
Wo hat Rostock aktuell Gestaltungsräume, die gemeinsam entwickelt werden? Beim Nachdenken über diese Frage fallen vielleicht nicht jeder und jedem von Ihnen sofort Orte ein. Und doch gibt es sie viel häufiger, als man denkt. In unserer aktuellen Ausgabe finden Sie wieder eine ganze Reihe davon. Etwa in den vielen Erzählungen über mitgestaltende Kinder und Jugendliche - die Bänke für den öffentlichen Raum restaurieren, ein gemeinsam genutztes Nachbarschaftsregal bauen oder den S-Bahnhof Lütten Klein mitgestalten. In all diesen Fällen übernehmen sie Verantwortung für ihr Umfeld, stärken dadurch den sozialen Zusammenhalt und machen unsere Stadt zu einem besseren und bunteren Ort.

Solche und ähnliche Blicke auf Teilhabe und Mitgestaltung ziehen sich wie ein roter Faden durch das aktuelle Heft: Die Beiträge erzählen von Gemeinschaftsgefühl, aber auch von Mut, Widerspruch und dem Wunsch, bestehende Strukturen zu verändern. Dabei stellen sich Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen der Stadt auch unbequemen Themen und verhandeln - durchaus emotional, aber immer konstruktiv - zentrale demokratische Werte. Sie beteiligen sich an aktuellen Debatten zu den Themen Stadtentwicklung, gemeinsam genutzter öffentlicher Raum und kulturelle Identität. Und sie beschäftigen sich dabei immer auch mit der Frage, wie wir zukünftig zusammenleben wollen. Damit, wie die Gestaltung dieses Zusammenlebens so gelingen kann, dass sich alle damit wohlfühlen.

Das braucht Debatte - offen, streitbar und nah an den Menschen dieser Stadt. Denn eine lebendige Stadt entsteht nicht allein durch Bauprojekte oder Verwaltungsentscheidungen, sondern durch Menschen, die sich engagieren, widersprechen, gestalten und Verantwortung übernehmen. Davon, dass dies wichtig für uns alle und auf gute Weise möglich ist, erzählt dieses Heft.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Nick Alexandre: Wie weiter mit dem "Nordlicht"?  | Anmerkung?
Chiara Malz: Von einer, die auszog, die Polizei zu verbessern  | Anmerkung?
Jennifer Burgert: Menschenrechte sind nicht verhandelbar  | Anmerkung?
Berivan Isik: Zwischen (Un-)Sichtbarkeit, Möglichkeit und Zugehörigkeit  | Anmerkung?
Olaf Reis: Oh happy b-day  | Anmerkung?
PRÜF-MV: Manche PRÜFungen darf man nicht verkacken  | Anmerkung?
Pro Bleiberecht MV: Nein zur Bezahlkarte!  | Anmerkung?
Rostocker Netzwerk der legalen Graffiti-Spots: Für mehr freie, legale Graffitiwände in Rostock  | Anmerkung?
Sebastian Hampf: 2. Kinder- und Jugendbeteiligungskonferenz in Rostock  | Anmerkung?
Birger Birkholz: Von Leipzig nach Rostock  | Anmerkung?
Anja und Heike, Arbeitskreis Wohnprojekte Rostock: Rückblick auf die Veranstaltung "Anders wohnen - besser leben"  | Anmerkung?
Sophie Fürstenau: Rostock Müllfrei  | Anmerkung?
Hella Ehlers: Rostocker Denksteine zur Erinnerung an verfolgte und ermordete jüdische Bürgerinnen und Bürger jetzt in die App "Stolpersteine Digital" eingepflegt  | Anmerkung?
Antje Jonas: Matthias Christian Sprengel  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 09: Manches neu macht der Mai

JUN 2026 . Was wäre der Sommer ohne eine brandneue und hochaktuelle Ausgabe der Lichtenhäger Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"? Auch dieses Mal schauen wir, was Menschen aus dem Stadtteil derzeit so bewegt, berichten aber auch darüber, was aus den Beteiligungsprojekten der letzten Jahre entwickelt hat und was am Nachbarschaftsregal gerade so los ist. Und natürlich gibt's auch wieder reichlich Infos zu Veranstaltungen und neuen Angeboten. Schauen Sie gern mal rein: ULi 09: Manches neu macht der Mai (PDF/4 MB)

Und hier auch das im Heft versprochene Interview mit dem Architekten der Zollhochschule, Tom Geister: PDF/80 kB.


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Rita Kurtz, Theaterbotschafterin Südstadt
Theaterbotschafterin

Rita Kurtz übernimmt in der Südstadt

JUN 2026 . Zum Ende der Spielzeit 2025/26 hat Theaterbotschafterin Beate Wenzel ihr "Amt" an Rita Kurtz übergeben. Diese erzählt über sich und ihre Bereitschaft, Theaterbotschafterin der Südstadt zu werden: Als ich kürzlich meiner Freundin erzählte, dass ich ein neues Ehrenamt als Theaterbotschafterin für die Rostocker Südstadt habe, erntete ich ein lautes Auflachen mit den Worten: "Du?? Du gehst doch überhaupt nicht ins Theater und hast gar keine Ahnung davon."

Upps. Und recht hat sie. Volkstheater ... nichts für mich, dachte ich. Aber habe ich in den letzten Jahren überhaupt richtig drüber nachgedacht? Und warum eigentlich nicht? So von ganz früher kennt man das doch: Theateranrecht in der Schule, Theaterbesuche mit der Brigade, wie das zu DDR-Zeiten hieß. Und dann ... Irgendwie ist das Ganze eingeschlafen und mit wem sollte ich da auch hingehen? Dabei interessiert mich Kultur in all ihren Facetten doch total und Begegnung mit Menschen, gute Gespräche, gemeinsame Erlebnisse, Austausch darüber. Na, wer erkennt sich da vielleicht und möchte mit ins Boot um gemeinsam Theater zu erleben? Schön wär's, wenn wir uns gemeinsam auf Entdeckungsreise begeben.

Alle anderen Theaterbotschafter:innen finden Sie hier.


Kultur Nachbarschaft


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Stadtteilroute Lichtenhagen
Stadtteilrouten

Route 3: Auf nach Lütten Klein

JUN 2026 . Seit 11.3.2026 wandert ja das Stadtteilrouten-Buch durch Rostock - inzwischen mussten wir recht umfangreich nachdrucken - auch weil Schulen die als Ausflugsanleitung nutzen. Lütten Klein gilt mit Kino, Boulevard und E-Center Warnowpark als mit Geschäften gesegneter Stadtteil. Und doch verstecken sich auch hier einige interessante Details, wie z. B. ein etwas abseits gelegener Spielpfad "Dreiklang" - auch für uns völlig neu. Viel Spaß dabei!

Und: Inzwischen sind auch die Überraschungen bei den Stadtteilbegegnungszentren eingetroffen, die sich all diejenigen abholen können, die alle sieben Routen absolviert und gestempelt haben.

Download Route "Lütten Klein": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_LK.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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LÜTT4EVER 03
Stadtteilzeitung "LÜTT4EVER"

Ausgabe 03: Wird das Kunst oder bleibt das so?

MAI 2026 . Ab sofort wird die neueste Ausgabe der Stadtteilzeitung von vielen großartigen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern an alle Haushalte in Lütten Klein und viele in Evershagen verteilt. Alle, die sie nicht im Briefkasten vorfinden, bekommen sie an den Evershäger Verteilorten und im Warnowpark - oder natürlich digital. Freut euch einmal mehr auf eine große Breite an Stadtteilthemen, die zeigen was Evershagen und Lütten Klein bewegt und verbindet.

Lütt4Ever 03 herunterladen: PDF/5 MB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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Aushang Mikro-Energierat Peenetal
ReEnAct-Projekt "Energieregion Peenetal"

"Mikro-Energierat Peenetal" ebenfalls erfolgreich durchgeführt

MAI 2026 . Beim vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten ReEnAct-Projekt "Energieregion Peenetal" soll untersucht werden, wie sich eine sinnvolle Bürgerbeteiligung auf die Akzeptanz von Energiewendemaßnahmen im ländlichen Raum auswirkt. Dazu wurden Daten gesammelt, eine Software entwickelt und im Herbst 2025 bereits ein Energierat zum Thema "Energieplanung im Amtsbereich für 2045" durchgeführt.

Dort wurde auch entschieden, eine weitere (verkürzte) Form der Bürgerbeteiligung - einen Mikro-Energierat - zum Thema "Wie könnte eine Energiegenossenschaft für die Region aussehen und ihre Arbeit aufnehmen" durchzuführen.

Am Nachmittag des 30. Mai 2026 berieten die Teilnehmenden des zweiten "Energierates Peenetal" somit nach einer intensiven Qualifizierungsphase über Anforderungen an eine mögliche Energiegenossenschaft Peenetal. Ziel war es, Empfehlungen für deren Struktur und einen möglichen Gründungsprozess zu erarbeiten und zu veröffentlichen.

Dieser Energierat wurde nach den Prinzipien einer Mikro-Planungszelle organisiert. An diesem intensiven Arbeitstreffen nahmen insgesamt zwölf Personen aus allen Teilen der Region teil. Sie stammten aus Sassen-Trantow, Loitz, Görmin, Pustow, Groß Zastrow, Wüstenfelde, Zeitlow und Passow und sind in ganz verschiedenen Berufen aktiv. In einem mehrstündigen Arbeitsprozess entwickelten die Teilnehmenden Empfehlungen für die mögliche Gründung einer Energiegenossenschaft für die Region Peenetal.

Wen die Details interessieren:



Bürger:innenbeteiligung


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Stadtteilroute Lichtenhagen
Stadtteilrouten

Route 2: Auf nach Lichtenhagen

MAI 2026 . Seit 11.3.2026 wandert ja das Stadtteilrouten-Buch durch Rostock - inzwischen mussten wir recht umfangreich nachdrucken - auch weil Schulen die als Ausflugsanleitung nutzen. Lichtenhagen ist der überregional wohl bekannteste Stadtteil Rostocks und zuminmdest eine Station erinnert an den Grund. Was aber viele nichht wissen: Mitten in Lichtenhagen gibt es ein Minidorf aus finnischen Holzhäusern; was es damit auf sich hat, erfahrenn Sie im Heft. Und ganz besonders empfehlen möchten wir die Erweiterungsroute 2 - eher ein Geheimtipp, den Lichtenhäger gern für sich behalten. Viel Spaß dabei!

Und: Inzwischen sind auch die Überraschungen bei den Stadtteilbegegnungszentren eingetroffen, die sich all diejenigen abholen können, die alle sieben Routen absolviert und gestempelt haben.

Download Route "Lichtenhagen": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_LH.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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Legale Sprayer Spots

Die Rampe des S-Bahnhofs Lütten Klein gemeinsam gestalten

MAI 2026 . Am 9.5.2026 kamen am S-Bahnhof Lütten Klein 25 Sprayer aus Evershagen, Lütten Klein, Schmarl, Groß Klein und Lichtenhagen zusammen, um gemeinschaftlich die Rampe an der Ostseite des Bahnhofs zu gestalten. Möglich wurde das Projekt durch eine Kooperation unseres Vereins mit dem Tiefbauamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, als Kooperationspartner waren der IN VIA Jugendtreff Lütten Klein, das Börgerhus und das 224 sowie Schulsozialarbeit Groß Klein und das Stadtteilmanagement Schmarl mit im Boot - sie alle unterstützten bei der Vorbereitung und Durchführung. Im Fokus der Aktion standen aber natürlich die Sprayer: Insgesamt 25 Jugendliche und junge Erwachsene, die sich über die Einreichung von Skizzen für eine Mitwirkung an dem Projekt beworben hatten. Jeder von ihnen gestaltete nun einen Abschnitt der Rampe des S-Bahnhofs. Anliegen des Projektes ist es, Menschen aus allen fünf Stadtteilen zu aktiven Mitgestaltern ihres Wohnumfeldes zu machen - und ihrer Kreativität, ihren Ideen und ihren Interessen einen würdigen Raum und Rahmen zu bieten.

Das Video stellt die Ergebnisse der ersten Tages dar. Das Interesse (wo findet man schon mal aktive Sprayer tagsüber bei der Arbeit?) und die Zustimmung der Passanten war auch für uns überwältigend. Das Anliegen freier, legaler Sprayer-Spots in Rostock braucht allerdings weiterhin Unterstützung aus der Stadtöffentlichkeit: https://www.change.org/graffitirostock


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Brink Lichtenhagen

Nordlichtschüler erneuern die Bänke in ihrem Stadtteil

Foto Nordlichtschüler bei Bankreparatur Foto Nordlichtschüler bei Bankreparatur Foto Nordlichtschüler bei Bankreparatur

MAI 2026 . Die Nordlicht-Schule hat im April ein echtes Stadtteilverschönerungsprojekt: Unter Anleitung von Schulleiter Nico Müller und Lehrer Toni Lange reparieren und restaurieren die Lernenden in ihrer Schulwerkstatt Bänke aus dem Stadtteil, die eine Rundumerneuerung brauchen. Das Ganze ist Teil des Ganztagsunterrichts, der dadurch auf neue Weise Gemeinwohlorientierung und Berufsorientierung verbindet. Gemeinsam wird so lange geschliffen, gestrichen und geschraubt (übrigens ganz im Sinne des Rahmenplans), bis die Bänke in neuem Glanz erstrahlen und wieder im öffentlichen Raum von Lichtenhagen genutzt werden können.

Ein echter Win-Win-Effekt: Die Lernenden erwerben handwerkliche Fähigkeiten, der Stadtteil kommt schnell und stetig zu gut erhaltenen Bänken - die dann hoffentlich von allen noch liebevoller behandelt werden. "Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Grünamt so ein praxisorientiertes Projekt umsetzen können, das unkomplizierte Nachhaltigkeit mit einem Mehrwert für die Stadtgesellschaft verbindet. Die Lernenden können ihr Umfeld aktiv mitgestalten und sich später in ihrem Wohnumfeld am dem erfreuen, was sie da geschaffen haben - was ganz sicher auch dazu beiträgt, Dinge und Arbeit stärker wertzuschätzen", fasst Schulleiter Nico Müller den Grund für sein Engagement zusammen. Wenke Klut, Leiterin des Grünamtes und Mitinitiatorin der Aktion, pflichtet ihm bei: "Wir freuen uns sehr über diese gemeinsame Aktion und hoffen, dass sie auch dazu führt, dass im Anschluss achtsamer mit den Bänken umgegangen wird.

Derzeit fließen leider sehr viel Geld und Arbeit des Amtes für Stadtgrün in die Beseitigung von Vandalismusschäden - und eine vollkommen beschmierte und zugeklebte Bank sieht ja auch nicht einladend aus. Da zögern viele Menschen, dort Rast und Ruhe zu suchen. Jede Hand, die selbst an der Aufarbeitung der Bänke mitgewirkt hat, weiß dann, wie viel Arbeit dahintersteckt. Und bei über 3.000 Bänken im gesamten Rostocker Stadtgebiet ist uns jede Hilfe willkommen." Unterstützt wurde das Projekt mit Geldern aus dem Verfügungsfonds Lichtenhagen.


Nachbarschaft Jugend


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Und noch ein Nachbarschaftsregal: Börgerhus Groß Klein

MAI 2026 . Groß Klein hat (endlich) ein eigenes Nachbarschaftsregal. Und zwar ein ganz besonderes: Es wurde nämlich von den Auszubildenden der RSAG unter Anleitung ihres Ausbilders Nils Johannsen geplant und gebaut - mit dem wunderschönen Ergebnis, das Ihr jetzt auf dem Foto und natürlich auch an seinem Standort im Taklerring bewundern könnt. Wie großartig, dass die Erbauer auch noch bei der Aufstellung des Regals am 7.5.2026 mit Hand anlegten. Ganz herzlichen Dank an die Auszubildenden und das ganze RSAG-Team, das diese schöne Kooperation möglich gemacht hat. Auch nach seiner Einweihung am 13.5.2026 (symbolträchtig am Tag der Nachbarschaft) wird das Groß Kleiner Nachbarschaftsregal natürlich ein Kooperationsprojekt bleiben: Um die Betreuung kümmern sich nicht nur das Team von Hort und Börgerhus, sondern auch sechs Klassen der Störtebeker-Schule - und alle Menschen aus der Nachbarschaft, die so einen Ort wichtig finden und ermöglichen möchten. Ihnen allen schon jetzt ein ganz herzlicher Dank!

Hilfe bei der Finanzierung der Regalaufstellung kam übrigens von der FRIEDA23, die Spenden aus ihrem eigenen Projekt und eigene Mittel bereitstellte, aber auch von der Ehrenamtsstiftung M-V und der AWO. Wie wunderbar, wenn so viele Hände ein so schönes Projekt ermöglichen.

Zur Karte mit den anderen Regalen/Projekten: OpenStreetMap


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Legale Graffitiwand Schmarl
Your hood - your turn

Legale Graffitiwand in Schmarl wird eröffnet

APR 2026 . Am 4. Juni 2026 ab 16 Uhr wird im Rostocker Stadtteil Schmarl das Gewinnerprojekt von "Your Hood - Your Tun" Wirklichkeit: Die neue legale Graffitiwand: die "Schmarler Wall of Fame" wird feierlich eröffnet.

Hinter dem Schmarler Zentrum, am Schmarler Landgang, entsteht damit ein Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche künstlerisch frei entfalten können. Möglich gemacht wurde das Projekt durch das Projekt "Your Hood - Your Turn", bei der das Stadtteilmanagement Schmarl gemeinsam mit dem Verein Stadtgespräche und der Stabsstelle Mitwirkung und Bürgerbeteiligung 2025 Jugendlichen ein Budget von 2.000 Euro zur Verfügung stellte. Ziel war es, eigene Ideen für den Stadtteil zu entwickeln und umzusetzen. Zahlreiche Vorschläge wurden eingereicht, geprüft und anschließend zur Abstimmung gestellt. Am Ende setzte sich ein Wunsch besonders deutlich durch: eine legale Graffitiwand. Bei der Eröffnung am 4. Juni können sich Besucherinnen und Besucher auf kostenlose Bratwürste, Musik und einen Graffiti-Workshop freuen. Für alle, die selbst kreativ werden möchten, stehen kostenfrei Spraydosen bereit.

Damit das neue Angebot langfristig funktioniert, hat sich die Schmarler Graffitiszene eigene Regeln gegeben. Gesprüht werden darf täglich zwischen 8 und 22 Uhr und ausschließlich auf den freigegebenen Flächen. Respektloser oder diskriminierender Inhalt ist tabu. Ebenso wichtig ist ein sauberer Umgang mit dem Gelände: Leere Dosen gehören in die vorgesehenen speziellen Müllbehälter und Gebäude sowie Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden. Sicherheit hat ebenfalls Priorität: das Klettern auf Dächer oder Vorsprünge ist untersagt. Auch für ein gutes Miteinander wurden klare Leitlinien formuliert: gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und Fairness stehen im Mittelpunkt. Bestimmte Flächen sind für Anfängerinnen und Anfänger gedacht, während größere Wandbereiche aufwendigere Kunstwerke ermöglichen. Szeneinterne Regeln, wie der Verzicht auf bestimmte Farbtechniken, sorgen zusätzlich für Ordnung und Anerkennung unter den Sprayern. Mit der neuen Graffitiwand zeigt Schmarl, wie kreative Beteiligung von Jugendlichen einen Stadtteil sichtbar bereichern kann - bunt, lebendig und gemeinschaftlich.

Übrigens: Parallel zur Eröffnung startet "Your Hood - Your Turn. Volume 2" in die nächste Runde. Das Besondere in dieser Runde: Der Rotary-Club Rostock ist im letzten Jahr auf das Projekt aufmerksam geworden und unterstützt nun die neue Runde mit über 4000 €. Das Geld dafür wurde auf der letzten Weihnachtsfeier gesammelt. Somit stehen nun für die Jugendlichen in Schmarl 6.500 € für die Umsetzung eines neuen Projektes zur Verfügung. Ideen können ab dem 4. Juni 2026 online unter https://pollunit.com/de/polls/yourhoodyourturn eingereicht werden, Einsendeschluss ist der 30. August 2026.


Aktionen Nachbarschaft Jugend


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Foto Plauderbank Nr. 12 224
Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 12: Diesmal als Runde

APR 2026 .Nach mehrwöchiger, engagierter Bauzeit haben die Kinder und Jugendlichen vom Jugendtreff "224" in Groß Klein nun Rostocks erste Plauderbankrunde fertiggestellt. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe des Jugendtreffs lädt ab sofort Menschen allen Alters dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die jungen Erbauer haben nicht nur das Holz zugesägt, aufbereitet und in selbst ausgewählten Farben gestrichen, sondern die Bänke auch eigenhändig aufgebaut - Martin vom 224 hat mit viel Geduld organisiert und angeleitet, wir haben nach Kräften supportet. Ganz herzlichen Dank an alle Plauderbankerbauer - und an den Ortsbeirat Groß Klein, der das Projekt durch die Bereitstellung von Geldern mit ermöglicht hat.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Theatertram Lütten Klein Nr. 1
Theatertram Lütten Klein

Theatertramexpedition Nr. 1

APR 2026 . Unter der Leitung der Lütten Kleiner Theaterbotschafterin Judith Usbeck sind am 12.4.2026 fast 30 Menschen aus Lütten Klein gemeinsam zur ersten Theater(Tram)Expedition Rostocks aufgebrochen, um sich die "Classic Lights" im Volkstheater anzusehen. Die Stimmung in der Gruppe war vom Einsteigen am Startpunkt Rügener Straße an fröhlich und herzlich. Bereits in der Straßenbahn kam es zu vielen netten, kleinen Gesprächen. Am Volkstheater folgte dann eine freundliche Begrüßung der Expeditionsmitglieder durch Jörn Sieveneck, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Volkstheaters, ehe dann alle gemeinsam die "Classic Lights" genießen durften.

Nach dem Konzert gab es sogar noch die Gelegenheit, in der Volxkantine mit dem Dirigenten und einer Musikerin ins Gespräch zu kommen. Ein herzlicher und anregender Austausch, ehe sich alle gemeinsam fröhlich auf den Heimweg machten.

Wir sind sehr glücklich über diesen gelungenen Start des neuen Formats und hoffen auf viele weitere Fortsetzungen. Die nächste ist schon fest geplant: Am 6.6.2026 geht's gemeinsam zu "Millennium". Die Tickets sind ab sofort im SBZ IN VIA erhältlich. Ganz herzlichen Dank, liebe Judith Usbeck und liebe Annett Berger vom Lütten Kleiner SBZ, dass ihr dieses schöne Angebot möglich gemacht habt! Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an @rsag_rostock und @volkstheaterrostock - die Kooperation mit euch ist immer wieder eine Freude.


Kultur Nachbarschaft


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Einladung Spielkistenausstellung Groß Klein
Spielplätze Groß Klein

Ausstellung: Spielkistenmotive

APR 2026 . Die Schilder, die seit Kurzem die Spielzeugkisten auf drei Groß Kleiner Spielplätzen verschönern, wurden von den Kindern der Kita und des Hortes "Naturwerkstatt" gestaltet. Jedes Kind hat ein eigenes Motiv beigetragen, jedes davon richtig, richtig schön. Im März wurden die Schilder angebaut - und ab 16.4.2026 sind alle 32 Kinderkunstwerke in einer kleinen Ausstellung im Groß Kleiner "Börgerhus" zu sehen. Natürlich mit feierlicher Eröffnung in Anwesenheit der Künstlerinnen und Künstler am Eröffnungstag um 15 Uhr.

Einladungsflyer: PDF/1,6 MB


Kultur Nachbarschaft Aktionen


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Spielkiste Groß Klein
Spielplätze Groß Klein

Gemeinschaftswerk: Spielplatzkisten

MÄR 2026 . Seit einer reichlichen Woche verschönern sie jetzt drei Groß Kleiner Spielplätze, die von den Kindern des Stadtteils so liebevoll gestalteten Spielkistenschilder. Ein wunderbares Gemeinschaftswerk - und richtig schöne Stadtteilmitgestaltung. Ganz herzlichen Dank an alle Kinder, die ein Bild beigetragen haben, aber auch an Dana, Maria und das Team von Kita und Hort "Naturwerkstatt". Und an Christine Kursawe, Rostocks großartige Spielplatzbeauftragte, die solche schönen Aktionen immer wieder möglich macht.


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Freie Sprayer Spots bei Change.org
Jugendbeteiligungsprojekt

Netzwerk für freie, legale Sprayer-Spots gegründet

MÄR 2026 . Freie, legale Graffitiwände sind ein oft unterschätzter Ort der Mitgestaltung. Sie können viel dazu beitragen, lokale Kreativität sichtbar zu machen und kreative Menschen in die Entwicklung ihres Lebensumfeldes einzubinden. Damit sie funktionieren, braucht es Regeln, auf die sich Sprayer, Gebäudebesitzende und Nachbarschaft einigen. Und eine gute Orga in Bezug auf Wanderhaltung, Contentbetreuung und Dosenentsorgung. Dass ein freier, legaler Sprayort dann gut funktionieren kann, haben die Groß Kleiner Jugendlichen und das "224" im vergangenen Jahr bewiesen. Gemeinsam mit dem von uns koordinierten Netzwerk für freie, legale Sprayer-Spots möchten wir freies, legales Sprayen an offenen Wänden zu einem festen Teil der Rostocker Stadt- und auch Kulturszene machen - und damit nicht nur Profis, sondern auch jungen Sprayern (die es ja in allen Stadtteilen gibt), zu einem guten Begegnungsort verhelfen. Ihnen sichtbaren Raum für ihre Arbeiten bieten.

Dieses Anliegen braucht breite Unterstützung aus der Stadtöffentlichkeit - und damit auch deine: https://www.change.org/graffitirostock


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Theatertram Lütten Klein

Von Lütten Klein zusammen ins Volkstheater?

MÄR 2026 . Nachdem der Theaterbus so erfolgreich gestartet ist, haben wir mit den Theaterbotschafter:innen überlegt, wie man die Idee eines schönen, gemeinsamen "Theaterausflugs" auch in andere Stadtteile tragen könnte. So entstand die Idee der Theater(tram)Expedition, die die Lütten Kleiner Theaterbotschafterin Judith Usbeck am 12.4.2026 erprobt: gemeinsam mit 25 Lütten Kleinern geht es zu den "Classic Lights".

Video: Volkstheater Rostock
Titelbild: Volkstheater Rostock / Theaterbus: RSAG / Volkstheater Rostock: Laura Avellan / "Millennium": Thomas Mandt
Musik: Pavel Bekirov, Pixabay


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Stadtteilroute Groß Klein
Stadtteilrouten

Route 1: Auf Nach Groß Klein

MÄR 2026 . Seit 11.3.2026 wandert das Stadtteilrouten-Buch durch Rostock - und erfreut sich vom ersten Tag an großer Beliebtheit. Für Menschen, die sich noch kein Buch abholen konnten (kostenlose Exemplare gibt's übrigens in den teilnehmenden Stadtteilbüros und den Kundenzentren der RSAG) stellen wir ab sofort, in lockerer Reihenfolge, einzelne Routen zum Download und ggf. Ausdrucken bereit. Unser Auftakt: die wirklich schöne Route durch das inzwischen frühlingshafte Groß Klein - eine Mischung aus buntem Lebensort, Kunst und Natur. Ein idealer Auftakt fürs Stadtteile-Entdecken. Viel Spaß dabei!

Download Route "Groß Klein": PDF/2,2 MB
Download OSM-Pfad: Wer die OpenStreetMap-Karte/App verwendet, sollte eigentlich diese Route importieren und dann in der Karten-App sehen können. Ist noch ungetestet: Route_GK.gpx, aber vielleicht hilft es ja einigen.


Stadtteilrouten Nachbarschaft


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Netzwerk Freie Sprayer Spots
Jugendbeteiligungsprojekt

Netzwerk für freie, legale Sprayer-Spots gegründet

MÄR 2026 . Freie, legale Graffitiwände sind ein oft unterschätzter Ort von Mitgestaltung. Sie können viel dazu beitragen, lokale Kreativität sichtbar zu machen und kreative Menschen in die Entwicklung ihres Lebensumfeldes einzubinden. Außerdem gibt es die berechtigte These, dass ausreichend legale Sprayorte illegales Sprayen zwar nicht vollständig verhindern, aber doch seltener vorkommen lassen. Damit freie, legale Graffitiwände funktionieren, braucht es Regeln, auf die sich Sprayer, Gebäudebesitzende und Nachbarschaft einigen. Und eine gute Orga in Bezug auf Wanderhaltung, Contentbetreuung und Dosenentsorgung. Dass ein freier, legaler Sprayort dann gut funktionieren kann, haben die Groß Kleiner Jugendlichen und das "224" im vergangenen Jahr bewiesen.

Andere Orte, Institutionen und Menschen wollen dem Beispiel folgen und in anderen Stadtteilen Ähnliches etablieren. Zusammen haben mehrere Akteure das Rostocker Netzwerk für freie, legale Graffitiwände ins Leben gerufen. Gemeinsam wollen sie freies, legales Sprayen an offenen Wänden zu einem festen Teil der Rostocker Stadt- und auch Kulturszene machen - und damit nicht nur Profis, sondern auch jungen Sprayern (die es ja in allen Stadtteilen gibt), zu einem guten Begegnungsort verhelfen. Ihnen sichtbaren Raum für ihre Arbeiten bieten.

Wenn Sie das Netzwerk unterstützen möchten, können Sie a) durch formlose Erklärung beitreten (Mail oder Nachricht genügen) und/oder b) Wände zur Verfügung stellen (auch befristet), die für freies, legales Sprayen nutzbar sind. Zu Bedingungen, die es gemeinsam zu bereden gilt. Hier bringen die Netzwerkmitglieder gute Erfahrungen mit ein. Also, schreiben Sie uns einfach: redaktion@stadtgespraeche.org

Aufruf/Flyer: PDF/4 MB
Mitmachen/-lesen: www.stadtgestalten.org/rostocker-netzwerk-der-legalen-graffiti-spots/


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Cover Ausgabe 122

Ausgabe 122 (QI:2026)

Rostocker Begegnungsorte

Foto Kristina Koebe
Sie sehnen sich nach guten Nachrichten, in Zeiten allgemeiner Unsicherheit? Davon gibt es mehr als sie denken, das ist uns bei der Arbeit am aktuellen Heft mal wieder klar geworden. In vielen Teilen Rostocks gibt es hoffnungsvolle Bewegungen - nicht immer riesig, aber doch eine beachtliche Gegenbewegung zu den gefühlt zahlreichen aktuellen Baustellen. So zeugt unser aktuelles Heft von einer kritisch-reflektierten Zivilgesellschaft, von Aufbruchstimmung, von der Fähigkeit zu kluger Analyse, von sozialkompetentem Miteinander, von neuen belebenden Ideen, die wichtige Veränderungen auf den Weg bringen könnten. Vom Mut auch in gefühlt ausweglosen Situationen, von solidarischem Denken, von der Bereitschaft zu vertrauen. Schauen sie also gern neugierig und motiviert auf jüngste Entwicklungen im Nordosten, Zentrum und Nordwesten, auf Überlegungen zu einem neuen Miteinander der Generationen. Auf das was die Stadtgeschichte für Lehren bereithält - in der älteren und jüngsten Vergangenheit. Lassen Sie uns aus all dem lernen und diese Lehren für die Bewältigung aktueller Herausforderungen nutzen - beispielsweise um für die Stadt maßgebliche Orte neu zu gestalten, zum Wohle der Stadtgesellschaft und unter Nutzung der genannten Potenziale.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Carolin Hannert: Wie steht es aktuell um das Klenow Tor?  | Anmerkung?
Ulrika Rinke: Am Ende gab es nur Verlierer  | Anmerkung?
Hanna Lücke: Ohne uns steht alles still  | Anmerkung?
Tom Maercker: Checkst Du, Alter?  | Anmerkung?
N.N.: Plädoyer für den Erhalt des "Nordlichts" in Rostock-Lichtenhagen  | Anmerkung?
Sybille Bachmann: Geplatzte und neue Träume  | Anmerkung?
Safiyeh Shahidzadeh: Ein Blick von Rostock nach Teheran  | Anmerkung?
Esma Aydemir: Mehr Frauenpower für den Migrantenrat Rostock  | Anmerkung?
Ina Gross: Wenn aus Gesprächen eine Bewegung wird  | Anmerkung?
Yves Heinke: Partys, Utopien nur für eine Nacht?  | Anmerkung?
Jakob Strempel: Das Leben zurückgewinnen!?  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Gemeinsam kreativ  | Anmerkung?
Daniel Netzband: reclaim your streets  | Anmerkung?
Arbeitsgruppe Zukunft lernen: Zukunft lernen  | Anmerkung?
Marie-Luise Raasch: Südstadt und Biestow laden zur Naturschutzwoche ein  | Anmerkung?
Antje Jonas: ... das ein Jeder seine Rüstung, Wehr und Wapffen fertigk haben soll  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Das Friedenstier kommt nach Rostock  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 08: Was kommt statt "Nordlicht"?

FEB 2026 . Der März kommt - und mit ihm die nun schon 8. Ausgabe der Lichtenhäger Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen". Erneut beschäftigt sie sich mit dem Thema Nordlicht, da es viele Lichtenhäger sehr bewegt. Aber es gibt auch zahlreiche Informationen über das, was im Stadtteil aktuell und in den nächsten drei Monaten los ist. Schauen Sie gern mal rein: ULi 08: Was kommt statt "Nordlicht"? (PDF/4 MB)


ULi Nachbarschaft


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LÜTT4EVER 02
Stadtteilzeitung "LÜTT4EVER"

Ausgabe 02: Wie weiter mit dem "Fischerdorf"?

FEB 2026 . Pünktlich zum Ende der Winterferien ist sie da, die zweite Aufgabe der Stadtteilzeitung Lütt4Ever. Prall gefüllt mit aktuellen Themen aus Lütten Klein und Evershagen, aber auch mit Porträts von Menschen und Institutionen und Neuigkeiten aus den Ortsbeiräte beider Stadtteile. Auch dieses Mal haben wieder viele engagierte Ehrenamtler zum Gelingen beigetragen, mit Themen, Beiträgen und Hilfe bei der Verteilung. Herzlichen Dank dafür!

Lütt4Ever 02 herunterladen: PDF/6 MB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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Frauenstreik Geschirrtuch
Frauenstreik

#ohneunsstehtallesstill - am 9.3.2026 ein Zeichen setzen

FEB 2026 . Der 9. März 2026 wird ein Tag ohne uns. Ohne unser Organisieren. Ohne unser Kümmern. Ohne unser Ausgleichen. Deshalb wird an diesem Tag mit diesem Geschirrtuch KEIN Geschirr getrocknet. Stattdessen hängt es an Fenstern, Balkons, Zäunen, Schreibtischen. Als sichtbares Signal dafür, dass an diesem Tag die Arbeit ruht, weil wir streiken. Für mehr Anerkennung dessen, was wir jeden Tag leisten. Care-Arbeit, in vielen Fällen unbezahlt. Wir streiken nicht aus Lieblosigkeit, sondern aus Verantwortung. Weil Care-Arbeit Arbeit ist und das gesellschaftliche und politische Anerkennung braucht.

Werden Sie Teil der Aktion, mit der wir uns an den #ohneunsstehtallesstill-Aktivitäten des Töchter Kollektivs beteiligen! Und laden Sie andere dazu ein. Geschirrtücher gibt es gegen einen Unkostenbeitrag von 4 EUR pro Tuch bei uns - und natürlich freuen wir uns über Sammelbestellungen. Gern bei uns melden: redaktion@stadtgespraeche.org

Und: Wir geben natürlich auch die Gestaltung kosten- und lizenzfrei (gemeinfrei/CC0) heraus für all diejenigen, die gern selbst T-Sirts, Sticker, Buttons oder Fahnen herstellen (lassen) mögen: Vektorgrafik (PDF/750 kB).


Aktionen


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Cover Stadtteilrouten-Heft
Stadtteilrouten

Mit dem Stadtteilrouten-Büchlein sieben Rostocker Stadtteile erkunden

FEB 2026 . Im vergangenen Jahr haben wir Menschen aus sieben Rostocker Stadtteilen dazu befragt, welche schönen oder besonderen Alltagsorte in ihrem Stadtteil sie anderen Rostockerinnen und Rostockern zeigen würden. Und die Resonanz war so groß, dass wir aus den Vorschlägen sieben Routen entwickeln konnten, entlang derer man sich nun durch diese Stadtteile rätseln kann. Sie alle sind im Stadtteilroutenbuch zusammengefasst, mit dem Sie ab März 2026 auf Erkundungsreise durch Lütten Klein, Lichtenhagen, Groß Klein, Schmarl, Toitenwinkel, Dierkow und die Südstadt inkl. Biestow gehen können.

Am Ende jeder Route, nach acht bis zehn Stationen, wartet dann ein Stadtteilstempel auf Sie - für jeden Stadtteil mit einem anderen Motiv, jedes von Künstlern und Kreativen aus dem jeweiligen Stadtteil gestaltet.

Erhältlich sind die Stadtteilroutenbücher ab Anfang März in den sieben beteiligten Stadtteil- und Begegnungszentren sowie den Kundenzentren der RSAG - und das Ganze kostenfrei, dank der freundlichen Unterstützung des Rostocker Kulturamtes.


Stadtteilrouten Kultur Nachbarschaft


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Foto Rampe Lütten Klein
Jugendbeteiligungsprojekt

Nächster Sprayer-Spot: Rampe im S-Bahnhof-Tunnel Lütten Klein

FEB 2026 . Nach dem Spray-Spot Groß Klein und der Turnhalle Groß Klein gibt es jetzt weitere großartige Nachrichten für Rostocks junge Sprayer-Szene: Im Mai 2026 sind Sprayer aus Lütten Klein, Lichtenhagen, Groß Klein, Evershagen und Schmarl eingeladen, an der Gestaltung der Rampe des S-Bahnhofs in Lütten Klein mitzuwirken - mit ihrer Kunst, selbstgewählten Motiven und in einem schönen Miteinander der fünf Stadtteile. Aktuell können alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich in die Vorbereitungen einbringen. Meint: Schreibt uns eine kurze Nachricht, wenn ihr dabei sein mögt (redaktion@stadtgespraeche.org) - alles weitere erfahrt ihr dann (oder im Flyer unten).

Am 9. Mai 2026 ab 11 Uhr laden wir dann alle Beteiligten zum gemeinsamen Sprayen an den S-Bahnhof ein - und alle interessierten Menschen aus dem Nordwesten und ganz Rostock zu einem Schnupperbesuch. Wann kann man schon mal so unkompliziert beim Sprayen zuschauen und vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen? Schauen Sie also gerne vorbei.

Aufruf/Flyer: PDF/4 MB


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Spendenaufruf

Wärmende Notkerzen für die Ukraine

FEB 2026 . In diesen Tagen frieren in der ganzen Ukraine und besonders an der Front Menschen bei massiven Minusgraden. Die Versorgung mit Strom und Technik wird immer problematischer - es braucht also, ergänzend, kreative Lösungen. Eine, die sich aktuell bewährt: Notkerzen, wärmend, leuchtend, sogar zum Erhitzen geeignet.

Die Jakobus-Kirchengemeinde und der Verein Stadtgespräche e. V. möchten gemeinsam mit Ihnen allen schnellstmöglich viele dieser kleinen Wärmequellen herstellen und mit dem nächsten Hilfstransport in die Ukraine senden. Und so können Sie uns dabei helfen:
  1. Konservendosen und Wachs spenden. Abgeben können Sie diese bis zum 20.2.2026, jeweils montags bis samstags von 10 - 16 Uhr und sonntags von 11 - 16 Uhr am Eingang der Marienkirche.
  2. Eigene Notkerzen basteln. Wie das genau geht, wird in diesem Video erklärt. Die fertigen Kerzen können Sie dann ebenfalls in die Marienkirche bringen.
  3. An einer dieser Aktionen teilnehmen: 20.02. von 10 - 12 Uhr (im Rahmen des Sprachcafés) oder am 27.02. von 14 - 17 Uhr, jeweils im Gemeindehaus bei der Marienkirche (Adresse: Bei der Marienkirche 1a)
Danke an alle Unterstützenden!
#standwithukraine2026

Migration Aktionen


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Theaterbus

Von Groß Klein und Schmarl direkt zu "Schwanensee" - erfolgreiche Erprobung des Theaterbusses

JAN 2026 . Am 31. Januar 2026 fuhr erstmals ein ganz besonderer Bus von Groß Klein und Schmarl in die Innenstadt - und zwar nicht irgendwohin, sondern direkt vors Volkstheater. Dort kam er 20 Minuten vor dem Beginn der "Schwanensee"-Vorstellung an, nachdem im Bus der Dramaturg des Stückes bereits eine kleine Einführung gegeben hatte. Nach dem Ende der Vorstellung stand der Bus dort erneut bereit, um 45 Theaterfans aus dem Nordwesten ohne Umsteigen und Wartezeiten sicher nach Hause zu bringen.

Möglich wurde dies dank eines ganz besonderen Engagements der RSAG. Sie organisierte dieses Angebot in Kooperation mit dem "Haus 12" und dem "Börgerhus", dem Volkstheater Rostock, den Theaterbotschaftern von Groß Klein und Schmarl und dem Verein "Stadtgespräche". Und die Resonanz war unglaublich: In beiden Stadtteilen waren die Tickets für diesen besonderen Theaterbesuch innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft.

"Als RSAG unterstützen wir sehr gern die Idee, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Groß Klein und Schmarl den Weg ins Volkstheater zu erleichtern. Wir freuen uns, dass die Premiere unseres Theaterbusses auf so großes Interesse stößt und wir damit auch einen Beitrag leisten, unser Volkstheater für alle Menschen in der Stadt erlebbar zu machen", erklärte RSAG-Geschäftsführer Jan Bleis. Unter den Menschen, die am 31.1. im Theaterbus saßen, waren auch solche, die sich schon viele Jahre nicht auf den Weg ins Volkstheater gemacht hatten. Wir freuen uns sehr, dass es schon in Kürze ein weiteres Theaterbusangebot geben wird: Am 18. April stehen einmal mehr 45 Plätze im Theaterbus bereit. Dieses Mal steht ein Besuch der Vorstellung "Anatevka" auf dem Programm, die 19.30 Uhr beginnt.

Tickets für diesen Theaterbus gibt es auch dieses Mal wieder im "Haus 12" und im "Börgerhus". Dort erhalten Sie auch Informationen zu den genauen Abfahrzeiten und -orten des Theaterbusses.

Theaterbus Theaterbus

Video: Volkstheater Rostock
Fotos Busse: RSAG
Fotos "Schwanensee": Thomas Ulrich


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Theaterbotschaftspersonal

Rostocks Theaterbotschafter:innen stellen sich vor

JAN 2026 . Inzwischen sind es schon sage und schreibe sieben Theaterbotschafter:innen, die sich ehrenamtlich dafür engagieren, die Verbindung zwischen ihren Stadtteilen und dem Rostocker Theater zu stärken. Wir stellen sie Ihnen hier kurz vor:

Beate Wentzel, Theaterbotschafterin Südstadt
 Als Mutter von zwei erwachsenen Kindern und stolze Oma bin ich seit zehn Jahren wieder wohnhaft in meiner Geburtsstadt Rostock. In jungen Jahren waren Kunst, Kultur und Sport ein bestimmender Teil meines Lebens. Jetzt als Rentnerin möchte ich daran anknüpfen: die Theaterlandschaft Rostocks erleben und die Eindrücke mit anderen Menschen teilen. Das Projekt "Theaterbotschafterin" für die Südstadt kam daher wie gerufen.

Hinweis: Seit Juni 2026 macht diesen Job Rita Kurz

Kilian Retzlaff, Theaterbotschafter Groß Klein
 Ich bin 16 Jahre alt und besuche die Störtebekerschule in Groß Klein. Theater hat mich schon in der Grundschule begeistert: Damals habe ich in einer Theatergruppe mitgespielt, in der wir immer wieder auch gemeinsam aufgetreten sind. In der 5. Klasse war ich bei einem Schulprojekt dabei, das meine Theaterbegeisterung verstärkte und zugleich mein Interesse am Film weckte. 2023 habe ich an der Spielfilmproduktion von "Mels Block" mitgewirkt und durfte dort viele großartige Erfahrungen sammeln. Außerdem drehe ich schon seit einiger Zeit mit Freunden eigene Kurzfilme. Bislang war ich vor allem im Rahmen von Schulaufführungen im Theater - jetzt freue ich mich darauf, eigenständig Vorstellungen zu besuchen und Sachen weiterzuempfehlen, die mir besonders gut gefallen haben.

Olena Vasilinich, Theaterbotschafterin Dierkow
 Ich bin 2023 nach Rostock gekommen, aus Charkiw in der Ukraine, wo ich als Juristin tätig war. Seit November 2023 wohne ich in Dierkow, seit Anfang 2024 arbeite ich für den Rostocker Verein "Bunt statt braun". Ich bin schon immer gern ins Theater gegangen und habe es in meinen ersten Monaten in Deutschland sehr vermisst, mir gute Theaterstücke anzuschauen. Inzwischen ist mein Deutsch so gut, dass dies wieder möglich ist. Mindestens ebenso gern gehe ich aber in Konzerte - und ich bin sehr froh, dass das Volkstheater Rostock so ein großartiges Orchester hat. Als Theaterbotschafterin habe ich nun noch mehr Motivation und Gelegenheit, Konzerte und Theateraufführungen zu besuchen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kreativität des Theaters in der Lage ist, unsere Seele zu berühren und die besten menschlichen Seiten zum Vorschein zu bringen. Das möchte ich anderen Menschen mit meinem Engagement als Theaterbotschafterin nahebringen.

Manfred Bunge, Theaterbotschafter Lichtenhagen
 Ich gehe schon lange relative oft ins Volkstheater Rostock, darunter auch zehnmal ins Konzert mit der Norddeutschen Philharmonie. Ein großartiges Orchester haben wir mit einem wunderbaren Markus Bosch als Chef. Für sieben Aufführungen im Jahr habe ich ein Anrecht für Schauspiel, Musik- oder Tanztheater. Und auch diese drei Sparten des Volkstheaters sind großartig besetzt. Das Stück "Amadeus" war für mich ein Höhepunkt der Spielzeit 24/25. Hier agierten alle drei Sparten und unser Orchester gemeinsam auf der Bühne. Und das tolle ist: In der nächsten Saison bleibt das Stück im Spielplan. Oftmals komme ich mit großen Gefühlen aus den Veranstaltungen im Theater. Es sind die Künstler auf der Bühne und die zahlreichen Akteure, oft im Hintergrund, die hier beeindruckendes großes Theater gestalten. Dafür mach ich gerne Werbung als Theaterbotschafter. In wenigen Jahren erhalten wir mit unserem Theaterneubau endlich auch einen würdigen Ort für dieses große Kulturerlebnis.

Judith Usbeck, Theaterbotschafterin Lütten Klein
 Nach meinem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin gemacht - dort habe ich mich ins Theater verliebt, besonders ins Ballett und Musiktheater. Mich fasziniert die Vielfalt dieser Kunstform und das Zusammenspiel so vieler kreativer Talente auf und hinter der Bühne. Theater ist für mich ein Gemeinschaftswerk, das Emotionen weckt, Denkanstöße gibt und Menschen verbindet, jede Sparte trägt auf ihre Weise dazu bei Geschichten lebendig werden zu lassen. Als Theaterbotschafterin möchte ich diese Begeisterung in meinem Stadtteil weitergeben, vielleicht kleine Unternehmungen organisieren und gemeinsam Theater als Ort für Austausch, Kreativität und kulturelle Teilhabe entdecken.

Anne Neumann, Theaterbotschafterin Schmarl
 Ich bin eine waschechte Rostockerin und seit neuestem Theaterbotschafterin für den Stadtteil Schmarl. Dort arbeite ich als Lehrerin an der Krusensternschule und zwar mit dem besten Kollegium, dass ich mir wünschen könnte. Und weil es mir ein inneres Bedürfnis ist, Wissen in Welt zu tragen, möchte ich ein Sprachrohr für Kultur ein. Das Theater ist ein magischer Ort, an dem Romanen Leben eingehaucht wird, an dem Fantasie und Realität verschmelzen. Ein Ort, den jeder so oft wie möglich selbst erleben sollte.

Jens Liebich, Theaterbotschafter Reutershagen
 Ich bin seit Dezember 2025 Teil des Netzwerks der "Theaterbotschafter:innen" in Rostock und für den Stadtbezirk Reutershagen gelegentlich zu Gast im Volkstheater. Erste aktive und prägende Theatererfahrungen machte ich während meines Auslandsstudiums in einem Studententheater. Nach meiner Rückkehr nach Rostock schloss ich mich für die letzten Jahre meines Germanistik- und Romanistikstudiums der Improtheatergruppe "Haspler" an, um dann später - schon in der Ernsthaftigkeit des Arbeitslebens - als Lektor an einer ausländischen Universität das dortige Studententheater gemeinsam mit anderen engagierten Kolleg:innen vor Ort zu betreuen und Auftritte in Düsseldorf, Berlin und Rostock zu organisieren und zu begleiten. Seit ein paar Jahren bin ich wieder zurück in meiner Wahlheimat und unterstütze hier die Ausbildung angehender Deutschlehrer:innen.



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Projekt "Friedenstier"

Das Friedenstier kommt nach Rostock: Workshops, Lesungen, Schulstunden und am Ende eine Ausstellung

JAN 2026 . Kennen Sie das Friedenstier? Das ist gar nicht so leicht, denn es hat viele, ganz verschiedene Gesichter. Und ist an vielen Orten in der Welt und in unserem Land gleichzeitig: überall dort, wo es gebraucht wird und Menschen sich darüber Gedanken machen, wie wir die Welt zu einem friedlichen, toleranten, konstruktiven Ort machen können. Möglich wurde dies durch ein im März 2025 erschienenes Buch, an dem unter anderem auch die Rostocker Illustratorin Tine Schulz mitgewirkt hat. Von ihr stammt auch die Idee, dieses wunderbunte Friedenstier auf ganz unterschiedliche Weise in Rostocker Kitas, Schulen und Horteinrichtungen zu tragen. Am Ende zahlreicher Workshops, Runden und Lesungen steht eine von allen beteiligten Kindern gemeinsam gestaltete Präsentation der Ergebnisse, die vom 5. bis 16. Oktober 2026 im Rostocker Rathaus zu sehen sein wird. Sie haben Lust, mit den von Ihnen begleiteten Kindern einen eigenen Beitrag dazu zu entwickeln? Dann finden Sie in diesem PDF nähere Informationen dazu. Nehmen Sie dann gern Kontakt mit uns auf, um weitere Details zu besprechen: info@stadtgespraeche-rostock.de


Vielfaltsliteratur Jugend


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Stadtteilrouten

Die Geschichten hinter den Stempeln

JAN 2026 . Ab März 2026 können alle Rostocker Einwohner:innen mit unserem Stadtteilroutenbuch auf Erkundungsreise durch insgesamt sieben Rostocker Stadtteile gehen. Am Ende jeder Route (also nach acht bis zehn Stationen) wartet ein Stadtteilstempel am SBZ/Stadtteilbüro - für jeden Stadtteil mit einem anderen Motiv, jedes von Künstlern und Kreativen aus dem jeweiligen Stadtteil gestaltet. In diesem kleinen Film stellen wir jetzt bereits alle sieben Motive und kreativen Menschen, die sie gestaltet haben, vor.


Stadtteilrouten Kultur Nachbarschaft


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Schulprojekte "Rostocker Stolpersteine"

Materialien zu den Unterrichtsreihen "Familie Levy", "Familie Josephy" und "Familie Siegmann" zum Download verfügbar

JAN 2026 . In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit drei Rostocker Schulklassen die Geschichten hinter den Rostocker Stolpersteinen genauer erforscht und dabei mehr über die Menschen erfahren, die sich hinter den Namen auf den kleinen Gedenktafeln verbergen.

In Kooperation mit der Universität Rostock, der Krusensternschule und der Nordlichtschule sind hier Unterrichtsreihen entstanden, die die Schicksale der Familienmitglieder Levy, Siegmann und Josephy auf empathiestärkende Weise näherbringen. Die von uns gemeinsam mit Studierenden und Lehrkräften entwickelten Stunden und Materialien stellen wir hier zum Download bereit - als Einladung zur Nachnutzung und mit einer herzlichen Empfehlung, dies zu tun: Wir konnte sehr deutlich spüren, dass diese Art der Beschäftigung Lernende gut erreicht:
https://youtu.be/1lZBkezyMJ8 Sollten Sie einzelne Materialien in anderer Aufbereitung benötigen oder Fragen zu den Unterrichtsreihen haben, wenden Sie sich gern an kristina.koebe@uni-rostock.de.


Stolpersteine-Projekt Jugend


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Weihnachtsaktion 2025

Bescherung danke vieler Helferlein für Geflüchtetenunterkünften und Wohngruppen

DEZ 2025 . Am 16.12. ging unsere diesjährige Weihnachtsaktion mit der Verteilung von sage und schreibe 93(!) liebevoll gepackten Päckchen in die Geflüchtetenunterkünfte Elbotel, Greifennest, Hafen und Bramow und drei Rostocker Wohngruppen zu Ende, so dass in den Vorweihnachtstagen überall schöne, liebevoll arrangierte Bescherungen stattfinden können. Wir danken allen Menschen, die dies gemeinsam ermöglicht haben! Ein besonderer Dank geht an die Kinder der Kita "Dünennest", die Kinder und Eltern des Horts der Don-Bosco-Schule, die Klasse 9a1 des Musikgymnasiums Käthe Kollwitz, die 6. Klassen der Schule am See in Satow, die 7. und 8. Klassen der Werkstattschule in Rostock und die Klasse 9a der Krusensternschule in Rostock. Dass dort gemeinsam so schöne Päckchen gepackt wurden, um an andere Kinder und Jugendliche zu denken, hat uns ganz besonders gefreut: DANKE dafür!

Und herzlichen Dank auch an alle Leitungen und Lehrkräfte, die in dieser nicht unstressigen Weihnachtszeit die dafür nötige Organisation noch zusätzlich zu allem anderen geleistet haben! Ein letzter Dank geht an die Hansastiftung und Arvid Langschwager: In den Wohngruppen gab es eine ganze Reihe von Jugendlichen, deren sehnlichster Wunsch ein T-Shirt ihres Lieblingsvereins war. Dank einer großzügigen Spende konnten wir hier 13 Weihnachtspäckchen packen, mit denen genau dieser Wunsch erfüllt wird.


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Jugendseiten

Stadtgespräche 121: Jetzt mit Jugendseiten

DEZ 2025 .Ende 2025 wurde unser langgehegter Wunsch Wirklichkeit, Jugendlichen und Jugendthemen mehr Raum in unserem Magazin einzuräumen: Wir begannen mit der Etablierung einer Jugendredaktion, die von nun an regelmäßig - und zunehmend selbstverwaltet - "ihre" Themen, d.h. Dinge, die sie bewegen und interessieren, in die "Stadtgespräche" hineinträgt. Veröffentlicht werden sie auf eigens dafür vorgesehenen Seiten, die zukünftig in jeder Ausgabe zu finden sind. Hier geht es zu den in der aktuellen Ausgabe erschienenen Beiträgen, die sich u.a. mit Jugend im Rathaus 2025 und dem neu etablierten PoC MeetUp an der Uni Rostock beschäftigen. Wir danken der Partnerschaft für Demokratie für die Ermöglichung dieses wichtigen neuen Projekts und freuen uns auf die Arbeit dazu im kommenden Jahr!


Stadtgespräche-Magazin Jugend


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Ausgabe 121 (QIV:2025)

Demokratiezutaten

Wir leben in einer Zeit, die sich gleichzeitig nach Stagnation und unglaublich schneller Entwicklung anfühlt. Meint: Einerseits passiert unheimlich viel, andererseits scheinen dringend notwendige Dinge nicht voranzugehen. Welches Gefühl ist das richtigere? Vermutlich stimmt beides. Aber gleichzeitig ist es eben der dynamische Bereich, auf den wir mehr schauen und aus dem wir Kraft ziehen sollten. Denn am Ende ist es wohl selten der eine große Durchbruch, der Veränderung im Sinne von Verbesserung ermöglicht. Sondern die Gesamtheit von vielen kleinen Bemühungen und Entwicklungen, die zusammen mehr sind, als ihr reines Aufsummieren. Letztendlich sind es die vielen kleinen Dinge, die für mehr Miteinander sorgen, uns zu eigenen Aktivitäten motivieren, Mut machen, einen Gegenpol zu Resignation schaffen. Und damit über das Einzelne hinaus Sinn stiften, die Welt - ein wenig und gleichzeitig ganz viel - auf ganz pathetische Weise ein großes Stück besser machen. Sich das zu vergegenwärtigen, ist am Ende dieses turbulenten und schwierigen Jahres vielleicht das Beste, was man sich zu Weihnachten schenken kann. Und genau deshalb haben wir in unserer aktuellen Ausgabe so viele solcher Projekte und Bemühungen versammelt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen unbeschwerte und vom Vertrauen in Gemeinschaft getragene Festtage!

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Interview mit Torsten Fischer, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung  | Anmerkung?
BUND: Moor im Würgegriff des Hafens  | Anmerkung?
Interview mit dem Bützower Bürgermeister, Christian Grüschow  | Anmerkung?
Tom Maercker: 26 Positionen, die ich vermutlich mit einer AfD-Wählerin teilen würde  | Anmerkung?
Robert Wagner: Zuhörplatz  | Anmerkung?
Maria Meier: Die Stadtteilmütter  | Anmerkung?
Sina Jankowiak: Netzwerk Demenz Rostock  | Anmerkung?
Jörg Becker: KKTS  | Anmerkung?
Marco Frunzek: SiS  | Anmerkung?
NoBell-Team: Wir wollen nix geschenkt  | Anmerkung?
Alexandra Rossiyskaya: Rostocks neugewählter Migrantenrat  | Anmerkung?
Starkmachen e.V.: Vorurteile kosten nichts! Rechte und Beratung schon  | Anmerkung?
Sebastian Hampf: Das war Jugend im Rathaus  | Anmerkung?
Kilian Retzlaff: Stranger Coast Production - Junger Kurzfilm aus dem Rostocker Nordwesten  | Anmerkung?
C.S.: Die Universität Rostock hat einen Treff für People of Colour  | Anmerkung?
Paula Koebe: Lila Profilbilder - Trend oder Protest?  | Anmerkung?
Uta Rüchel: Bürgerbeteiligung stärken  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Vorschläge zur Siegmann-Medaille 2025  | Anmerkung?
Jennifer Burgert: Inklusive Stadtgestaltung  | Anmerkung?
Antje Jonas: Reformation und Hundertmännerkollegium  | Anmerkung?
Nachruf: Gerhard Lau  | Anmerkung?


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 07: Tschüss, liebes Nordlicht!

DEZ 2025 . Auch dieses Mal ist sie wieder prall gefüllt mit Geschichten, Informationen und Terminen aus dem Stadtteil für den Stadtteil: Wir schauen auf das Nordlicht, die Pläne für einen Fahrradschnellweg durch Lichtenhagen, geplante Weihnachtsaktivitäten und neue Angebote für Lichtenhäger allen Alters. Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Adventszeit!

Oder lesen Sie einfach selbst: ULi 07: Tschüss, liebes Nordlicht! (PDF/4 MB)


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Plakat Theaterbus Schmarl
Theaterbus

Erprobung eines Theaterbusses in Groß Klein und Schmarl

DEZ 2025 . Unser Theaterbotschafterprojekt kann einen neuen Erfolg verzeichnen: In den vergangenen Monaten entstand unter unserer Mitwirkung eine Kooperation, die sich um die Wiederbelebung des früher so beliebten Schmarler Theaterbusses bemühte. Gemeinsam mit den Theaterbotschaftern und SBZ beider Stadtteile (Börgerhus und Haus 12), der RSAG und dem Volkstheater wurde eine Erprobung geplant und vorbereitet, die nun Anfang 2026 Früchte trägt: Am 31. Januar ermöglicht die RSAG erstmals einen direkten Theaterbus von Groß Klein und Schmarl zur Vorstellung "Schwanensee" - und nach deren Ende auch wieder zurück, nonstop in weniger als einer halben Stunde. Die engagierte Kooperation hofft auf viele interessierte Nutzende, die ja dann ein starkes Motiv für eine Fortsetzung sein könnten.

Wir bleiben dabei und werden berichten. Dem Vernehmen nach gab es einen regelrechten Ansturm ...


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Weihnachtsaktion 2025

Teil 3: Bücherweihnachten - Weihnachtsbücher

DEZ 2025 . In diesem Jahr steht in der Philosophischen Fakultät der Uni Rostock ein ganz besonderer Weihnachtsbaum. Daran hängen zwar auch einige Kugeln, vor allem aber zauberhafte kleine Kärtchen. Und auf denen finden sich dann Cover von Kinder- und Jugendbüchern. Auf der Innenseite haben Schülerinnen und Schülern der Krusensternschule aufgeschrieben, warum sie das jeweilige Buch gern lesen würden.

Jeweils eins davon können dann Mitarbeitende und Studierende der Philosophischen Fakultät in diesen Weihnachtstagen an die Schulbibliotheken der Krusensternschule und der KGS verschenken: Neue Bücher, die dann hoffentlich ganz vielen Kids Lesefreude bescheren - und zeigen, was für eine Bereicherung Bücher sein können.

Wir hoffen sehr auf viele Bücherwichtel und danken allen Beteiligten, vor allem Janette Kranz, Viveka Lafrentz und Jens Liebich für die liebevolle gemeinsame Orga!

Und wenn Sie jetzt noch erfahren möchten, warum sich Schülerinnen und Schüler der KGS Südstadt und der Krusensternschule Schmarl ausgerechnet diese Bücher für ihre Schulbibliothek wünschen, erfahren Sie das in diesem Video.


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Weihnachtsaktion 2025

Teil 2: Same procedure as every year - wieder ein Weihnachtsbaum für Groß Klein

DEZ 2025 . Nach langer Pause konnten wir im vergangenen Jahr in Groß Klein wieder einen Stadtteilweihnachtsbaum bestaunen. Und freuen uns sehr, dass damit eine neue Tradition eröffnet wurde. Den Baum selbst hat auch in diesem Jahr ein Rostocker Kleingarten gespendet, der Ortsbeirat Groß Klein hat bei der Finanzierung von Transport und Aufbau unterstützt. Am 3.12. stand dann das gemeinsame Schmücken an, zu dem alle Menschen aus dem Stadtteil herzlich eingeladen waren. Wir freuen uns sehr und danken Christa H., dem Ortsbeirat, dem Team des Börgerhus und Alpina von Herzen für die gemeinsame Verschönerung der Vorweihnachtszeit!

Frohe Weihnacht einmal mehr, Groß Klein!


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LÜTT4EVER 01
LÜTT4EVER 01 erschienen

Ein zartes Pflänzchen wächst

NOV 2025 . Ende 2025 geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Lütten Klein und Evershagen bekommen eine gemeinsame, eigene Stadtteilzeitung - die erste Ausgabe der Lütt4Ever erscheint. Möglich wird dies dank einer engagierten ehrenamtlichen Redaktion, eines ebenso engagierten wie überaus fleißigen ehrenamtlichen Verteilerteams (die erste Ausgabe geht tatsächlich in alle Haushalte!) und durch die Unterstützung beider Ortsbeiräte sowie einiger engagierter Rostocker Akteure. Wir danken allen, die dieses wichtige Projekt möglich gemacht haben und freuen uns auf die nächsten Ausgaben, die ab 2026 einmal im Quartal erscheinen.

Lütt4Ever 01 herunterladen: PDF/6 MB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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IWC-Aufruf
IWC

Join the "Rostock International Women Community"!

NOV 2025 . Stellen Sie sich vor: Ihr Partner bekommt einen Job in einem anderen Land und Sie begleiten ihn, können aber vor Ort nicht gleich beruflich Fuß fassen. Wie findet man neue Bekannte und Freunde? Wo kann man sich mit Menschen austauschen, die ebenfalls im neuen Lebensumfeld zurechtkommen müssen? Vor dieser Frage stehen derzeit in Rostock zahlreiche Partner:innen von Fachkräften - und nicht selten werden sie hier nicht heimisch, weil es an Begegnungsmöglichkeiten fehlt, sie sich einsam fühlen und nach den früheren sozialen Netzwerken sehen. In Kooperation mit der engagierten Projektentwicklerin Varvara Korneva (die selbst entsprechende Erfahrungen gesammelt hat), der Universität Rostock, dem IBZ Rostock und dem Verein "Die Beginen" haben wir ein Begegnungsformat auf den Weg gebracht, das einmal monatlich einen Austausch in gemütlicher Runde ermöglicht und dabei auch den Boden für weiterführende Unterstützung bereitet.

Interessiert? Facebook: varvara.korotkova.7 | LinkedIn: varvara-korneva | Insta: @varya_kor_new


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Foto Plauderbank Nr. 11 KTV
Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 11 diesmal speziell gestaltet vom KKTS in der KTV

NOV 2025 .Auch diese Bank ist wieder ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt - aus dem Stadtteil, für den Stadtteil. Dank den und mit den wunderbaren Baumenschen vom Künstlerisch-Kreativen Treff im Stadtteil, dem Ortsbeirat, dem Amt für Stadtgrün und dem KTV-Verein durften wir am 19.11.2025 die erste Plauderbank der KTV einweihen - und die nun schon elfte in Rostock. Ein weiterer kleiner, niedrigschwelliger Beitrag zu mehr Miteinander und Herzlichkeit: Wir freuen uns sehr.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Landeskulturkonferenz 2025

Versuch eines Resümees auf der diesjährigen Landeskulturkonferenz

NOV 2025 . Die Einladung, auf der diesjährigen Landeskulturkonferenz einen Vortrag im Workshop "Kultur macht Stadt" zu halten, war für uns ein Anlass, unsere Aktivitäten der letzten drei Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Vor ungefähr 40 Teilnehmenden präsentierten wir unsere Erkenntnisse aus Graffitiprojekten, gemeinsamer Spielplatzgestaltung, Stadtteilroutenentwicklung, Theaterbotschafteraktivitäten und ähnlichen Dingen, die wir mit vielen engagierten Menschen aus den Stadtteilen gemeinsam auf den Weg bringen oder umsetzen. Ob sich damit Segregation entgegenwirken lasse, war die zentrale Frage dabei - und unser Resümee am Ende des Vortrags lautete:
  • Kultur war da ein besonders hilfreiches Instrument dafür, wo sie mit anderen Aktivitäten/Projekten verzahnt wurde;
  • Die Erhöhung des Interesses an Kultur gelang durch Verzahnung mit Angeboten, die im öffentlichen Raum gut sichtbar sind;
  • Es brauchte den stetigen Austausch miteinander, in dem Kultur jenseits konkreter Angebote im Sozialraum aktiv wurde, im Austausch danach fragt, welche ihrer Angebote gut in jeweiligen Sozialraum passen (und wie und wann)?
  • Die im Sozialraum lebenden und handelnden Menschen und Initiativen waren maßgebliche Kooperationspartner und Expert:innen - die Angebote waren da gut akzeptiert, wo sie mit diesen gemeinsam entwickelt (und adaptiert) wurden.
  • Niedrigschwellige Kulturangebote wie Illustrationen im Stadtteil, Graffitikunst und Straßenkunst waren gute "Türöffner".


Kultur


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Zum Artikel in Ausgabe 120

Wie weiter im Landschaftsschutzgebiet Dietrichshäger Land? Diskutieren Sie mit!

NOV 2025 . In den vergangenen Monaten wurde in Rostock eine Diskussion wiederbelebt, die eigentlich schon abgeschlossen schien: die um die Bebauung der rund 35 Hektar umfassenden Fläche zwischen Golfplatz und Solarpark im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Dietrichshäger Land. Die Bürgerschaft beschloss, auf einen gemeinsamen Antrag von LINKE, CDU und FDP hin, am 23.7.2025 mit knapper Mehrheit, die WIRO als kommunales Wohnungsbauunternehmen mit der Prüfung eines Flächenankaufs zu beauftragen. Die Bürgermeisterin schließt eine Bebauung des Gebiets nicht aus (Ostsee-Zeitung vom 24.7.2025).

In unserer letzten Ausgabe haben wir die Bürgerinitiative zum Erhalt des Landschaftsschutzgebiets Diedrichshäger Land (hier herunterladen), die schon 2017 und 2020 viele Menschen gegen eine Bebauung mobilisiert hatte, nach Ihrer Meinung zur Situation befragt. Um eine möglichst breite Diskussion über das Thema (Stichwort "Stadtgespräch") zu ermöglichen, stellen wir Ihnen hier den vollständigen Beitrag digital zur Verfügung. Übermitteln Sie uns gern Ihre Sicht auf die Situation per E-Mail.


Stadtgespräche


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Weihnachtsaktion 2025

Teil 1: Gemeinsam Päckchen für Kinder und Jugendliche in Geflüchtetenunterkünften packen

NOV 2025 . Auch in diesem Jahr packen wir wieder Weihnachtspäckchen für Kinder und Jugendliche in vier Rostocker Geflüchtetenunterkünften - ähnlich wie schon in den Vorjahren und doch ein wenig anders: Dieses Jahr suchen wir Schulklassen, Teams, Abteilungen, Kitagruppen usw., die gemeinsam ein (oder auch mal mehrere) Weihnachtspäckchen für ein Kind packen - und dazu sehr gern noch einen Brief oder eine kleine Karte schreiben. Der Gedanke: jede Person steuert eine Kleinigkeit bei, am Ende entsteht etwas schönes Gemeinsames und Persönliches.

Meldet Euch sehr gern bei uns, wenn Ihr mit Eurer Klasse, Eurer Kitagruppe, Eurem Team oder Gruppe dabei sein mögt: E-Mail.


Aktionen


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Foto Bauzaun
Kooperation mit dem VTR und der KOE

Theaterbotschafter:innen wirken an der Gestaltung des Bauzauns am Theaterneubau mit

NOV 2025 . Menschen, die in diesen Tagen die Lange Straße entlangfahren, ist es bestimmt schon aufgefallen: Der Bauzaun um das zukünftige Volkstheater ist nicht nur lang, sondern er wird auch immer bunter. Damit dieser Zaun, der Rostocks Stadtbild noch einige Jahre mitprägen wird, eine Zierde und kein Schandfleck ist, hat die Bauherrin KOE beschlossen, diesen künstlerisch gestalten zu lassen. In Kooperation mit den sechs Rostocker Theaterbotschaftern, dem Volkstheater und unserem Verein wurde den Theaterbotschafter:innen die Gestaltung je eines Bauzaunelements für je einen Stadtteil zu übertragen. Die Theaterbotschafter:innen machten sich auf die Suche nach künstlerischer Expertise - und fanden diese bei Künstlern wie Mathias Stanitzek und Janko Winkler, aber auch bei Kindern und Jugendlichen aus Lichtenhagen, Groß Klein und der Südstadt. Dank all dieser engagierten Theaterfans sind nun mehrere Zaunelemente wunderbar gestaltet: Unser Dank gilt allen Beteiligten, für die konstruktive gemeinsame Umsetzung!

Wir haben das Projekt ehrenamtlich zusammen mit dem Volkstheater Rostock entwickelt und freuen uns über die Zusammenarbeit. Infos zu den konkreten Theaterbotschafter:innen finden Sie hier.


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Foto Plauderbank Nr. 10 in Groß Klein
Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 10 wurde (einmal mehr) von Lichtenhäger Schüler:innen gefertigt - für den Nachbarstadtteil

NOV 2025 .Die Nordlichtschülerinnen und -schüler und ihre Lehrkräfte, Rebekka Ninnemann und Timo Adebar, haben mal wieder plauderbankgezaubert, dieses Mal für den Nachbarstadtteil Groß Klein. Und seit heute steht sie nun am Spielplatz Gerüstbauerring und lädt Menschen aus dem Stadtteil dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch diese Bank ist wieder richtig, richtig schön geworden!! Wir bedanken uns herzlich bei der Nordlichtschule und dem Groß Kleiner Ortsbeirat, für die Ermöglichung und Umsetzung dieses schönen Projekts.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


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Stolperstein-Projekt

Wer waren die Siegmanns?

OKT 2025 . Im Oktober 2025 ist unser drittes Projekt zum Thema "Rostocker Stolpersteine" gestartet, in dem wir mit der Klasse 7a der Krusensternschule und Studierenden der Universität Rostock auf den Spuren der Familie Siegmann wandeln. Wer waren die Siegmanns eigentlich - und was ist ihnen in den 1930er und 1940er Jahren widerfahren? Gemeinsam informieren wir uns nicht nur, sondern bereiten diese Informationen auch noch für andere Rostockerinnen und Rostocker auf: ab Januar 2026 sind die Projektergebnisse dann in einer Ausstellung zu sehen, erst in der Straßenbahn, dann in der Petrikirche.

Unterstützt wird das Projekt von der Richard-Siegmann-Stiftung, der Partnerschaft für Demokratie und dem Max-Samuel-Haus Rostock - wir bedanken uns sehr herzlich für die Ermöglichung!


Stolpersteine-Projekt Jugend


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Protokoll Energierat Peenetal
ReEnAct-Projekt "Energieregion Peenetal"

"Energierat Peenetal" erfolgreich durchgeführt

SEP 2025 . Beim vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten ReEnAct-Projekt "Energieregion Peenetal" soll untersucht werden, wie sich eine sinnvolle Bürgerbeteiligung auf die Akzeptanz von Energiewendemaßnahmen im ländlichen Raum auswirkt.

Vom 26. - 28.09.2025 tagte dazu sehr erfolgreich der "Energierat Peenetal" - ein Gremium, dass weitgehend (Details dazu hier und hier) nach den Prinzipien einer "Planungszelle" umgesetzt wurde. Extra dafür war von den sechs Projektpartner:innen als spezielles Tool zwei Jahre lang eine Software entwickelt worden, in die alle relevanten Daten zur Region Peenetal eingeflossen sind: Der "Energieplaner". Mit dieser Webanwendung und darauf aufbauenden Qualifizierungsvorträgen wurden die Teilnehmer:innen in sehr kurzer Zeit in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen für die Zukunft der Energieversorgung des Amtsbereiches Peenetal zu treffen. Wer selbst einmal probieren möchte: Zum Energieplaner.

Hier ein paar filmische Impressionen vom Energierat-Wochenende:


Das war der Energierat Peenetal 2025 in Loitz als filmische Kurzimpression (3 min).
Zu Youtube

Wen die Details interessieren:



Bürger:innenbeteiligung


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Plauderbank an der "Pumpe" in der Südstadt
Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 9 steht an der "Pumpe" in der Südstadt

SEP 2025 . Das Rostocker Plauderbank-Netzwerk wächst (für unsere Verhältnisse) rasant. Die Idee, dass Menschen ein kommunikatives Bedürfnis allein durch das Sichhinsetzen ausdrücken, scheint viele Menschen, Initiativen und Einrichtungen zu beflügeln. Das SBZ "Pumpe" in der Südstadt ist jetzt auch ein Teil unseres losen Netzwerks - wir freuen uns!

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


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Erzählbriefkasten

Das war der Erzählbriefkasten Schmarl

SEP 2025 . Ende September ist die Rostocktour der Ausstellung "Erzählbriefkasten Schmarl" zuende gegangen - und es war großartig. An jedem einzelnen Ausstellungsort gab es tolle Gespräche und herzliche Rückmeldungen. Einmal mehr wurde deutlich: Die Geschichte der Rostocker Stadtteile ist unbedingt erzählenswert, die Erinnerungen der dort lebenden Menschen ein echter Schatz. Für alle die, die die Ausstellung verpasst haben, haben wir hier einen minikleinen virtuellen Rundgang zusammengestellt. Und während Ihr noch genießen dürft, machen wir uns auf den Weg in den nächsten Stadtteil. Lütten Klein is calling...





Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 8 steht in Schmarl

SEP 2025 . So unglaublich schön ist sie geworden, die Plauderbank, die seit Anfang Oktober 2025 am Schmarler Zentrum zum Gespräch miteinander einlädt. Gestaltet haben sie die Kinder und Jugendlichen des Schmarler Jugendtreffs "Schiene" - und gleich noch Themenvorschläge mit in die Gestaltung "eingewoben", die das Insgesprächkommen erleichtern. Wir sind glücklich und begeistert und bedanken uns ganz herzlich bei allen Kindern und Jugendlichen, dem "Schiene"-Leiter Ronald Fromm sowie beim Rostocker Grünamt und der Stadtteilmanagerin Carolin Hannert, die dieses schöne kleine Projekt so engagiert möglich gemacht haben.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


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Foto 1. Viertelzeit
Viertelzeit

Die erste "Viertelzeit" im Hansaviertel

SEP 2025 . Der Ortsbeirat des Hansaviertels, die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung und der Verein Stadtgespräche luden am 18.9. zum Austausch über aktuelle Viertelthemen - und die Anwohnenden kamen nicht nur zahlreich, sondern brachten Interesse und Ideen mit. In mehr als anderthalb gemeinsamen Stunden ging es beispielsweise um die bevorstehende Erweiterung der Unimedzin, die Verkehrssituation im Viertel und Auswirkungen der Hansaspiele. Neben Zeit zur Diskussion mit Ortsbeiratsmitgliedern gab es auch Zeit zum Plaudern miteinander. Wir freuen uns über das herzliche Feedback am Ende und denken über eine Fortsetzung nach.

Foto: Sebastian Hampf


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Migrantenrat

Wahl für den Rostocker "Migrantenrat" 2025

SEP 2025 . Diese Woche machen wir etwas bislang nie Dagewesenes: Wir veröffentlichen einen Beitrag, der erst im nächsten Heft, also Ende November 2025, erscheinen wird. Und das aus aktuellem Anlass, denn es geht darin um die Wahl des Rostocker Migrant:innenrates. Die nämlich schon in knapp zwei Wochen ansteht, am 17.9.2025.

An diesem Tag können fast 18.000 Rostocker:innen ihr Gremium wählen - und bislang nehmen wir dies kaum wahr. Also haben wir nicht nur ein wirklich interessantes Interview mit zwei Kandidatinnen geführt, sondern auch jene Gruppierungen, mit denen wir in Kontakt treten konnten, um ein Kurzporträt ihrer Organisation gebeten (weitere sind sehr willkommen - liebe Kandidat:innen, nehmt gern Kontakt mit uns auf: info@stadtgespraeche-rostock.de).

All dies kann aus unserer Sicht wichtige, tiefere Einblicke in diese Gremienwahl und die Menschen dahinter geben. Und so legen wir Euch eine jetzt-schon-Lektüre herzlich ans Herz.
Übrigens hat der Migrantenrat in Rostock eine eigene Website: www.migrantenrat.de.
Auf der Website der Hansestadt finden Sie weitere Details und Wahlergebnisse.

Wir wünschen dem neuen Migrantenrat viel Erfolg!


Migration


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Ausgabe 120 (QIII:2025)

Raus aus der Defensive

Ertappen Sie sich, angesichts all der aktuellen politischen Entwicklungen in dieser Welt, auch ab und an bei dem Gedanken, dass es schon gut und erleichternd wäre, wenn unser Leben so bliebe, wie es gerade ist? Obwohl Sie eigentlich ein Mensch sind, der aufgeschlossen auf neue Entwicklungen schaut? Das ist emotional überaus verständlich - aber gleichzeitig auch ein Teil des Problems. Denn während reaktionäre Kräfte immer offener und unverblümter ihre Pläne in die öffentlichen Debatten einbringen, schweigen viele andere Menschen gerade in entsetzter Ratlosigkeit. Wo es doch eigentlich ein Zurückerobern der Diskurse bräuchte. Denn, aller verständlichen Skepsis zum Trotz, sollte die zentrale Frage dieser Tage eigentlich nicht lauten, wie wir das größte Übel verhindern können. Sondern, wie doch auch früher schon: In was für einer Gesellschaft wollen wir zukünftig leben? Worauf kommt es dabei besonders an und was ebnet uns den Weg dorthin? Nur wenn wir wieder beginnen, in den Austausch miteinander zu treten, progressive Strategien zu entwickeln, Visionen zu wagen und diese dann auch öffentlich zu thematisieren, wird all den ebenso Zweifelnden um uns herum vielleicht klar, dass es eine Alternative zu den Trumps, Thiels, Musks und anderen "Nius"bringern dieser Welt gibt. In diesem Sinne hoffen wir sehr, dass das aktuelle Heft Ihnen wieder Motivation und Anhaltspunkte für so ein gemeinsames Vorwärtsdenken bietet. Und Sie ermutigt, darüber nicht nur nachzudenken, sondern auch zu sprechen.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Interview mit KiJuBei-Mitbegründer Erik Becker  | Anmerkung?
Dr. Sybille Bachmann: Quo vadis Societät?  | Anmerkung?
Jule Stein: Rummelspiele mit Second-Hand-Kuscheltieren auf der HanseSail  | Anmerkung?
Carolin Hannert: Die Sommerschule 2025 in Schmarl  | Anmerkung?
Sayana, Per und Sven: Rostocker Mieter:innengewerkschaft im Aufbau  | Anmerkung?
Interview mit Dr. Fröhlich (Bürgerinitiative Diedrichshäger Land)  | Anmerkung?
artfair-Team: RostockRostock bekommt eine eigene Kunstmesse  | Anmerkung?
Fragen an die Rostocker Initiative "MOiNS - Menschen vor Obdachlosigkeit intelligent schützen"  | Anmerkung?
Hausgemeinschaften und Nachbarschaften stärken: Zwei Beispiele  | Anmerkung?
N.N.: Wie Bürger*innenräte Rostock stärken können  | Anmerkung?
Detlef Krause: Die Mühlendammschleuse in Rostock, oder was von ihr übrig blieb  | Anmerkung?
Tom Maercker: Steuern Steuern?  | Anmerkung?
Aktuelle Rostocker Beteiligungsprozesse  | Anmerkung?
Antje Jonas: Rostock im dramatischen 15. Jahrhundert  | Anmerkung?
Jasmin Dütsch und Dirk Rüdiger: Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit man hat, sondern wie man sie füllt  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 06: Stadtteil in Bewegung

SEP 2025 . Am 15. August hatte die aktuelle, nun schon sechste Ausgabe der Lichtenhäger Stadtteilzeitung "ULi" Redaktionsschluss - und dank unserer tollen, fleißigen Ehrenamtsredaktion machte sie sich schon sie eine Woche später auf den Weg in die Druckerei. Ein großes Dankeschön an Manfred, Julia, Katrin, Anke, Sebastian, Birgit, Franzy, Adina, Adel, Lisa, Tom, Lara, Elli und Nick vom Redaktionsteam - und an Maja, die nicht nur ein unglaublich hilfsbereiter Mensch, sondern offenbar auch eine Zeitungsverteilexpertin ist. Dank ihr ist bereits alles so vorbereitet, dass die (wieder sehr lesenswerte) "ULi" im September umgehend und damit druckfrisch in allen Lichtenhäger Haushalten landet.

Leider ist uns beim Druck ein Missgeschickt passiert: In der Anzeige von Bündnis90/Die Grünen wurde der Ort der Veranstaltung nicht mitgedruckt. Richtig muss es heißen: Montag, 29.9. um 16:00 Uhr im Stadtteilbüro. Wir wünschen einen interessanten Nachmittag!

Oder lesen Sie einfach selbst: ULi 06: Stadtteil in Bewegung (PDF/4,1 MB)


ULi Nachbarschaft


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Bild/Grafik: Viveka Lafrentz
Your hood, your turn

Auswahl der nominierten Projekte für Schmarl

AUG 2025 . Bis Ende Juli 2025 durften die Schmarler Jugendlichen bei "Your hood, your turn", dem ersten Jugendbeteiligungsprojekt in ihrem Stadtteil, Ideen einreichen. Gesucht waren Projekte im Wert von 2000 Euro, mit denen man etwas Tolles für Schmarl erreichen kann.

Jetzt haben wir gemeinsam mit Stadtteilmanagerin Carolin Hannert und einer Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung die mehr als 80 eingereichten Vorschläge gesichtet und auf Machbarkeit geprüft. Dabei ging es zum Einen darum, ob die vorgeschlagene Idee sich für 2000 Euro umsetzen lässt, aber auch darum, wieviel Kümmern sie nach der Umsetzung braucht und ob es die in unserem Aufruf genannten Kriterien für die Projekte erfüllt (kommerzielle Projekte beispielsweise waren ausgeschlossen). Und was sollen wir sagen: Es waren unglaublich viele tolle Ideen dabei, die meisten davon konnten wir für die nun folgende Abstimmung nominieren. War dies nicht möglich, haben wir das ausführlich erläutert - und hoffen natürlich, dass eine Umsetzung in anderem Rahmen erfolgen kann. Über alle von uns ausgewählten Ideen können die Schmarler Jugendlichen dann in der ersten Septemberhälfte abstimmen - das Projekt mit den meisten Stimmen wird am Ende realisiert. Wir sind schon unglaublich gespannt. Und werden natürlich weiter berichten.

Gesamtübersicht über alle eingereichten Projekte: www.pollunit.com/polls/yourhoodyourturn (in Kürze ist dort auch unsere Einordnung und Feedback sichtbar)


Aktionen Nachbarschaft Jugend


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Foto Orga-Team
Jugendbeteiligungsprojekt

Neuer Sprayer-Spot: Turnhallenwand Groß Klein

JUL 2025 . Am 19.7. war es soweit: Gemeinsam mit den Jugendlichen aus dem Stadtteil, dem Ortsbeirat, dem Team des 224 und dem KOE konnten wir die Wand der Turnhalle am Gerüstbauerring Groß Klein als legale Spraywand einweihen - und damit schon den zweiten "Groß Klein Sprayt"-Spot innerhalb weniger Wochen. Auf dem Stadtteilfest ließen sich dann Sprayer aus Groß Klein und ganz Rostock beim Kreieren der ersten Graffitis über die Schulter schauen. Vorbereitet wurde all das übrigens engagiert und liebevoll von Groß Kleiner Jugendlichen und vor allem von Till H., ohne dessen Engagement das Projekt so nicht möglich gewesen wäre. Ihm gilt ein besonderer Dank.

Ebenso dankbar sind wir den tollen Menschen des 224 und des Börgerhus (Martin, Lucia und Maria, Ihr seid wunderbar!), dem Groß Kleiner Ortsbeirat und Stadtteilmanagement, der KOE und dem Amt für Schule und Sport. Schön, dass Rostock solche Orte hat und möglich macht! Dass sie gut funktionieren, machen die im Mai eingeweihten Wände am Spielplatz Gerüstbauerring deutlich. "Wir als Rostocker Sprayerszene schätzen solche Möglichkeiten sehr und sind selbst daran interessiert, dass sie gut funktionieren", erklärte einer der heute anwesenden Sprayer. Die Jugendlichen haben Regeln für die Nutzung definiert, die eine gute Akzeptanz des Projekts im Stadtteil sicherstellen sollen.

Mehr: NDR-Bericht


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Flyer Viertelzeit
Neues Projekt: Viertelzeit

"Viertelzeit" - Schnacken und Schlendern

JUL 2025 . Das Hansaviertel ist wunderschön - und doch gibt es viele Ecken und Themen, die wir gemeinsam weiterentwickeln können. Darum laden wir alle Interessierten herzlich zu einem gemütlichen Spaziergang durch das Viertel ein. Beim Schlendern und Plaudern lassen sich Ideen am besten sammeln und Fragen direkt vor Ort besprechen. Ihre Anregungen sollen in die künftige Arbeit des Ortsbeirats und der Stadtverwaltung einfließen. Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie am 18. September um 17:30 Uhr an der Kreuzung vor dem früheren Terrassen-Café (heute: Griechisches Restaurant), Dethardingstr./Rembrandtstr./Strempelstr.

Die "Viertelzeit" basiert auf unseren Erfahrungen mit den Plauderspaziergängen und ist eine Initiative zusammen mit dem Ortbeirat Hansaviertel und der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung.

Flyer: PDF/650 kB


Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Und noch ein Nachbarschaftsregal: Wossidlo-Club Schmarl

JUL 2025 . Nach mehrmonatiger Suche nach einem geeigneten Standort im Stadtteil erreichte uns Anfang Juli 2025 das Angebot des Schmarler Wossidlo-Clubs. Dessen Leiter, Andreas Schneid, bot uns an, in dessen Eingangsbereich das erste Schmarler Nachbarschaftsregal zu platzieren. Und dann ging, dank aktiver Schmarler Menschen, alles ganz schnell: Ein Treffen zur konkreten Planung, schon dort die Entscheidung für ein erstes, vielleicht auch vorläufiges Regal (wenn es gut angenommen wird, kann bald ein größeres folgen).

Und schon am 24.7. wurde dieses dann aufgebaut, von drei Schülern der 8a der Krusensternschule, unterstützt durch ihre Lehrkräfte Frau Lüttich und Herr Stamm. Und nun kann es auch in Schmarl losgehen: Geben, was man übrig hat - nehmen, was man braucht. Wir freuen uns sehr und danken allen engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern dieses kleinen Projekts ganz herzlich.

Zur Karte mit den anderen Regalen/Projekten: OpenStreetMap


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Stolperstein-Projekt

Zeitzeugenbesuch und eine Nominierung für das Stolpersteineprojekt über die Familie Levy

JUL 2025 . Unser erstes Projekt zur Geschichte hinter den Rostocker Stolpersteinen, die Beschäftigung mit der Familie Levy an der Krusensternschule, ist im Juli 2025 auf wunderbare Weise zu Ende gegangen: Eine Delegation der Klasse 7c besuchte am 24.7.2025 einen der noch lebenden Zeitzeugen, Herrn Leon Geber, der ebenso wie die Kinder in Schmarl beheimatet ist.

Auf die herzliche und interessante Begegnung folgte am 25.7., dem letzten Schultag die Übergabe einer Urkunde und eines Dankeschön-Geschenks an die 7c: Diese hatte sich nämlich mit dem Stolpersteine-Projekt um den "fair@school-Preis" 2025 beworben - und war, bei mehr als 220 Bewerbungen aus ganz Deutschland, unter den TOP10 gelandet.

Weitere Informationen dazu: www.krusensternschule.de


Stolpersteine-Projekt Jugend


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Titel der Anzeigenpreisliste
LÜTT4EVER

Zur Refinanzierung von lokalem Layout & Druck: Anzeigenpreisliste Nr. 1

JUL 2025 . Wir freuen uns sehr, dass es uns 2025 gelungen ist, gemeinsam mit INVIA Lütten Klein, Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V. und engagierten Menschen bzw. Institutionen aus Evershagen und Lütten Klein die Stadtteilzeitung LÜTT4EVER ins Leben zu rufen. Einmal pro Quartal haben wir nun die Möglichkeit, wirklich den Großteil aller Lütten Kleiner und Evershäger Haushalte mit Neuigkeiten aus den beiden Wohngebieten zu versorgen - als Rückblick auf jüngste Ereignisse und Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen ansteht.

Um das Projekt LÜTT4EVER dauerhaft auf stabile finanzielle Füße zu stellen, haben wir die Umschlagseiten U2, U3 und U4 für Anzeigen reserviert. Dieses Dokument hier vermittelt Ihnen nicht nur einen Eindruck davon, wie die einzelnen Ausgaben der Zeitschrift in etwa aussehen, sondern präsentiert auch Informationen über die Preise, die wir für die unterschiedlichen Anzeigengrößen veranschlagen. Sollten Sie daran interessiert sein, eine Anzeige in der Stadtteilzeitung zu schalten und damit zum Gelingen dieses engagierten und mit viel Ehrenamt realisierten Projektes beizutragen, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf: info@stadtgespraeche-rostock.de

Preisliste Nr. 1: PDF/643 kB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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Aufruf zur Mitarbeit L4E
LÜTT4EVER

Aufruf zur Mitarbeit: Neue Stadtteilzeitung für Lütten Klein und Evershagen

JUL 2025 . Ende 2025 rücken Lütten Klein und Evershagen noch ein bisschen enger zusammen - mit einer gemeinsamen Zeitung: LÜTT4EVER.

Diese informiert dann 4 x im Jahr die Menschen in den beiden Stadtteilen darüber, was in ihrer Nachbarschaft so los ist, war oder sein wird. Wie schon bei den Stadtteilzeitungen in Groß Klein, Schmarl und Lichtenhagen gilt auch hier das Prinzip "von den Menschen aus dem Stadtteil, für die Menschen aus dem Stadtteil": Gearbeitet wird in einer ehrenamtlichen Redaktion, die alle Initiativen, Vereine und Einzelpersonen zur Mitwirkung einlädt. Sie haben Interesse, die Stadtteilzeitung mitzugestalten? Dann kommen Sie gern zur ersten Redaktionssitzung, die am 8.10. um 17 Uhr stattfinden wird. Damit wir diese gut vorbereiten können, bitten wir herzlich um eine Anmeldung an info@stadtgespraeche-rostock.de

Und sollte der Termin nicht passen, Sie aber gern Beiträge oder Ideen einbringen wollen, schreiben Sie uns gern - an diese Emailadresse. Wir freuen uns über jede Mitwirkung. Die Stadtteilzeitung für Evershagen und Lütten Klein basiert auf einer gemeinsamen Initiative von INVIA Rostock, Jugendwohnen Hansestadt Rostock e. V. und Stadtgespräche e. V.

Aufruf im Detail: PDF/5 MB



Nachbarschaft LÜTT4EVER


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Bild/Grafik: Viveka Lafrentz
Your hood, your turn

Schmarler Jugendliche gestalten ihren Stadtteil mit

JUL 2025 . Gemeinsam mit dem Schmarler Stadtteilmanagement, der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und dem Rostocker Stadtjugendring haben wir die Schmarler Jugendlichen nach Ideen für ihren Stadtteil gefragt - und zwar solche, die sich für 2.000 Euro umsetzen lassen. Erste tolle Ideen kamen von den 7. und 8. Klassen der Krusensternschule, weitere werden über eine großangelegte Flyeraktion und auf der Blockparty im Juli eingesammelt. Im September können die Schmarler Kinder und Jugendlichen dann aus allen eingereichten Ideen ihren Favoriten auswählen, der dann in den nächsten Monaten umgesetzt wird.

Weitere Informationen: rathaus.rostock.de/meldungen/367120
Flyer: PDF/6 MB
Bericht: Städtischer Anzeiger - S.4
Bild/Grafik: Viveka Lafrentz



Aktionen Nachbarschaft Jugend


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Foto Ausstellung Familie Josephy
Stolperstein-Projekt

Ausstellung über die Rostocker Familie Josephy

JUL 2025 . Im Rahmen unserer Projektreihe "Die Geschichten hinter den Stolpersteinen" haben sich die Jugendlichen der Klasse 9c der Nordlichtschule in den vergangenen Wochen mit dem Schicksal der in Rostock beheimateten Familie Josephy beschäftigt. Unter der Anleitung ihres Sozialkundelehrers Lucas Ahlgrimm und Lehramtsstudierender der Universität Rostock erfuhren sie mehr über das Leben verschiedener Familienmitglieder - und über ihre furchtbaren Schicksale während der Nazizeit.

Und weil all dies nicht in Vergessenheit geraten darf, haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen eine Ausstellung über die Josephys entwickelt, die die Ergebnisse des Projekts präsentiert. Diese wird zunächst in der Nordlichtschule zu sehen sein, danach aber auch an anderen Orten in Rostock präsentiert.

Teil der Ausstellung sind die von den Schülern angefertigten Drehbücher:
Stolpersteine-Projekt Jugend

unterstützt von: Unterstützt von der Ehrenamtsstiftung MV


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Foto Mobilitätsrat
Mikroklima KTV

Schulprojekt Temperaturentwicklung KTV

JUL 2025 . Die 2024 veröffentlichte Klimakarte von Rostock zeigt, dass vor allem die Innenstadt und die KTV in Phasen mit hohen Temperaturen (v.a. Hochsommer) durchschnittlich um mehrere Grad heißer sind, als andere Stadtteile. Die Hauptgründe hierfür: eine hoher Anteil versiegelter Flächen und fehlende Grünflächen (v.a. Bäume).

Die Folgen: Gesundheitliche Belastungen für Menschen und Tiere im Stadtteil, in den Sommermonaten. Um die Hitzebelastung in der Innenstadt und der KTV zu senken, braucht es gezielte Maßnahmen. Langfristig brauchen wir mehr und größere Grünflächen, Aufenthaltsorte ohne große Hitzebelastung und als Möglichkeiten attraktiver aufbereitete, offenere und grünere Vorgärten.


Mobilitätsrat KTV Nachbarschaft Jugend


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Foto Stadtteilroutenkarte Südstadt
Neues Projekt: Stadtteilrouten

Rostocks Stadtteile (neu) entdecken

JUN 2025 . Weil uns in den letzten Monaten immer wieder klar geworden ist, wieviele Rostocker bei weitem nicht alle anderen Stadtteile ihrer Heimatstadt kennen, haben wir, mit Unterstützung des Kulturamtes und des Landes MV, ein Projekt ins Leben gerufen, das Rostocker zu einem Besuch in anderen Stadtteilen motivieren soll. Insgesamt sieben von ihnen kann man ab Ende des Jahres mit einem kleinen Forschungsbuch auf eigene Faust entdecken. Wer das erfolgreich getan hat, bekommt am Ende einen Stempel - und für diesen bekommt jeder Stadtteil ein eigenes Motiv, gestaltet von Künstler:innen/Kreativen aus dem Stadtteil.

Momentan berücksichtigt worden sind sieben Stadtteile: Diekow, Toitenwinkel, Südstadt/Biestow, Lütten Klein, Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl. In allen Stadtteilen haben wir eng mit den Stadtteilbegegnungszentren (SBZs) kooperiert und dort eine Karte vom Stadtteil mit der Bitte aufgehängt, dass Einwohner:innen Vorschläge zu besuchenswerten Orten im Stadtteil eintragen können, aber auch Vorschläge zu Motiven für den Stadtteilstempel machen können, die in einer Box gesammelt werden und später den Künstler:innen übergheben werden.


Stadtteilrouten Kultur Nachbarschaft

Unterstützt von Hansestadt Rostock und Land MV

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Richard-Siegmann-Stiftung

Auftakt zum Jahresthema 2025: Stadtraum gemeinsam gestalten

JUN 2025 . Die Rostocker Richard-Siegmann-Stiftung, in deren Kuratorium wir schon seit längerem aktiv sind, beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema "Stadtraum gemeinsam gestalten" und begibt sich damit auf die Suche nach Menschen und Projekten, die sich für eine partizipative Nutzung von öffentlichem Raum durch möglichst viele Menschen engagieren.

Bei der Auftaktveranstaltung am 19.6. (im freundlicherweise von der KOE dafür geöffneten "Theater im Stadthafen"- bzw. "Schauwerk"-Saal) wurden insgesamt vier Projekte aus Dresden, Müncheberg, Berlin und Wien vorgestellt, in denen das schon richtig gut gelingt - und die damit Impulsgeber auch für Rostock sein können. Hierzu kamen wir in kleinen, sehr informativen Interviews mit Veronica Remmele aus Müncheberg und Cornelia Ehmayer-Rosinak aus Wien ins Gespräch.

Das Jahresthema wird hier noch einmal ausführlich dargestellt. Projekte, Institutionen oder Einzelpersonen können dort auch gleich online für den Preis 2025 vorgeschlagen werden.

Gespräch mit Veronika Remmele, die in Müncheberg zusammen mit vielen anderen Akteuren die Café-Bar im Thälmanns betreibt.

Gespräch mit Cornelia Ehmayer-Rosinak, Stadtpsychologin in Wien, die zudem mehrere Schulvorplatzumgestaltungen begleitet hat




Siegmann-Stiftung


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Foto Theaterbotschafter:innen
Kooperation mit dem VTR

Neues Projekt: Theaterbotschafter:innen in sechs Stadtteilen

JUN 2025 . Wusstet Ihr eigentlich, dass Rostock inzwischen schon sechs Theaterbotschafter:innen aus sechs verschiedenen Stadtteilen hat? Judith Usbeck aus Lütten Klein, Denny Rummel aus Schmarl, Olena Vasilinich aus Dierkow, Beate Wentzel aus der Südstadt, Kilian Retzlaff aus Groß Klein und Manfred Bunge aus Lichtenhagen sind nicht nur Theaterfans, sondern reden auch darüber - um andere für Theaterbesuche zu begeistern. Und damit das Volkstheater noch stärker zu einem Ort zu machen, der alle Teile Rostocks erreicht und einbezieht. Das kleine stadtteilverbindende Netzwerk ist nicht nur in "seinem/ihrem" Stadtteil, sondern auch miteinander aktiv, besucht die eine oder andere Vorstellung gemeinsam und plant auch gemeinsame Vorstellungsbesuche mit Menschen aus dem Stadtteil.

Wir haben das Projekt ehrenamtlich zusammen mit dem Volkstheater Rostock entwickelt und freuen uns auf die Zusammenarbeit.


Kultur Nachbarschaft Aktionen


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Foto Hygieneprodukte
Kooperation mit der AWO

Kostenlose Menstruationsprodukte für Jugendliche im Jugendtreff

JUN 2025 . Gemeinsam mit dem Landeswerk der AWO starteten wir im Mai 2025 einen Unterstützungsaufruf in Sachen "kostenlose Menstruationsprodukte für Jugendliche im Jugendtreff".

Dank privater Spenden von sechs wunderbaren Menschen können jetzt gleich drei Einrichtungen ein Jahr lang damit versorgt werden. ALLERHERZLICHSTEN Dank an Yvette, Denny, Arvid, Katja, Tom und Julia, dieses Dankeschreiben richtet sich vor allem Euch. Und ein weiteres großes Dankeschön gilt Heike Kempcke vom Jugendwerk, die mit liebevollem Blick und unglaublichem Engagement immer auch die scheinbar kleinen Wichtigkeiten im Blick hat.


Kultur Aktionen Jugend


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Erzählbriefkasten

Ausstellungseröffnung für den "Erzählbriefkasten" Schmarl

JUN 2025 . Unsere Erzählbriefkasten-Ausstellung "Mein Schmarl" hatte am 5.6.2025 einen wunderbaren Auftakt: Im Schmarler Stadtteilzentrum "Haus 12" durften wir mit vielen der Leute, die Erinnerungen beigetragen oder das Projekt anderweitig unterstützt hatten, auf die Fertigstellung von Ausstellung und Büchlein anstoßen. Am 21.6. auf dem Schmarler Stadtteilfest waren dann besonders viele Besucher:innen da - viele von ihnen brachten auch ihrerseits wieder Erinnerungen mit, so dass es auch für uns ein spannender Tag wurde. Noch bis zum 25.7.2025 ist die Ausstellung nun im Haus 12 zu sehen, ehe sie dann weiter durch Rostock wandert.

Für diese Ausstellung haben viele Einwohnerinnen und Einwohner Erinnerungen an ihren Stadtteil erzählt. In ganz individuellen Geschichten. Die Ausstellung präsentiert einige Auszüge. Die vollständigen Texte werden separat in gedruckter Form und online veröffentlicht, wo sie ergänzt und kommentiert werden dürfen: https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Ausgabe 119 (QII:2025)

Wertschätzung

Wie oft denken wir eigentlich mal länger darüber nach, wer alles zum täglichen Gelingen unseres hochkomplexen Alltags beiträgt? Da ist die Straßenbahn, die meist pünktlich in die Haltestelle einfährt, die Müllabfuhr, die ebenso regelmäßig wie unsichtbar für Entsorgung sorgt (und über die wir ja eigentlich nur dann reden, wenn wir im Auto hinter einem der Fahrzeuge warten müssen). Aber auch die Betreuung und Ausbildung unserer Kinder, um die sich Menschen mit viel Herzblut kümmern. Und natürlich sind da die Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern, der Pflege unserer Grünflächen undundund ...

Nach einem dieser Besinnungsmomente haben wir beschlossen, dass es Zeit ist, mal genauer in all diese "Alltagsorganisationsbereiche" zu schauen - mehr über die herauszufinden, die uns so ein komfortables Leben ermöglichen, in dem wir uns um so viele Dinge eben auch NICHT sorgen müssen. Deshalb starten wir in diesem Heft, mit Blick auf die RSAG, eine Reihe, in der wir fragen, wie es diesen "Kümmerinstitutionen" gerade eigentlich so geht: Was treibt sie an, was macht ihnen Sorgen? Worauf sind Sie stolz? Weitere Einblicke in andere Bereiche folgen in den kommenden Ausgaben. Und wir haben beschlossen, dass es dringend dran ist, einfach mal DANKE zu sagen, für das, was all diese Einrichtungen und die Menschen dahinter für uns und Rostock leisten. Das tun wir mit Unterstützung vieler Menschen aus Rostock, denen das auch ein Bedürfnis ist. Und präsentieren Ihnen in dieser Ausgabe natürlich auch noch zahlreiche andere Texte, die deutlich machen, was unsere Stadt gerade so umtreibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine motivierende und inspirierende Lektüre - und dann einen schönen und entspannten Sommer.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Y. Hartmann: Zwei Jahre Deutschland-Ticket  | Anmerkung?
T. Maercker: Neue deutsche Werte  | Anmerkung?
Ch. Malz: Gerechtigkeitshütende  | Anmerkung?
Fr. Pubantz: Theaterbotschafter:innen  | Anmerkung?
Zirkusgruppe Quirlique: Unser ganz eigenes politisches Sprachrohr  | Anmerkung?
Hobby Lobby Rostock: Wir sehen, dass es vielen Jugendlichen an Perspektiven mangelt  | Anmerkung?
Wer steckt eigentlich hinter @rostock_zeitreise?  | Anmerkung?
Katharina Elsner: Kunst trifft KI  | Anmerkung?
Nachgefragt: Smart City  | Anmerkung?
Kommentar: Das Rostocker Smart-City-Dilemma  | Anmerkung?
Terrain vague: 4. Saison der Freiluft-Lesebühne  | Anmerkung?
Sit intra te concordia et publica filicitas (1)  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Plauderbank-Netzwerk

Lichtenhagen bekommt zwei Plauderbänke - gebaut von den Lernenden der Nordlichtschule

Foto Plauderbank Östliche Altstadt Foto Plauderbank Östliche Altstadt Foto Plauderbank Östliche Altstadt

JUN 2025 . In insgesamt zehn Unterrichtsstunden entstanden die Bänke in Teamarbeit: Die stabilen Bankfüße wurden in selbstgebauten Schalungen, die zuvor Schülerinnen und Schüler aus der 5. Klasse vorbereitet hatten, aus Beton gegossen. Die Holzsitzflächen wurden von den Lernenden eigenhändig gesägt, angefast, verschraubt und mit einem Brandmalkolben individuell gestaltet.

Ein besonderes Highlight: Das Schullogo wurde - dank der kreativen Zuarbeit der 10. Klassen unter der Leitung von Herrn Gelke - kunstvoll in den Beton eingearbeitet. "Unsere Schüler und Schülerinnen haben mit großer Begeisterung und Ausdauer gearbeitet. Dabei konnten sie nicht nur ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen, sondern auch ihr Wissen über Materialien und deren Verarbeitung erweitern", blickt AWT-Lehrer Timo Adebar stolz auf dieses besondere Projekt zurück.

Umgesetzt wurde das Lichtenhäger Projekt in Kooperation der Nordlichtschule und dem Lichtenhäger Quartiersmanagement - als Zeichen für Gemeinschaft, Kommunikation und gelebte Nachbarschaft. Alle Plauderbänke zusammen mit den Nachbarschaftsregalen etc. gibt es in unserer Projektkarte.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft Jugend


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 05: 00?

MAI 2025 . In der Ausgabe 05 der ULi geht es um Alltagsthemen, wie z. B. öffentliche Toiletten, den Park, Stadtteilfußball, dem Thema Post & Puff aus dem letzten Heft - die RGS antwortet und stellt den Neuzugang im Quartiersmanagement vor - Adelwin Südmersen. Außerdem sucht die Nordlichtschule Lesepaten und die RGS möchte das Nachbarschaftsregal verschönern usw. Neben vielen Terminen für jung und alt gibt es noch einen Blick in die Vergangenheit der "Siedlung" und diverse weitere Meldungen, Infos, Empfehlungen und Mitmachangebote rund um den Stadtteil. Sie dürfen (einmal mehr) gespannt sein.

Sehen Sie einfach selbst: ULi 05: 00? (PDF/4,1 MB)


ULi Nachbarschaft


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Foto Groß Klein Spray Spot
Jugendbeteiligungsprojekt

Einweihung Sprayer-Spot in Groß Klein

MAI 2025 . Das "Gemeinsam Groß Klein verschönern 2025"-Projekt "Groß Klein sprayt" startete am 27.5. mit einer ganz wunderbaren Einweihung dieses ersten freien, legalen Spray-Spots im Stadtteil. Jugendliche aus Groß Klein und ganz Rostock waren da, um selbst zu sprayen oder den Graffitikünstlern zuzusehen, die auf den acht vorbereiteten Wänden gegeneinander antraten. Am Ende entschied das Publikum per Applaus - erster Preis für das Kunstwerk von Luca, zweiter für Karim.

Mit dabei waren auch die Spielplatzbeauftragte von Rostock und der Vorsitzende des Groß Kleiner Ortsbeirats. Der war hocherfreut über das Projekt und die Veranstaltung: "Das bringt in jeder Hinsicht neue Farbe in den Stadtteil." Spielplatzbeauftragte Christine Kursawe, die das Projekt ebenfalls von Beginn an engagiert unterstützt hat, war vor allem von der Eigeninitiative der Jugendlichen und der guten, unkomplizierten Kooperation aller Unterstützenden begeistert: "Das ist zeitgemäß, in jeder Hinsicht."

Der größte Dank jedoch geht an Till, Fiete und die anderen Groß Kleiner Jugendlichen, die drangeblieben sind und den Tag in großen Teilen selbst organisiert haben. Und an Maria vom Jugendzentrum 224, die liebevoll und hartnäckig diesen wunderbaren Auftakt möglich gemacht hat.


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Konzeption Plauderspaziergang (PDF/630 kB)
Plauderspaziergang

Das Konzept hinter den Plauderspaziergängen zum Nachmachen

MAI 2025 . Dass die Stärkung der nachbarschaftlichen Strukturen nicht nur der Demokratie festigt, sondern auch irgendwie allen nützt, wird wohl kaum jemand in Frage stellen. Auch nicht, dass Einsamkeit (weltweit) ein zunehmend ernstes Probblem werden wird, wahrscheinlich auch nicht. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns nicht nur (ehrenamtlich) mit sehr unterschiedlichen Methoden von Nachbarschaftsreaktivierungsmöglichkeiten, sondern möchten auch, dass erfolgreiche Konzepte eine möglichst weite Verbreitung finden.

Daher stellen wir alle entwickelten (oder manchmal auch von woanders übernommenen/modifizierten) Konzepte zur Nachahmung zur Verfügung - hier jetzt das Konzept zu den Plauderspaziergängen (PDF/630 kB). Gutes Gelingen! Und gern auch mit einer kurzen Rückmeldung, ob es woanders funktioniert bzw. was regional verändert wurde.


Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Plauderbank-Netzwerk

Zwei neue Plauderbankstandorte in der Östlichen Altstadt

Foto Plauderbank Östliche Altstadt Foto Plauderbank Östliche Altstadt

MAI 2025 . Nun ist das Plauderbankkonzept ja nicht von uns - wir haben es lediglich versucht, in Rostock effizient zu etablieren und freuen uns natürlich (besonders mit den Einwohner:innen drum herum), wenn sich eine Idee immer weiter verbreitet. In der Östlichen Altstadt sind jetzt zwei neue Plauderbankstandorte hinzugekommen (Bei der Petrikirche 7 und Nikolaikirche 2), wo Anwohner:innen (auf privaten Grundstücken) selbst die Initiative ergriffen und umgesetzt haben - wir sind begeistert. Die genauen Standorte finden Sie auch in der Karte.

Und was uns außerdem freut: Nicht nur die Nordlichtschule in Lichtenhagen produziert jetzt Plauderbänke im Arbeit-Wirtschaft-Technik-Unterricht liebevoll in Kleinserie - auch die Verwaltung richtet sich zunehmend auf eine effizientere Zusammenarbeit ein, da der Verwaltungsvorgang zur Abstimmung über das Grundstück und zur Errichtung nach geltendem Recht doch recht aufwändig ist.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Foto Mobilitätsrat
Mobilitätsrat (Teil 4)

Zweiter Akteursworkshop: Welche Ideen bringen Wirtschafts- und Infrastrukturexpert:innen in die zu entwickelnden Szenarien ein?

6.5.2025 . Die heute tagende Runde bestand vor allem aus Personen, die schon beim ersten Akteursworkshop dabei waren: Mitarbeitende verschiedener Ämter sowie städtischer Unternehmen und Gremien. Wir aus dem Mobilitätsrat waren als Vertretung der Einwohnenden dabei. Diese Mal ging es darum, gemeinsam Impulse für die drei in den kommenden Wochen zu konkretisierenden Szenarien zu entwickeln. Der Workshop begann mit der Vorstellung der Ergebnisse der Parkraumanalyse. Ende 2024 waren zwei sog. "Scancars" in verschiedenen zeitlichen Abständen durch die KTV gefahren, um die Nutzung der insgesamt 4.781 Parkplätze im Stadtteil genauer zu untersuchen. Hierbei ergab sich u.a., dass es in der KTV einen hohen Anteil von Parkenden gibt, die nicht im Stadtteil wohnen (v.a. werktags an den Vormittagen) und dass auf 155 Parkplätzen Fahrzeuge standen, die innerhalb des Untersuchungszeitraums von mehr als vier Wochen nicht einmal bewegt wurden - ein weiterer Hinweis auf Gestaltungsspielräume für die zukünftige KTV-Mobilität. Ausgestattet mit diesem Wissen, starteten die Teilnehmenden in drei Arbeitsgruppenrunden, um nacheinander zu jedem der drei Szenarien ihre Ideen, Impulse und auch Bedenken zu formulieren:
  1. KTV auf dem Rad
  2. KTV - Straße als Lebensraum und
  3. Offenes Szenario
Im Verlauf dieser Arbeitsphasen ergab sich ein breites Spektrum an Ideen, die mich in ihrer mutigen Konstruktivität motivierten: Offenbar ist es ein Irrglaube, dass die Mehrheit der Menschen keine Veränderung möchte. Gewünscht ist vielmehr die Zusammenstellung guter Ideen zu eine plausiblen Gesamtkonzept. Befürchtungen gingen eher dahin, dass der durch finanzielle, rechtliche und planerische Limits begrenzte Entwicklungsraum nicht ausreicht, um eine in sich schlüssige, ganzheitliche Lösung für den Stadtteil zu erreichen. Umso gespannter bin ich nun darauf, wie die Planungsbüros all diesen Input aufbereiten - und was davon tatsächlich in die Umsetzungsplanung einfließen kann. Denn darauf kommt es ja allen an, die heute mit Zeit, Engagement und Ideen dabei waren.

Fortsetzung folgt ...


Mobilitätsrat KTV Nachbarschaft


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Konzeption "Erzählbriefkasten"

"Erzählbriefkästen" als Mittel der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

MAI 2025 . Seit 2023 setzen wir in verschiedenen Stadtteilen sog. Erzählbriefkasten-Projekte um: Gemeinsam mit vielen Akteuren vor Ort sammeln wir Erinnerungen an das Leben im Stadtteil aus der persönlichen Sicht ihrer Bewohner. Es entsteht also keine offizielle Chronik, sondern ein Erinnerungsgeflecht - die Stadtteilentwicklung aus Sicht der Bewohnenden. Gleichzeitig leisten Erzählbriefkästen einen wichtigen Beitrag zur Identitätsstiftung und zur Stärkung des Zusammenhalts im Stadtteil. Warum und wie genau, haben wir hier für Interessierte und Nachahmer:innen zusammengefasst.

Konzept (DE): PDF/360 kB
Konzept (EN): PDF/300 kB
Erzählbriefkasten-Plattform: https://www.erzaehlbriefkasten.de


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Energietag MV
ReEnAct-Projekt "Energieregion Peenetal"

Werbung für die Bürgerbeteiligung zum Energietag MV in Loitz

APR 2025 . Sagt Euch der Begriff "Planungszelle" etwas? Wir sind wirklich Fans von diesem und anderen "Demokratie per Los"-Formaten! Bei einer Planungszelle wird zunächst ermittelt, wie sich die Bevölkerung eines Orts oder einer Region demografisch zusammensetzt. Um dann mit einem (geprüft-etablierten) Losverfahren 25 Menschen zufällig auszuwählen. Die Zusammensetzung der so gebildeten Gruppe entspricht dann der der Bevölkerung. Die 25 ausgewählten Menschen kommen dann zusammen, um gemeinsam einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Dazu erhalten sie zunächst alle Informationen, die es für eine kompetente Entscheidung braucht. Danach beraten sie sich in wechselnden Kleingruppen zum Thema der Planungszelle- bis eine Lösung gefunden wurde, die allen Beteiligten akzeptabel erscheint. Das Ganze geschieht in einem für alle Beobachtenden nachvollziehbaren Prozess - Transparenz für alle ist enorm wichtig. Die gefundene Lösung geht als Empfehlung an die Stadt- oder Gemeindevertretung. Details (und auch über andere Methoden) gibt's hier

Genau das wollen wir im Herbst im Amtsbereich Peenetal/Loitz (LK Vorpommern-Greifswald) erproben, zur Frage "Was für eine Energieregion wollen wir zukünftig sein?". Und damit das Anfang 2024 begonnen ReEnAct-Projekt auch wirklich auf breiter Beteiligung basiert, waren wir an diesem Wochenende vor Ort und haben mit vielen interessierten Menschen über die geplante Planungszelle gesprochen. Cool war's, danke liebe Menschen aus Loitz und Umgebung! Bürgermeisterin Witt und sogar Wirtschaftsminister Blank kamen auch auf ein Stündchen zu Schwatzen.

In den nächsten Wochen geht's natürlich weiter mit Informationen und Vorbereitungen - wir berichten fortlaufend, vor allem auf der Projekt-Website hier ...


Bürger:innenbeteiligung


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PSG-Schirme
Plauderspaziergang

Wir haben Schirme

APR 2025 . Eigentlich nichts Besonderes: Das vollständig im Ehrenamt organisierte und mit vielen helfenden Händen der Stadtteile durchgeführte Projekt basiert ja darauf, dass jeweils in temporären Zweiergruppen Menschen aus dem Stadtteil anderen Interessierten besondere Ecken im Revier vorstellen, dazu Geschichten erzählen usw., man ins Plaudern kommt und anschließend vielleicht noch einen Kaffee im Stadtteilbüro trinkt, wenn sich das anbietet.

Da ja nun alle immer draußen sind, hatten wir überlegt, dass große Schirme gut wären; und vielleicht noch mit dem Logo drauf, um andere zu informieren. Glücklicherweise konnte die Stadtverwaltung mit noblem Merch und Rostocker Stadtlogo helfen. Wir haben unser Projektlogo von einem regionalen Anbieter noch hinzusetzen lassen - voilà!


Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Klenow Tor Groß Klein

Lohro-Interview zur Situation um das "Klenow Tor"

APR 2025 . Nach Veröffentlichung eines umfangreichen Beitrags zur aktuellen Situation im Klenow Tor und möglichen Gegenmaßnahmen in Ausgabe 114 sowie eine Beurteilung der Situation durch einige Rostocker Bürgerschaftsfraktionen eskalierte die Lage am "Tor zu Groß Klein" jetzt ein Jahr lang weiter, ohne dass es zielführende Maßnahmen für eine nachhaltige Lösung gegeben hätte: Jugendliche randalieren ungestört, Strom- und Wärmeversorgung wurden phasenweise eingestellt, erste Läden schließen, die Mieter sind verzweifelt. Inzwischen gibt es sogar eine Kampagne mit einem Aufruf zur Rekommunalisierung solcher strategisch wichtigen Einrichtungen.

Das Südstadt-Center befindet sich in einer ähnlichen Situation - und auch der Doberaner Hof ist inzwischen von Leerstand geprägt. Weitere Passagen in Nordosten, Nordwesten und Innenstadt könnten in den nächsten Jahren in ähnlicher Weise betroffen sein. Vielleicht wäre es an der Zeit, einmal grundsätzlich zu überlegen, wie Stadtteile, in denen es keinen funktionierenden Immobilienmarkt gibt, mit derartigen Entwicklungen umgehen können? Wann und wie Stadtverwaltungen frühzeitig eingreifen sollten, um derart gravierenden Verwerfungen entgegenzuwirken?

Kristina Koebe wurde jetzt von Radio-Lohro-Moderator Mattes am 24.4.2025 in den "Weckruf" eingeladen, um die Hörerinnen und Hörer über ihre Sicht auf die Situation zu informieren. Das Interview nachhören können Sie hier.


Aktionen Stadtgespräche-Magazin Nachbarschaft


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Umfrage GK
Bürger:innenbeteiligung Groß Klein

Umfrage: Welche Projekte in Groß Klein 2025?

APR 2025 . Nachdem wir 2024 gemeinsam den Abenteuerspielplatz gestaltet haben, ging es darum, auch 2025 wieder ein gemeinsames Projekt für den Stadtteil umzusetzen. Dieses Mal haben wir keine eigene Idee eingebracht, sondern die Groß Kleiner nach Ihren Wünschen gefragt. In einem gemeinsamen Ideen-Sammel-Prozess wurden insgesamt sieben Projekt vorgeschlagen, von denen vier als innerhalb von wenigen Monaten umsetzbar beurteilt wurden (dazu haben wir mit den verantwortlichen Stellen in der Stadtverwaltung und dem Ortsbeirat gesprochen).

Aus diesen vier Projekten konnte Groß Klein von Januar bis März 2025 seinen Favoriten wählen - und inzwischen ist die Entscheidung gefallen. Sie fiel ziemlich eindeutig aus: eine deutliche Mehrheit wünscht sich einen Chillort für Jugendliche, an dem sie ungestört Zeit verbringen können. Dazu, wie sich dieser möglichst bald einrichten lässt - und zwar von den Jugendlichen selbst - sind wir nun im Austausch mit zwei Ämtern. Und hoffen, dass wir Euch Anfang Mai mehr dazu erzählen können ...


Bürger:innenbeteiligung Nachbarschaft


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Foto Ploehner 3-5
Hausgemeinschaften-Projekt

Projekt zur Belebung von Hausgemeinschaften gestartet

APR 2025 . Heute haben wir mit den Vorbereitungen für unser neues Projekt begonnen, in dem es darum geht, Menschen miteinander in den Austausch zu bringen, die in einer Hausgemeinschaft zusammenleben. Weil wir glauben, dass ein gutes Miteinander im Haus viel zum solidarischen Miteinander in der ganzen Gesellschaft beitragen kann - und dazu, dass man sich an seinem Wohnort wohl und zuhause fühlt. Gerade in größeren Häusern braucht es dafür aber vielleicht einen "Anstupser" und ein bisschen Begleitung. Beides kommt dann eben von uns, gern zusammen mit Partnern. Im aktuellen Fall zusammen mit dem Quartiersmanagement Lichtenhagen und einer Bewohnerin an drei Hausgemeinschaften in der Plöner Straße. Die wir zu einem kleinen Kaffeeschwatz einladen, am 23.5., dem Tag der Nachbarschaft. Wie das läuft und danach weitergeht, erzählen wir Euch in den nächsten Wochen, auf die wir uns schon freuen und gespannt sind. Bis dahin: Schreibt uns gern, wenn Ihr auch eine Hausgemeinschaft kennt, der so etwas gut täte - oder mehr erfahren wollt: redaktion@stadtgespraeche.org

Übrigens: Eine wichtige Inspiration für uns waren Erzählbriefkasten-Erinnerungen aus Groß Klein, Schmarl und Lichtenhagen, in denen immer wieder vom Zusammenhalt im Haus in den 1970er und 1980er Jahren berichtet wurde - herzlich, locker, solidarisch, ohne Zwang und viele Verpflichtungen. Und überaus wohltuend: gemeinsame Arbeitseinsätze für das Haus, Feiern im Trockenraum, Hilfe, wenn sie mal gebraucht wird. Daran lässt sich doch anknüpfen ...

Hausgemeinschaften Nachbarschaft


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Aufruf Misch' Dich ein 3
Misch' Dich ein (3)

Sozialer Zusammenhalt in Lichtenhagen

APR 2025 . Wusstet Ihr, dass 42% der deutschen Bevölkerung von Einsamkeit betroffen sind - über alle Altersklassen hinweg? In der dritten Ausgabe von "Misch' Dich ein" sprachen wir darüber, was wir in Lichtenhagen dagegen unternehmen können. Mit einer Stärkung des Zusammenhalts in Hausgemeinschaften, mit Bürgerbrunches, mit Open Air Kino - auch dieses Mal waren die Ideen wieder wunderbar konkret. Und werden in den nächsten Monaten umgesetzt, gemeinsam natürlich.

Hier finden Sie die Ergebnisse des 3. Treffens.

Misch' Dich ein ULi Nachbarschaft


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Nominierung

Stolperstein-Projekt in der engeren Auswahl für fair@school-Preis 2025

APR 2025 . Wunderbare Nachrichten zum Ferienbeginn: Das "Stolpersteineprojekt" über die jüdische Familie Levy, das wir als Kooperation der Krusensternschule mit dem Max-Samuel-Haus Rostock, der Fachdidaktik Deutsch der Uni Rostock und dem Verein Stadtgespraeche_entwickelt und umgesetzt haben, ist für den fair@school-Preis 2025 nominiert.

Damit gehört es zu 13 von insgesamt 208 eingereichten Projekten aus allen Teilen Deutschlands, die es in die engere Auswahl für den Preis geschafft haben. Das ist toll. Und noch ein bisschen toller, weil es um eine Regionalschule in einem stark von Segregation betroffenen Stadtteil geht. Mit großartigen Lernenden, die gestern im Gespräch mit einem Vertreter der Jury sehr gut zeigen konnten, warum dieses Projekt etwas Besonderes für sie ist.

Ihre Lehrerin Viveka Lafrentz sagte nach diesem Gespräch: "Das Interesse an unserem Projekt und jetzt auch noch die Nominierung für den fair@school Preis lässt mich immer wieder an die Worte eines Schülers denken: 'In der Schule haben wir oft das Gefühl, dass wir nicht so gut sind, und nun bekommen wir so tolle Rückmeldungen.' Das macht was mit den Jugendlichen und es ist toll das begleiten zu dürfen."

Stolpersteine-Projekt Jugend


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Foto Mobilitätsrat
Mobilitätsrat (Teil 3)

Heute waren Mitarbeitende der Ämter für Klima und Umweltschutz und für Stadtgrün vor Ort, ...

08.04.2025 . ... um uns ihre Sicht auf die aktuelle und zukünftige Planung der KTV vorzustellen. Ich habe gelernt, dass die Planung von Rostock als Schwammstadt noch ganz in den Anfängen steckt - aktuell erarbeitet man eine Leitbildstrategie, das Umsetzungsziel ist Rostock 2080. Trotzdem fließt das Konzept (basierend auf der Nutzung der Ressource Regenwasser bei gleichzeitiger Vermeidung von Überflutungen) bereits in erste Planungen ein, u.a. in der Ulmenstraße. Außerdem sahen wir uns gemeinsam eine Klimaanalysekarte der KTV an, der sich entnehmen lässt, dass die KTV schon jetzt ein Standort mit hoher bioklimatischer Belastung ist. Dass der Grünflächenanteil sehr gering ist, hatte ich vermutet und wurde bestätigt. Erhöhen ließe er sich u.a. durch Straßenzüge, die für den Autoverkehr gesperrt werden - in Kombination mit Quartiersgaragen. Ein erster wichtiger Hinweis auf Gestaltungsspielräume in diesem Prozess. Auch in autofreien Straßen gibt es allerdings das Problem "fehlender Bauraum" wegen zu vieler Versorgungsleitungen. Und immer sind Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge mitzudenken, was die Nutzungsmöglichkeiten wieder stark einschränkt.

Die Diskussion, die die Präsentation begleitete und sich daran anschloss, befasste sich überwiegend mit sehr konkreten aktuellen Situationen - mir wurde dabei immer wieder deutlich, dass mir der rote Faden des Gesamtprozesses noch nicht klar ist. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass unsere Gespräche mehr Moderation bräuchten: einige Teilnehmende waren sehr präsent, andere sehr still, immer wieder fiel man sich ins Wort. Zudem schienen die Erwartungen an das, was der gemeinsame Arbeitsprozess am Ende erreichen sollte, innerhalb des Mobilitätsrates noch recht weit auseinanderzuklaffen. Und nicht zuletzt wird deutlich, dass noch nicht wirklich klar ist, wie die Ergebnisse unserer Arbeit in diese weiteren Planungen einfließen: Die Stadtplaner werden sie berücksichtigen (wie genau, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar), am Ende braucht es aber für die gesamte Planung einen Bürgerschaftsbeschluss. Entscheidet sich unser Stadtparlament gegen die entwickelten Pläne, war alle Arbeit umsonst - die des Mobilitätsrates, die der Koordinierungsstelle und der Fachämter und die der Planer. Als mir dies deutlich wird, liegen bereits drei Treffen des Mobilitätsrates und ein Akteursworkshop hinter mir - in den nächsten Wochen stehen mehrere weitere Treffen und Workshops und eine zweitägige Veranstaltung an, insgesamt vielen Stunden ehrenamtlichen Engagements. Auf dem Heimweg streiten in mir der Wunsch, den Prozess bestmöglich zu unterstützen, und der Eindruck, dass hier zuviel Lebenszeit in einen Vorgang mit zu unsicherem Mehrwert fließt. Und ich fühle bestärkt in einer meiner Überzeugung, dass gute Bürger:innenbeteiligung eine von Beginn an erkennbare Relevanz der Ergebnisse braucht.

Fortsetzung folgt ...


Mobilitätsrat KTV Nachbarschaft


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Ausgabe 118 (QI:2025)

There is hope

Nicht nur Donald Trump scheint in diesen Tagen zu schnellen und einfachen Lösungen für komplexe Probleme zu neigen - auch der bundesdeutsche Wahlkampf und viele politische Debatten selektieren Fakten, spielen geeignete Aspekte zu Krisen hoch und präsentieren dann schnelle, populistische (Schein-)Lösungen. Die bittere, öffentliche Debatte um das Thema Migration auf der einen und die fehlende Thematisierung der prekären Situation im Bildungs- und Gesundheitssystem auf der anderen Seite, die nur hier und da besprochene Klimakrise - in der Summe zeichnen sie ein sehr verzerrtes Bild aktueller Handlungsbedarfe. Das Phänomen ist nicht neu, zumal nicht in Wahlkampfzeiten, und doch scheint es eine neue Qualität zu geben, begünstigt durch die besondere mediale Situation unserer Tage.

Bei aller berechtigten Kritik an einem so geführten öffentlichen Diskurs sollten wir eines nicht vergessen: Die beste Gegenwehr gegen populistische Einseitigkeit, Verknappung und Komplexitätsreduzierung ist das eigene Anerkennen der Tatsache, das aktuelle gesellschaftliche Dinge komplex sind. Dass es meist keine einfachen Lösungen gibt. Dass wir gute Lösungen nur im Austausch über die verschiedenen Perspektiven finden, im Zuhören und gemeinsamen Nachdenken. Und dass wir gleichzeitig für jedes Thema Menschen mit Expertise haben - ebenso wie Menschen, die sich konstruktiv und mit viel Detailwissen (oft sogar ehrenamtlich) für Dinge engagieren. Diese Dimension, das Bollwerk gegen eine Welt der einfachen Pseudolösungen, sichtbar zu machen, erscheint uns aktuell wichtiger denn je. Deshalb versammelt dieses Heft Konzepte, in denen Menschen mit Engagement und Expertise ein Problem sehr konstruktiv bearbeiten, aber auch gute Ansätze für konstruktive Aushandlungsprozesse. Und kann deshalb, finden wir, viel Mut machen - und uns daran erinnern, dass dieser Mut sich lohnt. Und dringend gebraucht wird.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Erinnerung an Jens Langer  | Anmerkung?
W. de Buhr: Das Klenow Tor"  | Anmerkung?
H. Kempcke: Aktuelle Lage besorgniserregend  | Anmerkung?
St. Schwartz: Solche Freiräume gibt es in Rostock noch viel zu wenige  | Anmerkung?
L. Wiechmann/S. Hampf: KTV auf dem Weg  | Anmerkung?
J. Richter: Zukunft der Mobilität in Rostock  | Anmerkung?
F. Nagorny: Kulturentwicklungsplan Rostock  | Anmerkung?
T. Maercker: Kontrolle!!  | Anmerkung?
O. Reis: Zurück in die Zukunft - Vorposten Osten  | Anmerkung?
K. Valtin: Am Ende des Tages nicht allein  | Anmerkung?
A. Langschwager: Die F.C. Hansa Stiftung  | Anmerkung?
A. Bülow: Rostocker Stolpersteine  | Anmerkung?
Gruppe "Rudolf Mokry - unvergessen!": Vom Arbeiterstadion in der Gartenstadt  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Foto Mobilitätsrat
Mobilitätsrat (Teil 2)

1. Akteursworkshop: Wie schauen Wirtschafts- und Infrastrukturexpert:innen auf die Mobilität in der KTV?

11.03.2025 . Beim gestrigen ersten Akteursworkshop ging es darum, die Anmerkungen von städtischen Akteuren zu erfassen, die sich (u.a.) um Infrastruktur, Gewerbe und Verkehrssicherheit in der KTV kümmern. Eingeladen waren ca. 30 Vertreter:innen städtischer Versorgungsunternehmen, verschiedener Wirtschaftsverbände und -förderungen sowie der zuständigen Fachämter, aber auch die Mitglieder des Ortsbeirates der KTV. Der Mobilitätsrat war mit drei Personen vertreten, die zuvor vom Rat selbst in einer offenen Wahl für diese Aufgabe nominiert worden waren.

Der Workshop, der im Haus des Bauens stattfand, wurde von Steffen Nozon vom Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität eröffnet. Er wies auf die durchaus herausfordernden Rahmenbedingungen hin - hierbei vor allem die angespannte finanzielle Lage der Kommune. Angesichts knapper Kassen sei es wichtig, Ressourcen gut zu bündeln und Prozesse gut miteinander zu verzahnen.

Die danach folgende Präsentation des Vorhabens "KTV auf dem Weg" durch eine Vertreterin des Planungsunternehmens durfte ich als Mitglied des Mobilitätsrates nun schon zum dritten Mal hören (die Ortsbeiratsmitglieder nach meiner Berechnung auch). Das gab mir ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, wie sich solche - natürlich notwendigen - Qualifizierungen möglichst effektiv gestalten lassen. Ohne Frage ist es wichtig, alle Eingeladenen gut einzubinden und "abzuholen". Andererseits braucht es immer auch einen guten Umgang mit der Zeit der (in unserem Fall ja ehrenamtlichen) Engagierten. Vielleicht ist in solchen Fällen ja ein gestaffelter Zeitplan eine gute Idee: Wie wäre es, wenn mit dem Prozess bereits vertraute Akteure eine halbe Stunde später dazukommen?


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Und noch ein Nachbarschaftsregal: SBZ Evershagen

MÄR 2025 . Im schönsten Sonnenschein haben wir am 7.3.2025 gemeinsam mit dem Team des SBZ Evershagen und vielen Gästen das nun schon fünfte Rostocker Nachbarschaftsregal eingeweiht. Ab sofort gibt es also auch im Stadtteil Evershagen einen Ort des Gebens und Nehmens - und schon heute gab es viel begeistertes Feedback von Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir danken den Erbauern an der Nordlichtschule und dem Team des SBZ von Herzen für die Ermöglichung dieses wichtigen solidarischen Projekts - und der DSEE für die Finanzierung. Und wünschen Euch allen ein wunderbares Wochenende!


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Foto Plakat
Mobilitätsrat (Teil 1)

Tagebuch "KTV auf dem Weg"

MÄR 2025 . In der konstituierenden Sitzung Anfang Februar stand die Verständigung über die Arbeitsweise des Mobilitätsrats im Mittelpunkt, heute sind wir nun in die inhaltliche Arbeit eingestiegen. Zunächst ging es darum, wann die Ergebnisse der Online-Umfrage (https://adhocracy.plus/ktv-auf-dem-weg/) und der Bestandsanalyse mit Hilfe von Scancars veröffentlicht werden. Beide sollen in Kürze auf der auf der Website der Hansestadt unter ktv-auf-dem-weg einsehbar sein. Damit kann der erste Schritt des Prozesses "KTV auf dem Weg", die Bestandsaufnahme, als weitgehend abgeschlossen gelten. Ein kleiner Ausblick: Im weiteren Verlauf werden noch drei weitere Online-Beteiligungen folgen, außerdem Akteursworkshops, Fokusgruppentreffen und Stadtteilwerkstätten - darüber berichte ich Euch dann rechtzeitig.



Anmerkung: Mit diesem kleinen Tagebuch versuche ich, möglichst vielen Menschen einen Einblick in die Arbeit des Mobilitätsrates zu gewähren, in den ich mittels Bewerbung und anschließendem Losverfahren gewählt wurde. Ich freue mich über Eure Anregungen und Anmerkungen, die ich dann gern in die Arbeit im Mobilitätsrat mitnehme.


Mobilitätsrat KTV Nachbarschaft


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 04: Wir haben Post?!

FEB 2025 . Die Ausgabe 04 der ULi erscheint erstmals in einem etwas abgeänderten Erscheinungsbild und widmet sich unter anderem dem Thema der noch immer fehlenden Postfiliale im Stadtteil. Darüber hinaus geht es um Segregation, das neue Nachbarschaftsregal an der Kirchgemeinde St. Thomas, den Titel "Schule ohne Rassismus" für die Nordlichtschule, die Verbraucherzentrale jetzt mit Beratungen auch in Lichtenhagen, das Zähneputzen sowie den neuen Theaterbotschafter des Stadtteils. Sie dürfen gespannt sein.

Komplettiert wird das Heft durch viele Termine, das obligatorische Rätsel, die Witzecke und zwei Comics mit unserem Stadtteil-Maskotchen. Aber, sehen Sie einfach selbst: ULi 04: Wir haben Post?!


ULi Nachbarschaft


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In Gedenken an Jens Holger Langer, Mitbegründer und Redaktionsmitglied

Tschüss, Jens.

FEB 2025 . Jens Langer war von Beginn an, also schon im Gründungsjahr 1995, Mitglied der Stadtgespräche-Redaktion. Ich persönlich kenne diese Zeit nur aus Geschichten. Vom Zusammenschluss einer Gruppe sehr unterschiedlicher Rostocker:innen war darin die Rede, die sich gemeinsam gegen die Entsolidarisierungen der 1990er auflehnten. Von einem Engagement, das in die Bürgerinitiative für eine solidarische Gesellschaft mündete, die dann fast ein Jahrzehnt Herausgeberin unseres Magazins war.

Niemand konnte besser, pointenreicher, bildhafter davon erzählen als Jens Langer. Darüber und auch über so viele andere, kleine und große Ereignisse aus damals für mich sagenhaften fünfzig Jahren Stadtgeschichte. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir hierbei die Beschreibungen seiner Kindheit in der Rostocker KTV. Sie flossen oft als kleine Anekdoten in unsere Redaktionssitzungen ein und mündeten dann in mehrere, bis heute lesenswerte Beiträge - die natürlich in den "Stadtgesprächen" erschienen. Und auch sonst war Jens Langer nicht nur einer der Menschen, die mit einer enormen Zahl ganz unterschiedlicher Beiträge (der Blick richtete sich dabei nicht nur auf Rostock, sondern oft auch ins ihm herzensnahe Siebenbürgen) unsere Zeitschrift bereicherten. Ebenso wie diese schätzten wir alle in der Redaktion unsere vorbereitenden Arbeitstreffen, zu denen Jens fast immer mit einem Strauß Blumen und einer Flasche Wein im Gepäck kam. Und wo er nicht nur Erinnerungen, sondern auch immer neue Erfahrungen mit uns teilte. Mit liebenswerter Neugierde auf das Leben, bei der ihm immer die Gratwanderung zwischen fundiertem Interesse an der kleinen Welt, Rostock, und dem Blick auf die große, weite Welt gelang. Letzterer speiste sich aus seinen Reisen ebenso wie aus seinen regelmäßigen vormittäglichen Zeitungsschauen in der Stadtbibliothek, ein Symbol für das Interesse am Leben und an der Welt, das Jens Langer sich bewahrte, so lange sein Gesundheitszustand es zuließ.

Am 6. Februar 2025 ist er im Alter von 85 Jahre verstorben. Wir werden seinen fröhlich-klugen Blick, seine Herzlichkeit und seine Weltoffenheit vermissen und sein Wirken für die "Stadtgespräche" liebevoll in Ehren halten. | Kristina Koebe im Namen der Redaktion


Stadtgespräche-Magazin


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Forum Kommunalpolitik

Das Onlineforum zum Thema Kommunalpolitik (in MV)

FEB 2025 . Im August 2024 haben wir das Buch des ehemaligen Passeer Bürgermeisters über seine Amtszeit veröffentlicht und auch online (PDF/6,5 MB)verfügbar gemacht. Anschließend haben wir dazu das Forum zum Buch, aber vor allem auch zur Problematik ehrenamtlicher Engagierter in den kleinen Gemeinden im ländlichen Raum erstellt.

Jetzt ist die überarbeitete Version online, die es erstmalas erlaubt, auch ohne komplizierte Registrierung/Anmeldung Beiträge zu lesen, zu schreiben, Dokumente hochzuladen und zu kommentieren. Es ist ein Versuch, ...


Forum Kommunalpolitik


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Stadtteilentwicklung

"Uni im Rathaus" beschäftigt sich mit nachhaltiger Stadtteilentwicklung 2050

FEB 2025 . Eine nachhaltige Entwicklung Rostocks - schnellstmöglich und doch so, dass wir alle Menschen einbeziehen - ist aus unserer Sicht DIE zentrale Stadtentwicklungsherausforderung dieser Tage. Das Ringen um gute Lösungen benötigt konstruktiven Austausch, gemeinsames Nachdenken, aber auch Mut zu neuen Wegen. Am 27.2.2025 sind wir beim Format "Uni im Rathaus" mit Stadtplanern und Quartiersmanagern darüber im Gespräch, wie wir den Prozess gestalten können und was es dafür braucht.

Mehr dazu unter: https://rathaus.rostock.de/meldungen/362885.

Nachbarschaft TV

Logo Universität Rostock

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Foto Groß Klein Sprayerwände
Stadtteilbeteiligungsprojekt

Jugendliche gehen in Eigenverantwortung mit "Groß Klein Spray"

FEB 2025 . Während die Abstimmung über gemeinsam umzusetzende Stadtteilprojekte in Groß Klein noch läuft, wird es bei einem Beteiligungsprojekt 2025 schon ganz konkret: Der Wunsch der Groß Kleiner Jugendlichen nach einer Graffitiwand, auf der man einfach so sprayen kann - ganz legal und ohne vorher nach Genehmigungen zu fragen - traf bei Ortsbeirat, Spielplatzbeauftragter und dem Team des Jugendtreffs 224 von @aworostock auf offene Ohren und viel Verständnis. Gemeinsam mit den Jugendlichen, dem 224-Team und der Expertin für Jugendbeteiligung des Stadtjugendrings haben wir Pläne geschmiedet und seit dieser Woche steht fest: Die vier Wände auf dem Platz zwischen Sporthalle und Gerüstbauerring werden ein erster Umsetzungsort von "Groß Klein Spray". Die Jugendlichen haben einige Nutzungsregeln definiert und informieren nun die Anwohnenden mit Flyern und einem Schild darüber, was hier geplant und möglich ist. Und am 25.4. ab 17 Uhr laden sie zum Graffiti Jam ein, bei dem man in entspannter Atmosphäre den Sprayern über die Schulter schauen kann - Austausch und weiteres Pläne schmieden gibts inklusive. Ein riesiges Dankeschön an alle, die hier so pragmatisch und lösungsorientiert zusammen geplant haben.


Nachbarschaft Jugend Freie Sprayer-Spots


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Spendenaufruf

Das Deutsch-Ukrainische Zentrum Rostock und die ukrainische Hilfsorganisation "Schyt" bittet um Sachspenden

JAN 2025 . In wenigen Tagen jährt sich der Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine bereits zum dritten Mal. Angesichts vieler anderer Sorgen und Krisen ist das dortige Leid nicht mehr sehr präsent in unseren Köpfen - dabei wird die Unterstützung dort unverändert dringend gebraucht.

In Kooperation mit dem Deutsch-Ukrainischen Zentrum Rostock und der ukrainischen Hilfsorganisation "Schyt" sammeln wir deshalb Sachspenden, die danach auf dem schnellsten Wege in Orte nahe der Front gebracht werden, um dort die Soldaten und die Zivilbevölkerung zu unterstützen.

Gebraucht werden:

_ Medikamente und Verbandsmaterial
_ Powerbanks und Batterien
_ Hygieneartikel
_ haltbare und schnell zubereitbare Lebensmittel

Wir bitten um Eure Mithilfe! Meldet Euch bei uns per Mail.

Migration TV


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Film zum Projekt

Stolperstein-Projekt-Film fertig

JAN 2025 . Aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz veröffentlichen wir den Film, in dem wir Euch über unser Projekt "Rostocker Stolpersteine" erzählen - und davon, warum erinnern so wichtig ist. Im Gedenken an alle Mitglieder der Familie Levy, die in den Konzentrationslagern der Nazis den Tod fanden. Im Gedenken an alle Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Denn #niewiederistjetzt

Filmkonzeption und -produktion: @sp.ace.ship
Dank für die Mitwirkung: Viveka Lafrentz und die 7c der Krusensternschule
Dank für die Unterstützung: @raa.mecklenburgvorpommern und @amadeuantoniofoundation.

Stolpersteine-Projekt Jugend TV


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Foto Plauderspaziergang
Plauderspaziergang

Neues Projekt: Plauderspaziergang Nr. 1 in Lichtenhagen

DEZ 2024 . Am Vormittag des 23.1.2025 gab's noch Regen und Schnee, aber kurz vor 15 Uhr kam tatsächlich sogar die Sonne zum Vorschein, ein ganz kleines Bisschen. In wechselnden Zweierrunden wanderten Lichtenhäger und Gäste über den Brink und durch die umliegenden Straßen, lernten sich kennen und schmiedeten Stadtteilpläne. Beim anschließenden Käffchen im Stadtteilbüro wurden nicht nur Eindrücke ausgetauscht und Ideen geschmiedet, sondern auch gleich weitere Aktivitäten geplant. Der nächste Plauderspaziergang soll dann am 10.4. um 16.30 Uhr stattfinden (save the date). "Ein schönes neues Format für Lichtenhagen - ich freue mich schon auf die nächsten Plauderspaziergänge!", zog Quartiersmanagerin Lisa Radl nach anderthalb gemeinsamen Stunden ein erstes Resümee.


Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Mediadaten und Anzeigenpreisliste Nr. 2

JAN 2025 . Um das Projekt "ULi" dauerhaft auf stabile finanzielle Füße zu stellen, haben wir einige Teile der Veröffentlichung für Anzeigen reserviert. Diese Anzeigenpreisliste Nr. 2 (PDF/520 kB) ist gültig ab Januar 2025. Sollten Sie an einer Schaltung interessiert sein (und damit zum Gelingen dieses engagierten und mit viel Ehrenamt realisierten Projektes beizutragen), nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf viele gemeinsame ULi-Folgen - mit der Redaktion und Ihnen als Unterstützern.

Download: Anzeigenpreisliste Nr. 2 (Januar 2025)


ULi Nachbarschaft


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Spendenaktion

Weihnachtspäckchen für Kinder

DEZ 2024 . Auch in diesem Jahr habe wir wieder zum Packen von Weihnachtspäckchen aufgerufen - für Kinder, bei denen Weihnachten sonst ohne Geschenke stattfinden muss. Zusammengekommen sind fünf volle Autoladungen, was selbst uns vor logistische Herausforderungen gestellt hat. 2024 gingen diese Geschenke an verschiedene Rostocker Geflüchtetenunterkünfte (im Osthafen, im Fischereihafen, in Bramow und in Marienehe) sowie Kinder und Jugendliche, die derzeit im Kinder- und Jugendnotdienst betreut werden.

Wir danken allen Menschen, die zur Aktion beigetragen haben - mit Päckchen, Sachspenden oder als Abgabeort für Päckchen und Spenden. Stellvertretend für viele genannt seien hier die Kita Kinderwelt, die Kirchgemeinde St. Thomas Lichtenhagen, die Don-Bosco-Schule, die Nordlichtschule, die Universitas, die Werkstattschule, die Avedo Rostock GmbH, die RSAG, das Literaturhaus Rostock, die Innenstadtgemeinde Rostock, Rostock Business und das Stadtteilbüro Lichtenhagen.


Aktionen


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Grimm in einfacher Sprache

Bücherweihnachten an der Krusensternschule

DEZ 2024 . Dank einer weiteren wunderbaren Büchergeldspende konnten wir Schüler:innen der Krusensternschule, die Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache lernen, mit für sie besonders passenden Märchenbüchern überraschen - pünktlich zur Weihnachtszeit und mit farbig passender Deko.

Wir freuen uns sehr, dass das engagierte Kollegium sich so viele liebevolle Gedanken macht, wie sich Sprachlernen und Integration miteinander verbinden lassen - und sind gespannt, welche der Märchen den Kids besonders gefallen. Vielleicht wird ja am Ende ein Austausch daraus, in dem wir unsererseits mehr über die Lieblingsmärchen aus der Heimat der Kinder und Jugendlichen erfahren dürfen ...


Aktionen Nachbarschaft Vielfaltsliteratur Jugend


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Nächstes Nachbarschaftsregal: Kirchgemeinde Lichtenhagen

DEZ 2024 . Dank einer engen und vertrauensvollen Kooperation mit der Evangelischen Gemeinde St. Thomas Rostock-Lichtenhagen und der Rostocker Gabenzauninitiative konnte noch im Dezember 2024 Rostocks viertes Nachbarschaftsregal auf der Fläche vor dem Lichtenhäger Gemeindezentrum aufgestellt werden - am 15.12. findet die Einweihung statt.

Damit kann nun auch in Lichtenhagen geteilt oder weitergegeben werden, was man selbst nicht mehr benötigt, steht aber auch eine Möglichkeit zur aktiven Unterstützung für Menschen in finanziell schwierigen Lebenssituationen bereit. Ab Mitte Dezember freuen sich Nachbarschaftsregal und Gemeinde auf haltbare Lebensmittel, Bücher, Spielzeuge, Kleidung und Hygieneartikel. Fortlaufend betreut wird das Regal übrigens vor allem auch von den Pfadis "Lichtenhäger Wüstenfüchse" unter Anleitung des Gemeindepädagogen Phillip Dingler und der stellvertretenden Vorsitzenden der Kirchgemeinde, Katrin Wündisch.


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Plauderbank-Netzwerk

Plauderbankstandorte in ganz Rostock gesucht

DEZ 2024 . Seit unserem ersten Aufruf sind sage und schreiben fünf Plauderbankstandorte in fünf Rostocker Stadtteilen entstanden - ein wunderbarer Auftakt, dank wunderbarer Kooperationspartner. Aber es können definitiv noch mehr werden! Deshalb waren wir überglücklich, als uns in diesen Tagen das Angebot der Lichtenhäger "Nordlichtschule" erreichte, im AWT-Unterricht und damit zum sehr überschaubaren Preis weitere Plauderbänke zu bauen. Wir brauchen also "nur noch" die dazu passenden Standorte. Und dafür Ihre und Eure Hilfe: Wo in Rostock könnte und sollte eine weitere Bank stehen, auf der man sich einfach mal hinsetzen kann, um mit bekannten oder auch fremden Menschen ins Gespräch zu kommen? Ein kleiner aber wichtiger Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt. In der Karte finden Sie die aktuellen Standorte der bisher bereits errichteten Plauderbänke. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Standortvorschläge an: E-Mail.

PS: Die Rostocker Senatorin für Stadtplanung, Bau, Klimaschutz und Mobilität hat sich "übrigens" bereiterklärt, dieses Projekt zu unterstützen - damit sollte die Aufstellung der Bänke gut und unkompliziert möglich sein.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Ausgabe 117 (QIV:2024)

Schöner Streiten: Beteiligen ...

Der Jahresausklang ist grau-weiß und eine Mischung aus trist und heimelig - und doch irgendwie anders als in den vergangenen Jahren. Wohl schon lange haben die aktuellen politischen Entwicklungen nicht mehr so stark das Alltagsgefühl von Menschen geprägt, Sorgen bereitet und für ganz individuelle Unruhe gesorgt. Immer öfter höre ich, seit dem Trump-Ampel-Fiasko-Tag, von Menschen, die sich lange, unermüdlich und auf ganz unterschiedlichen Ebenen engagiert haben, dass sie keine Kraft und Motivation mehr haben, lieber keine Zeitung lesen und die Nachrichten ignorieren. Verständlich angesichts der scheinbar überhand nehmenden Rückschritte, irritierenden Äußerungen und populistischen Rhetoriken. Aber: Wenn wir uns einfach nur in ein Gedankenschneckenhaus zurückziehen - fühlen sich dann nicht die, die sich auch jetzt noch engagieren, immer isolierter? Und verzagen am Ende auch? Wollen wir das Ruder oder Zepter wirklich den Donalds, Björns, Alices und Elons dieser Welt überlassen? Vielleicht sollten wir uns gerade in diesen Tagen vor Augen zu führen, dass es nur sehr selten die eine große Tat war, durch die wir uns als Gemeinschaft weiterentwickelt haben. Viel öfter (und auch in ganz dunklen Phasen der Menschheitsgeschichte) waren es viele kleine Dinge, gute Taten und manchmal sogar Gesten, die sich, anfangs oft ungesehen, zu etwas Gutem, Besseren aufsummierten. Und haben sie nicht zudem das Potenzial, uns ganz unmittelbar, mit Zufriedenheit und Optimismus zu erfüllen? Trotzdem sichtbar machend, dass sich Dinge bewegen lassen und bewegen? Am Ende hin zum Guten natürlich. - In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne und von Optimismus erfüllte Weihnachtstage - auf dass 2025 ein Jahr des Guten werde, allen Vorzeichen zum Trotz. Gemeinsam können wir das schaffen, mit vielen kleinen guten Taten.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Antje Jonas: Die Erkrankungen Post Covid und ME/CFS  | Anmerkung?
Kathrin Krug: Fachtag "Ankunftsquartiere stärken"  | Anmerkung?
Ralf Kähler/Johann Rabenhorst: Klimaneutralität 2035 - Ist Rostock auf eine guten Weg?  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Bürger:innenbeteiligung statt Konflikteskalation  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Warum wir (wieder) anders miteinander streiten müssen  | Anmerkung?
Heike Anna Hildebrand: Ein Raum für die Gemeinschaft  | Anmerkung?
Josephine Ulrich: Die Rostocker Krippen- und Kitalandschaft in der Krise  | Anmerkung?
Morten Hübbe: Im Einsatz gegen Ernährungsarmut  | Anmerkung?
Michael Reitz: Chance Migration  | Anmerkung?
Ulrike Wanitschke: Gesundheit ist Menschenrecht  | Anmerkung?
Richard-Siegmann-Medaille 2024: Rostock und seine lebenswerten Stadtteile  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Weihnachten 2024

Ein Weihnachtsbaum für Groß Klein

DEZ 2024 . Nach mehrjähriger Pause ist es nun wieder soweit: Groß Klein hat einen eigenen Weihnachtsbaum, der den Stadtteil in der besonderen Zeit am Ende des Jahres verschönert. Möglich wurde dies dank einer Kooperation unseres Vereins mit dem Ortsbeirat, dem Börgerhus und dem Stadtteilmanagement von Groß Klein, vor allem aber auch dank der großartigen Unterstützung der Jahresköste der Kaufmannschaft Rostock, die nicht nur die Aufstellung des Baums finanzierte, sondern auch eine "Bodenhülse" (zur sicheren Verankerung), dank der von nun an jedes Jahr ein Baum am Groß Kleiner Börgerhus errichtet werden kann.

Der Baum selbst war eine Spende, ermöglicht durch Daniel Allzeit, Vorstandsmitglied des Vereins der Gartenfreunde e. V. Über den genauen Standort des Baums hatten übrigens die Groß Kleiner gemeinsam entschieden - in einer Abstimmung auf dem diesjährigen Stadtteilfest, bei dem sich die übergroße Mehrheit für die Wiese vor dem Börgerhus aussprach.

Frohe Weihnacht, Groß Klein!


Aktionen Nachbarschaft


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Erzählbriefkasten

Abschlussausstellungen in den Rathäusern

DEZ 2024 . Mit der Präsentation der gemeinsamen Erzählbriefkasten-Ausstellung im Bützower und Rostocker Rathaus in den letzten Novemberwochen hat die öffentliche Präsentation der Erzählbriefkasten-Ergebnisse aus Groß Klein, Lichtenhagen und Bützow einen würdigen Abschluss gefunden - diese Verbindung zwischen den beiden Rathäusern könnte nicht symbolischer sein.

In den allerletzten Projektwochen schließen wir nun noch die Aufbereitung der Erinnerungsgeschichten für den Unterricht an den Stadtteilschulen an und bereiten den digitalen Erzählbriefkasten für die weitere Nutzung vor. Denn da warten ganz sicher noch viele weitere Stadtteilerinnerungen auf eine Weitererzählung. Wir danken der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement, dass sie dieses wunderbare Projekt mit ermöglicht hat.

Interessierte können die gesammelten Geschichten unter https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de lesen, um weitere ergänzen und bestehende kommentieren.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 03: Hunde in Lichtenhagen

NOV 2024 . In der im November 2024 erscheinenden 3. Ausgabe der "ULi - Unser Lichtenhagen" blicken wir, in nun schon ein bisschen bewährter Weise, auf die letzten Wochen im Stadtteil zurück. Und dabei beispielsweise auf ein 30jähriges ASB-Jubiläum, die diesjährige Nominierung von Bürgerprojekten, das Stadtteilfest 50 Jahre Lichtenhagen und eine Würdigung von Lichtenhäger Engagierten mit der Richard-Siegmann-Medaille. Außerdem geht unser Redaktionsmitglied Manfred Bunge der Frage nach, ob es in Lichtenhagen tatsächlich ein "Hundeproblem" gibt. Und nicht zuletzt erblickt in dieser Ausgabe nun ULi, unser gemeinsam entwickeltes Stadtteilzeitungsmaskottchen, das Licht der Welt. Und wird uns von nun an hoffentlich über viele Ausgaben begleiten.

Download: Uli 03 (PDF/5 MB)
Kreuzworträtsel: Auflösung (PDF/415 kB)


ULi Nachbarschaft


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Spielplatzprojekt Groß Klein

Die Verschönerung des Groß Kleiner Abenteuerspielplatzes ist abgeschlossen

NOV 2024 . Ein reichliches halbes Jahr nach Beginn der ersten Planungen konnten wir am 14.11.2024 mit vielen lieben Menschen aus Groß Klein und ganz Rostock den Abschluss der Spielplatzverschönerung am Abenteuerspielplatz feiern - und es war bunt, fröhlich und wunderbar. Der Trubel dieses Nachmittags war das perfekte Symbol für das von so viel Herzenswärme und solidarischem Denken getragene Crowdfunding- und Crowdmaking-Projekt, in dem die Spender:innen für die Spielgeräte ebenso unverzichtbare Beiträge geleistet haben, wie engagierte Menschen aus Ortsbeirat und Stadtverwaltung - vor allem aber die Groß Kleiner Nachbarschaft, allen voran die Kinder des Viertels. Danke Euch allen! Und auf zu neuen gemeinsamen Gestaltungsprojekten. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass es sich lohnt.


Aktionen Nachbarschaft TV


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Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 5 steht in Groß Klein

NOV 2024 . Zusammen mit zwei neuen Schaukeln für die ganz Kleinen und einem weiteren Spielgerät sowie künstlerischer Intervention an bereits vorhandenen Betonelementen durch die in Groß Klein aufgewachsene Illustratorin Andrea Köster (mit gaaaaanz viel Unterstützung mitmalender Kinderhände von Kita und Hort im Stadtteil) wurde am 14.11.2024 auch die fünfte Plauderbank in Betrieb genommen (hier Station 2 einer kleinen Aufgabenreihe bei der Einweihungsparty). Danke an alle Beteiligten, Spender und den Ortsbeirat Groß Klein.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Stolperstein-Schulprojekt

Abschluss und Aufbereitung didaktischer Unterrichtsmaterialien

NOV 2024 . In der letzten Stunde der Unterrichtsreihe über die Rostocker Stolpersteine und die Familie Levy waren wir heute auf dem Jüdischen Friedhof. Dort besuchten wir das Grab von Aaron, an dem sich auch eine Erinnerung an seine im KZ Theresienstadt ermordete Frau Ina findet.

Wir sprachen über den jüdischen Glauben und später über die Schrecken des Holocaust, über 1,3 Millionen in Auschwitz ermordete Menschen jüdischen Glaubens. Und legten gemeinsam kleine Steine am Grab nieder - ein altes Ritual des Gedenkens auf diesen Friedhöfen. Den Abschluss bildeten ein Besuch am Stolperstein von Ina Levy - und die Wahrnehmung der daneben gelegenen anderen Stolpersteine und damit tragischen Schicksale.

Den Abschluss des Projektes bildet eine Aufbereitung aller Planungen und Materialien für andere Klassen und Schulen - erste Kooperationsgespräche hierzu sind schon im Gange.


Stolpersteine Jugend


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Erzählbriefkasten

Ausstellung und Buch "Mein Bützow" fertig

NOV 2024 . Nach den Ausstellungen in Lichtenhagen und Groß Klein folgte im November (bis Januar 2025) die Ausstellung über Bützow im Bützower Rathaus.

Auch für Bützow gibt es neben der Ausstellung eine Geschichtensammlung. Das Buch dazu erscheint Mitte Dezember. Unter www.erzaehlbriefkasten.de finden Sie das Buch als PDF zum Download, außerdem auch die Ausstellung zur Nachnutzung.

Interessierte sowie (ehemalige) Einwohner:innen von Bützow können die gesammelten Geschichten unter https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de um weitere ergänzen und bestehende kommentieren.


Erzählbriefkasten


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Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 4 steht in der Östlichen Altstadt

Foto Plauderbank Östliche Altstadt Foto Plauderbank Östliche Altstadt Foto Plauderbank Östliche Altstadt

NOV 2024 . Viele Gespräche, viele offene Ohren, ein wenig Bürokratisches, aber auch viel Hilfsbereitschaft und Engagement - so könnte das Fazit für die vierte Plauderbank in der Östlichen Altstadt lauten - übrigens gleich neben einer Bücherzelle. Sie ist ebenfalls etwas Besonderes: diesmal als Eckbank und tatkräftig mitgestaltet durch Menschen vor Ort. Inzwischen hat die Presse auch einen entsprechenden Beitrag dazu verfasst.

Wenn Sie sich einen Überblick über die aktuellen Standorte verschaffen wollen, finden Sie diese hier auf der Karte. Für weitere Standortvorschläge schreiben Sie uns einfach ein E-Mail.


Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Weihnachten 2024

Weihnachtspäckchen für Kinder

NOV 2024 . Wie auch schon 2023 packen wir auch in diesem Jahr wieder Weihnachtspäckchen für Kinder, deren Weihnachtstage sonst ohne Geschenke auskommen müssten. Und hoffen einmal mehr auf die Unterstützung möglichst vieler Menschen aus Stadt und Region. Bereits jetzt haben einige Kitas und Unternehmen, aber auch das Stadtteilbüro Lichtenhagen und viele Privatpersonen ihre Mitwirkung angekündigt - das freut und sehr und wir bedanken uns dafür herzlich.

Übergeben werden die Geschenke einige Tage vor Weihnachten an Kinder in drei Rostocker Gemeinschaftsunterkünften und an Kinder und Jugendliche, die derzeit im Kinder- und Jugendnotdienst betreut werden.


Aktionen


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Stolperstein-Schulprojekt

Erinnerungskultur

OKT 2024 . In der dritten und vierten Unterrichtsstunde, in der wir uns mit den Mitgliedern der Familie Levy beschäftigen, steht die Frage danach im Mittelpunkt, wie man an ihr Schicksal erinnern kann und sollte. Warum ist es wichtig, die Ereignisse der 1930er und 1940er Jahre noch einmal aufleben zu lassen? Warum sollte man sich einfühlen in zunächst bedrückende, später furchtbare Erfahrungen?

Mehrfach fielen dabei Sätze wie "Das kann man sich gar nicht vorstellen" oder "Das muss sich schrecklich angefühlt haben". Was auch bedeutet, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen dürfen. Genau deshalb erzählen die Jugendlichen nun anderen von Aaron, Ina, ihren Kindern und Enkeln - unter anderem auf der diesjährigen Landesschülerfirmenmesse, organisiert von der RAA M-V.


Stolpersteine Jugend


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Diskursanbebot

Was wir aus dem Grünflächendebakel lernen können: Bessere kommunale Kommunikations- und Aushandlungsprozesse

OKT 2024 . Obwohl wir unsere Petition am Tag nach Beginn der Arbeiten auf der Noch-Grünfläche am KTC offiziell für beendet erklärt haben, unterschrieben sie weiterhin mehr und mehr Personen. Inzwischen sind es, eine reichliche Woche nachdem wir den ersten Aufruf gestartet haben, mehr als 9.850 Unterzeichnende. Damit zählt die Petition zu den erfolgreichsten lokalen Unterschriftensammlungen in Rostock in den vergangenen Jahren. Was wiederum deutlich macht: Das Thema "Städtische Grünflächen" ist den Menschen wichtig. Deshalb brauchen wir einen strategischen Prozess - über unser zukünftiges Stadtgrün, darüber, wie wir es gemeinsam erhalten, entwickeln und gestalten. Einen Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft darüber, was hier wichtig und möglich ist, auf Augenhöhe. Mit Respekt. Mit Zuhören. Und mit dem Willen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Diesen Vorschlag haben wir gemeinsam mit dem BUND Rostock zunächst der Stadtgesellschaft unterbreitet. Und erneut war die Resonanz enorm: Es gab mehr als 300 Befürwortungen, mehr als 50 Menschen erklärten sich zur aktiven Mitwirkung bereit - außerdem mehrere Rostocker Initiativen und Menschen aus zwei Bürgerschaftsfraktionen. Im nächsten Schritt haben wir nun die Oberbürgermeisterin, die Umweltsenatorin und die Bürgerschaftsfraktionen zur Teilnahme am Austausch eingeladen.

Unsere Anschreiben finden Sie hier: An die Oberbürgermeisterin/Senatorin und an die Fraktionen (PDF/je ca. 600 kB).


Bürger:innenbeteiligung


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Erzählbriefkasten

Neuauflage des Projektes für Schmarl

OKT 2024 . Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie das Land MV fördern den "Erzählbriefkasten Schmarl". Die "Erzählbriefkästen" zum Einwurf handgeschriebener Erinnerungen finden Sie im SBZ "Haus 12" und im Wossidlo Club.

Interessierte können Ihre Geschichten auch als E-Mail unter post@erzaehlbriefkasten.de an uns senden oder gleich unter https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de online erfassen.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft

Unterstützt von Hansestadt Rostock und Land MV


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Stolperstein-Schulprojekt

Die Schüler lernen eine ganz normale Familie kennen

SEP 2024 . In der ersten Unterrichtsstunde einer in Kooperation mit der Universität Rostock entwickelten Unterrichtsreihe zu den Schicksalen hinter einem Rostocker Stolperstein lernten wir Aaron und Ina und ihre fünf Kinder kennen - eine ganz normale, sympathische Familie. In der zweiten Stunde richtete sich der Blick dann darauf, wie es den Mitgliedern der Familie Levy ab 1933 erging. Zuerst waren es "nur" abfällige Blicke und Bemerkungen, dann Hetzbotschaften am Haus der Verlobten von Hans. Im November 1938 dann ein zertrümmertes Geschäft.

Einige Familienmitglieder versuchten nun, Deutschland zu verlassen. Andere, sich mit den neuen Verhältnissen (irgendwie) zu arrangieren. Ruth Levy ist gerade einmal sieben Jahre alt, als sie ihre Familie mit einem Kindertransport nach England verlassen muss. Und fast alle nie wieder sieht. Aaron und Ina sind inzwischen fast siebzig - sie können und wollen nicht weg. Wie erging es Ihnen?

Am Ende dieses Herausforschens und Hineinspürens erhielten die Lernenden Briefumschläge, in denen sie erfuhren, welches Schicksal "ihr" Familienmitglied in dieser sorgenvollen, schlimmen Zeit erleiden musste. Eine Geschichte davon, was Diktatur anrichten kann. Und was sich nicht wiederholen darf. In den kommenden Wochen und Unterrichtsstunden soll es nun darum gehen, anderen davon zu erzählen. Um zu erinnern, ganz im Sinne der Rostocker Stolpersteine.


Stolpersteine Jugend


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Petition

Nein zur Zerstörung der Grünfläche und Bäume am Rostocker KTC!

SEP 2024 . Als Ende September bekannt wurde, dass kurzfrstig eine recht große Blühwiese inklusive einiger Bäume am westlichen Eingang zur Rostocker Innenstadt dauerhaft beseitigt werden soll, obwohl diese als Ausgleichsfläche für den Theaterneubau am Bussebart deklariert ist, haben wir beschlossen, eine Petition zu starten. Viel lieber wäre natürlich eine sinnvolle Bürger:innenbeteiligung zu diesem Thema gewesen.

Worum geht es genau? Durch die neue Großbaustelle am Bussebart fehlt dieses Jahr Fläche für den Weihnachtsmarkt. Um dies auszugleichen, möchte man auf die Freifläche vor dem KTC ausweichen. Das Problem: Dort befindet sich eine fast 3000 Quadratmeter große Wiese, auf der große Bäume stehen. Diese sollen nun, und das ganz kurzfristig, Platz für eine Schotterfläche machen. Wir finden: In diesen Zeiten darf es keine Option sein, eine so große und inzwischen zum Biotop gewordene Grünfläche für fünf bis sechs Wochen Event zu opfern. Unterstützt unseren Appell an die Stadt, hier - gern im konstruktiven Austausch von Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft - eine andere, klimafreundlichere Lösung zu finden. Wir sagen NEIN zur Rodung der Fläche am KTC!

Folgende Unterlagen ergänzen und erläutern die Forderung: Pressemitteilung des BUND (PDF/88 kB) sowie ein Offener Brief der Stadtgespräche (PDF/470 kB) mit Erläuterungen zu verschiedenen Aspekten.

Und hier geht's zur Petition (geschlossen): www.change.org/gruenstattschotter.


Bürger:innenbeteiligung


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Ausgabe 116 (QIII:2024)

Großprojektallüren?

Einmal mehr in seiner jüngsten Geschichte steckt Rostock in einem selbstsamen Spagat fest. Auf der einen Seite werden, nicht zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte, ambitionierte große Projekt geplant: Wir bauen ein neues Theater, entwickeln das Warnowquartier, liebäugeln mit einer Olympiabewerbung, möchten ein Gebäude am Neuen Markt zu einem Ort der Stadtgemeinschaft entwickeln. All das für beachtliche Beträge. Gleichzeitig fehlt es an Geld für Themen und Projekte, die essenziell für eine ausgewogene Stadtentwicklung scheinen: So steht die Zukunft des Verkehrsgartens zur Disposition, der den Rostocker Kindern seit gefühlten Urzeiten den Start in den Stadtverkehr erleichtert hat. In Bezug auf das Klenow Tor ist keine Lösung in Sicht und der Stadtteil damit noch immer in einer bedrückenden Lage, die das dortige Lebensgefühl beeinflusst. In Lichtenhagen fehlen unverändert eine Post und ein Café. Viele Rostocker Schulen brauchen dringend Geld für ihre Infrastruktur (und das neue "Startchancenprogramm" der Bundesregierung hilft da nur teilweise weiter). Die Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen, die daraus erwachsende Verantwortung auf den städtischen und stadtgesellschaftlichen Schultern ist enorm. Sind wir uns dieser bewusst? Wägen wir hier hinreichend ab, ehe wir uns für neue Großprojekte entscheiden? Schauen wir dabei auf alle Stadtteile oder denken wir immer noch zu zentrumslastig? Und wo bleiben bei all dem so existenzielle Herausforderungen wie der Klimaschutz (es bleiben nur noch reichlich zehn Jahre bis zur Einlösung des lokalen Klimaneutral-Vorsatzes)? Unser aktuelles Heft schaut sich - unter anderem - einige aktuelle städtische Vorhaben genauer an, aus der Überzeugung heraus, dass es hierzu dringend öffentlichen, offenen und ergebnisoffenen Austausch braucht. Und hofft, damit gemeinsames Nachdenken initiieren zu können. Gern auch mit Ihnen - schreiben Sie uns!

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Maria Schulz/Christoph Lenz: Was verbindet und was unterscheidet Schmarl und Toitenwinkel?  | Anmerkung?
Olympia: Chance oder Risiko für die Stadt  | Anmerkung?
Tom Maercker: Links  | Anmerkung?
Olaf Reis: (h)an(d)stand  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Ort der Kommunikation, Transparenz und Beteiligung  | Anmerkung?
Daniela Tembo: Leben zwischen den Kulturen  | Anmerkung?
Erlebnisberichte von Wahlhelfenden  | Anmerkung?
Andreas Reinke: Warum das Funktionieren von Wahlen keine Selbstverständlichkeit ist  | Anmerkung?
Antje Jonas: Er hat gewirkt in seiner Zeit - Armin Münch  | Anmerkung?



Stadtgespräche-Magazin


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Spendenaufruf

Vielfaltsbücher-Paten gesucht

SEP 2024 . Aus der Beschäftigung mit Vielfaltskinderliteratur hatten wir 2023 eine Liste mit Buchempfehlungen sortiert nach Altersgruppen zusammengestellt - die Vielfaltskinderbücherliste, die sich speziell den Themenbereichen "Vielfalt" bzw. "Diskriminierung" nähert und eine auch für uns ungewöhnliche Resonanz erfuhr. Anfangs haben wir dazu altersgruppengerechte Bücherkoffer temporär zur Verfügung gestellt. Immer wieder wurde uns allerdings bewusst: Nur wenn Kinder Vielfalt als normalen Alltag erleben und diesen auch dauerhaft in Büchern und Filmen wiederfinden, werden sie die Offenheit, Toleranz und Vorurteilsfreiheit entwickeln, die unsere Gesellschaft für ein friedliches, wertschätzendes Miteinander so dringend braucht. Und Krippen, Kitas und Schulen sind nun einmal die Orte, an denen ALLE Kinder mit Büchern in Berührung kommen. Also haben wir beschlossen, "Schatzkisten" für Kitas, Wohngruppen und Schulen nach deren Wünschen aus der o.g. Liste zusammenzustellen.

Die großzügig bereitgestellten Fördermittel der Mecklenburger VR-Bank (hier noch einmal ein großes Dankeschön für die Unterstützung 2023 und 2024!) konnten leider nur einen Teil des Bedarfs decken, sodass wir jetzt private Sponsor:innen suchen. Der Grund ist: In jeder einzelnen Kooperation durften wir engagierte Fachkräfte und Eltern kennenlernen, jede einzelne Übergabe hat uns sehr berührt. So sehr, dass wir es auch jetzt, 22 mit je 10-15 Büchern beschenkte Schulen, Wohngruppen und Kitas später, weiter fortführen möchten. Sie kennen Menschen oder Institutionen, die an der Finanzierung einer solchen Vielfaltsbücherschatzkiste beteiligen würden? Dann freuen wir uns über Informationen oder Hinweise.

Zur Einordnung: Eine einzelne "Schatzkiste" kostet zwischen 100 und 150 Euro - aber auch kleinere Geldspenden sind ein großer und wichtiger Beitrag. Schreiben Sie uns also gern eine E-Mail. Wir berichten dann natürlich genau, was von dem Geld gekauft wurde (natürlich beim lokalen Buchhandel) und wo die Bücher "gelandet" sind.


Vielfaltsliteratur


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Plauderbank-Netzwerk

Plauderbank Nr. 3 steht in Lütten Klein

SEP 2024 . Als wir uns im Frühjahr 2024 auf die Suche nach Plauderbankstandorten in ganz Rostock machten, stießen wir - unter anderem - in Lütten Klein auf sehr offene Ohren. Mit dem Team des dortigen Stadtteil- und Begegnungszentrums und engagierten Menschen aus dem Stadtteil dachten wir über mögliche Standorte nach. Und kamen auch mit dem Ortsbeirat von Lütten Klein über die Idee ins Gespräch, der schnell und unkompliziert die Finanzierung ermöglichte.

Das Ergebnis sind nun zwei von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzte Plauderbänke, die auf dem Gelände des Stadtteil- und Begegnungszentrums stehen. Und damit einen Ort mehr im öffentlichen Raum schafft, an dem man sich begegnen kann, wenn man allein wohnt oder aus anderen Gründen gern mit anderen Menschen austauschen mag. Plaudern über Alltägliches und Besonderes, Erlebtes oder Zukünftiges. Die Beschilderung und Beschriftung wurde übrigens von Lütten Kleiner Mehrgenerationenteam gestaltet und neben der Bank aufgestellt und verschönert die schönen Bänke noch ein bisschen mehr.

Da weitere Plauderbänke beantragt wurden, haben wir eine Karte angelegt, die fortaufend aktualisiert wird ...


Plauderbank-Netzwerk Nachbarschaft


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Erzählbriefkasten

Ausstellungen und Geschichtensammlungen von "Unser Lichtenhagen" und "Groß werden in Groß Klein" stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung

SEP 2024 . Nach den Ausstellungen in Lichtenhagen und Groß Klein sind inzwischen alle im Projektverlauf gesammelten Geschichten von Einwohner:innen der Stadtteile jetzt auch jeweils in kleiner Auflage als gedruckte Bücher erschienen.

Zusätzlich stellen wir die Bücher aber auch zum Herunterladen zur Verfügung. Unter www.erzaehlbriefkasten.de finden Sie allerdings nicht nur die Bücher zum Download, sondern zusätzlich auch die jeweiligen Ausstellungen als PDF-Dateien zur Nachnutzung.

Interessierte (ehemalige) Einwohner:innen der Stadtteile können die gesammelten Geschichten unter https://geschichten.erzaehlbriefkasten.de um weitere ergänzen und bestehende kommentieren.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Spielplatzprojekt Groß Klein

Spielplatzerweiterung finanziert, genehmigt und farbenreich gestartet

SEP 2024 . Im Zuge von Interviews des Erzählbriefkasten-Projektes mit Einwohner:innen aus Groß Klein wurden Defizite eines bereits bestehenden, aber schon etwas in die Jahre gekommenen Abenteuerspielplatzes deutlich. Vor allem, dass es für eine bestimmte Altergruppe gar keine Spielgeräte gibt. Und dass ein paar zusätzliche Bäume sinnvoll wären, wofür wir eine entsprechende Förderung beantragt haben. Zusätzlich kam uns die Idee, zusammen mit Kindergarten- und Hortkindern sowie einer Rostocker Künstlerin die grauen Betonelemente farbig zu gestalten.

Das haben wir als Herausforderung begriffen, mit dem zuständigen Grünamt und der Spielplatzbeauftragten die Machbarkeit geprüft, eine Crowdfunding-Kampagne zum Einsammeln von Spenden initiiert, den zuständigen Ortsbeirat begeistert und letztlich die Genehmigung/Finanzierung für zwei neue Spielgeräte erhalten. Die Details dazu finden Sie auch in einem Beitrag des Stadtanzeigers Rostock (Auszug, S. 11, PDF/315 kB). Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere der Verwaltung und den Spender:innen, freuen uns auf die Errichtung und wünschen den Groß Kleiner:innen viel Freude.


Aktionen Nachbarschaft TV


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Projekttage

Plastikfreie Schule: Comic-Lesung, Escape-Game und Workshop

SEP 2024 . Das Schuljahr 2024/25 begann an der Rostocker Krusensternschule für drei Klassen und damit fast 70 Kinder mit der Comic-Lesung "Ärger in Plankton City", auf die dann das gemeinsame Spielen des Escape-Games von "Plastikfreie Stadt" und ein Workshop folgten. Hierbei ging es zunächst darum, warum es so wichtig ist, die Einwegplastikflut zu stoppen - und dann darum, was man selbst dafür tun kann, damit das gelingt: als Kind, als Klasse und mit anderen Menschen zusammen. Die Stadtgespräche haben das Projekt initiiert und die koordinierende Orga übernommen. Danke an die Kids für all ihr Engagement und die guten Ideen, danke an "Küste gegen Plastik", "Plastikfreie Stadt", die Uni Rostock und die tollen Lehrkräfte, mit denen wir dazu gemeinsam arbeiten durften.


Aktionen Nachbarschaft Jugend


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Neues Nachbarschaftsregal: Frieda 23

SEP 2024 . Das Nachbarschaftsregal an der Frieda 23 (Friedrichstraße/KTV) zeigt die Vielfalt der Ansätze. Der beauftragte Künstler hatte ein Gewächshaus als äußere Hülle gewählt und dafür spezielle Regale konzipiert - mit viel Liebe zum Detail und einem für solche Regale sehr hohen Maß an Qualität und Perfektion.

So wurde für jede Produktkategorie ein eigenes Ablagesystem entwickelt, das bislang mehr oder weniger gut funktioniert. Zum Zeitpunkt der Konzeption ist leider immer unklar, welche Produkte gebraucht und welche in welchen Mengen geliefert werden. Zuweilen sortieren Familien plötzlich ihren gesamten Bücher-, Kleider- oder Spielzeugbestand aus und "fluten" damit alle Regale und Fächer. Hier bedarf es dafür ggf. einer ordnenden Betreuung und ggf. eines Nachsteuerns in der Kommunikation.

Was sich übrigens als sinnvoll erwiesen hat: Ein Mülleimer in der näheren Umgebung. Zuweilen werden Dinge nass, lagen im Dreck oder sind für ein solches Regal ungeeignet. Oder es wird sogar (Sperr-)Müll ensorgt. Dafür braucht es ein pragmatisches Konzept, das es auch Besucher:innen erlaubt, schnell und unaufwändig Dinge entsorgen zu können.


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 02: Zollcampus kommt

SEP 2024 . Auch in den eigentlich doch eher ruhigen Sommermonaten war wieder jede Menge los in Lichtenhagen - so viel, dass die Seiten der 2. ULi-Ausgabe - Herunterladen (PDF/3,7 MB) - kaum ausgereicht haben, um alles unterzubringen. Wir haben nachgeforscht, was die neue Zollschule für uns als Stadtteil bedeutet, den Ortsbeiratsvorsitzenden Ralf Mucha zu aktuellen Entwicklungen und neuen Initiativen befragt (in der Kurzfassung im Heft, in der ausführlichen Fassung hier zum Herunterladen (PDF/800 kB) und verschiedene Angebote und Veranstaltungen besucht, über die wir nun berichten.

Außerdem gibt's wieder aktuelle Meldungen und Termine, einen Blick in den Lichtenhäger Erzählbriefkasten und auch aktuelle Stimmen aus dem Stadtteil - und ein Kreuzworträtsel (hier die Auflösung (JPG/730 kB), das Menschen aus Lichtenhagen einfach am besten lösen können.


ULi Nachbarschaft


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Neuerscheinung mit Lesereise

A. Wittek: Ein Ehrenamt für Hartnäckige

AUG 2024 . Zusammen mit dem gerade in den Ruhestand gegangenen, ehrenamtlichen Bürgermeister von Passee (bei Satow) haben wir ein Buch veröffentlicht und gehen demnächst auf Lesereise im Land. Aus Gründen. Sie können das Buch hier herunterladen (PDF/6,5 MB)

Die Geschichte spielt in Passee, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Westmecklenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Und teilweise sogar im noch kleineren Tüzen, einem Teil von Passee, der aber gleichzeitig auch ein eigenständiges Dorf ist. Sie ist einzigartig und gleichzeitig charakteristisch bis repräsentativ für viele ländliche Gegenden. Und deshalb für all jene interessant, die sich fragen, wie wir unsere Gesellschaft gemeinsam so gestalten können, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen fassen und solidarischer denken.

Letztlich handelt das Buch davon, welches Potential im ländlichen Raum steckt und warum wir es oft nicht ausreichend nutzen. Und ist ein Plädoyer dafür, den ländlichen Gebieten unseres Landes wieder mehr zuzutrauen - Verantwortung zu übertragen und Ressourcen bereitzustellen. Weil dort viel mehr möglich ist und unsere Gesellschaft davon sehr profitieren könnte. Auch über die konkrete Region hinaus ...

Wir sind außerdem gerade dabei, zusammen mit dem Verfasser des Nachwortes, Michael Schmidt, eine Lesereise quer durch's Land zu planen und parallel eine Webplattform zu erstellen, die Ihr Feedback bzw. eigene Erfahrungen mit dem kommunalen Ehrenamt im ländlichen Raum erfasst und zur Diskussion stellt.


Forum Kommunalpolitik





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Schaukasten für Stadtteilbüro

Lichtenhagen bekommt einen Schaukasten

AUG 2024 . Ganz analog und old school: Das, was Dörfer und Gemeinden spottend schon vor Jahren abgebaut haben, erfreut sich heute einer beliebten Renaissance: Schaukästen. Sie informieren jenseits des digitalen Kauderwelschs im Vorbeigehen über das, was ansteht, gewesen ist und kommen wird.

Und so war es denn auch nur ein mäßiger organisatorischer Akt der Planung, Finanzierung und Errichtung dank der unterstützenden Haltung der Wiro, der das Grundstück gehört und die die Errichtung mit eigenen Ressourcen "fundamental" (im Wortsinne) unterstützt hat. Vielen Dank dafür! Daher können jetzt die Einwohner:innen von Lichtenhagen bei einem Bummel über ihren Brink hyperlokal und niedrigschwellig die aktuellen Informationen mitnehmen. Und sich zur aktuellen Ausgabe der ULi informieren.

Wer also etwas zu verkünden oder zu erfragen hat, meldet sich bitte im nur wenige Meter entfernten RGS-Stadtteilbüro. Wer wissen möchte, wie wir das gemacht haben, meldet sich bei uns.


ULi Nachbarschaft


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Journalismus

Assange frei

JUN 2024 . Endlich, Julian Assange - Programmierer, Journalist und Mitbegründer der Plattform WikiLeaks ist am 25. Juni 2024 endlich freigelassen worden! Es bleibt ein Deal und kein Sieg, aber wir sind unendlich erleichtert für den Menschen Julian Assange. Der heutige Tag macht deutlich, dass sich Einsatz lohnt. Unabhängiger Journalismus ist ein unglaublich wichtiges Gut, in diesen Tagen besonders. Man sollte dafür nie mit seiner Freiheit oder sogar seinem Leben bezahlen. Und viel zu oft ist dies immer noch der Fall. #standwithassange

Details zum Fall "Assange": www.amnesty.de/julian-assange-wikileaks-gruender-in-freiheit
Mehr zur Lage der weltweiten Pressefreiheit: www.reporter-ohne-grenzen.de


Aktionen


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Erzählbriefkasten Groß Klein

Ausstellungseröffnung im Börgerhus

JUN 2024 . Beim Stadtteilfest in Groß Klein wurde nach Lichtenhagen auch die zweite Ausstellung des "Erzählbriefkasten"-Projektes eröffnet. Auf 12 großen Tafeln werden - thematisch zusammengestellt - neben einer Vielzahl an Fotos dutzende Zitate aus den vielen Interviews mit Einwohner:innen veröffentlicht und ergeben in ihrer Gesamtheit ein (nicht repräsentatives) Selbstbild von der Entstehung des Stadtteils bis in die Gegenwart.

Auch diese Ausstellung wird - zusammen mit der aus Lichtenhagen - an verschiedenen Standorten gezeigt. Im Herbst folgt die in Bützow. Die kompletten Geschichten werden zudem separat veröffentlicht.

Hier finden Sie das Plakat (PDF/1 MB) sowie die Ausstellungsinformationen (PDF/1 MB).
Wer die kompletten Geschichten online lesen, neue schreiben oder andere kommentieren möchte, kann das im Erzählbriefkasten-Gesschichtenportal.


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Interviews zum Jahresthema der Siegmann-Stiftung 2024

"Rostock und seine lebenswerten Stadtteile"

MAI 2024 . In Kooperation mit der Richard-Siegmann-Stiftung haben wir eine Stadtgespräche.tv-Reihe gestartet, mit der wir in verschiedene Rostocker Stadtteile schauen möchten. Auf der Auftaktveranstaltung zum aktuellen Stiftungsjahr Ende Mai durften wir hierfür mit fünf ganz unterschiedlichen Menschen aus Groß Klein, dem Hansaviertel, Dierkow, der Südstadt und Lichtenhagen ins Gespräch kommen. Das Jahresthemas 2024 lautet "Rostock und seine lebenswerten Stadtteile". Im Gespräch mit im Stadtteil engagierten Menschen wollten sie herausfinden, wie das Leben dort sich aktuell anfühlt und was es braucht, um den jeweiligen Stadtteil in den kommenden Jahren als lebenswerten Ort zu entwickeln. Entstanden ist eine Beitragsserie, die deutlich macht, wie unterschiedlich die Herausforderungen aktuell sind - dass es aber auch Dinge gibt, die die Stadtteile eint. Und dass sich, nicht nur deshalb, ein Zusammenwirken und ein guter Zusammenhalt innerhalb der Stadtgesellschaft auszahlen ...

TEIL 1: Gespräch mit Madlen Conrad, die seit 1993 in Groß Klein lebt und dort als Erzieherin arbeitet.

TEIL 2: Gespräch mit Lisa Radl, die seit 2021 als Quartiersmanagerin in Lichtenhagen fungiert

TEIL 3: Gespräch mit Dr. Stefan Posselt, Mitglied des Ortsbeirates Südstadt (SPD)

TEIL 4: Gespräch mit Steffen Ohm, Leiter des Stadtteil- und Begegnungszentrums Dierkow

TEIL 5: Gespräch mit Tom Rückborn, Vorsitzender des Ortsbeirates Hansaviertel



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Ausgabe 115 (QII:2024)

Aushandlungsprozesse

Haben Sie auch das Gefühl, dass wir aktuell wieder verstärkt (und unbedingt nicht nur allein, sondern miteinander) darüber nachdenken müssen, welche Formen der Aushandlung von Interessenkonflikten wir für legitim halten? Ich habe in den vergangenen Wochen wiederholt festgestellt, dass es - natürlich jenseits von physischer Gewalt - Formen der Meinungsäußerung gibt, die mir solange legitim erscheinen, wie sie der Untermauerung meiner eigenen Position dienen. Beobachte ich sie aber bei Menschen, deren Meinung ich nicht teile, macht sich in mir Empörung breit, stelle ich mir die Frage, ob das noch tolerierbar sein sollte. Inzwischen scheint mir die Frage, welche Form der Meinungsartikulation ich auch dieser "anderen" Seite (die Anführungsstriche sollen deutlich machen, dass ich keine Freundin solcher polaren Zuordnungen bin) zugestehe, ein wichtiger Prüfstein. Und so kommt zu dem in meinem letzten Editorial gewünschten besseren Zuhören gerade bei abweichenden Positionen jetzt ein weiterer Wunsch in Bezug auf unseren Umgang miteinander hinzu: Der nach eben diesem prüfenden Perspektivwechsel, ehe wir eine Meinungsäußerung beurteilen. So ein Vorgehen, wenn es aufrichtig gemeint ist, scheint mir auch dabei hilfreich, ehrliche Überzeugung von jenem funktionalen Populismus zu unterscheiden, der unsere Debatten aktuell so oft vergiftet. Auch in diesem Heft haben wir uns wieder bemüht, ihm kleine Nachdenkräume entgegenzusetzen, die den Blick auf echte Argumentation, ernstgemeintes Engagement, guten Diskurs und wichtige gesellschaftliche Themen lenken und für einen fairen Austausch darüber plädieren - in Rostock und darüber hinaus.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Kristina Koebe: Neues aus den Stadtteilen  | Anmerkung?
Christian Behn: Stadthafen beleben  | Anmerkung?
Tom Maercker: Stolz & Vorurteil  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Quo vadis Bürger:innenbeteiligung  | Anmerkung?
Sylvie Lebeda-Kreiner: Bürgerenergiegenossenschaft gründen?  | Anmerkung?
Christian Albrecht: Bagehl und andere alternative Wohnprojekte  | Anmerkung?
Madlen Conrad: Kindsein in Groß Klein  | Anmerkung?
Kristina Koebe: Ein Spielplatz für Groß Klein  | Anmerkung?
Annkathrin Lange: Gute Kinder- und Jugendbeteiligung  | Anmerkung?
Interview mit Monique Tannhäuser: Von mehr Engagement und entspannteren Diskursen  | Anmerkung?
Tina Heise und Barbara Mahnke: Demokratiela(a)ger  | Anmerkung?
Daniela Tembo: Leben zwischen den Kulturen (5)  | Anmerkung?
Pro Bleiberecht: Wer Gedenken will, soll aufklären!  | Anmerkung?
Antje Jonas: Der Fotograph und Archivar Gerhard Weber  | Anmerkung?
Astrid Baumgratz und Verena Wollschläger: Tierschutzbildung für alle  | Anmerkung?


Stadtgespräche-Magazin


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Plauderbank-Netzwerk

Die zweite Plauderbank steht am Stadtteil-Café in Lichtenhagen

Foto Plauderbank Lichtenhagen Foto Plauderbank Lichtenhagen Foto Plauderbank Lichtenhagen

JUN 2024 . Die Lichtenhäger Plauderbank wurde kurz nach Eröffnung des Stadtteilcafés eingeweiht und ist inzwischen fester Teil davon. Angeschafft wurde sie mit Geldern aus dem Bürgergeldfonds Lichtenhagen, betreut wird sie von Café-Team und der Quartiersmanagerin - zum Plaudern eingeladen sind natürlich alle.



Nachbarschaft Plauderbank-Netzwerk


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Stolpersteine

Förderungszusage für Stolperstein-Schulprojekt

JUN 2024 . In enger Kooperation zwischen der Rostocker Krusensternschule, der Universität Rostock, dem Max-Samuel-Haus und unserem Verein soll in den kommenden Monaten eine Unterrichtsreihe entstehen, in der Schüler:innen die jüdische Familie Levy zunächst selbst kennenlernen, um dann anderen Menschen - Mitschüler:innen oder Menschen aus Rostock - von deren Schicksal zu erzählen.

Die Lernenden werden selbst umfangreiches "Erzählmaterial" erarbeiten, die begleitende Fachdidaktik Deutsch alle Planungen und Materialien zu einem Set aufbereiten, um es auch anderen Lehrkräften für eine Unterrichtsarbeit zum Thema zur Verfügung zu stellen. Nehmen Sie bei Interesse gern Kontakt mit uns auf: info@stadtgespraeche-rostock.de

Finanzielle Unterstützung erhielt unser Projekt von der Amadeu-Antonio-Stiftung - herzlichen Dank dafür!


Stolpersteine Jugend

Logo Amadeu-Antonio-Stiftung Logo Max-Samuel-Haus Logo Universität Rostock

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Demokratie abfeiern

6. Juni 2024: Unser Beteiligungscafé von 16:00 - 17:30 Uhr

JUN 2024 . In den letzten beiden Wochen vor der Europa- und Kommunalwahl 2024 findet im Rostocker Warnow Valley Lab die Veranstaltungsreihe "Demokratie abfeiern" statt - eine ganz besondere Mischung von Workshops, Vorträgen und anderen Austauschformaten rund um das Wochenmotto.

Wir sind mit einem Café zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" dabei, in dem wir mit allen Teilnehmenden darüber nachzudenken, wie Bürger:innenbeteiligung in Rostock in den nächsten Jahren mehr Relevanz entwickeln kann - und bei welchen Themen und mit welchen Formaten es sie brauchen könnte.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit Ökohaus e.V. - und natürlich dem Team von Demokratie abfeiern. Mehr zum Projekt "Demokratie abfeiern" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung


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Comiclesung

4. September 2024: "Ärger in Plankton City" wird in der RostDommel gelesen

JUN 2024 . Vor wenigen Monaten ist 2023 das Comic "Ärger in Plankton City" entstanden, das vor allem Kinder und Jugendliche für die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll sensibilisieren möchte. Um möglichst viele Lesende zu erreichen, gehen die Autor:innen und die Herausgeberin "Küste gegen Plastik" auf Deutschlandtour. Gemeinsam mit der Initiative Plastikfreie Stadt haben wir sie nach Rostock geholt, wo sie in einer Schulveranstaltung, aber auch für die Rostocker Öffentlichkeit Comiclesen und mit dem Publikum über ihr Herzensanliegen sprechen - am 4.9. um 17:00 Uhr in der RostDommel im Stadthafen.

Den nebenstehenden Flyer können Sie sich hier herunterladen und gern irgendwo aushängen.


Aktionen Jugend


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Unterstützerurkunde DUH
Klimaklagenpatenschaft

Klimaschutz ist keine Meinung

MAI 2024 . Es gibt viele Wege, sich für den Erhalt unserer Umwelt und des dafür notwendigen Klimas einzusetzen. Nicht alle sind zielführend. Einige haben keine Massenbasis, andere sind recht radikal, wieder dritte adressieren die falschen Ursachen, einige weitere sind Augenwischerei oder enden in Sackgassen.

Die Deutsche Umwelthilfe hat sich dafür entschieden, vorrangig auf dem Rechtsweg die konsequente Umsetzung der ja bereits bestehenden Gesetze einzufordern. Und ist damit sehr erfolgreich, ohne die Gesellschaft zu spalten oder jeden Monat mit Hunderttausenden auf die Straße gehen zu müssen. Daher haben wir uuns entschlossen, die Arbeit der DUH zu unterstützen. Und wenn Sie mögen ...


Aktionen


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Misch' Dich ein 2
Misch' Dich ein (2)

Bürgerprojekte für Lichtenhagen

Mai 2024 . Dank der Städtebauförderung kann Lichtenhagen einmal im Jahr ein Bürgerprojekt im Wert von 50.000 Euro umsetzen - und dafür sind die Vorschläge der Einwohnerinnen und Einwohner gefragt. In der zweiten Runde des Lichtenhäger Gesprächsformats "Misch Dich ein" sammelten wir Ideen für das Bürgerprojekt 2025 und konkretisierten sie so, dass sie für die Abstimmung eingereicht werden können.

Hier finden Sie die Ergebnisse des 2. Treffens.

Misch' Dich ein ULi Nachbarschaft


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Kommunalwahl 2024

Was die antretenden Parteien von Bürger:innenbeteiligung halten

MAI 2024 . Am 9. Juni 2024 ist Kommunalwahl in MV; in Rostock wird die Bürgerschaft gewählt. Wir haben dazu diesen Infofilm (zu YouTube) gestaltet und allen antretenden Parteien mit Bitte um Kommentierung zugesandt. Die vier Fragen haben acht Parteien beantwortet. Sehen Sie hier die Ergebnisse:



Details zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie übrigens hier.


Bürger:innenbeteiligung


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Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen"

Ausgabe 01 ist erschienen: Endlich

MAI 2024 . "Endlich" Frühling, endlich ist Ausgabe 01 der Stadtteilzeitung erschienen und wurde beim Stadtteilfest erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die erste Ausgabe der Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen" ist erschienen und wird Anfang Mai verteilt.

Wir, der Stadtgespräche Rostock e. V. (als Herausgeber), freuen uns sehr, dass sie, nach vielen Monaten des Planens und Organisierens, nun endlich erscheinen kann: erstmals zum Tag der Städtebauförderung (dem Feiertag für das aktuelle Förderprogramm) und dann einmal im Quartal. Damit hat Lichtenhagen eine eigene Möglichkeit, Menschen über Dinge zu informieren, die ihren Stadtteil betreffen. Gleichzeitig ist "ULi" ein Projekt, das von der Beteiligung der Lichtenhäger lebt. Schon an dieser ersten Ausgabe haben mehr als zehn Menschen mitgewirkt, mit Beiträgen und Bildern. Und es dürfen gern immer mehr werden. Fühlen Sie sich also herzlich eingeladen, die ULi-Redaktion zu unterstützen, Beiträge beizusteuern oder ihr Themen vorzuschlagen.

Kurz gesagt: Wir als Herausgeber freuen uns über die Unterstützung der Redaktions-Crew, der RGS und dem engagierten Quartiersmanagementbüro, den ersten Anzeigenkund:innen sowie dem vielfältigen Interesse aus der Bevölkerung.

Herunterladen: Ausgabe 01 (PDF/1,3 MB)


ULi Nachbarschaft


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Erzählbriefkasten Lichtenhagen

Ausstellungseröffnung im RGS-Stadtteilbüro

MAI 2024 . Beim Stadtteilfest in Lichtenhagen wurde auch die erste Ausstellung des "Erzählbriefkasten"-Projektes eröffnet. Auf 18 großen Tafeln werden - thematisch zusammengestellt - neben einer Vielzahl an Fotos dutzende Zitate aus den vielen Interviews mit Einwohner:innen veröffentlicht und ergeben in ihrer Gesamtheit ein (nicht repräsentatives) Selbstbild von der Entstehung des Stadtteils bis in die Gegenwart.

Die Ausstellung wird an verschiedenen Standorten gezeigt. Im Juni folgt dann eine separate Ausstellung in Groß Klein und im Herbst die in Bützow. Die kompletten Geschichten werden zudem separat veröffentlicht.

Hier finden Sie das Plakat (PDF/1 MB) sowie die Ausstellungsinformationen (PDF/1 MB).
Wer die kompletten Geschichten online lesen, neue schreiben oder andere kommentieren möchte, kann das im Erzählbriefkasten-Gesschichtenportal.



Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Stadtteilfest in Lichtenhagen

Flohmarkt in der Nordlichtschule

MAI 2024 . Was für ein schöner Flohmarkt-Tag das war beim Stadtteilfest in Lichtenhagen - inmitten von vielen engagierten Menschen und mit sooo vielen wirklich netten Besucher:innen. Viele gut erhaltene Dinge haben eine neue Heimat gefunden, die Kasse ist wunderbar gefüllt. Und einige Leute haben sogar einfach eine Spende da gelassen.

Am Ende haben wir sage und schreibe 171 Euro eingenommen. Damit gehen 342 Euro an den Schulverein der "Nordlichtschule", als kleine Unterstützung für die tolle dortige Arbeit.

Grüße gehen raus an Greenpeace Rostock für den unkomplizierten Verleih der Garderobenständer sowie an Unicef Rostock, die alle nicht verkauften Kleidungsstücke für eigene Projekte übernommen haben.



Aktionen Nachbarschaft


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Plauderbank-Netzwerk

Die ersten Plaketten sind da

MAI 2024 . Parallel zur Beantragung verschiedener Standorte über die Ortsbeiräte haben wir inzwischen einige kleine Edelstahlplaketten anfertigen lassen, die modernere Smartphones über einen QR-Code zu dieser Seite hier führt und damit unaufwändig die Hintergründe des Projekts für Interessierte darlegen hilft.


Plauderbank-Netzwerk


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Nachbarschaftsregal Südstadt: am SBZ

MAI 2024 . Die Mitarbeiter:innen des SBZ Südstadt haben ihr Nachbarschaftsregal in kompletter Eigenregie mit ihren Anwohner:innen geplant, gebaut und betreiben es jetzt gemeinsam. Um es wetterresistenter zu gestalten, erfolgte die Montage weitgehend mit wasserabweisenden Siebdruckplatten, was auch der Stabilität zugute kam. Die anfänglichen "Duschvorhänge" zum Schutz gegen Regen erwiesen sich allerdings nur als Zwischenlösung.



Plauderspaziergang Nachbarschaft


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Stolpersteine im Norden

Aktion "Putzen gegen das Vergessen!"

APR 2024 . In diesem Jahr haben wir uns mit vielen anderen an der Aktion "Putzen gegen das Vergessen!" aus Kiel beteiligt und die Stolpersteine vor der Rostocker Margaretenstr. 59a (früher Nr. 59) geputzt. Dort wohnten bis 1930 die Familie Brann.

Günter und Lilli Brann lebten von 1923 bis 1930 in der Margaretenstraße 59, vor der sich heute die an sie erinnernden Stolpersteine befinden. 1933 wurde Günter Brann, einem erfahrenen Hautarzt, aufgrund der sog. "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" der Nazis die Berufszulassung entzogen. Lillis und Günters versuchte Flucht in die USA misslang, in den Niederlanden wurden sie nach drei Jahren des Versteckens schließlich entdeckt. Am 4.9.1944 wurde Lilli und Günter Bran nach Theresienstadt deportiert. Dort wurde Lilli Bran am 16.10.1944 ermordet. Günter Brann wurde am selben Tag nach Auschwitz deportiert. Dort kam er am 18.10.1944 ums Leben.


Sstolpersteine


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Nachbarschaftsregal am "Warnow Valley" demontiert

APR 2024 . Zum Konzept der Nachbarschaftsregale gehört auch, sich um Betrieb und Instandhaltung zu kümmern und bei Problemen auch einen Rückbau in Erwägung zu ziehen. An der Rückseite der ehemaligen Knabenschule, wo wir ein Nachbarschaftsregal zusammen mit dem "Warnow Valley" unterstützt hatten, kam es immer wieder zu Vandalismus, was dem baulichen Zustand des Nachbarschaftsregals immer mehr zugesetzt hatte. Außerdem sollten in diesem Bereich Pflasterarbeiten erfolgen.

Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Regal an dieser Stelle zu demontieren.


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Forschungsprojekt "ReEnAct"

Planungszelle im Amtsbereich Peenetal/Loitz

APR 2024 . Die Stadt Loitz in Vorpommern hatte sich vor einigen Jahren um den Titel "Zukunftsstadt" beworben und Tom Maercker hatte 2021 als Designer an einem der Teilprozesse (Innovations-Camp "STÄRKE-RE-FORM") bei der Szeanario-Entwicklung für eine nachhaltige Energieversorgung mitgewirkt. Daraus hat sich eine weitergehende Allianz von Forschungsunternehmen (Institut für Regenerative Energiesysteme der Hochschule Stralsund, Reiner-Lemoine-Institit Berlin, Wind-Energy-Network Rostock, Institut Duene e. V. als Teil der Greifswald Moor Zentrums sowie Rostocker Institut für Sozialforschung) entwickelt, die in den kommenden drei Jahren Szenarien für eine nachhaltige Energieversorgung des Amtsbereiches entwickeln und soziologisch begleiten wird.

Diese Szenarien bilden dann die Grundlage für die Arbeit einer von uns organiserten "Planungszelle", die eine Lösungsempfehlung abgeben wird. Unterstützt wird das Projekt "ReEnAct - Regionale Energiewende aktiv gestalten" vom BMWK im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms "Innovationen für die Energiewende" (Förderaufruf "Energiewende und Gesellschaft").

Mehr Details auf der Projektwebsite: www.energieregion-peenetal.de.
Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung


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Projekt Stadtteilzeitung

Lichtenhagen hat eine eigene Redaktion

APR 2024 . Wir freuen uns sehr, dass es uns 2024 gelungen ist, gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Lichtenhagen und vielen engagierten Menschen Lichtenhagens Stadtteilzeitung "ULi - Unser Lichtenhagen" ins Leben zu rufen. Einmal pro Quartal haben wir nun die Möglichkeit, mit einer Auflagenzahl von momentan 6.500 Exemplaren wirklich alle Lichtenhäger Haushalte mit Neuigkeiten aus dem Wohngebiet zu versorgen - als Rückblick auf jüngste Ereignisse und Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen ansteht.

Wer übrigens mitmachen möchte: Die Redaktion organisiert sich unter Stadtgestalten.org.


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Anfrage an die Fraktionen der Bürgerschaft

Problemfall "Klenow Tor"

MÄR 2024 . Nach Veröffentlichung eines umfangreichen Beitrags zur aktuellen Situation im Klenow Tor in Ausgabe 114 und möglichen Gegenmaßnahmen haben wir die Rostocker Bürgerschaftsfraktionen um eine Beurteilung der Situation gebeten, aber auch gefragt, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht denkbar wären. Geantwortet haben uns die Fraktionen von SPD, CDU/UFR und DIE LINKE mit - zumindest für uns - durchaus überraschenden Ergebnissen ...

Hier die Antworten der Fraktionen: SPD . DIE LINKE . CDU/UFR


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Aufruf Misch' Dich ein 1
Neues Format: Misch' Dich ein (1)

Ein Café für Lichtenhagen

Mär 2024 . Im Frühjahr 2024 fand erstmal eine Diskussionsrunde unter dem Titel "Misch Dich ein" statt - von Lichtenhägern für Lichtenhäger und zu Lichtenhäger Themen. Organisiert wird sie vom Lichtenhäger Quartiersmanagement in Kooperation mit der Zeitschrift Stadtgespräche. Beim ersten Austausch drehte sich alles um das Thema "Ein Café für Lichtenhagen" - und am Ende standen ganz konkrete Pläne für ein ehrenamtlich ermöglichtes Stadtteilcafé, einmal pro Woche im Stadtteilbüro.

Hier finden Sie die Ergebnisse des 1. Treffens.

Misch' Dich ein ULi Nachbarschaft


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Einsamkeitsvorsorge

Projekt "Plauderbänke"

MÄR 2024 . Die Idee stammt ursprünglich aus England, aber schon bald nachdem die erste "chat bench" dort aufgestellt wurde, folgten weitere in vielen Orten Europas und Amerikas. Die Grundidee: Wer auf einer Plauderbank Platz nimmt, freut sich darüber, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Man kann sich also einfach dazusetzen, wenn man ebenfalls diesen Wunsch verspürt. Und tut dies eben nicht, wenn einem nicht der Sinn danach steht. Zu erkennen sind Plauderbänke an ihrer Farbe oder einem daran angebrachten Schild. Und die Geschichten aus aller Welt, die von diesen Bänken erzählen, berichten von mehr sozialem Zusammenhalt, weniger Einsamkeit und schönen Möglichkeiten zum Austausch - über Alltägliches ebenso wie über Besonderes. Dieses also schon bewährte Format möchten wir gern nach Rostock holen - sehr gern an mehreren Standorten. Aktuell laufen schon Gespräche mit Menschen und Initiativen aus mehreren Stadtteilen. Es dürfen aber noch mehr werden.

Übrigens: Die Rostocker Bahai-Gemeinde, Impulsgeberin für dieses Projekt, möchte eine Plauderbank in Erinnerung an zehn im Iran ermordete Frauen errichten: www.ourstoryisone.bic.org. Und das SBZ in der Südstadt hat bereits eine eigene Bank umgesetzt (Foto).

Wir sind derzeit gemeinsam auf der Suche nach geeigneten Standorten in allen Stadtteilen und freuen uns über Anregungen. Die aktuellen Standorte finden Sie auf unserer Stadtgespräche-Projektkarte ...


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Stadtteilzeitungsprojekt gestartet

ULi - Unser Lichtenhagen

MÄR 2024 . "ULi - Unser Lichtenhagen" ist die erste Lichtenhäger Stadtteilzeitung. Unabhängig, neugierig-konstruktiv, aus dem Stadtteil für den Stadtteil. Eine Mitwirkung an der Redaktionsarbeit oder ein Einsendung von Beiträgen steht allen Menschen offen, solange sie sich die Beiträge den freiheitlich-demokratischen Grundwerten und redaktionellen Grundlagen verpflichtet fühlen.

Wir als Herausgeberin von ULi setzen auf größtmögliche Transparenz aller redaktionellen Prozesse und verstehen uns als Koordinatorin, die das regelmäßige Erscheinen von ULi in hoher inhaltlicher Qualität ermöglicht. Die Finanzierung erfolgt über eine Förderung und Einnahmen aus Anzeigen, aus denen sich keinerlei Einflussnahme auf die redaktionellen Inhalte der Zeitung ergeben. ULi erscheint quartalsweise mit einer Auflagenzahl von 6.500 Exemplaren und liegt dann an verschiedenen öffentlich zugänglichen Punkten im Stadtteil zum Mitnehmen bereit ...


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Ausgabe 114 (QI:2024)

Leer|stand, der - Subst. (mask.)

Einmal mehr ist das Heft ein wirklich bunter Beitragsstrauß geworden - zu groß die Vielfalt der Themen, zu denen es Redebedarf gibt, zu interessant die Überlegungen, die gerade durch Stadt und Land wandern und viel Entwicklungspotential haben. Wir haben sie nicht nur betrachtet, sondern in vielen Fällen auch mehrere Meinungen dazu eingeholt. Weil die vergangenen Wochen uns vor Augen geführt haben, dass das "über die Themen im konstruktiven Gespräch miteinander bleiben" wohl zu den größten Herausforderungen dieser Tage gehört. Und das sowohl in Bezug auf Globales wie auf Lokales. Denn wo der Austausch versiegt, die Menschen sich auf die gegenseitige Bestätigung des eigenen Rechthabens in ihrer "Bubble" beschränken, sinkt die Hoffnung auf konstruktive Lösungen dramatisch. Kann uns ein Finden von Lösungen (für das Bildungswesen in MV ebenso wie das Klenow Tor an der Schnittstelle zwischen Groß Klein und Lichtenhagen) kaum noch gelingen. Es braucht also die aktuelle Proklamation von Werten, die uns als eine Art Minimalkonsens einen, gleichzeitig aber auch das Zuhören, die Einsicht, dass es nicht nur GutBöse und WahrFalsch gibt, dass Menschen komplexer sind als ihre inhaltliche Sicht auf ein Thema. Und das auch gefühlte "Gegner" in den meisten Fällen sehr liebenswerte Seiten haben. Das wissen wir im Grunde. Trotzdem war es uns ein Bedürfnis, das an dieser Stelle noch einmal zu sagen. Und auch mit vielen Beiträgen dieses aktuellen Heftes.

Inhalt
Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"   | Anmerkung?
Kristina Koebe: Wie weiter mit dem Stadtteil(e)entwicklungsort Klenow Tor?  | Anmerkung?
Interview mit Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger nach einem Jahr Amtszeit  | Anmerkung?
Von Bürgerhaushalten und neuen Wegen zur Innenstadtbelebung - Bützow erprobt innovative Stadtentwicklungslösungen  | Anmerkung?
Jule Puder: Nicht mein Vaterland  | Anmerkung?
Carolin Hannert: Das Konfliktpotential relevanter klimapolitischer Entscheidungen und die Bedeutsamkeit kooperativer, politischer Führung  | Anmerkung?
Ulrike von Malottki: Wer sind wir, wenn wir nicht in unsere eigene Zukunft investieren?  | Anmerkung?
Daniela Tembo: Leben zwischen den Kulturen (4)  | Anmerkung?
Tom Maercker: My Generation  | Anmerkung?
Flüchtlingsinitiative Rostock: Offener Brief an die Rostocker Stadtgesellschaft  | Anmerkung?
Dagmar Schulze: Die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in MV  | Anmerkung?
Daniel Netzband: Streetwork in der KTV  | Anmerkung?
Antje Jonas: Marie Bloch - ein Leben zum Wohle Rostocker Kinder  | Anmerkung?<


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Foto Nachbarschaftsregal
Nachbarschaftsregale

Konzeptionelles und neues Nachbarschaftsregal an den Wallanlagen

FEB 2024 . Zusammen mit der Stadtverwaltung hat die gerade gegründete Gabenzaun-Initiative Rostock e. V. an den Wallanlagen ein neues Nachbarschaftsregal etabliert und betreut dieses jetzt ehrenamtlich zusammen mit Anwohner:innen.

Im Vorfeld hatten wir ein Konzeptstudie angefertigt, die die inzwischen vorhandenen Erfahrungen aufgegriffen hatte und Impulse für den Nachbau geben sollte. Zudem haben wir unterstützend ein Corporate Design entwickelt, ein Hinweisschild für die sprachlichen und juristischen Belange erstellt und im Umfeld flächendeckend um Akzeptanz und Unterstützung geworben.


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Hafenerweiterung

MOOR STADT/STATT HAFEN

FEB 2024 . Der BUND hatte an einem Samstagmittag in die Frieda23 zur Premiere des Kurzfilms "Moor Stadt Hafen" und einer anschließenden Podiumsdiskussion geladen. Wider erwarten konnte das Kino wegen des enormen Andrangs nicht alle Interessent:innen aufnehmen. Geladen waren hochkarätige Vertreter:innen von Rostock Port, dem Planungsverband Region Rostock, den Grünen, dem Nabu, der Uni Rostock und dem BUND. Der kurze Infofilm stellt als bislang einziges Filmwerk die Komplexität der äußerst besonderen Flora und Fauna im Moor um den Peezer Bach dar. Die Grünen hatten bereits im November 2021 eine Online-Petition eingebracht, um auf das Problem einer unreflektierten Hafenerweiterung am Peezer Bach und an den Oldendorfer Tannen hinzuweisen (Wir hatten dazu bereits hier berichtet). Wie zu erwarten konnten lediglich einige Statements zu der jeweiligen Verfasstheit der Anwesenden ausgetauscht werden. Der Geschäftsführer von Rostock Port verwies auf die langen Planungsprozesse und den wachsenden Bedarf an Industrieflächen an der Kaikante, der Leiter des Planungsverbandes bat um Lieferung sachdienlicher Hinweise zu den Biotopen. Der Professor von der Uni Rostock stellte klar, dass es bislang keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen zum Gebiet gibt, die über eine Bachelor-Arbeit hinausgehen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion gab zu Protokoll, dass sie (wie auch der Nabu) im Planungsprozess zwar gehört, aber nicht berücksichtigt wurden. Und der BUND sieht sich als Anwalt der sehr besonderen Artenvielfalt des Biotops und bedauert, dass nicht bereits vor Jahrzehnten ein Schutzstatus für diese Flächen beantragt wurde (FFH-Gebiet nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), wie das in einem solchen Fall Standard ist. Wie immer in einem solchen Fall sollten jetzt Abwägungsprozesse die Flächen- und Bedarfskonkurrenz begleiten. Allerdings sehen die üblichen Planungsverfahren eine solche Beteiligung nur kurzzeitig und erst zu einem Zeitpunkt vor, wo bereits aufwändige Prozesse abgeschlossen sind.

Zum Kurzfilm auf Youtube | Zur Petition


Aktionen


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Online-Diskussion zum Schwerpunktthema

Quo vadis, Volkstheater?

JAN 2024 . Die Rostocker Bürgerschaft hatte 2018, also vor der Corona-Epidemie, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, vor dem Terror der Hamas gegen Israel (sowie dessen Vergeltungsschläge im Gaza-Streifen), vor den immer stärker zutage tretenden Auswirkungen der Klimakrise, vor Inflation und Energiepreisexplosion die Errichtung eines neuen Theatergebäudes beschlossen. Damals waren die Kosten dafür auf 110 Mio Euro begrenzt, der Bürgerschaftsbeschluss vom November 2023 ermöglicht eine mehr als doppelt so hohe Finanzierung, auch dank eines Verkaufs von Grundstücken in vielen verschiedenen Rostocker Stadtteilen. Die Stadt hat sich also dazu bekannt, dass diese Facette des Kulturlebens eine der finanziellen Schwergewichte des nächsten Jahrzehnts werden soll

Was fehlt, aber angesichts dieser Tragweite aus unserer Sicht dringend notwendig ist, ist ein fundierter, konstruktiver Austausch darüber, was das Theater, in gewissem Sinne auch in Kompensation dieses Kraftaktes und um das Fehlen des Budgets für andere Ausgaben plausibel zu machen, der Stadt zurückgeben sollte: Welchen Beitrag zum Kulturleben kann und sollte es zukünftig leisten? Wie erreicht es, stärker als bisher, auch jene Stadtteile und Zielgruppen, die aktuell kaum Berührungspunkte mit dem Theater haben. Wie bringt es sich in städtische Debatten ein, wie wird es zum Treiber des Kulturlebens der Hanse- und Universitätsstadt?

Unsere Autorin Antje Jonas, langjährige Vorsitzende des Theaterfördervereins, hatte in ihrem in Ausgabe 113 veröffentlichten Beitrag "Den Vorhang zu und alle Fragen offen - Wohin gehst du, Volkstheater Rostock?" versucht, einen ersten Beitrag zu dieser überfälligen Debatte zu leisten. Den Artikel finden Sie zum Nachlesen noch einmal anbei: Artikel als PDF (320 kB).

Weiter und zur Online-Diskussion.



Kultur Stadtgespraeche


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Plakat Theaterstück Mittelmeermonologe
Politisches Theaterprojekt in der BÜHNE 602

31. Januar 2024: Aufführung "Mittelmeer-Monologe" in Rostock

Für die Schilderung von Fluchterlebnissen aus der Sicht von Betroffenen und Aktivist:innen hat "Mittelmeer-Monologe"-Autor Michael Ruf aus mehrstündigen Interviews das entwickelt, was er als "dokumentarisches, wortgetreues Theater" bezeichnet. In Kooperation mit der Wort und Herzschlag guG, der Heinrich-Böll-Stiftung MV, der Initiative Kommt Zusammen, dem Verein Palette Rostock e.V. und der Compagnie de Comédie haben wir diese sehr berührende Aufführung nach Rostock geholt und laden Sie ein, am 31.1.2024 ab 19 Uhr in der BÜHNE 602 dabei zu sein.

Tickets: Onlineticketshop oder Ticket-Hotline: 0381 4917922 (Mo.-Sa. 9.00-18.00 Uhr)

Am selben Vormittag zeigen wir übrigens die "Klimamonologe" in einer bereits ausverkauften Vorstellung vor fast 120 Rostocker Schüler:innen und Schülern.


Aktionen


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Ukrainehilfe

Wir beladen den Katapult-Spendentransporter für die Ukraine

Benjamin Fredrich, Gründer und Inhaber des Greifswalder "Katapult"-Verlags und leitender Redakteur von "KatapultU", ist auch im September und Dezember 2023 wieder in die Ukraine aufgebrochen, um Spenden in ein Krankenhaus nahe der Front zu bringen und auf dem Rückweg die aktuelle Ausgabe von KatapultU abzuholen. Dank großzügiger Spenden zahlreicher Menschen aus Rostock und Parchim konnten wir viel dazu beitragen, den Spendentransporter zum zweiten Mal mit Dingen zu füllen, die dort gerade dringend gebraucht werden. Unser großer Dank gilt auch all jenen, die beim Transport, Beladen und Sortieren geholfen haben.

Weitere Details dazu unter @bennifredrich auf Instagram.


Migration


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Bescherung für geflüchtete Kinder

Weihnachtspäckchen für die Kinder in Rostocker Geflüchtetenunterkünften

Lebt man von Sozialleistungen und in einer Sammelunterkunft, fällt Weihnachten deutlich weniger entspannt, gemütlich und geschenkereich aus, als das viele von uns kennen. Deshalb war es uns ein Herzensanliegen, mehr als 130 Kinder aus dem Containerdorf am Fischereihafen und dem Hotel Garni in Toitenwinkel mit liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen zu erfreuen. Möglich wurde dies dank vieler Menschen aus Rostock und ganz MV, die Päckchen gepackt, Spielzeug und Süßigkeiten gespendet und uns beim Päckchenpacken geholfen haben.

Wir sind beglückt und danken für so viel warmherziges Engagement.


Migration Aktionen


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Dank Spende der VR-Bank Mecklenburg

Vielfaltsbücher für Kitas und Grundschulen

Dank einer wunderbaren Spende der VR-Bank Mecklenburg konnten wir in den Weihnachtstagen 2023 und den ersten Wochen 2024 Rostocker Kitas und Grundschulen mit Vielfaltsbüchern beschenken. Diese sind dort ab sofort fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit und tragen damit dazu bei, Kindern eine in vielerlei Hinsicht diverse Gesellschaft als positive Normalität nahezubringen. Wir freuen uns und bedanken uns für die Kooperation bei der Grundschule am Taklerring, der Kita "Rappelkiste", der Kita "Wildblume", der Kita "Butzemannhaus" und der Kita "Haus Sonnenblume".

Zur Erinnerung: Aus der Beschäftigung mit Vielfaltskinderliteratur sowie diversen in Umlauf befindlichen Bücherkoffern hatten wir zudem eine Liste mit Buchempfehlungen sortiert nach Altersgruppen zusammengestellt.


Vielfaltsliteratur


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Ausgabe 113 (QIV:2023)

Wenn das Geld alle ist

Gerade scheint es, als würden aktuell geführte Debatten über Budgets und darüber, wofür wir sie bereitstellen, immer auch die Frage beinhalten, welchen Themen wir als Gesellschaft zukünftig mehr oder eben weniger Beachtung schenken möchten. Welchen Stellenwert soll Umweltschutz auf bundespolitischer Ebene haben, welche Rolle spielt Theater in unserem Leben - beziehungsweise für wen von uns? Brauchte es bei jeder Entscheidung FÜR eine Sache nicht immer auch ein Hineinspüren in jene Bereiche, in denen wir damit Abstriche machen? Oder eben, umgekehrt, in diejenigen, die davon profitieren, wenn wir ein Thema durch Entzug von Geldern als wenig relevant einstufen? Wäre dieses Aushandeln nicht auch ein guter Zeitpunkt dafür, den - gesellschaftlichen wie finanziellen - Wert eines Themas differenzierter auszuloten? Hierbei auch zu bestimmen, was ein Projekt leisten sollte, wenn wir uns für seine Umsetzung und damit gegen andere Vorhaben entscheiden? Reichen hier Jas und Neins oder braucht es nicht auch Fragen wie die, ob ein Vorhaben auch in kleinerem Umfang realisierbar wäre? Ob etwa ein Theaterneubau möglicherweise auch für weniger Geld zu haben und damit gleichzeitig auch eine bessere ÖPNV-Anbindung von Groß Klein und Schmarl oder neue Sportstätten möglich sind? Damit Vorteile für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen erreichbar sind? Den Weg dahin können nur ein guter Überblick und fundierteres Wissen über die Bedarfe in den einzelnen Bereichen ebnen - bei Fachleuten, aber auch bei der Bevölkerung, die durch ihre Meinungsäußerung (oder deren Unterlassen) ein Bild erzeugt, das als Orientierung dient. Das aktuelle Heft möchte einen Beitrag hierzu leisten: Situationen in Rostocker Stadtteilen sichtbar machen, zeigen, wo wir Entwicklungspotential noch ungenügend nutzen, problematisieren, wo wir ggf. noch zu sehr in Ganz-oder-garnicht-Entscheidungen denken. Oder nächste Umsetzungsschritte in den Blick nehmen sollten. Eine in diesem Sinne anregende Lektüre und eine schöne Adventszeit.


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Geschenkeempfehlung

Die ultimative Vielfaltskinderbücherliste

DEZ 2023 . Aus der Beschäftigung mit Vielfaltskinderliteratur sowie diversen in Umlauf befindlichen Bücherkoffern haben wir aus aktuellem Anlass eine Liste mit Buchempfehlungen sortiert nach Altersgruppen zusammengestellt - die Vielfaltskinderbücherliste (PDF/1,5 MB), die sich speziell den Themenbereichen "Vielfalt" bzw. "Diskriminierung" nähert.

Die beiliegende Liste kann für Fest- und Feiertagsgeschenkinspirationen gern auch an die gelegentlich überforderte Verwandschaft weitergegeben werden.

Wir wünschen ein inspirierendes Lesevergnügen!


Vielfaltsliteratur


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Siegmann-Medaille und Urkunde
Auszeichnung

Richard-Siegmann-Medaille 2023

NOV 2023 . Das Kuratorium der Rostocker Richard-Siegmann-Stiftung, benannt nach dem Gründer der Rostocker Straßenbahn AG, hat in diesem Jahr (zusammen mit Wirtschaftspartnern) drei Förderpreise vergeben: Für die Obdachlosenzeitung "Strohhalm", die Pädagogin Lena Bergmann und die Polizistin Chiara Malz. Sowie zwei Medaillen: Eine für den "Zukunftsladen" Toitenwinkel und die andere für die "Stadtgespräche". Wir freuen uns, danken allen Beteiligten sowie der Stiftung für die tolle Orga und geloben, mit dem Preisgeld interessante Projekte zu unterstützen.

Das Thema für 2023 lautete: "Streitkultur und Dialogfähigkeit". Im Mittelpunkt standen dabei folgende Fragen: Wer hat sich dem Dialog zwischen scheinbar konträren Gruppen verschrieben? Wer entwickelt Methoden, die noch Kommunikation ermöglichen, wenn zwischen Gruppen nichts mehr geht? Wer wagt sich auf "vermintes Gelände" selbst da, wo die Kraft der Worte scheinbar nicht mehr ausreicht? Insgesamt gab es 13 Vorschläge.


Siegmann-Stiftung


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Neue Bäume im Rosengarten
Lückenschluss Baumreihen

Rosengarten mit neuen Bäumen wiedereröffnet

NOV 2023 . Als kulturpolitisches Stadtmagazin kümmern wir uns normalerweise nicht speziell um landschaftsgestalterische Maßnahmen, hatten allerdings hier moniert, dass mitten in einer Klimakrise verantwortungslos einige sehr alte Linden im Zuge der Neugestaltung des Rosengartens gefällt werden sollten.

Jetzt wurde der Rostocker Rosengarten wiedereröffnet, die Baumreihen wurden duch neue Bäume ergänzt und damit die bestehenden Lücken geschlossen. Danke an die Rostocker Bürgerschaft, die Stadtverwaltung sowie den Landschaftsarchitekten für die Berücksichtigung unserer Petition und Anhörung. Hoffen wir, dass die neuen Bäume gut anwachsen und den klimatischen Herausforderungen auch in den kommenden hundert Jahren gewachsen sein werden.


Aktionen Nachbarschaft


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Infoblatt Nachbarschaftsregale
Projekt

Projekt "Nachbarschaftsregale" aka "Gabenzäune"

NOV 2023 . Seit einigen Jahren unterstützen viele, viele Rostocker:innen ein Regal für Bedürftige an den Wallanlagen, das aus den "Gabenzäunen" der Corona-Pandemie entstanden war. Hierhin können Menschen nicht mehr Benötigtes (Kleidung, verpackte Lebensmittel, Spielzeug etc.) bringen und Bedürftige mitnehmen - ein Prinzip, das sich neben der Rostocker Telegram-Ressourcengruppe und vielen privaten Mitnahmekisten/Regalen in Wohngebieten bewährt hat. Mehrere tausend Rostock:innen sind in diese niedrigschwelligen Austauschsysteme inzwischen involviert. In Zeiten knapper werdender Mittel, Ressourcenknappheit und Klimakrise ein in vielerlei Hinsicht sinnvolles und erfolgreiches Konzept.

Ein anwohnender Wohnungsbesitzer hatte monatelang versucht, das Projekt zu beenden, weil erst die Sichtachse auf die Wallanlage behindert, dann illegal Sperrmüll abgestellt und schließlich eine Ratte gesichtet wurde. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurde das Regal jetzt zum "Warnow-Valley" (hinter die ehemalige Knabenschule im Friedhofsweg) verlegt und erfreut sich dort hoher Beliebtheit.

Gleichzeitig hat die inzwischen auch institutionalisierte Gabenzauninitiative beschlossen, dieses Projekt auf neue Füße zu stellen und die "Nachbarschaftsregale" flächendeckend in Rostock zu etablieren. Inzwischen gibt es sieben Standortplanungen. Die "Stadtgespräche" unterstützen und begleiten das Projekt.


Nachbarschaftsregale Nachbarschaft


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Veranstaltungsreihe "Beteiligung ganz konkret gedacht"

28.11.2023: Bürgerhaushalte für die Stadtteile?

Veranstalterlogos
Workshop für Ortsbeiratsmitglieder, Quartiersmanager:innen und Interessierte . In den Jahren 2018 bis 2021 hatte die Stadt Bützow die Möglichkeit, mit Unterstützung eines internationalen Expert:innen-Netzwerks ein eigenes, maßgeschneidertes Konzept für einen Bürgerhaushalt zu entwickeln. Nach dessen Erprobung und Optimierung wird dort nun jährlich ein Teil des städtischen Budgets so verwendet, wie die Bürger:innen es sich wünschen. Hierzu sammelt die Stadt zunächst Vorschläge ein, deren Realisierbarkeit dann von der Verwaltung bewertet wird. Aus den so als relevant und machbar ermittelten Ideen dürfen die Einwohner:innen per Abstimmung jene auswählen, die über den Bürgerhaushalt finanziert und dadurch realisiert werden - eine Verfahrensweise, die sich inzwischen großer Akzeptanz erfreut.

Wäre so ein Modell auch in Rostock eine Option, beispielsweise für die Verwendung von Ortsbeiratsbudgets? Oder gibt es in der Stadt andere gute Ideen, wie eine auf Beteiligung basierende Nutzung städtischer Mittel aussehen könnte? - Der Workshop möchte darüber mit denjenigen ins Gespräch kommen, die bereits viel Expertise zum Thema haben: Ortsbeiräten, Quartiersmanager:innen und anderen Aktiven. Im ersten Teil wird eine ausführliche Vorstellung des Bützower Bürgerhaushaltsmodells im Mittelpunkt stehen - hier konnten wir Frau Katja Voß, Verantwortliche innerhalb der dortigen Stadtverwaltung als Referentin gewinnen. Im zweiten Teil geht es um die Verständigung über für Rostock geeignete Lösungen. Die Ergebnisse des Workshops wurden dokumentiert: Protokoll (PDF/193 kB)

Die Veranstaltungen wurden vom Agenda21-Rat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, dem Rostocker Ökohaus e.V. und der Zeitschrift "Stadtgespräche" gemeinsam organisiert.

Eva-Maria Kröger, Oberbürgermeisterin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, hatte die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen.

Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung Nachbarschaft


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Signet Weihnachtsbaum
Weihnachten 2023

Landgestaltungsadventskalender

NOV 2023 . Unsere Zeit ist geprägt von vielen großen Herausforderungen - und es gibt wohl niemanden, der angesichts ihres Ausmaßes nicht ab und an zu verzagen droht. Dann weiterzumachen, braucht Mut, Energie und Vertrauen in andere Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur das große Ganze, sondern auch unser unmittelbares Umfeld liebevoll im Blick behalten. Uns gegenseitig Kraft geben, solidarisch sind, kleine Dinge tun, die den Alltag erhellen, anderen ab und an das Leben ein wenig erleichtern. Nach unserem Stadtverbesser:innen-Weihnachtskalender 2021 möchten wir jetzt mit dem Landgestaltungsadventskalender und zusätzlichen Akteurinnen (Hanka Gatter aus Parchim und Nadine Förster aus Göhren/Rügen) zeigen, dass das oft einfacher ist als gedacht: Manchmal braucht es nur wenige Minuten unserer Zeit - und die Wirkung ist enorm. Gleichzeitig möchten wir mit diesem kleinen Vorweihnachtsverschönerungsprojekt die vielen wunderbaren Alltagsengagements sichtbarer machen, die es in unserem Land so gibt. Denn sie und Du selbst schaffen das, was wir in diesen Tagen dringend brauchen: liebevolles Land(mit)gestalten.

Wie könnt Ihr den Landgestaltungsadventskalender erhalten? In den berühmten 24 Tagen vor Weihnachten bekommt Ihr wahlweise über Telegram, Instagram oder Whatsapp jeden Tag ein neues Landgestaltungstürchen direkt aufs Endgerät. Folgende Kanäle stehen zur Auswahl:
  1. Tretet unserem Telegram-Kanal bei.
  2. Abonniert unseren Instagram-Kanal @Landgestaltungskalender, auch über diesen Link
  3. Alternativ gibt es auch eine Whatsapp-Gruppe.



Aktionen


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Plakat Erzählbriefkasten
Projekt "Erzählbriefkasten"

Start: Mein Lichtenhagen

OKT 2023 . Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt fördert ein recht ungewöhnliches Projekt, das uns sehr am Herzen liegt: Einwohner:innen erzählen Geschichten aus Ihrem Stadtteil, erinnern sich an Orte, an Begegnungen, an den früheren Alltag eben, der unerzählt bleiben würde und damit verloren wäre. Wo gab es das beste Eis, was liegt unter dem Rodelberg, was war früher in dem Haus bei der Haltestelle und wo haben sich die mit ihren Mokicks getroffen. Nichts Spektakuläres, aber dennoch Identitätsstiftendes. Wir sind gespannt.

Im September 2023 beginnen wir in Lichtenhagen in Zusammenarbeit mit dem RGS-Stadtteilbüro und werden das Projekt noch an zwei weiteren Standorten durchführen. Schlussendlich sind entsprechende Aufbereitungen für eine Ausstellung geplant.

Demnächst mehr: www.erzaehlbriefkasten.de
Oder via Instagram: @erzaehlbriefkaesten_2023


Erzählbriefkasten Nachbarschaft


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Ausgabe 112 (QIII:2023)

Jugend forscht anders

Haben Sie in letzter Zeit mal darüber nachgedacht, wie es den Jugendlichen in Rostock so geht? Welche Sorgen und Nöte sie haben, was sie sich wünschen - von Politik und Verwaltung, vielleicht aber einfach auch an Räumen, um Dinge zu tun, die ihnen am Herzen liegen? Wie sehr haben wir ihre Bedürfnisse "auf dem Schirm"? Die Antwort lautet wohl leider: zu wenig. Im aktuellen Heft haben wir deshalb nicht nur dorthin geschaut, wo es in der Jugendarbeit gerade gar nicht gut läuft, sondern auch mit Menschen gesprochen, die sich unter dem Motto "Reclaim Your Streets" um eine Stärkung der Jugendbeteiligung in Rostock bemühen. Andere Beiträge weiten den Blick auf diese "leisen Stimmen" unserer Stadt - wie gut hören wir in anderen Bereichen hin? Sorgen wir gut für wirtschaftlich Benachteiligte und für Geflüchtete? Entstanden sind auch hier Beiträge, die hoffentlich nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zu Veränderungen anregen. Denn auch hier sind wir als Stadtgesellschaft gefragt. Wieder andere Beiträge berichten über engagierte und motivierende Projekte, so etwa das Achterdeck am Stadthafen, das im August 2023 einen neuen Hanse Sail-Ansatz erprobt hat, und Rostocks neues Digitales Klassenzimmer, das viel dazu beitragen kann, Rostocks Schulen auf die Neuausrichtung vorzubereiten, die den Schulunterricht, nicht nur aber auch in unserer Stadt, in der nächsten Dekade prägen wird. Fühlen Sie sich, einmal mehr, zum Weiterdenken und Handeln ermutigt - und kommen Sie gut in einen produktiv-optimistischen Herbst ...


Stadtgespräche-Magazin


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Ausgabe 111 (QII:2023)

Anders machen! Aber wie?

Die Welt dreht sich und dreht sich und in Rostock bleibt alles beim Alten? Manchmal und manchem mag es so scheinen, aber die Arbeit am aktuellen Heft hat uns davon überzeugt, dass das nur aus der Draufsicht so wirkt. Bei näherem Hinschauen sind wir an allen Ecken und auch dazwischen auf interessante, engagierte Projekte gestoßen - verdiente, die aber offen für Neues geblieben sind, und solche, für die Menschen voller Neugierde und aus Überzeugung neu entwickelte Ideen verfolgen. Am Ende waren es dann auch dieses Mal wieder deutlich mehr Seiten als geplant. Und jede davon hat unseren Blick auf die Stadt ein bisschen erweitert. Wir freuen uns über all den Enthusiasmus, die Energie und den Mut, die darin sichtbar werden - und die in der Summe Bewegung auch in jene Prozesse bringen können, die sich momentan noch nicht so dynamisch wie gewünscht anfühlen. Und dadurch unser gemeinsames Wirken konstruktiv verändern. Lassen Sie sich davon gern den Sommeranfang verschönern. Und zögern sie bitte nicht, uns von weiteren Initiativen zu erzählen, die Unterstützung und Sichtbarkeit verdient haben. Denn diese zu verschaffen, ist eines der Herzensanliegen unseres Magazins ...


Stadtgespräche-Magazin


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Signet CoffeeCulture
Austausch für Eltern von BIPOC-Kindern

Projekt "CoffeeCulture"

CoffeeCulture Rostock ist ein Begegnungsraum für BIPoC- (diese - etwas sperrige - Abkürzung bezieht sich auf Schwarze, Indigene und People of Color) oder "weiße" Eltern mit "schwarzen" Kindern, der Gelegenheit zum Austausch bietet; an jedem letzten Freitag im Monat von 16 - 18 Uhr in Rostock oder auch online.

Hintergrund: Viele dieser Kinder und/oder die Eltern sehen sich im Alltag rassistischen Bemerkungen, Anfeindungen oder sogar Übergriffen ausgesetzt und möchten sich darüber mit anderen Betroffenen austauschen. Das Projekt entstand im Nachgang der "Internationale Wochen gegen Rassismus".

Mehr: www.stadtgestalten.org/coffeeculture oder auf Instagram @CoffeeCultureRostock


Aktionen Vielfaltsliteratur

Unterstützerlogos CoffeeCulture


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Literatur & Fußball im Ostseestadion

Medienpartner für das 1. Literatooor-Festival

Vom 12. - 14. Mai 2023 findet im Rostocker Ostseestadion das 1. Literatooor-Festival statt und die "Stadtgespräche" sind Medienpartner. Christoph Martin Schmidt (Festivalleiter) und Roland Koberg (Kurator) versprechen spannende Begegnungen von Schriftsteller:innen und Künstler:innen plus Einlaufsenioren und dritter Halbzeit. Literatur & Fußball als Konferenzschaltung, Geschichten im Gegenlicht des Ligaalltags. Texte nicht nur über Fußball, von Leuten mit Ahnung von Fußball. Die am Wochenende angesetzten Parallelspiele spülen Wirklichkeit auf die Monitore und unterwerfen Fiktion und Theorie dem Realitäts-Check: Sichert Hansa die Klasse, kann der HSV Aufstieg, bleibt Union an Bayern dran? Feiert Napoli den ersten Scudetto seit Maradona und Arsenal den ersten Titel seit "Fever Pitch"? Auch dazu haben die Mitwirkenden etwas zu sagen, kein Fan wird zurückgelassen. Besucher:innen und Performer:innen sind ein Team, geeint durch Festival-Hymne, Cheer-Leading, Banner-Kunstwerke und epische Doppelpässe.

Innerhalb von 48 Stunden lesen Autor:innen in der Literatooor!!-Lounge, auf der Westtribüne und am VIP-Parkplatz, agieren Musiker:innen und Performer:innen im und um das Stadion herum, nehmen dich Vereins-Expert:innen am 32. Spieltag mit zum Fußballgucken in kleiner Runde. Mit dabei sind: Simone Buchholz, Alexander Osang, Alexander Pfeiffer, Cihan Acar, Dagrun Hintze, Clemens Meyer, Ruwen Werthmüller, Lukas Rauchstein & Band, Christian Kuzio, Apex Anima & FRZNTE, die Silberlöwen vom Waldessaum, Imran Ayata, Emily Grunert, Ronny Blaschke, Carla Kaspari, Wolfgang Frömberg, Tonio Schachinger, Moritz Baßler, Mara Pfeiffer aka Wortpiratin ...

Detailinfos unter: www.literatooor.projekte.art
Interview nach Abschluss des Festivals in Ausgabe 111.


Aktionen Stadtgespräche-Magazin


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Rostocker Kulturgespräche #4

Kunst in der Platte

Die Frage danach, was es für ein lebendiges Kunst- und Kulturleben in den ehemaligen DDR-Neubaugebieten braucht, ist in den vergangenen Jahren häufiger gestellt worden - recht allgemein und auch konkret für Rostock. Der
Auftakt der 4. Rostocker Kulturgespräche, der am 16.4.2023 stattfand
(Protokoll (PDF/581 kB)), bat zunächst die in den Stadtteilen lebenden Menschen um eine Bestandsaufnahme: Welche Kulturangebote gibt es schon? Welche werden aktuell dort vermisst und also zukünftig gewünscht? Welche ungenutzten Potentiale sehen die Einwohner:innen?

Gemeinsam zeichneten die Anwesenden ein fundiertes Bild der aktuellen Situation, das den Ausgangspunkt für die
2. Veranstaltung bildet, die am 13.6.2023 um 19 Uhr im Wossidloclub in Schmarl
stattgefunden hat (Protokoll (PDF/613 kB)). Dort richtet sich der Blick nun darauf, was die Menschen in den Stadtteilen des Rostocker Nordwestens gemeinsam mit Rostocker Künstler:innen und Kulturengagierten unternehmen können, um erkannte Defizite zu verkleinern und Potentiale zu nutzen. Anders gefragt: Was kann konkret getan werden, um die Umsetzung der Wünsche und Pläne in den Stadtteilen zu ermöglichen? Wer ist da gefragt? Wo braucht es für die Umsetzung Kooperationen mit Künstler:innen oder Kulturinitiativen aus anderen Stadtteilen?


Kultur Nachbarschaft


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Zum Ausleihen

Bücherkoffer: Vielfaltskinderliteratur

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Vielfaltskinderbücher haben wir gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern Vielfaltsbücherkoffer für Krippe, Schule und Hort zusammengestellt, die Einrichtungen aus Rostock und Umgebung nun bei uns ausleihen können. Sie möchten dies gern für Ihre Einrichtung tun? Dann gern eine Mail an: redaktion@stadtgespraeche.org


Vielfaltsliteratur


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Rostocks verschwundene Orte

Schulung wider das Vergessen

Erinnert Ihr Euch noch an den Einsatz gegen den Abriss des Elisabethheims, die Besetzung der Heinkelwand und die Proteste gegen die Schließung des Schauwerks, während die Hansestadt den 800. Jahrestag ihrer Gründung feierte? Rostocks damals vom Verschwinden bedrohte und bald darauf tatsächlich verschwundene Orte sind uns schon lange ein Anliegen. Wir glauben, dass sie viel Stadtgeschichte erzählen, die in Vergessenheit gerät, wenn wir nicht aktiv an sie erinnern. Vergessen wir sie, vertun wir Chancen zu lernen, unsere Entwicklung als Stadt besser zu verstehen, zu vergegenwärtigen, was uns ausmacht und geprägt hat. Genau darüber sprechen wir seit 2019 regelmäßig mit Rostocker:innen, die sich zu Stadtführer:innen ausbilden lassen: unser Beitrag über Rostocks verschwundene Orte ist inzwischen fester Teil der Kurse des Rostocker Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrums.


Verschwundene Orte Aktionen


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Ausgabe 110 (März 2023)

Neustart: Aufwärts

Das Jahr hat begonnen, so wie das alte endete: als Zeit der Appelle. Man ruft, in der Hoffnung auf Gehör bei möglichst vielen, in eine wenig personalisierte Menge hinein, tut seine Meinung kund, stellt keine Fragen. Die Motivation ist sicher häufig das Gefühl, die eigene Position erhalte nicht genug Berücksichtigung in den öffentlich geführten Debatten, die "lauten Stimmen" seien eher die der anderen. Viel zu oft geht mit der Ablehnung einer anderen Meinung gleich die Ablehnung der ganzen Person einher. Wir wenden uns brüskiert ab, wo wir nicht in ähnlicher Weise auf die Dinge schauen - und versäumen so, die andere Meinung als Chance zur Überprüfung der eigenen zu sehen. Und auch sonst stärkt diese Art der Kommunikation nicht das Gespräch, den Austausch, das Hinterfragen und Revidieren - und erst recht nicht den Dialog auf Augenhöhe. In einem Sachbuch las ich neulich, dass mit unserer ständigen Konsumüberflutung und der hohen Informationsdichte eine Ungeduld und latente Aggressivität einhergehe, wir zu ungeduldig zum Zuhören geworden seien. Stimmt das, hätten wir es mit einem strukturellen Problem zu tun, einer fast zwingenden Auswirkung unserer Gesellschaftsordnung. Uns treibt gerade das Nachdenken um, wie die Rückkehr zu dieser wichtigen demokratischen Gepflogenheit, offene, respektvolle Debatte, gelingen kann. Müssen wir sie erst wieder erlernen, ist uns das Interesse am (Stadt-)Gespräch abhandengekommen, weil uns sein Wert nicht mehr bewusst ist? Wir hoffen, gemeinsam mit Ihnen neue Ansätze und Wege zu finden ...


Stadtgespräche-Magazin


Internationale Wochen gegen Rassismus

Veranstaltungsreihe: Diverse Kinderliteratur

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus organisieren wir gemeinsam mit zehn anderen Rostocker Vereinen* und Institutionen eine Veranstaltungsreihe, in der sich alles um diverse Kinderliteratur dreht. Mit Workshops, Lesungen und anderen Angeboten wollen wir Fachkräfte und Eltern für eine Arbeit mit Kinderbüchern gewinnen, die viele verschiedene Hautfarben, Geschlechter, Körper und Lebensgewohnheiten als Normalität und Alltag vermitteln. Hier gibt's den Flyer mit allen Veranstaltungen (mehr dazu übrigens auch in Ausgabe 110).

*Bunt statt Braun e.V, Partnerschaft für Demokratie, Volkshochschule Rostock, Literaturhaus Rostock, Palette Rostock e.V., Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft e.V., Fachdidaktik Deutsch der Universität Rostock, Landesfrauenrat M-V e.V., Evangelischen Akademie der Nordkirche und Ökohaus e.V.


Vielfaltsliteratur


Ausgabe 109 (Dezember 2022)

Habemus Rostock:in

DEZ 2022 . Wenige Wochen nachdem dieses Heft erscheint, beginnt ihn Rostock einmal mehr eine siebenjährige Amtszeit - und erstmals die einer OberbürgermeisterIN. Nachdem im Herbst 2022 mit Elizabeth Prommer erstmals eine Rektorin unserer Alma Mater gewählt wurde, übernimmt nun Eva Maria Kröger Anfang 2023 das höchste Amt der Stadt: zwei vielversprechende weibliche Besetzungen. Viel ist darüber geschrieben worden, in den jeweils ersten Tagen nach den Wahlen - und immer wieder werden dabei Hoffnungen artikuliert, was nun endlich besser werden und gelingen möge. Von Klimaneutralität, Bürger:innenbeteiligung, Transparenz, Mitbestimmung und Überwindung der Segregation ist da die Rede, aber auch von wirtschaftlicher Stabilität und Versorgungssicherheit. Ergänzend zu all dem bekräftigen wir unseren Wunsch nach Austausch auf Augenhöhe, gemeinsamem Überlegen und Erproben, Nachdenken, Suchen und Finden. Voller Wertschätzung und mit dem dringend nötigen Mut zur Veränderung, die dann hoffentlich eine Erfüllung vieler geäußerter Hoffnungen möglichen machen wird. Unsere Stadt hat das Potential: Sie ist voller kluger und engagierter Menschen mit viel Gestaltungswillen - eine bislang zu wenig genutzte Ressource, von der die Beiträge in unseren Heften immer aufs Neue und so auch dieses Mal künden. In der Hoffnung, dass sich all die gut und bislang wenig sichtbaren Perspektiven und Kompetenzen im nächsten Jahr zu einem produktiven Gemeinsam verbinden, wünschen wir Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen friedvollen Jahreswechsel. Wir unsererseits sind da voller guter Vorsätze.

Am 5.12.2022 wurde Babette Limp-Schelling, langjährige Geschäftsführerin des Wohltat e.V, der die Rostocker Suppenküchen betreibt und die Straßenzeitung "Strohhalm" herausgibt, mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Wir gratulieren herzlich zu dieser hochverdienten Würdigung!


Stadtgespräche-Magazin


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Online-Diskussion zum Schwerpunktthema

Krieg in der Ukraine

OKT 2022 . Zwischen den quartalsweise erscheinenden Ausgaben haben wir - von SocialMedia-Posts einmal abgesehen - bislang keine Artikel veröffentlicht, weil wir mit unserem Stadtmagazin eher auf langfristige Themen und Entwicklungen in der Region Rostock orientieren.

Nach dem die Artikel zum Thema "Krieg in der Ukraine" in den vergangenen beiden Ausgaben (Hefte 107 und 108) für Aufmerksamkeit gesorgt hatten und nach einem Leserbrief die Diskussion weitergeführt werden sollte, haben wir uns zu einem speziellen Schritt entschieden: Einer Online-Diskussion zwischen Cornelia Mannewitz, die gelegentlich Artikel in den "Stadtgesprächen" veröffentlicht und Tom Maercker (Mitherausgeber).


Stadtgespräche-Magazin Migration


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Ausgabe 108 (September 2022)

Zukunftsenergie: Dialog

SEP 2022 . Unsere Stadt steht einmal mehr vor einer Wahl des Stadtoberhaupts. Die anstehende kommunale Debatte könnte uns helfen, wieder mehr zu konstruktivem Ausloten und Abwägen, gemeinsamer Lösungssuche und dann auch Entscheidungsfindung zurückzufinden - nach Zeiten, die von zunehmender Polarisierung und Unversöhnlichkeit geprägt waren. Wir als Magazin hoffen sehr, dass dieses Wiedereinüben von Verständigung so gut gelingt, dass das neue Stadtoberhaupt und wir als Stadtgesellschaft den Mut zu wirksamer Bürger:innenbeteiligung finden. Dass am Ende Akteure unsere Stadt lenken, die nicht hoffen, dass andere Meinungen nicht zu laut werden. Die nicht einfach abwarten, bis die Energie der anderen Position erlahmt, sondern aktiv den Dialog suchen, um Ergebnisse zu erzielen, die für viele Menschen akzeptabel sind. Zwei der aktuell schon bekannten OB-Kandidaten haben wir (unter anderem) dazu genauer befragt - der Rest des Heftes entfaltet ein Spektrum an Themen, die zeigen, warum wir diese Dialogfähigkeit so dringend brauchen: Hier geht es um eine Neuausrichtung des Denkmalschutzes, neue Konzepte für regionale Versorgung, eine Facette der zukünftigen Stadtmobilität und auch um unsere verschiedenen Sichtweisen auf aktuelle globalpolitische Prozesse. Außerdem schauen wir wieder zurück in die Stadtgeschichte und vergegenwärtigen damit, was in Rostock schon alles erhofft und erreicht wurde. Auch daraus lässt sich Mut für Kommendes schöpfen.


Stadtgespräche-Magazin


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Reclaim your street

Zu Gast auf dem "Roten Sofa"

JUN 2022 . Am 18.06.2022 fand in Rostock wieder ein "Reclaim your street" statt - ein Aktionsnachmittag zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Wir durften beim Talk auf dem "Roten Sofa" dabeisein und mit verschiedenen Rostocker Aktiven zu diesem Thema ins Gespräch kommen. Es war konstruktiv, durchaus auch kontrovers - und wirklich, wirklich lehrreich.

Herzlichen Dank an die Veranstalter:innen, für Orga und Einladung!


Aktionen Jugend


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Ausgabe 107 (Juni 2022)

Sag' niemals nie wieder

JUN 2022 . Erneut ist ein Heft entstanden, das den üblichen Rahmen sprengt - die Zeiten, in den unser kleines Magazin auf 36 bis 40 Seiten passte, scheinen endgültig vorbei: zu groß die Menge an Themen, die wir gern mit Ihnen teilen wollten, zu groß das Bedürfnis nach Debatte und Austausch, über Globales ebenso wie Lokales. Natürlich spielte der Krieg in der Ukraine, auch in seinen Auswirkungen auf Rostock, da eine große Rolle und ist Gegenstand gleich mehrerer Beiträge im hier vorgelegten Heft. Aber auch sonst steht so viel an, dass es zu betrachten und zu besprechen gilt: die Situation der lokalen Kulturszene, die 30 Jahre seit den Ereignissen von Rostock-Lichtenhagen vom August 1992, unser Umgang mit lokaler Geschichte, Beteiligungsverfahren und Prozesse in der Stadt. Und dann gab es da auch noch unsere Schülerredaktion auf Zeit, mit der wir im Mai zusammenarbeiten durften und in der gleich mehrere interessante Texte entstanden. Was an unserer Stadt ist spannend und bemerkenswert, wenn man 13 oder 14 Jahre alt ist?

Vertagt haben wir letzten Endes eine ausführliche Beschäftigung mit dem Rostocker Projekt "Smile City". Hier hatten wir bei der Stadt einen Stand der Konzepterarbeitung nach immerhin zwei Jahren Projektlaufzeit abgefragt und zu viele ausweichende Antworten erhalten, um etwas für Sie Interessantes daraus zu generieren. Wir bleiben am Thema dran und berichten im nächsten Heft - auch darüber, was sich zwischen der ersten und einer weiteren Anfrage an die Stadt getan und hoffentlich auch entwickelt hat. Fürs erste wünsche ich Ihnen jedoch eine anregende und hoffentlich motivierende und engagierende Lektüre des Heftes ebenso wie unserer Beilage zum Thema "Kultur in der Krise", die im Rahmen der 2. Rostocker Kulturgespräche entstand - einer Reihe, die unsere Zeitschrift gemeinsam mit der Compagnie de Comédie und der Initiative "Kommt zusammen" organisiert.


Stadtgespräche-Magazin


Sticker-Aktion

Solidarität mit der Ukraine und ein Klimastatement

APR 2022 . Zwei Fliegen ... haben wir uns gedacht und eine normalerweise in anderen Farben auf LKWs angebrachte Geschwindigkeitsbegrenzungen als Selbstverpflichtung in kleiner Auflage herstellen lassen und Interessierte verteilt. 120 km/h Höchstgeschwindigkeit ist nicht nur ein Appell an die beratungsresistenten Verkehrsminister der vergangenen Jahrzehnte, sondern auch ein solidarisches Statement an knapper werdende Kraftstoffbestände in Ostdeutschland, die bekanntlich aus russischem Öl hergestellt, über die Raffinerie Schwedt/Oder vertrieben werden und jetzt durch den Überfall auf die Ukraine knapp werden könnten.

Dass dies letztlich auch Treibhausgase einspart, empfinden wir als sinnvollen Nebeneffekt. Die Gestaltung in den ukrainischen Landesfarben symbolisiert unsere Verbundenheit mit den Geflüchteten, Vertriebenen, Notleidenden, Getöteten und den um ihre kulturelle Identität Kämpfenden ...


Migration Aktionen


Schüler:innenredaktion

Kleidertausch, Cheerleading, Geflüchtete und Gehlsdorf-Psychiatrie

MAI 2022 . Am 19.5.2022 fand an vielen Schulen in ganz Deutschland die Aktion "Wir spenden unsere Hände" statt - Schüler:innen der siebten bis zehnten Klassen arbeiteten einen Tag in einem Unternehmen, einem Verein oder im Bereich privater Hilfe und spendeten den dafür erhaltenen Lohn für ukrainische Geflüchtete. In der "Stadtgespräche"-Redaktion haben wir als Beitrag zu dieser schönen Aktion eine Schüler:innenredaktion für einen Tag eingerichtet und die Schüler:innen gebeten, über ein Thema zu schreiben, das sie selbst, vermutlich aber auch die Leserschaft interessiert. In einer gemeinsamen Schreibwerkstatt entstanden an diesem Tag unter anderem diese Texte (übrigens auch in Ausgabe 107).

Dank an die vier Schüler:innen, die konzentrierte Arbeit und natürlich die Spende!


Aktionen


STADTGESPRÄCHE.TV #5

Im Interview: Arne Papenhagen, Festivalleiter FiSH 2022

MAI 2022 . Arne Papenhagen, Festivalleiter beim Filmfestival im Stadthafen (FiSH), resümiert das diesjährige Festival unter Nach-Corona-Bedingungen, schaut auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu vergangenen Jahren und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Rostocker Kurzfilmfestivals. Mehr dazu unter www.fish-festival.de.


TV


Rostocker Kulturgespräche #2

Kunst und Kultur in der Krise - genervt und entmutigt oder experimentierfreudig und voller Elan?

05.05.2022 . 19:30 Uhr . BÜHNE 602   | Die "Rostocker Kulturgespräche" gehen in die 2. Runde. Kaum ein gesellschaftlicher Bereich hat in der Zeit der Pandemie so lange Schließungen erdulden müssen wie die Kunst- und Kultureinrichtungen in Stadt und Land. Wurde ihnen damit - und auch mit dem überschaubaren Protest dagegen - eine geringe Relevanz attestiert? Was kann die Branche tun, um ihre Bedeutung wieder stärker sichtbar zu machen? Braucht es ein neues Selbstverständnis, mit neuen Ideen und einem neuen Gemeinschaftsgefühl? Wie kann Rostocks Kultur in der Stadt wieder sichtbarer werden?

Am 5. Mai ab 19:30 Uhr wollen wir im Foyer der BÜHNE 602 mit Euch und Ihnen darüber diskutieren, unterstützt durch folgende Statements:

Andreas Stegemann
Anne Kellner
Franziska Pfaff
Philipp Boddien
Ralph Kirsten
Ralph Reichel
Stefanie Rübensaal
Uwe Neumann

sowie die Moderation von Christopher Dietrich und Erik Raab. Anschließend freuen wir uns auf einen motivierten und entspannten Ausklang bei Gesprächen im Foyer der BÜHNE 602 - für Getränke ist gesorgt. In Vorfreude auf einen besonderen Abend: Antje Jonas, Daniel Nitsch, Martina Witte und Kristina Koebe.


Kultur TV


Geflüchtetenhilfe in Rostock

Aktivierung der Schwarmintelligenz via Telegram

APR 2022 . Uns erreichen in den vergangenen Tagen recht unterschiedliche Meldung darüber, wie gut (bzw. weniger gut) die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in Rostock klappt. Das mag auch daran liegen, dass viele Helfer:innen nicht wissen, was andere tun. Um neben der persönlichen Betreuung und Orga für Geflüchtete wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten, haben wir zunächst zwei einfach zugängliche, öffentliche Social-Media-Gruppen bei Telegram eingerichtet, von denen wir glauben, dass sie helfen, Informationen zu bündeln, zu verbreiten und die jeweils richtigen Ansprechpartner:innen zu finden.

u_talk_rostock
Diese Gruppe ist vor allem für den Austausch der Geflüchteten in der Region Rostock miteinander gedacht, um das Ankommen in der Region zu erleichtern.
Sprachen: Ukrainisch, Russisch, Englisch
Einladungslink: t.me/u_talk_rostock (geschlossen)

u_help_rostock
Diese Gruppe dient vor allem dem Austausch von Helfer:innen, um möglichst schnell und unaufwändig an relevante Informationen zu kommen und KnowHow/Erfahrungen weiterzugeben. Es geht thematisch um die Registrierung, Unterkünfte, medizinische Versorgung, psychologische Hilfe, Impfangebote, Schule/Kita, Arbeitsaufnahme, Sprachkurse, SIM-Karten, Versicherungen sowie zu praktische Angebote, Hilfen etc. Hier können auch Fragen gestellt oder Lösungen gepostet werden.
Sprachen: Deutsch, Englisch
Einladungslink: t.me/u_help_rostock (geschlossen)

Sollten Sie Hinweise oder weitere Vorschläge haben, wir hören zu und bemühen uns um Lösungen. Die Gruppen wurden inzwischen geschlossen.


Migration Aktionen


Ausgabe 106 (März 2022)

Was tun?

MÄR 2022 . Unsere Arbeit an diesem Heft hat in Zeiten des Nachdenkens und Diskutierens über lokalpolitische Prozesse begonnen. Sie war geleitet von dem Wunsch nach einer vertieften Auseinandersetzung mit den Themen Klimaschutz und Bürger:innenbeteiligung. Voller Neugierde haben wir aktuelle Entwicklungen in Augenschein genommen, mit Verantwortlichen wie mit Bürger:innen gesprochen, in dem Bemühen, Potentiale auszuloten, Neues zu erproben. Jetzt, wo all die mit Mühe und Engagement verfassten Texte vor uns liegen, erscheinen sie auf einmal fremd. Mitten in Europa ist ein grausamer und vollkommen sinnloser Krieg ausgebrochen, uns eint die Erschütterung über das Leid, das er mit sich bringt. Worte dafür zu finden, fällt schwer. Und doch werden wir Worte brauchen, in den kommenden Tagen und Wochen, die hoffentlich und schnellstmöglich eine Rückkehr zu Frieden und Verständigung mit sich bringen. Und in denen dann genau dieses Nachdenken über Zukünftiges dringend nötiger sein wird denn je.

Im vollen Bewusstsein all dessen, legen wir dieses Heft in Ihre Hände, für die Zeit, in der sich an das bis vor kurzem Gedachte und Gewollte anknüpfen lässt.


Stadtgespräche-Magazin


Frauenstreik

Gleichberechtigung statt Rosen

MÄR 2022 . Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen weltweit für die Durchsetzung fundamentaler Grundrechte. Um so schlimmer, dass in der Vorzeigedemokratie mit einer (vermeintlich) so modernen, aufgeklärten Gesellschaft und einem der reichsten Länder der Welt noch immer pro Tag eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist (Femizide) und diese Morde von der Mehrzahl der deutschen Richter:innen noch immer zu Ehe-, Beziehungs- oder Eifersuchtsdramen umgedeutet werden, was mit einer erheblichen Strafminderung einhergeht.

Noch immer wird Frauen das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, indem Abtreibung grundsätzlich eine Straftat darstellt, daher auch nicht ausgebildet und nur unter speziellen Bedingungen geduldet wird. Frauen arbeiten praktisch zwei Monate pro Jahr unentgeltlich, um der Gender-Pay-Gap in einer von Männern dominierten Arbeitswelt gerecht zu werden. Tests von Medikamenten finden ausschließlich an Männern statt, obwohl sich die weibliche Physiognomie bekanntlich deutlich von der männlichen unterscheidet, was zwangsläufig zu völlig uunnötigen Fehlbehandlungen führt. Crashtests an Autos - dito. Und dann reden wir noch gar nicht von Berufs- und Karrier-Chancen, Care-Arbeit, Catcalling, sexualisierter Gewalt, gendergerechter Sprache und und und ...

Wir engagieren uns im Orga-Team.


Aktionen


Unteilbar MV

Kerzenaktion für die Corona-Opfer in MV

FEB 2022 . COVID-19 war als weltweite Pandemie mit über sechs Millionen Toten eine besondere Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Und für viele war es auch die Zeit großer Unsicherheit, besonders in Hinblick auf die Entscheidung, ob die neuartigen und ungetesteten Impfstoffe oder das Virus selbst die größere Gefahr für das eigene Leben darstellte.

Ungeachtet dessen haben viele Menschen durch Corona, einige aber auch durch Impfungkomplikationen ihr Leben verloren. Wir möchten allen gleichermaßen gemeinschaftlich gedenken und haben daher die in Greifswald entwickelte Idee einer gestifteten Kerze pro Opfer in unserem Bundesland aufgegriffen und für Rostock mitorganisiert.


Aktionen


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Publikation

Out now: "Planungszellen"

Tom Maercker hat die bereits 1976 von Prof. Dienel aus Wuppertal "erfundenen" Planungszellen analysiert und dazu alles, was Sie darübner wissen müssen, in kurzer Form zusammengestellt. Auf nur 20 Postkartenseiten finden Sie alles Wissenswerte zum Verständnis, Sinn und Ziel dieser vielfach erprobten Form der Bürger:innenbeteiligung, zu der wir auch eine Veranstaltung mitorganisiert haben. Egal, ob Sie als Mitglied ausgewählt werden, Planungszellen organisieren möchten oder sich nach dem Unterschied zu Bürger:innenräten oder unseren Parlamenten fragen.

Und so geht es los: "Beginnen wir mit dem Versuch einer Definition: Eine Planungszelle (PZ), gelegentlich auch als Bürger:innengutachten bezeichnet, ist eine repräsentativ zusammengesetzte Gruppe aus mindestens 25 per Los ausgewählten Bürger:innen ab 16 Jahren. Diese arbeiten in parallelen Kleingruppen wechselnder Zusammensetzung über insgesamt vier Tage zusammen. Sie informieren sich über ein bestimmtes Thema, beraten intensiv darüber und formulieren Empfehlungen dazu. Sinnvoll ist der Einsatz mehrerer, paralleler Planungszellen.

Damit wird auch klar, was Planungszellen nicht sind: Sie sind keine Volksabstimmung, keine Volksbefragung, kein Bürgerparlament, keine Bürger:innenrat, kein thematischer Beirat und es geht auch nicht um Petitionen. ..." Interessiert?

Sie können sich ganz einfach das PDF (ca. 1,8 MB) herunterladen.

Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung


Planung Klimaneutralität

Wir haben nachgefragt ...

Im Herbst 2021 kam eine Vielzahl von verstörenden Nachrichten für all diejenigen zusammen, die den Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhe Madsen sowie die Bürgerschaft ernst genommen hatten. Wir erinnern uns: Rostock möchte innerhalb von reichlich einer Dekade klimaneutral werden. Gleichzeitig häufen sich aktuell in unserer Stadt problematische Entwicklungen bzw. Entscheidungen, darunter:
  • Im Rosengarten sollen aus kosmetischen Gründen zunächst fünf 140 Jahre alte Linden gefällt werden, weitere sollen neben den neu errichteten Wohnblöcken folgen. (Petition | MV1)
  • Im Zuge der BUGA stehen weder Diversifizierung, noch Aufforstung, nachhaltiges Bauen, Dachbegrünung oder Flächenentsiegelung im Mittelpunkt, sondern das genaue Gegenteil: konservative Standard-(Beton)Bauprojekte mit enormen CO2-Emissionen. (Plan | News)
  • Die Wiese zwischen Vogelsang und Rathaus soll bei der geplanten Umgestaltung komplett versiegelt werden.
  • Für den geplanten Radschnellweg nach Warnemünde sollen 300(!) Bäume im Branstorfer Wald gefällt werden, anstatt dafür Teile der vorhandenen Straßeninfrastruktur zu nutzen. (Infos mit Zahlschranke: NNN | Kommentar)
  • Am "Groten Pohl" neben dem Südring soll eines der letzten alten Innenstadtbiotope mit Standardwohnblöcken und einem Autovermietungszentrum zugebaut werden. (Infos: KGA | NABU)
  • Für die geplante Hafenerweiterung sollen 600(!) Hektar Moor, Bachlandschaft und wertvolle Biotope mit Beton zugeschüttet werden (Petition).
Keines der Projekte scheint notwendig oder in dieser Weise nach aktuellen Planungen sinnvoll. Sie sind vor allem eines: klimaschädlich. Und bei keinem gab es eine relevante Bürger:innenbeteiligung. Wir haben nachgefragt und nicht vom Bürgermeister, sondern von der Klimaschutzleitstelle eine (erste) Antwort erhalten. Die haben wir inzwischen (etwas ausführlicher) kommentiert und stellen sie nun zur Diskussion ... (PDF/120kB)


Aktionen Nachbarschaft


Stadtverbesser:innen-Weihnachtskalender

Danke, liebe Stadtverbesser:innen!

Ab November 2021 konntet Ihr ihn abonnieren oder verschenken: Rostocks ersten Stadtverbesser:innenweihnachtskalender, gefüllt mit 24 Ideen, Aktionen, Impulsen - Dingen, die Rostock schöner, besser, solidarischer, schlauer, liebenswerter und/oder auf andere Weise lebenswerter machen. An 24 Tagen, ersonnen von ganz verschiedenen, großartigen, engagierten Rostocker:innen. Alle Interessierten erhielten ab dem 1. Dezember jeden Morgen ein Stadtverbesserungs-"Türchen" frei Haus, per Whatsapp, Telegram oder Email - ganz nach Wunsch. Das fand selbst das "Nordmagazin" einen Beitrag wert. Danke, NDR!

Viele Engagierte habe sich nicht nur inhaltlich und ergänzend beteiligt, sondern haben die Anregungen aufgegriffen und Rostock damit Tag für Tag ein wenig interessanter und hilfsbereiter gestaltet. Dafür bedanken wir - die Stadtverbesser:innenweihnachtskalender-Crew - uns ganz herzlich und wünschen uns und Euch, dass einige dieser Ideen vielleicht ein wenig Konstanz erhalten und von wieder anderen aufgegriffen werden und somit nicht nur zur Weihnachtszeit Sinn stiften. Bleibt gesund, neugierig und solidarisch!


Aktionen TV Nachbarschaft


Ausgabe 105 (Dezember 2021)

... die So-li-da-ri-tät!

Das aktuelle Heft kann man guten Gewissens als Themenpotpourri bezeichnen: Wir schauen auf den Groten Pohl und ins Ahrtal, berichten von der Kidical Mass und aus Rostocks Psychosozialen Zentrum, würdigen Rostocker Lokalgrößen des 19. und 20. Jahrhunderts und träumen von der Zukunft des Rostocker ÖPNV. Wir werfen einen Blick auf all die Rostocker Initiativen, die in den vergangenen Jahren für mehr Klimaschutz gestritten und dieses Jahr von der Richard-Siegmann-Stiftung präsentiert und teilweise mit einem Preis geehrt wurden. Wir führen ein produktives Gespräch darüber, wie den aktuellen Polarisierungen in unserer Gesellschaft entgegengewirkt werden kann. Mit partizipativer Kunst, lautet eine der Antworten, die das Heft darauf gibt. Womit es auch der Frage nachspürt, was Kultur und Kunst in unserer Gesellschaft sein können und sollten. In der Summe zeichnet das Heft damit das Bild einer Stadt, in der es viel zu tun gibt, in der aber in den letzten Monaten auch erstaunlich viel in Bewegung geraten ist. Einer Stadt mit einer aktiven Stadtgesellschaft - in unglaublich vielen verschiedenen Bereichen. Das macht Hoffnung für das kommende Jahr, gerade in einer Zeit, in der vielenorts Ratlosigkeit und Resignation zu dominieren scheinen. Lassen Sie uns die hier sichtbar gemachte Energie für produktives gemeinsames Weiterdenken städtischer Prozesse auf Augenhöhe nutzen. Dann könnte 2022 ein gutes Jahr werden, allen schwerer beeinflussbaren Widrigkeiten zum Trotz. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie aus unserem kleinen Heft ein wenig von diesem Gefühl mit in die Weihnachtstage nehmen können. Haben Sie eine gute Zeit und kommen Sie optimistisch gestimmt und gesund im neuen Jahr an.

PS: Ralph Kirsten wurde am 26.11.2021 für seine Bemühungen und sein stetiges Engagement für die freie Kulturszene der Kulturpreis der Hansestadt Rostock verliehen. Die Redaktion der "Stadtgespräche" gratuliert herzlich zu dieser hochverdienten Würdigung!


Stadtgespräche-Magazin


Stadtverbesser:innenweihnachtskalender 2021

Türchen Nr. 6: Zehn Quadratmeter Buchenurwald für 40 Euro

Unser Weihnachtskalender hat uns heute empfohlen, ein Stück ursprünglichen Buchenwald nachhaltig zu sichern. Das wollten wir einfach mal ausprobieren. Resultat: Wir haben 10 m² alten Buchenwalds in der Eifel-Region für die kommenden fünfzig Jahre sicher geschützt. Dabei werden ca. 1,2 Tonnen CO2 dauerhaft im Wald gespeichert. So einfach könnte die Klimaneutralität erreicht werden.

Das geht übrigens auch als Kompensation für weihnachtliche Shopping-Anfälle oder wirklich notwendige Urlaubsreisen. Oder einfach als Weihnachtsgeschenk.

Seit 2007 gabe es die "Waldaktie" übrigens auch in unserem Bundesland - also der Zeit weit voraus - und wurde inbesondere für die Kompensation von Urlaubsreise nach MV vom Tourismusverband vermarktet. 85.000 Waldaktien wurden damals verkauft, danach gingen angeblich die Flächen aus. Vielleicht wäre es jetzt Zeit für einen Neustart?!

Alternativ geht das auch z. B. für M-V unter planet-tree.de oder generell unter www.planted.green mit Schwerpunkt auf Unternehmen.


Aktionen


STADTGESPRÄCHE.TV #4

Im Interview: Daniel Nitsch, alias Hounah

Daniel Nitsch - alias Hounah - spricht über die Hintergründe und Schwerpunkte seines Wirkens als Rostocker Musiker, DJ und Produzent, aber auch als politischer Mensch sowie natürlich über das Zustandekommen seines neuen Albums "Broken Land".


TV


Richard-Siegmann-Medaille 2021

Klimaschutzbewegungen im Fokus

Für 2021 und 2022 hat die Richard-Siegmann-Stiftung das Motto "Rostock und die Klimakrise" ausgegeben - 2021 mit dem Fokus auf die Aktivist:innengruppen, 2022 auf die Lösungen der Unternehmen. In diesem Jahr waren 19 verschiedene Vereine, Initiativen, Gruppierungen und Vorhaben nominiert. Gewonnen hat "Rostock for Future". Förderpreise gingen außerdem an die "Plastikfreie Stadt", "Radentscheid", "Science for Future", Kerry Zander und Dr. Ralf Kähler.

Kristina Koebe aus unserer Redaktion engagiert sich ehrenamtlich im Kuratorium der Richard-Siegmann-Stiftung.


Siegmann-Stiftung


Appell an die Ministerpräsidentin von MV mitunterzeichnet

Jugend spricht: Bitte um ein Aufnahmeprogramm für Afghan:innen

Okt 2021 . Jugend spricht   | "Jugend spricht" ist eine Initiative junger Geflüchteter in Mecklenburg-Vorpommern, die sich seit 2019 für die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung geflüchteter Menschen einsetzt. Sie tun dies, indem sie Kinder und Jugendliche zusammenbringen, unterstützen und Freizeitangebote schaffen.

In Anbetracht des dilletantischen Rückzugs der deutschen Einsatzkräfte aus Afghanistan schweben momentan tausende Menschen, die dort als "Ortskräfte" für deutsche Organisationen und Mionisterien gearbeitet haben, in aktuter Lebensgefahr. Daher bittet "Jugend spricht" um ein Landesaufnahmeprogramm für Afghan:innen, wie es bereits andere Bundesländer geschaffen haben. Wir haben diesen Appell mit 65 anderen Organisationen unterstützt.


Aktionen Jugend


Flutopferhilfe

Mit den Dachzeltnomaden im Ahrtal

Okt 2021 . Herbstferien in MV   | Wir entscheiden spontan, im Ahrtal zu helfen, weil wir von Freund:innen erfahren haben, dass dort zwar viele Spenden ankommen, es aber an praktischer Hilfe fehlt. Also setzen wir uns mit den Dachzeltnomaden (DZN) vor Ort in Rupperath in Verbindung, werden für einige Tage Teil des Teams - und tauchen in eine für uns völlig neue Welt ein - mehr dazu auch später in Ausgabe 105 der "Stadtgespräche" ...


Aktionen


Wahljahr 2021 (II)

#unteilbar-Demo

Sep 2021 . Am 18.09.2021 folgten mehrere tausend Menschen aus ganz MV dem Aufruft des #Unteilbar-Bündnisses zu einer Großdemonstration in Rostock. In fünf Blöcken (Jugend, Antirassismus, Klima, soziale Gerechtigkeit und Queerfeminismus) haben die Teilnehmer:innen noch einmal deutlich gemacht, was sie von der Politik in Land und Bund für die kommenden Jahre erwarten: "Die vergangenen Jahre haben politische und gesellschaftliche Missstände offenbart: Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und von der Pandemie nur noch verschärft. Anfeindungen und Ausgrenzungen von Rechts und das Sterben an den EU-Außengrenzen nehmen kein Ende. Die Klimakrise vergrößert globale Ungleichheiten und Wohnen wird zum Luxus. Doch auch in MV sind wir viele - eine Zivilgesellschaft, die ihre Stimmen unteilbar dagegen erhebt.

  • Wir stehen für eine geschlechtergerechte und inklusive Gesellschaft ein, an der alle gleichermaßen teilhaben können.
  • Wir stellen uns geschlossen gegen Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus!
  • Wir fordern eine konsequente, verantwortungsbewusste und gerechte Klimapolitik.
  • Wir fordern menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, Bildung, Gesundheitsversorgung und Wohnraumpolitik, die nicht vom Markt reguliert sind. Egal ob Stadt oder Land.
  • Wir setzen uns ein für die Menschenrechte aller, für das Recht auf Schutz und Asyl - vor Ort und weltweit. Menschenrechte sind nicht verhandelbar!
  • Wir wollen eine gerechte, eine solidarische, eine unteilbare Gesellschaft. Divers, vielfältig, feministisch und nachhaltig.
Dafür gehen wir am 18.09. auf die Straße! Im Vorfeld der Landes- und Bundestagswahlen machen wir unsere Zusammenhänge und unseren Zusammenhalt sichtbar. Wir sind #unteilbarMV - über 200 unterzeichnende Initiativen aus dem ganzen Bundesland und alle, die an das bunte MV von morgen glauben. MEHR


Aktionen


Neues Format: Rostocker Kulturgespräche #1

Der Umgang mit Rostocks kulturellem Erbe

16.09.2021 . BÜHNE 602   | Die "Rostocker Kulturgespräche" sind ein Quartalsformat der Initiative "Kommt Zusammen", der Compagnie de Comédie und den Stadtgesprächen gefördert von der Ehrenamtsstiftung MV. In dieser Ausgabe diskutierten Thomas Werner (Kulturamt), Reno Stutz (Geschichtswerkstatt), Eva-Maria Kröger (DIE LINKE), Johannes Kalbe (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Urs Blaser (MS Stubnitz) zum Umgang mit dem historischen Erbe der Hansestadt nach den konkreten Vorfällen auf dem Baugrundstück neben dem Glatten Aal in der Rostocker Innenstadt.


Kultur TV Nachbarschaft


Ausgabe 104 (September 2021)

Was wäre, wenn ...

"Was wäre, wenn bis 2035 ...?" - so begannen insgesamt sechzehn Fragen, mit denen wir im August 2021 auf dem Neuen Markt die Rostocker einluden, über die Zukunft ihrer Stadt nachzudenken. Die Vielzahl und Vielfalt der Rückmeldungen hat uns inspiriert und motiviert: so viele klar formulierte Meinungen, so viel Bereitschaft zum aktiven Mittun, so viele andere und weiterführende Ideen. Das aktuelle Heft knüpft an diesen Austausch an, denkt aber die Themen Stadtentwicklung und Bürger:innenbeteiligung auch in andere Richtungen weiter: Es geht um einen Bürgerhaushalt, den Wärmeplan, kreative Stadt(mit)gestaltung und vieles mehr. Wir schauen nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit - und über den Tellerrand: nach Bützow, nach Loitz, nach Alt Tellin, wo Dinge in Bewegung sind, die uns als Stadt bereichern können. In der Hoffnung, damit das wechselseitige Lernen, das gemeinsame Planen und das inspirierte Handeln zu befördern, wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Herzlich ...


Stadtgespräche-Magazin


STADTGESPRÄCHE.TV #3

Im Interview: Tom Maercker zum "Kistenkunst"-Projekt

Tom Maercker erklärt Motivation, Ablauf und Hintergründe des Stadtgespräche-Beitrags zum "Kistenkunst"-Projekt und wie er die anderen Beiträge wahrgenommen hat.


Aktionen TV


Kistenkunst

Was wäre wenn 2035 ...

Im Sommer 2021 fand in Rostock ein von der Hanseatischen Bürgerstiftung und dem Grünamt initiiertes Projekt unter dem Titel "Kistenkunst" statt. Die "Stadtgespräche" haben sich daran selbst mit einem Beitrag beteiligt. Tom Maercker übernahm die Konzeption und Gestaltung der Kiste. "Was wäre, wenn bis 2035 ..." stand für 16 aus der Kiste ragende Fragen am Satzanfang. Die Fragen sollten zum Nachdenken anregen, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen und welche Schwerpunkte wir ggf. setzen, wenn die anstehende Transformation zu Klimakrise und Teilhabe ohnehin große Veränderungen mit sich bringen würde.

Die Fragebögen wurden (samt Bleistiften) vor Ort zum Ausfüllen zur Verfügung gestellt und konnten anschließend in den Briefkasten daneben gesteckt werden. Wie hätten Sie entschieden?

Die Besucher haben davon so regen Gebrauch gemacht, dass wir wirklich täglich leeren und Nachfüllen mussten. In Ausgabe 104 der "Stadtgespräche" erfolgte eine detailliertere Auswertung des Projekts sowie des Feedbacks der Besucher:innen. Und wir haben außerdem noch ein Gespräch mit dem "Kistenkünstler" aufgezeichnet, in dem Sie auch erfahren, was das mit der Schnur soll, die oben alle diese Fragen miteinander verbindet.


Aktionen Nachbarschaft


Innovations-Camp

Projekt "STÄRKE-RE-FORM" in Loitz

Das von der Gemeinde Loitz und fint e. V. organisierte Innovations-Camp "STÄRKE-RE-FORM" ist Teil verschiedener Teilkonzepte der Bewerbung von Loitz als "Zukunftsstadt 2030" zusammen mit einem Wohnprojekt (1 Jahr kostenfrei in Loitz) und dem ursprünglich geplanten Neolink-Festival. 24 Designer:innen aus der Bundesrepublik, Österreich und Italien arbeiteten dazu an fünf Aufgaben zur Umgestaltung verschiedener Aspekte der Stadt. Im August 2021 fand das Innovations-Camp vor Ort statt, wo auch die Lösungsvorschläge präsentiert wurden.

Tom Maercker aus der Redaktion hat als Designer am Wettbewerb teilgenommen und in Ausgabe 104 der "Stadtgespräche" dazu einen Bericht veröffentlicht.


Aktionen


STADTGESPRÄCHE.TV #2

Im Interview: Carolin Hannert, Konfliktforscherin an der Uni Rostock

Ergänzend zu den zwei Beiträgen in der Printausgabe der Rostocker "Stadtgespräche" (Ausgaben 103 und 104) zeigt die Rostocker Konfliktforscherin Carolin Hannert die Schwerpunkte ihrer Arbeit auf und macht deutlich, was in unserer sehr fragmentierten Gesellschaft eigentlich nötig wäre, um zu Lösungen zu kommen.


TV


STADTGESPRÄCHE.TV #1

Im Interview: Lea Friedrich, Mitinitiatorin des "Walk of Care"

Mit diesem Beitrag betreten wir ein wenig Stadtgesprächs-Neuland: Unter STADTGESPRÄCHE.TV werden wir von nun an in unregelmäßigen Abständen Interviews mit interessanten Gesprächspartner:innen auch als Videobeitrag veröffentlichen. Der erste, im Rahmen dieser Reihe entstandene Beitrag ist das Interview mit Lea Friedrich, der Mitorganisatorin des "Walk of Care" 2021 in Berlin.


TV


Veranstaltungsreihe: "Bürger:innenbeteiligung für Rostock?!"

Teil 5: Geeignete Formate für eine stärkere Bürger:innenbeteiligung in Rostock

Der am 8.6.2021 stattfindende Abschluss unserer Veranstaltungsreihe war der vergleichenden Betrachtung der Formate und der Entwicklung von konkreten Empfehlungen für Rostock gewidmet. Nach einem Blick auf bestehende Strukturen (beigefügte Präsentationen) wurden die in der Reihe präsentierten Formate auf ihre Eignung für Rostocker Bedarfe geprüft.

Präsentation Anja Epper (1 MB)
Präsentation Koordinierungsstelle
Bürger:innenbeteiligung (1 MB)
Veranstaltungsresümee (130 kB)


Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung TV


Ausgabe 103 (Juni 2021)

Wir.kümmern.uns.

Die Bewegungsräume werden wieder größer, alles fühlt sich an wie eine Rückkehr zum Leben vor dem Lockdown. Haben wir nun in den vergangenen fünfzehn Monaten tatsächlich Dinge überdacht, neu gewichtet, neu erfunden? Was nehmen wir mit aus dieser Zeit, in die "Normalität", die nun offenbar doch keine ganz veränderte wird (so zumindest der Eindruck aus den ersten Lockerungstagen)? Adressieren wir jetzt wieder verstärkt all die essentiellen und drängenden Probleme, die im Lockdown nur noch gedämpfter wahrgenommen und behandelt wurden? Betrachten wir kritisch, welche Entscheidungen in den Zeiten reduzierter Kommunikation gefällt wurden, revidieren wo es möglich ist? Oder verlieren wir uns erst einmal im Aufholen versäumter Amüsements? Urlaub jetzt, Klimagerechtigkeit später? Was ändern wir dauerhaft an unseren Abläufen und Strukturen - beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der eigenen Familie? Das hiermit vorgelegte Heft ist ein Plädoyer dafür, die vielen brennend aktuellen und doch öffentlich wenig präsenten Themen nicht aus dem Blick zu verlieren - und es möchte zeigen, welches Spektrum da auf unser Engagement wartet. Nicht als schimpfende Empörung am Küchentisch, sondern konstruktive, engagierte, gern auch kreative Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Die dann aber auch Gehör braucht. Interessierte Rezeption. Gespräche, Diskussion, ggf. auch Streit. Aushandlungen. Gemeinsame Entwicklung von Ideen.

Als Metapher hierfür erweitern wir mit dieser Ausgabe unseren Aktionsradius - einmal mehr: Zum einen legen wir dem Heft eine kleine Broschüre bei, die genauer erklärt, was es mit einem Austausch im Rahmen von Bürger:innenversammlungen auf sich hat, kurz knapp und hoffentlich gut nachvollziehbar. Außerdem begleiten wir erstmals einen Beitrag mit einem filmisch aufbereiteten Interview - schauen Sie also gern auf unsere Website, wenn sie das hier abgedruckte Interview zum "Walk of Care" in Ton und Bild erleben möchten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen - hierzu und zu anderen Fragen, die das Heft aufwirft (noch ein Novum in der Aufbereitung). Wir freuen uns also auf das Gespräch mit Ihnen! Herzlich ...


Stadtgespräche-Magazin


Veranstaltungsreihe: "Bürger:innenbeteiligung für Rostock?!"

Teil 4: Innovative Bürger:innenbeteiligung in Taiwan - Was wir in Europa und Rostock davon lernen können

Am 4. Abend unserer Veranstaltungsreihe "Bürger:innenbeteiligung für Rostock", die am 6.5.2021 stattfand, waren gleich drei Referent:innen zu Gast, die gemeinsam ein lebendiges und inspirierendes Bild der in den letzten Jahren in Taiwan etablierten Bürger:innenbeteiligungsformate zeichneten: der Botschafter Taiwans in Deutschland, Prof. Jhy-Wey Shieh, die Bürger:innenbeteiligungsexpertin Pey-Fen Fuh und die Umweltschutzaktivistin Shiuan-Ru Wang.

Präsentation
Ms. Wang (12 MB)
Veranstaltungs-
resümee (160 kB)


Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung TV


Permalink
Publikation

Out now: "Bürger:innenräte"

Tom Maercker hat auf Basis polnischer und britischer Erfahrungswerte in aller Kürze und Prägnanz zusammengestellt, was Sie über Bürger:innenräte wissen müssen. Auf nur 20 Postkartenseiten finden Sie alles Wissenswerte zum Verständnis, Sinn und Ziel dieser neuen, alten Form einer deliberativen Demokratie. Egal, ob Sie als Mitglied ausgewählt werden, einen Bürger:innenrat organisieren möchten oder sich nach dem Unterschied zu unseren Parlamenten fragen.

Und so geht es los: "Beginnen wir mit dem Versuch einer Definition: Eine Bürger:innenversammlung (BV), gelegentlich auch als Bürger:innenrat oder Bürger:innenkonvent bezeichnet, ist eine repräsentative Stichprobe zufällig ausgewählter Bürger:innen, die sich im Auftrag einer konkreten Region temporär über ein bestimmtes Thema informieren, darüber beraten und Empfehlungen dazu formulieren.

Damit wird auch klar, was Bürger:innenversammlungen nicht sind: Sie sind keine Volksabstimmung, auch keine Volksbefragung, kein Bürgerparlament, keine Bürgergutachten mit Planungszellen oder ein thematischer Beirat, es geht auch nicht um Petitionen ..." Interessiert?

Sie können sich ganz einfach das PDF (ca. 1,8 MB) herunterladen.

Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung


Veranstaltungsreihe: "Bürger:innenbeteiligung für Rostock?!"

Teil 3: Bürgergutachten in Planungszellen

Teil 3 der Reihe "Bürger:innenbeteiligung für Rostock" am 13.4.2021 beschäftigte sich mit der "Bürgergutachten in Planungszellen". Referent Wolfgang Scheffler engagiert er sich seit 2002 in der Anwendung von Bürgergutachten mit Planungszellen und betreibt deren Weiterentwicklung.

Präsentation
Wolfgang Scheffler (10 MB)
Veranstaltungs-
resümee (120 kB)


Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung TV


Kunst-Kultur-Soli-Aktion

Ich vermisse ..., weil ...

"Ohne Kunst wird's still" hieß es in einer Kampagne, an der sich vor einigen Monaten zahlreiche Social-Media-Nutzer beteiligten. Inzwischen hat es fast den Eindruck, als würden wir beginnen, uns an diese Stille gewöhnen. Vergessen, was Kunst und Kultur vor der Pandemie für uns waren und täglich sein sollten: Horizonterweiterung, Gedankenimpuls, wertvoller Diskursbeitrag, Anlass zur kritischen Reflexion. Bereicherung. Irritation. Genuss. Ärgernis. Farbenvielfalt. Fröhlichkeit. Austausch. Kreativitätsgenerator. Gesprächsanlass. Gemeinsames Erleben. Und noch so vieles mehr ... weiter auf Stadtgestalten | Teilnehmen? Facebook | Instagram


Aktionen


Wahljahr 2021

Wir sind #unteilbar

"#Unteilbar - diesem Ruf folgten 2018 in Berlin über 250.000 Menschen, darunter auch Einzelpersonen, Gruppen und Initiativen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen dieses Symbol nun aufgreifen und hier in MV die Unteilbarkeit derjenigen zeigen, die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Unser Ziel ist eine stetige und dauerhafte Vernetzung, indem bestehende Bündnisse zusammenfinden und neue entstehen. Die #unteilbar-Demonstrationen und Aktionen in vielen Städten Deutschlands machten deutlich, dass die Zivilgesellschaft - trotz unterschiedlicher Perspektiven und Ausgangspunkte - zusammensteht. Demokratie muss täglich neu erkämpft, demokratische Strukturen erhalten und gestärkt werden. Die Zivilgesellschaft ist gefordert, wachsam zu sein ..." MEHR


Aktionen


Ausgabe 102 (März 2021)

Mal wieder: Zuhören

Das aktuelle Heft blättert wieder ein so großes Themenspektrum vor uns auf, dass es uns zunächst schwer fiel, einen Titel für unsere 102. Ausgabe zu finden. Wie bringt man ein Nachdenken über die Pandemie mit dem Bemühen der Universität um Klimaneutralität bis 2035 unter einen begrifflichen Hut? Wie die notgedrungen sehr unterschiedlichen Sichtweisen einer Pflegemutter, eines Theaterpädagogen und einer Krankenschwester auf unsere aktuelle gesellschaftliche Situation? Im Rahmen der Endredaktion wurde deutlich, dass die Verbindung enger ist als zunächst vermutet: Das Heft versammelt jeweils mehrere Beiträge zu einem Thema, die dann ein ganzes Spektrum an Perspektiven und Erwartungen abbilden. Sollen diese in eine gemeinsame Handlungsstrategie möglichst vieler Menschen übersetzt werden, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es nicht die eine Wahrheit, die eine Deutungshoheit, die eine richtige Maßnahme gibt. Die Universität Rostock symbolisiert dies mit der Etablierung eines runden Tisches zum Thema Nachhaltigkeit. Die über die Pandemie nachdenkenden Autor:innen dieses Heftes steuern zwar ihre Überlegungen und Beobachtungen bei, erheben diese aber nicht zum Non plus ultra. Die mit diesen Zusammenstellungen verbundene Botschaft: Wir werden keinen für alle vertretbaren Weg finden, wenn wir nicht aufmerksam zuhören, die anderen Bedürfnisse empathisch wahrnehmen, auch wenn es angesichts eigener Sorgen und Ängste sehr schwerfällt. Aus diesem Gedanken heraus ist das Heft, jenseits all der wichtigen und wertvollen inhaltlichen Statements, auch ein großer Appell. Vielen Dank, dass Sie diesem mit der Lektüre des Heftes Ihre Aufmerksamkeit schenken ...


Stadtgespräche-Magazin


Veranstaltungsreihe

Bürger:innenbeteiligung für Rostock?! Teil 2: Bürger:innenversammlung

Teil 2 der Reihe "Bürger:innenbeteiligung für Rostock" am 02.03.2021 beschäftigte sich mit der "Bürger:innenversammlung" (BV). Referent Marcin Gerwin aus Gdansk/PL ist Spezialist für nachhaltige Entwicklung und deliberative Demokratie, Koordinator von Bürger:innenversammlungen sowie studierter Politikwissenschaftler, Mitbegründer der Sopoter Entwicklungsinitiative und Autor mit einiger Praxiserfahrung bei der Etablierung und Umsetzung der sog. "BVs".

Präsentation
Marcin Gerwin (4,5 MB)
Veranstaltungs-
resümee (138 kB)


Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung TV


Veranstaltungsreihe

Bürger:innenbeteiligung für Rostock?! Teil 1: Klimabeirat

Am 21. Januar startete die Veranstaltungsreihe zum Thema "Bürger:innenbeteiligung"mit dem Thema "Klimabeirat" - ein Modell, mit dem die Stadt Gütersloh bereits engehende Erfahrungen gemacht hat. Online eingeladen war dazu dessen stellvertretender Vorsitzender, Achim Hertzke. Mitveranstaltende sind (neben den "Stadtgesprächen"): das Zentrum kirchlicher Dienst, das Ökohaus Rostock, die Rostocker Agenda 21, die Bürgerlobby Klimaschutz Rostock sowie das Beteiligungswerk.

Präsentation
Achim Hertzke (2,7 MB)
Veranstaltungs-
resümee (138 kB)


Eine inhaltliche Zusammenstellung zum Thema "Bürger:innenbeteiligung" finden Sie hier.


Bürger:innenbeteiligung TV


Ausgabe 101 (Dezember 2020)

Ich bin eher so neutral

Am letzten Tag der Arbeit an diesem Heft fasste die Rostocker Bürgerschaft den Beschluss, bis 2035 eine Klimaneutralität unserer Hansestadt zu erreichen. Soll dies nicht bei reiner Symbolpolitik bleiben, müssen sehr schnell, sehr umfangreiche Maßnahmen beschlossen, ja im Grunde die gesamte Rostocker Stadtentwicklung auf den Prüfstein gestellt werden. Die Frage "wie kann das gehen" wird unsere kommenden Monate und Jahre prägen. Die letzte "Stadtgespräche"-Ausgabe des Jahres 2020 möchte zu diesen Überlegungen Konstruktives beitragen: sie hinterfragt beispielsweise, inwiefern und wann der jüngst so gepriesene technologische Trend Wasserstoff bzw. daran ausgerichtete, milliardenschwere Projekte tatsächlich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sind. Sie stellt das Konzept der Bürger:innenräte vor und damit eine Option echter Bürger:innenbeteiligung am Prozess, die unter anderem in Frankreich schon sehr erfolgreich erprobt wurde. Gleichzeitig blicken wir auf Themen wie Datensicherheit und Femizid, hochwichtige Aspekte also, die im Alltag wenig präsent sind, aber unbedingt unsere Aufmerksamkeit, unser kritisches Bewusstsein brauchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur eine schöne, besinnliche und gesunde Weihnachtszeit, sondern auch Zeit für Reflektion und Mitgestaltung - bleiben Sie auch 2021 konstruktiv, tolerant, kritisch und engagiert. Unsere Zeit kommt ohne dies nicht aus.

PS: Zu guter Letzt sei mir noch ein Redaktionsglückwunsch erlaubt. Eine kleine, lokale Buchhandlung, die die Stadtgespräche seit längerem liebevoll in ihren Regalen platziert, wurde vor wenigen Wochen mit dem diesjährigen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Sequential Art!!


Stadtgespräche-Magazin


Aus gegebenem Anlass: Wir/andere über uns: Artikel im Stadtmagazin "0381" und Interview beim Sender "MV1".



Stadtgespräche-Magazin
















Preview zum Jubiläum

Dokumentarfilm "NOW" (D 2020)

19.10.2020, 19 Uhr - Li.Wu. in der in der Frieda23: Preview "NOW" und anschließendes Filmgespräch mit der Autorin Claudia Rinke und Rostocker Klimaaktivisti - Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung MV und der Rostocker "Stadtgespräche" aus Anlass des 100. Heftes und des 25jährigen Bestehens unseres Stadtmagazins

"If you fail, we will never forgive you!" Zornig appelliert die Generation junger Klimarebellen an die Vernunft der Erwachsenen und macht 2019 zum Jahr ihres Protests. Der Grund: unser aller Zukunft ist bedroht durch die globale Erwärmung. Das Pariser Klimaabkommen von 2015? Eine hohle Phrase, wenn es nach ihnen geht! Die schwedische Schülerin Greta Thunberg steigt zur Leitfigur einer weltweiten Bewegung auf, die mit zivilem Ungehorsam, Streiks und Demos die breite Öffentlichkeit wachrüttelt und rasant an Einfluss gewinnt. Endlich horchen auch die Regierungen auf. Regisseur Jim Rakete befragt einige der prominentesten Gesichter der Klimarebellion nach ihren Motiven. Er steckt uns dabei mit ihrer ungeheuren Energie und ihrem Wissensdurst an. Ihre Ziele haben sie alle klar vor Augen. Denn was immer auch geschehen muss: Es muss jetzt geschehen!

Der Sender "MV1" hat den Filmabend begleitet und einen kurzen TV-Beitrag dazu produziert.


Aktionen


Dannenröder Forst

Ein Besuch im Protest-Camp

OKT 2020 . Ein seit 40(!) Jahren geplantes Autobahnteilstück der A49 soll durch einen der ältesten Mischwälder Mitteleuropas sowie ein Trinkwasserschutzgebiet führen und wird jetzt - wo offenkundig ist, dass schnellstmögliche Klimaneutralität die einzige Chance auf eine lebenswerte Zukunft ist - von der schwarz-grünen Landesregierung in Hessen mit allen Mitteln durchgesetzt. Um die Rodung umsetzen zu können, werden Polizeihundertschaften aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen, eine Festungsanlage für Polizei- und Baufahrzeuge errichtet, Gesetze geändert und Baumhäuser von Protestierenden unter billigender Inkaufnahme lebensgefährlicher Unfälle gewaltsam und (wie später ein Gericht feststellen wird) rechtswidrig geräumt - so die Protestierenden. Wir wollen uns einen eigenen Eindruck verschaffen. Notizen eines Besuches vor Ort ...


Aktionen


Ausgabe 100 (September 2020)

100 - Und jetzt?

Eigentlich soll es ja im Editorial primär um den Inhalt des eingeleiteten Heftes gehen - und nicht um uns selbst. Wir erlauben uns in diesem Fall eine Ausnahme zu machen und mit Ihnen zumindest auf dem Papier anzustoßen - auf unser 100. Heft und das 25jährige Bestehen dieses kleinen Magazins. Begonnen hat alles 1995 mit einer so kleinen wie enthusiastischen Redaktion, hervorgegangen aus der Bürgerinitiative für eine solidarische Gesellschaft. Erschienen ist in diesem ersten "Stadtgespräch" ein seit dem oft zitierter Beitrag von Olaf Reis mit dem Titel "Rostock als geistige Lebensform". Nicht nur wir, sondern auch der Autor des Beitrags haben sich daran erinnert - und knüpfen mit einem Text im aktuellen Heft daran an.

Seitdem ist viel Wasser die Warnow entlang geflossen. Die Oberbürgermeister kamen und gingen, die Groß- und Kleinprojekte ebenfalls, ein Theaterneubau war bis dahin nicht dabei, doch nun soll auch das endlich gelingen. Das kleine Magazin gibt es immer noch. Es hat das Leben seiner Redaktionsmitglieder bereichert, Ihres hoffentlich auch das eine oder andere Mal. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse, ihre Unterstützung für und Solidarität mit diesem kleinen Ehrenamts(herzens)projekt. Möge es weiter erscheinen, so lange unsere Stadt dies braucht.

Im aktuellen Heft finden Sie Auszüge aus der Online-Ausstellung "Stark machen", die der gleichnamige Verein (ehemals Frauen helfen Frauen) aus Anlass seines 30. Vereinsjubiläums präsentiert. Und: Wir präsentieren am 19.10. um 19 Uhr zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung den Film "NOW" als Preview inklusive Podiumsgespräch mit der Filmautorin Claudia Rinke im Li.Wu. Herzlich ...


Stadtgespräche-Magazin


Ausgabe 99 (Juni 2020)

Post-Coronialismus

Die Herleitung, dass wir derzeit besondere Zeiten erleben, kennen Sie inzwischen zu Genüge - wir belassen es also bei diesem kurzen Verweis, um dann anzukündigen, dass wir auch mit dieser 99. Ausgabe ein ungewöhnliches Heft vorlegen. Die Wochen seit dem 13. März waren jenseits von Corona ereignisarm und boten genau deshalb Raum für grundlegende Reflexion - darüber, wie unsere Gesellschaft derzeit aufgestellt ist, wie sie sich entwickeln wird und welche Chancen die fundamentale Covid-19-Krise bietet. Umso bedrückter beobachten einen aktuellen Normalisierungsprozess, der all diese Überlegungen ad acta zu legen scheint. Unter dem Primat des wirtschaftlichen Wiederaufbaus als Revitalisierung der traditionellen Branchen drohen wir in ein Vor-Fridays-for-Future-Zeitalter zurückzukehren - die Stichworte Autokaufprämie, Lufthansarettung und Rettungspakete für die Kreuzfahrtschiffe seien hier nur kurz genannt. Was diese Zeit also braucht, sind alternative Konzepte, die dennoch so im Jetzt verhaftet sind, dass sie viele Menschen überzeugen und emotional "mitnehmen". Dies bedenkend legen wir den Schwerpunkt dieses Hefts darauf, die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu betrachten. Wir loten aus, was jede:r Einzelne für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit tun kann und wie sich aus der Summe aller Handlungsoptionen gesellschaftlicher Wandel ableiten kann. Tom Maerckers umfangreicher Beitrag eröffnet eine mehrteilige Reihe, die hoffentlich (begründeten) Optimismus verbreitet. Gerahmt wird dieser Auftakt durch Beiträge zu aktuellen städtischen und regionalen Themen, die gerade in diesen Zeiten Beachtung und Empathie brauchen. Wir wünschen Ihnen also eine mutmachende und zum Tätigsein motivierende Lektüre - bleiben Sie gesund und tolerant ...


Stadtgespräche-Magazin


Ausgabe 97/98 (Dezember 2019)

BUGA Rostock reloaded?!

Wir leben in bewegten Zeiten - diese fast schon nach Plattitüde klingende Zustandsbeschreibung veranschaulicht das hiermit in Ihre Hände gelegte Heft in besonderem Maße: Kaum je zuvor unterschied sich eine Ausgabe so stark von dem, was in der vorbereitenden Redaktionssitzung geplant worden war. Erbetene, teilweise vorher schon zugesagte Beiträge wurden abgesagt, aus Unsicherheit, wegen zu hoher Arbeitsbelastung - und hier und da mag auch Ermüdung eine Rolle gespielt haben, angesichts all der Debatten, die unsere Zeit fordert, angesichts all der Themen, die unsere Beachtung verlangen. Gleichzeitig tat sich in den vergangenen Wochen in Rostock so viel, dass wir nicht nur keine Mühe hatten, die entstandenen Lücken zu füllen, sondern am Ende sogar beschlossen, erstmals in der Geschichte der Stadtgespräche ein Doppelheft herauszugeben, um all den Themen und Texten, die so dringend gelesen werden sollten, keine Absage erteilen zu müssen. Am Ende sind Stadtentwicklung und Klimaschutz die dieses Heft prägenden Themen geworden - wir gehen also mit dem Zeitgeist und verbinden in schon erprobter Weise Globales und Lokales. Auf dass die Rostocker Dimension dabei so anschaulich werde, dass die Lektüre zum Handeln, Unterstützen, Mitdiskutieren, Gegenreden motiviert. Nutzen Sie also gern die nun anstehende Weihnachtszeit für die Lektüre - und kommen Sie also motiviert und wohlbehalten in das nächste Jahr, das neben einer neuen Dekade auch eine 100. Ausgabe der Stadtgespräche und unser 25jähriges Magazinjubiläum mit sich bringen wird ...


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Ausgabe 96 (September 2019)

Weiter so? Oder ...

Hatten Sie diesen Sommer auch das Gefühl, dass auf vielen verschiedenen Ebenen Dinge in Bewegung geraten sind? Die weltpolitische Situation hat sich weiter verschärft, Namen wie Trump, Salvini und Bolsonaro die Schlagzeilen der letzten Monate maßgeblich mitgeprägt. Der Regenwald brennt, der Permafrostboden beginnt zu schmelzen, Gletscher drohen zu verschwinden. In Europa hat ein fragwürdiger politischer Vorstoß Ursula von der Leyen in einen Chefsessel gehoben, der zumindest teilweise auf nationalistischen Schultern ruht. Und auch auf nationaler Ebene verschiebt sich das Parteiengefüge immer bedrohlicher, wie die letzten Landtagswahlen ebenso deutlich machten wie die deutschlandweiten Reaktionen darauf. Pünktlich zum 30. Jahrestag der politischen Wende in Ostdeutschland scheinen überwunden geglaubte Gräben zwischen Ost und West wieder tiefer zu werden. Auf lokalpolitischer Ebene herrscht einerseits Aufbruchsstimmung - durch die Kommunalwahl wurden stark veränderte Weichen gestellt, das Volkstheater hat einen neuen Intendanten bekommen - gleichzeitig findet ein altes Trauerspiel auch 2019 seine Fortsetzung: Ein weiteres Rostocker Denkmal ist in Gefahr geraten. All dies konturiert eine Welt, die sich von der vor einem Jahr gravierend unterscheidet - und dennoch fühlt sich das Leben irgendwie normal an und scheinen viele Dinge ihren gewohnte Lauf zu nehmen. Umso wichtiger ist es, die Dinge genau in den Blick zu nehmen, aktiv zu sein, seine Komfortzone zu verlassen, wo es dringend nötig ist. Auch darum geht es in unserem aktuellen Heft ...


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Ausgabe 95 (Juni 2019)

Mit Augenmaß

Vieles ist in Bewegung geraten, in den letzten Wochen und Monaten; Dinge, die stabil und unverrückbar schienen, werden in Frage gestellt. Die etablierten Parteien durchleben eine Identitätskrise, die nur mit grundlegender Neukonzeption beantwortet werden kann, Begriffe wie Enteignung und Sozialismus finden Eingang in breit geführte öffentliche Debatten. Gesetzesverschärfungen bedrohen Presse- und Meinungsfreiheit und stellen damit demokratische Grundwerte zur Disposition. Klimaschutzfragen trennt die Menschen in jene, die aus Furcht vor Einschränkungen lieber die Überbringer:innen schlechter Botschaften schelten, und denen, die die Dringlichkeit des Anliegens auf die Straße treibt. All diese regionalen, nationalen und globalen Prozesse finden in Rostock ihre Entsprechungen - lokal heißt eben nicht "von Überregionalem entkoppelt sein". Das aktuelle Heft berichtet von Menschen und Initiativen, die sich zu dringenden aktuellen Fragen engagieren, aber auch von jenen, die in kleinen und größeren Projekten dafür sorgen, dass soziale und kulturelle Belange nicht aus dem Blick geraten. Denn auch sie prägen unsere Gesellschaft - und ohne sie gäbe es weniger Ebenen, auf denen politische Kontrahenten dann doch auch Einigendes finden, das am Ende dringend benötigten Konsens erlaubt. In diesem Sinne: Kommen Sie engagiert, kritisch aber auch konsensbedürftig in und durch den Sommer ...


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Ausgabe 94 (März 2019)

Haben wir eine Wahl?

Das Jahr 2019 hat bewegt begonnen: Die Schüler:innen aus allen Teilen des Landes, Europas und der Welt machen uns vor, wie international vernetzter Protest funktioniert und immer mehr Menschen mitreißt. Der Frauen:streik 2019 wird in Kooperation zahlreicher Städte und Länder vorbereitet und durchgeführt. Ist dieser internationale Schulterschluss nicht das was es braucht, in Zeiten, in denen unser Leben durch weltumspannende Strukturen geprägt ist? Auf lokalpolitischer Ebene bereitet man die Kommunalwahl vor, im bekannten, wahlkampfspezifischen Zwiespalt zwischen Vielversprechen und Profilierung. Wir haben die derzeit nominierten OB-Kandidaten zu jenen Themen befragt, die nach unserem Empfinden bislang wenig sichtbar waren, aber für die zukünftige Stadtentwicklung bedeutsam sind. Darüber wurden aber andere lokale Themen keinesfalls vergessen - und auch unsere vieldiskutierten Betrachtungen zum Thema DDR fortgesetzt, die das so genannte "Wendejubiläum" mit seinen nun anstehende deutschlandweite Debatten vorbereiten, von denen wir uns Differenzierung und klischeefreie inhaltliche Schärfe wünschen. Kommen Sie gut in den ereignisreichen Frühling ...


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Ausgabe 93 (Dezember 2018)

800: Unreflektiert bis peinlich?

Unser aktuelles Heft atmet weitaus mehr Geschichte als gewöhnlich - eigentlich kein Wunder am Ende jenes Jahres, in dem das große Stadtjubiläum begangen wurde. Der richtige Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme: Hat uns das Jahr vorangebracht, in unserer Beschäftigung mit Historie, Gegenwart und Zukunft? Haben wir Dinge diskutiert, gemeinsam durchdacht und auf dieser Basis auch konkretisiert, umgedeutet, in Angriff genommen? Der Eine oder Andere mag an dieser Stelle die Stirn runzeln oder gar den Kopf schütteln - und stimmt damit in eine kritische Reflexion ein, die das aktuelle Heft - unter anderem -leistet. Da wäre definitiv mehr möglich gewesen, im Jahr der Würdigung achthundertjähriger Stadtgeschichte, hoffen wir also auf ein Unijubiläumsjahr. Bis dahin beschäftigt uns die jüngere deutsche Geschichte: Pit Köppens im vergangenen Heft begonnene Betrachtungen zu Ostdeutschland vor und nach der Wende werden fortgeführt und von Olaf Reis aufgegriffen - zwei Texte mir reichlich Stoff zum Nachdenken und zur Diskussion. Darüber hinaus gibt es eine große Bandbreite an aktuellen Themen: Radentscheid, European Balcony Projekt, jüngste Demos gegen die AfD, die letzten Entwicklungen in Sachen Theaterneubau und dergleichen mehr versorgen Sie in der besinnlichen Zeit mit Wissenswertem und Motivierendem. Kommen Sie gut ins neue Jahr und möge 2019 friedlich und konstruktiv werden, lokal wie global ...


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Ausgabe 92 (September 2018)

Was Hänschen nicht lernt ...

Das letzte Drittel des Stadtjubiläumsjahres ist angebrochen - und schon jetzt fühlt es sich an, als sei die Würdigung der 800-jährigen Stadtgeschichte Vergangenheit. Als "Jahr" angekündigt, war es am Ende eher ein "Wochenende", auf das sich die Feierlichkeiten konzentrierten - eine Art Mega-Hansesail mit Historisierung und internationalem Flair. Deshalb sei einmal mehr die Frage erlaubt: ist es das, was ein Stadtjubiläum sein sollte? Wir als Redaktion hätten uns mehr echte Reflexion gewünscht, eine intensivere inhaltliche Auseinandersetzung mit der Geschichte Rostocks. Einen Beitrag dazu leistet im aktuellen Heft nicht nur der dritte Teil des spannenden Rückblicks von Antje Jonas, sondern auch Pit Köppens Text über den Umgang mit DDR-Geschichte und die kluge Analyse von Olaf Reis, die die Ursachen für aktuelle Ereignisse wie die in Chemnitz in der Geschichte sucht - und fündig wird. Sie alle sind Wind unter den Flügeln unserer "Verschwundene Orte"-Aktivitäten: auch im September waren wir wieder unterwegs, um Geschichtsvergessenheit entgegenzuarbeiten, auch dazu mir in diesem Heft. Und natürlich gibt es wie immer auch viel Aktuelles: da geht es um den Montagsbalkon, neue Aktivitäten in der FRIEDA23 und die "Budhilde", die ein neues Zuhause sucht, um nicht ein weiterer verschwundener Ort zu werden. Ihre Unterstützung ist hochwillkommen - hier und anderswo ...


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Ausgabe 91 (Juni 2018)

Was ist wichtiger als die BUGA?

Selten haben Beiträge unseres Heftes so viel schriftliche Resonanz ausgelöst, wie die beiden Erfahrungsberichte von Rostockerinnen, die sich in den vergangenen Jahren um die Unterstützung Geflüchteter bemühten. Vor allem mit einem von beiden setzten sich die an uns gesendeten Emails und Briefe setzten auseinander, mit kritischem Grundtenor. Zur Veröffentlichung freigegebene Äußerungen finden Sie in diesem Heft, ganz im Sinne unseres Konzepts, subjektiven Sichtweisen ebenso Raum zu geben wie dann ggf. geäußerten Gegenmeinungen - was im besten Fall in produktiven Austausch und ein Überdenken eigener Positionen mündet. Für die Redaktion war die Situation zudem ein Grund mehr, sich auch weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen: Und so finden Sie in dieser Ausgabe einen offenen Brief und das Ergebnis einer Presseanfrage an die Rostocker Stadtverwaltung. Über ein in Reaktion auf die Leserbriefe vereinbartes Treffen mit einem sozialen Träger werden wir dann im nächsten Heft berichten. Denn natürlich sollten hier auch andere aktuelle und brisante Themen nicht zu kurz kommen - so etwa die umstrittene Entscheidung für eine millionenschwere BUGA-Bewerbung und problematische Entwicklungen im Rostocker Umland, die wir viel stärker wahrnehmen sollten als dies häufig gelingt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur einen schönen Sommer, sondern auch eine aktivierende Lektüre. Und: Schreiben Sie uns ...


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Ausgabe 90 (März 2018)

I-N-T-E-G-R-A-T-I-O-N

Ohne dass wir es vorher geplant hatten, ist die Frage, wie es um die Integration Geflüchteter in Rostock steht, einer der Schwerpunkte dieses Hefts geworden. Wir hatten uns in der Redaktionsrunde gefragt, wie es denn darum stünde, nach einer Demo Geflüchteter Anfang diesen Jahres, auf der sie für Unterstützung bei der Wohnungssuche warben - viele von Ihnen seit unerträglich vielen Monaten mit der ganzen Familie in kleinsten Unterkünften lebend. Also sprachen wir mit Menschen, die regelmäßig mit Geflüchteten arbeiten, beruflich und ehrenamtlich. Die daraus entstandenen Beiträge können unseren Blick darauf zu schärfen, was getan werden muss - denn offenbar gibt es mehr als genug Handlungsbedarf auf einem Gebiet, das vielen von uns im Alltag aus dem Blickfeld geraten ist. Grund genug für uns, sich auch in den kommenden Heften weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Andere Beiträge im Heft sind nicht weniger brisant: Die Aktivitäten der Identitären Bewegung in Rostock, der Abriss der Heinkelmauer, die mögliche Errichtung des Ostsee-NATO-Hauptquartiers in Rostock - sie alle brauchen unsere Beachtung. Und unser Engagement. Wir hoffen, Sie auch mit dieser Ausgabe unseres kleinen Magazins dazu zu ermuntern ...


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Ausgabe 89 (Dezember 2017)

Erstmal zerstören

Das Jahr 2017 geht in seine letzte Phase. Schaut man auf die Ereignisse in unserer Stadt in den letzten Monaten und Wochen, kommt ein dem angemessenes, entspannte Gefühl kaum auf. Alte Gebäude verschwinden - das ehemalige Elisabethheim, Teile des ehemaligen Dieselmotorwerks gibt es nicht mehr. Die Heinkelmauer scheint bald zu folgen. Gleichzeitig wird eine Bebauung des Stadthafens geplant, soll eine Klärschlammanlage entstehen, ist Rathausanbau schon zu Ende gedacht, ehe die Ideen im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind und grundsätzliche Fragen gemeinsam durchdacht wurden - um nur einige, besonders aussagekräftige Beispiele zu nennen. Die Rostocker reagieren sehr unterschiedlich: Die Bandbreite reicht vom verbalen Protest, über das Bemühen um Mitsprache und Aktivierung von Unterstützern bis zu radikalen Schritten wie Besetzungen. Die so artikulierten Unzufriedenheiten haben eine Vielzahl der Beiträge zum aktuellen Heft geprägt: Wie sind diese Prozesse verlaufen? Was ist missglückt und sollte man zukünftig besser machen? Welche Gremien sollten hier stärker Einfluss nehmen bzw. einbezogen werden? Was Sie hier lesen werden, ist nur der Beginn eines gemeinsamen Nachdenkens, das so lange anhalten muss, bis hier ein neuer Grad der Transparenz und andere Kriterien Raum erobert haben. Insofern ist ausdrücklich und in besonderem Maße Ihr Mitreden erwünscht - schreiben Sie uns ...


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Ausgabe 88 (September 2017)

Reformiert Euch!

Und wieder ist es ein Heft, das von den Mühen um viele kleine Stadtbausteine berichtet - die Suche nach einem neuen Standort für die Wagenplatzinitiative, das Bangen um die Interkulturellen Gärten, das Scheitern der Bemühungen um den Erhalt des Elisabethheims, den Frust über die aktuellen Entwicklungen in Warnemünde, der hoffnungsvolle Kampf um die Mühlendammschleuse. Wir erzählen von Dingen, von denen wir meinen, dass sie mehr Beachtung und Unterstützung verdienen, weil all diese kleinen Bausteine so wichtig für eine lebendige und vielfältige Stadt sind. Und waren selbst überrascht, als sich im Verlauf des Redaktionsprozesses Parallelen auftaten - zu Ereignissen die ungefähr 500 Jahre zurückliegen und die man dieses Jahr ganz besonders beachtet. Der Beitrag von Antje Jonas über die Reformation in Rostock ebenso wie die Rezension des Reformationskrimis von Frank Schlößer zeigen: Die Geschichte von Idee und Widerstand, von Einsatz und Scheitern, ist so alt wie unsere Stadt selbst. Und trotz aller Rückschläge haben sich Dinge vorwärts bewegt. Ein klares Argument für's Weitermachen ...


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Ausgabe 87 (Juni 2017)

Nachhaltiger Stadtumbau

Frankreich hat gewählt, Großbritannien hat gewählt - und schon wieder scheint die Situation in Europa und in der Welt eine neue. Erstmals seit viel zu Langem fühlt es sich ein bisschen so an, als würden Dinge sich auf positive Weise neu sortieren, als wehe ein nach internationalem Zusammenhalt strebender politischer Geist über den alten Kontinent. Hat er die Kraft, den nationalistischen Bestrebungen Einigendes entgegenzusetzen?

In Rostock dagegen, so scheint es, nehmen die Dinge einen immer wieder ähnlichen Verlauf. Unmittelbar bevorstehende Jubiläen, eigentlich doch vor allem Anlass zu Besinnung, Selbstreflexion, zu sozialem Miteinander, strahlen nicht wahrnehmbar in das Lebensgefühl der Menschen hinein. Und wirken sich nicht erkennbar auf unseren Umgang mit Geschichte aus. Ein stadtgeschichtliches Museum fehlt und ist nicht angedacht, aktuelle städtische Projekte gehen viel zu oft mit einer Auslöschung historischer oder schützenswerter Orte einher.

Und ein bisschen ist es, als verschwände mit ihnen stets aufs Neue ein kleines Stück Seele der Stadt. Menschen, die solche Entwicklungen betrauern, winken inzwischen häufig resigniert ab - jede/r von ihnen hat eine Geschichte des Aufbegehrens und des daraufhin erlebten Scheiterns zu erzählen. Und so werden diejenigen, die eine ausgewogene Stadtentwicklung anmahnen, die neue Wohnungen und Industrieflächen nicht für das Einzige halten, was eine lebenswerte Stadt braucht, immer stiller. Man verstummt oder zieht sich in kleine Enklaven zurück, in denen es noch Gestaltungsnischen gibt.

Dabei steckt in dem Beobachteten eine ebenso uralte wie hochaktuelle Moral: Stadt ist da gut und echt, wo sie von ihren Bewohnern gestaltet wird. Aus unserer Sicht sollte dies das zentrale Thema der anstehenden Jubiläumsmonate sein. Die Formate, in denen das verhandelt wird, müssen wohl von den RostockerInnen selbst kommen. Auch darum geht es in diesem Heft. ...


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Zum 800-jährigen Stadtjubiläum:

Rostocks verschwundene Orte

Nach der Aktion "Mitbewohner gesucht" 2015 haben wir zusehen müssen, wie sich verschiedene Verantwortliche der Stadtöffentlichkeit, aber auch die Stadtverwaltung selbst wiederholt aus der Verantwortung für die lebendige Bewahrung und kritische Aufarbeitung der Stadtgeschichte ziehen und damit die Entwicklung einer reflektierten Stadtidentität behindern, indem sie einfach unliebsame oder störende Elemente beseitigen.
Grund genug für uns, die bigotten Feierlichkeiten zum 800jährigen Stadtjubiläum Rostocks kritisch zu begleiten u. a. mit einer Mahnwache, einer thematischen Stadtralley zum Tag des offenen Denkmals sowie einer Rede vor der Richard-Siegmann-Stiftung zur historischen Verantwortung.


Verschwundene Orte Stadtgespräche-Magazin Siegmann-Stiftung


Im Interview

Zu Gast beim Radio-Lohro-Format "Pottkieker"

Am 03. März 2018 bat uns die "Pottkieker"-Redaktion von Radio Lohro zum Interview.


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Bürgerinitiative

Gegen den Abriss des ehemaligen "Elisabethheims"

Das ehemalige "Elisabethheim" in der Ulmenstraße 45 kann auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurückblicken. Die Chronik der Uni Rostock berichtet dazu: "Im Jahre 1898 erfolgte eine Erhebung über die Anzahl, Art und Lebensweise der im Lande Mecklenburg-Schwerin lebenden Körperbehinderten. Unter der Schirmherrschaft der Herzogin Elisabeth, Gemahlin des damals regierenden Herzogs Albrecht zu Mecklenburg, wurde am 8. Juli 1899 in Schwerin beschlossen, eine 'Krüppelanstalt' in Rostock zu gründen. Im Jahre 1900 wurde in der Friedrichstrasse die 'Landeskrüppelanstalt Elisabeth Heim' eröffnet. Sieben Jahre später war der Neubau des 'Elisabeth Heimes' in der Ulmenstraße bezugsfertig ..." Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus umgebaut und beherbergte bis zum Ende der 1980er Jahre die Abteilung Orthopädie der Uniklinik und wurde dann dem Studentenwerk Rostock übereignet, die es jahrelang leer stehenließ und dann plötzlich abreißen wollte, um dort möglicherweise eine Mensa bauen zu können.

Alle demokratischen Mittel und Möglichkeiten gegen den Abriss dieses geschichtsträchtigen Hauses wurden unterlaufen, verschleppt oder schlicht ignoriert, sodass die Aktionsgruppe "Betty bleibt" das Gebäude schließlich für einige Tage besetzt hatte, um den drohenden Abriss aufzuhalten und die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Die "Stadtgespräche" hatten immer wieder den fahrlässigen Umgang mit Baudenkmälern in der Hansestadt angeprangert und sich auch inhaltlich gegen den Abriss des Gebäudes positioniert.


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Ausgabe 86 (März 2017)

Postfaktisch

"Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen manche Menschen Mauern, andere Windmühlen." - Kein wahnsinnig origineller Spruch, aber einer, der auf unsere aktuelle Situation gut zu passen scheint. Wenn man vernachlässigt, dass er eine Setzung vornimmt, wo es hilfreich wäre, genauer hinzuschauen: Warum haben "manche Menschen" das Bedürfnis, Mauern zu bauen? Warum hat ihnen das Leben nicht das Gefühl gegeben, dass Veränderungen etwas Positives sind?

Ein milde-verständnisvolles Lächeln, wie man es oft auf Seiten der "Zukunftsorientierten" beobachten kann, ist eben immer auch zweierlei: Die Demonstration eigener Überlegenheit, nicht frei von Herablassung, und die Ignoranz gegenüber Erfahrungen, die Anderes gelehrt haben als die eigene Vita. Darum, dass diese Form der Ignoranz viel mehr Unheil anrichtet, als wir auf den ersten Blick glauben, geht es im aktuellen Heft. Aber eben auch darum, was aktuell versucht und gehofft wird und werden kann. Am besten mit Respekt und Toleranz. Nicht immer sind es die Anderen, die irren.

In der Hoffnung, dass unsere jüngste Ausgabe zu vielen Denkanstößen verhilft und den Blick weitet, wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Jahreszeit der Hoffnung. Und: Schreiben Sie uns gern, gerade wenn Sie einen Beitrag als diskussionswürdig empfinden. Aus unserer Sicht unbedingt ein Kompliment ...


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Ausgabe 85 (Dezember 2016)

Bereit für Neues

Nach meinem Empfinden zeichnen das aktuelle Heft zwei Dinge aus: Viele Beiträge sind streitbarer als die vorangegangener Ausgaben. Und es wird immer wieder versucht, den Bezug zwischen "Rostock und der Welt" herzustellen. Absolut symptomatisch finde ich: Zum einen, weil lokales Engagement in diesen Zeiten kaum noch nur lokal gedacht werden kann. Zum anderen weil die Zeiten einfacher Zuordnungen so offenkundig vorbei sind. "Ich bin links und das fühlt sich gut an" funktioniert in AfD-Brexit-Trump-Zeiten nicht mehr, weil es spaltet, wo es einst sozial denken und verbinden wollte und häufig auch konnte.

Was wir brauchen ist ein neue Bereitschaft zuzuhören, eine Öffnung gegenüber unterschiedlichen Meinungen, fern von den etablierten politischen Schubladen und Lagern. Nicht auf jede Äußerung gleich mit innerer Zuordnung zu reagieren. Dazu braucht es den Mut, Fragen zu stellen und Diskussionen zu führen, die früher als "politisch nicht korrekt" gegolten hätten. Nicht um Rassismus und Intoleranz zu stärken, sondern um ein neues Selbstverständnis zu formulieren. Und um den Kontakt zu jenen nicht zu verlieren, die zu Recht das Bauchgefühl haben, dass es gerade die gewählten demokratischen Vertreter sind, die die Demokratie aushöhlen. Die Menschen ernst zu nehmen, die sich - nachvollziehbar? - wünschen, dass Dinge wieder kleinschrittiger und kontrollierbarer ablaufen. Damit sie nicht vollkommen außer Kontrolle geraten. Weil wir sie sonst (q. e. d.) in die Reihen derjenigen treibt, die den Protest für sich funktionalisieren.

In diesem Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam mutig genug sein, solche neue Arten von Austausch zu erproben. Offener, vorurteilsfreier zu denken. Und auch darüber Verständnis und Empathie zu leben, in Zeiten der Entsolidarisierung ...


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Ausgabe 84 (September 2016)

Verwählt

Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Was zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses alle bewegt, wird im Heft nur eine vergleichsweise kleine Rolle spielen. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Einsicht in die Schnelllebigkeit der Themen versus Konzept Quartalszeitschrift: Wenn sie das aktuelle "Stadtgespräch" in den Händen halten, sind viele Urteile und Schlussfolgerungen bereits vergessen. Umso wichtiger ist es freilich, mit etwas Abstand auf die Situation zu schauen, wie es Ulrich Vetter mit seinem Beitrag tut. Und auch zwingt unsere Erscheinensfrequenz zu nachhaltigem Denken bei der Themenwahl - was wunderbar harmoniert mit mehreren Beiträgen des aktuellen Heftes, die die Gedanken von Adrienne Göhler in der letzten Ausgabe aufgreifen und über Nachhaltigkeit nachdenken, jenseits überstrapazierter Standardsätze.

Aktuelle, wenn schon nicht tagesaktuelle, Stadtbelange geraten jedoch nicht vollends aus dem Blick: Thomas Böhms Artikel beschäftigt sich mit der Situation von Rostocker Kleingärtnern, Jens Langer gedenkt des im Sommer 2016 verstorbenen Gerhard Maeß, der über Jahre hinweg zahlreiche Beiträge zu unserem kleinen Magazin beisteuerte. Außerdem möchte ich Ihnen sehr herzlich den Beitrag von Olaf Reis ans Herz legen, der aus der Sicht des Experten Möglichkeiten des Umgangs mit traumatisierten Geflüchteten reflektiert.

Dies als der übliche, kurze Anriss - mehr erfahren sie bei der Lektüre unseres kleinen, feinen Magazins. Verbunden ist die Auslieferung desselben mit der Bitte, die Themen anschließend nicht gleich beiseitezuschieben, sondern nachhaltig zu behandeln. Wider die Schnelllebigkeit, die strategisches Denken und Handeln so schwierig macht. Wo es doch so nötig ist ...


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Ausgabe 83 (Juni 2016)

Wir gestalten

Um ganz unterschiedliche Baustellen in der Stadt geht es im aktuellen Heft - und das natürlich überwiegend im metaphorischen Sinne. Beim Planen des Heftes ist uns einmal mehr klargeworden, wie zahlreich sie sind: Zu altbekannten, deshalb nicht weniger wichtigen, wie Volkstheater und August-Bebel-Straße 1, sind neue hinzugekommen. Wie jenes, in dem eine Art zweites Peter-Weiss-Haus entstehen soll. Ein Ort des Zusammenlebens, des gemeinsamen Gestaltens und der Kultur in Toitenwinkel, für das sich in den kommenden Wochen entscheidet, ob es weitergeht. Nach Monaten der intensiven gemeinsamen Arbeit an einem Konzept, dass den ganzen STadtteil beleben könnte, wäre ein Scheitern ein großer Verlust für die Stadt. Die Frage, in was für einer Stadt wir leben und für was wir kämpfen möchten, wenn es um die weitere Entwicklung Rostocks geht, stellt sich dringender denn je.

Umso wichtiger: Das Gespräch miteinander suchen. Auch das geschieht. Wie in einem Stück von HMT-Studenten, die in ihrem Beitrag "Mein rechter, rechter Platz ist frei" ihre ganz eigene Annäherung an Rostocks Geschichte beschreiben. Oder mit der Ausstellung zne! - zur nachahmung empfohlen, die im Sommer in der Rostocker Nikolaikirche zu sehen sein wird. Eine jüngst gehalte Rede der Kuratorin Adrienne Göhler, die schon mit Art goes Heiligendamm die Stadt belebte, finden sie in diesem Heft: Darüber, wohin sich die Welt und unser Land entwickeln - und wie wir mit dieser Entwicklung aktiv umgehen können. Beim Lesen dieser und all der anderen Beiträgen wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, aber auch das Gefühl, dass nichts falscher wäre, als den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen ...


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Ausgabe 82 (März 2016)

Bürger:innenbeteiligung

Das Jahr 2016 hat nicht wirklich verheißungsvoll begonnen: Die Silvesternacht von Köln gibt flüchtlingsfeindlichen Kräften in ganz Deutschland Auftrieb. In Rostock erhält das Vier-Sparten-Theater den politischen Todesstoß. Das neu geschaffene Amt für Flüchtlingsangelegenheiten und Integration strauchelt, bevor es die Arbeit richtig aufnehmen kann.

Wir nehmen all dies wahr, wie unter anderem die Beiträge von Ulrich Vetter und Olaf Reis zeigen, und möchten trotzdem auch die positiven, motivierenden Dinge nicht aus dem Blick verlieren: Die in den letzten Monaten zahlreich gegründeten Bürgerinitiativen treffen sich mit dem Ziel des Austauschs und der Zusammenarbeit. Die Sturmwachen für das Volkstheater werden fortgesetzt. Eine Gruppe junger Menschen fährt nach Griechenland, um mit Rostocker Spendengeldern soziale Projekte vor Ort zu unterstützen. Der Societät Rostock maritim e.V. begeht in Kürze den 10. Jahrestag des Betreibens der Räume in der August-Bebel-Straße 1, engagiert und in die Stadt hinein wirkend. Und in Rostock etabliert sich gerade eine neue Lesereihe - "Meuterland". Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen, dass das aktuelle Heft Ihnen hilft, wachsam und trotzdem optimistisch zu bleiben. Und biete unser kleines Journal einmal mehr als Plattform zum Gedankenaustausch an. Schreiben Sie uns ...


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Ausgabe 81 (Dezember 2015)

Ankommen

Die Situation der nach Rostock kommenden Flüchtlinge ist unverändert eines der zentralen Themen in der Stadt. So wird es kaum jemanden verwundern, dass sich in diesem Heft wieder mehrere Beiträge mit dem Thema beschäftigen. Dem Namen unseres kleinen Magazins getreu, haben wir unterschiedliche Akteure befragt - einige von ihnen wollten sich äußern, andere schweigen lieber. Auch ein Symptom der allgemeinen Unsicherheit. Die Vielfalt der Perspektiven erscheint uns elementar: Geht es doch um offenen, zuhörenden Austausch. Um das Miteinanderreden, nicht darum, den verschiedenen Meinungen Schubladen zuzuweisen. Unausgesprochenes gewinnt schnell unerwünschte Eigendynamik. Nichts brauchen wir derzeit weniger.

Gleichzeitig erscheint es uns wichtig, andere wichtige Prozesse in der Stadt nicht aus dem Blick zu verlieren - die Südstadt hat über ihre Zukunftsperspektiven beraten, am Theater wird unermüdlich Sturmwache gehalten, weil die seit einem Jahr immer greifbarer werdende Spartenschließung nun unmittelbar bevor zu stehen scheint. Und dergleichen mehr. In diesem Sinne: Bleiben Sie wach. Bleiben Sie offen. Und genießen Sie die bevorstehenden Weihnachtstage. ...


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Ausgabe 80 (September 2015)

Zukunft 4.0

In Rostock gibt es in diesen Tagen ein Thema, dass alles andere überschattet - und auch uns als Redaktion sehr beschäftigt: Die so genannte Flüchtlingskrise (ich beantrage hiermit eine Listung als potentielles Unwort des Jahres). Viel ist darüber geschrieben worden, jeden Tag gibt es neue Entwicklungen. Als Quartalsmagazin haben wir deshalb erst gar nicht den Versuch unternommen, tagesaktuell zu berichten. Vielmehr finden Sie im Heft zwei Beiträge, die genereller über die Situation der Flüchtlinge und die sich daraus ergebende Situation in Deutschland und Rostock nachdenken.

Daneben stellen wir neue Rostocker Initiativen vor, die Beachtung und Unterstützung verdienen: das Projekt Mehmet-Turgut-Häuser, die jüngst begonnene Betreuung von Menschen in der Sexarbeit im Projekt SELA und die von den Stadtgesprächen mitgetragene Initiative pROlog, die sich seit Sommer diesen Jahres um mehr Bürger:innenbeteiligung in lokalen Prozessen bemüht. Das Heft hält also wieder viel Information bereit - und hoffentlich auch Motivation. Immer mehr sind es nicht Verwaltung und Politik, sondern die Rostocker selbst, die ihre Stadt gestalten. Können. Sollen. Müssen. Sie werden also dringend gebraucht ...


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Initiative Bürger:innenbeteiligung

pROlog

Ihnen liegt ein Thema am Herzen, bei dem Sie sich einen stärkeren Einsatz der Rostocker Stadtgesellschaft wünschten? Das nicht nur diskutiert wird, sondern dem in konkreten Schritten nachgegangen wird, um möglichst viel zu bewirken? Genau dafür hat eine Gruppe von Rostockern das Format "pROlog" ersonnen: Einmal im Monat wird dort ein - jedes Mal wechselndes - Anliegen vorgestellt um konkret zu überlegen, was man für die Lösung, oder Umsetzung des Themas tun kann.

Wir haben dieses Projekt 2017 eingestellt.


Aktionen Kultur Bürger:innenbeteiligung


Kunstaktion: Symbolische Besetzung der "Heinkel-Mauer"

Mitbewohner gesucht

Wir wünschen uns einen lebendigen, reflektierten, kritischen, differenzierten und nachhaltigen Umgang mit der Geschichte der Region Rostock. Denn Geschichte ist Identität. Nicht das hastige Beseitigen aus kurzsichtigen wirtschaftlichen Interessen, sondern das sinnvolle Bewahren, Einbinden in das Jetzt und Wachhalten von Geschichte sollte uns zukünftig leiten.

Aktion "Mitbewohner gesucht" auf Facebook wurde geändert in die Aktion "Verschwundene Orte".


Aktionen Verschwundene Orte Nachbarschaft


Ausgabe 79 (Mai 2015)

Der Wähler stört

Die - zum Teil überaus hitzig geführten - Diskussionen um das Theater und die Entlassung seines Intendanten halten die Rostocker Stadtgesellschaft nun schon über Monate hinweg in Atem, aktivieren sie, wie es seit langem kein Ereignis tat. Dabei scheint es kein kleiner Teil der Engagierten zu sein, dem es (auch) um den Symbolgehalt der Vorgänge geht: Sie sehen sie als Ausdruck eines derzeit weit verbreiteten Politikstils, der sich vom öffentlichen Diskurs abschottet, hinter der Aura des Besserbescheidwissens verschanzt - den Bürger ohne Erklärungen zurücklässt und dennoch Verständnis verlangt. Vielleicht ist genau dies der Grund, warum die emotionalen Wogen hier so hoch schlagen: Das Gefühl von Machtlosigkeit kann nur Frustration und Wut erzeugen, die ein Ventil suchen, mit immer drastischeren Formulierungen ums Gehörtwerden ringen. Nicht hinzuhören scheint da die falscheste aller Reaktionen.

Insofern wird es kaum verwundern, dass wir das aktuelle Heft zu größeren Teilen diesem Thema widmen. Abstrakter, wie für eine quartalsweise erscheinende Zeitschrift sinnvoll, haben wir uns gefragt, wie es gelingen könnte, das sichtbar gewordene Engagement konstruktiv zu bündeln, in eine offenere und stärker partizipierende Stadtgesellschaft münden zu lassen - in der Hoffnung, dass die ersten Antworten auf unsere Fragen (Fortsetzung folgt) Sie selbst nach Ideen suchen lassen. Schreiben Sie uns, kommen Sie gut in den Frühling, bleiben Sie interessiert und, wenn möglich, auch motiviert ...


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Ausgabe 78 (März 2015)

Mal bei "PEGIDA" klingeln?

Dass die Beschäftigung mit dem Thema PEGIDA zu einem regelrechten Schwerpunkt des aktuellen Hefts geworden ist, hatte die Redaktion gar nicht geplant. Eher im Gegenteil: Im Zuge der Planung unserer 78. Ausgabe diskutierten wir lange, ob wir es, in der Presse schon überreichlich behandelt, überhaupt aufgreifen. Und stießen dann doch auf mehrere Punkte, die wir vor dem Hintergrund des schnellen ROgida-Ersterbens für erörternswert hielten. Daraufhin wurde einhellig beschlossen, verschiedene Akteure, vor allem jene Generation, die vor 25 Jahren die Maxime "Wir sind das Volk" zu ihrer erklärt hatte, zum Ro- und Pegida zu befragen - und die Rückmeldungen waren dann so zahlreich, dass wir sie in ihrer Vielfalt abbilden möchten.

Wenn es eine Mehrheitsmeinung der Beiträge gibt, ist es der: Skandalisierungen, Ausgrenzungen, Stigmatisierungen sind der falsche Weg des Umgangs mit dem "Phänomen" - Ursachenforschung sei vonnöten. Und Gespräche mit jenen, die in ihrem Engagement für Pegida nun endlich einmal greifbar und wahrnehmbar würden. Heißt, auf Rostock umgemünzt, nichts anderes als: Stadtgespräche führen ... Sagen wir ja. ;-) ...


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Ausgabe 77 (Dezember 2014)

Eine Stadt, viele Bühnen

Das aktuelle Heft ist schwer kulturlastig - dies jedoch aus gutem, wenn auch nicht unbedingt positivem Grund: Gleich mehrere Rostocker Kultureinrichtung sind jüngst in schweres Fahrwasser geraten, allen voran das Volkstheater, dem Antje Jonas einen sehr nachdrücklich befürwortenden Beitrag widmet. Zeitgleich droht die Stubnitz nun endgültig aus Rostock zu verschwinden (wir haben lokale Unterstützer befragt, was sie dagegen zu tun gedenken), das Mau kämpft mit einer großen Finanzierungslücke und die Galerie Wolkenbank beendet nach fünf Jahren ihre Arbeit in den Räumen in der östlichen Altstadt.

Neue Entwicklungen wie das "Schauwerk" sind zwar hochmotiviert, müssen aber auch kämpfen, um der Stadt erhalten zu bleiben. Wir haben, in dem Bemühen deutlich zu machen, was hier auf dem Spiel steht bzw. verloren geht, jeder Einrichtung einen eigenen Beitrag gewidmet. Und zudem über den Tellerrand geschaut: Kukuka und Opernale sind ebenfalls wunderbare Formate, die sich kein Rostocker entgehen lassen sollte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine Heftlektüre, die zu kämpferisch Unterstützung motiviert. Und möchte Ihnen zudem noch das jüngste aber nicht kleinste Kind der "Stadtgespräche" ans Herz legen: Rostocks erstes lokales Crowdfundingportal ...


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Crowdfunding für die Kulturregion Rostock:

Rostock Republic

Crowdfunding ist etwas, was Vertrauen braucht. Und deshalb denken wir, dass es solche Plattformen auch lokal geben sollte. Hier kennt man sich, hier hilft man einander. So sollt es sein.

Hintergrund | Uns als Initiatoren wäre wichtig, dass sich die Idee durchsetzt und wir mit Hilfe dieser Plattform möglichst viele Menschen erreichen, die etwas tun wollen und dazu Unterstützung brauchen oder die unterstützen möchten, dass andere etwas tun. Übrigens: Diese Plattform wurde zu einem Teil mit EU-Mitteln im Projekt "Business Culture Partnership (BCP)" entwickelt und arbeitet zukünftig gemeinnützig.

Das Projekt haben wir 2017 eingestellt.


Aktionen kulturgespräche


Business-Culture-Partnership:

1.000 Kulturführer für Rostocker Unternehmen

Der "Kulturführer für Unternehmen" wurde im Rahmen des EU-Projektes "Business-Culture-Partnership (BCP)" und in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Hansestadt Rostock sowie dem Innovations- und Trendcenter (ITC) Bentwisch entwickelt. Er enthält in der aktuellen Auflage nicht nur 32 unkonventionelle Ideen für das nächste Firmen-Event, sondern ist zugleich Ausdruck einer kulturellen Vielfalt in der Hansestadt jenseits der etablierten Wege.

Hintergrund | Der Fokus wurde bewusst auf die Zielgruppe der Unternehmen gelegt, weil die Kultur einer Region das Lebensgefühl und damit die Standortentscheidung und Mitarbeiterbindung nachhaltig beeinflussen. Zudem spielen kulturelle Aspekte im Firmenalltag zumeist eine eher untergeordnete Rolle, was wir gern ändern möchten, weil durch gemeinsame kulturelle Erfahrungen nicht nur das "Team-Building" verbessert wird, sondern auch die Einbindung in die Region zu mehr Verbundenheit und Identität führen.

Das Projekt endete 2015.


Aktionen kulturgespräche


Ausgabe 76 (September 2014)

25 Jahre im Glück

Dem Jahrestag der politischen Wende von 1989, der sich in Kürze zum 25. Mal nähert, wird es gewiss nicht an großer medialer Beachtung fehlen - weshalb wir in der Redaktion ernsthaft überlegt haben, ob wir uns im aktuellen Heft überhaupt damit beschäftigen. Zwei Hauptargumente gab es am Ende dafür, es "dennoch" zu tun: Zum einen die uns eigene Art der Annäherung an Themen durch sehr persönliche, damit auch subjektive, ausführliche Beiträge mit starkem lokalem Bezug, die u. E. eine zusätzliche Facette bildet. Zum zweiten der Gedanke, dass nicht nur die Ereignisse von 1989 selbst, sondern auch Dinge, die sich daraus entwickelt haben, in diesem Kontext Beachtung verdienen.

Darunter war es dann vor allem die Dritte Generation Ost, die uns interessant erschien - auf der Suche nach Initiativen, die neue Impulse setzen, Bewegung in die festgefügten Strukturen der 2000er Jahre bringen könnten. Vor diesem Hintergrund hat unser Redakteur Peter Köppen sich ausführlicher mit dem Anliegen der Dritten Generation Ost beschäftigt und verschiedene Gruppierungen innerhalb der Bewegung ausführlich befragt. Bei aller historisch motivierten Reflektion fehlen natürlich auch in diesem Heft die aktuellen Themen nicht: Wir haben uns mit der aktuellen Debatte um rechte Gesinnungen an der Historischen Fakultät der Universität Rostock beschäftigt, ein sehr interessantes und bewegendes Gespräch mit einer Bereitschaftspflegemutter aus Rostock geführt, Fragen zur Rolle der WIRO innerhalb des Stadtgefüges erörtert und dergleichen mehr. In der Hoffnung, dass all dies Sie interessiert und zum Weiterdenken und -handeln motiviert, wünsche ich Ihnen, im Namen der ganzen Redaktion, schöne Herbsttage ...


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Ausgabe 75 (Juni 2014)

Ernst Heinkel und der Holocaust

Die vergangenen Wochen waren lokal- und regionalpolitisch wieder mehr als turbulent - und damit meine ich weniger die Kommunalwahlen als die Ereignisse um den Rostocker 1. Mai und die bevorstehende Ankunft von 55 Asylbewerbern in Bützow ebenso wie die Eröffnung der FRIEDA 23 und die erste Verleihung des Alternativen Kulturpreises an Ralph Kirsten in Würdigung seiner mehr als zwanzigjährigen aufopferungsvollen Arbeit für die Rostocker Kulturszene, der wir - neben Vielem anderen - die Entstehung von lohro verdanken. Mit alle diesen Themen befasst sich das aktuelle Heft, in allen Fällen äußern sich unmittelbar involvierte Personen mit ihrer ganz persönlichen Sichtweise.

Außerdem hat der Beitrag über Ernst Heinkel im vergangenen Heft viele Reaktionen hervorgerufen - sehr unterschiedlicher Art, was zeigt, wie sehr das Thema nach wie vor polarisiert. Und so ist es uns eine Freude, im aktuellen Heft nun einen Text von Roman Fröhlich abdrucken zu können, der an einer Promotion zum Thema arbeitet und eine ganz andere Sicht auf Heinkel darlegt als sie im letzten Heft entwickelt wurde. Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen den neuen Beitrag von Olaf Reis ans Herz legen, der der Frage nachgeht, warum der NSA-Skandal so viele Menschen in Deutschland seltsam unberührt gelassen hat. Sowie das aktuelle Interview zum Thema SBZ - Mitte April war ich dazu zu einem sehr interessanten Gespräch in Dierkow. Und bitte lesen Sie auch Wolfgang Methlings Beurteilung der aktuellen deutschen Energiepolitik: auch hierzu besteht unverändert Handlungsbedarf ...


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Ausgabe 74 (März 2014)

Selbstbestimmt

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche wichtige soziale Funktion Stadtteil- und Begegnungszentren in unserer Stadt erfüllen? Wen Sie zusammenführen, umsorgen, ermutigen? Ein Gespräch vor einigen Wochen brachte uns auf die Idee, die Arbeit dieser SBZ einmal genauer zu beleuchten - unser aktuelles Interview mit der Leiterin des SBZ Südstadt/Biestow soll der Auftakt für eine entsprechende Serie sein.

Und auch sonst geht es im aktuellen Heft um gemeinsame Aktivitäten und Projekte, die unsere Stadt prägen: das AWIRO-Haus hat sich ebenso zu Wort gemeldet wie die Initiative Hackspace Rostock. Und wir haben eigene Unwissenheit in Bezug auf die nahende Europawahl zum Anlass genommen, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammenden Kandidaten nach Ihrer Meinung zu einigen wichtigen Themen zu befragen.

Außerdem nehmen wir im aktuellen Heft zwei Beitragsfäden vergangener Ausgaben auf: Der Beitrag von Peter Köppen rundet, in diesem Fall zusammen mit einem Co-Autor verfasst, frühere Überlegungen zum Rostocker Umgang mit Geschichte ab, Tom Maercker fügt seinen Überlegungen zur Sicherheit im Internet neue, praktische Aspekte hinzu.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Frühling, voller Gestaltungsideen und kritischer Reflexion ...


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Ausgabe 73 (Dezember 2013)

Schließ' Dich an!

Wissen Sie eigentlich, wie es der "Stubnitz" gerade geht? Oder den anderen Rostocker Clubs, die sich um ein ambitioniertes Angebot bemühen? Und was sich hinter dem Begriff "Kulturwerk" verbirgt? Schon ein Nein als Antwort auf eine dieser Fragen sollte Grund genug sein, das vorliegende Heft in Ruhe zu lesen. Wir haben ausführlich mit Urs Blaser und Henryk Janzen gesprochen, die als Betreiber von "Zwischenbau" und "Stubnitz" die Rostocker Club- und Kulturszene prägen und sich über deren Zustand und Kontext viele Gedanken gemacht haben.

Ebenso interessant und anregend wie diese Gespräche fand ich das Interview mit Steffen Wiechmann, der bei der Bundestagswahl im September diesen Jahres als Einzelkandidat in einen aussichtlosen Wahlkampf startete - nicht um zu gewinnen, sondern um uns zum Nachdenken über die Mechanismen und Strukturen unseres Wahlsystems anzuregen. Und ein Erwägen von Alternativen in Gang zu setzen, Alternativen deren Ergebnis Abgeordnete sind, die ihre Wähler möglichst direkt vertreten und nicht nur zu Wahlzeiten in engem Austausch mit ihnen stehen. In tiefem Respekt für seine Bemühungen hoffe ich sehr, dass wir hier dazu beitragen, diese Überlegungen nicht einfach abreißen zu lassen.

Hingewiesen sei hier unbedingt noch auf den zweiten Teil des Beitrags von Pit Köppen, der seine Überlegungen zum Umgang mit Geschichte, Rostock-spezifisch und allgemein, fortführt. Mich hat der Text zum Nachdenken über vergangene und aktuelle Prozesse angeregt - ich hoffe sehr, dass es Ihnen ebenso geht. Und würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Gedanken und Ideen zu den aktuellen Beiträgen mitteilen. Oder in Aktivitäten einfließen lassen, die unserer Stadt guttun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen besinnliche, aber nicht passive Weihnachtszeit ...


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Ausgabe 72 (September 2013)

Skandal! Wahlplakatfälschung in Rostock aufgedeckt

Auch im aktuellen Heft ist das breite Themenspektrum wieder Ausdruck einer Vielfalt von Dingen, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen oder längeres Nachdenken wert sind - von der aktuellen Genehmigungspolitik für Veranstaltungen in unserer Stadt über den NSU-Prozess bis hin zu den neuesten Entwicklungen in und durch Alt Tellin. Eine neue Initiative hat sich gegründet - ihr Name, Transition Town Rostock, kennzeichnet sie als Teil einer weltweiten Bewegung, die dennoch vor allem in lokalen Strukturen denkt und eine neue Qualität der städtischen Kommunikation und Interaktion erreichen möchte. Andere Mecklenburger bemühen sich derzeit aktiv um Sammelbeschwerde zur Bestandsdatenauskunft gegenüber den Behörden - aus gutem Grund, wie der Beitrag von Johannes Saalfeld zeigt. Und der AStA hat Anfang 2013 eine Umfrage unter den Rostocker Studierenden durchgeführt, um deren Sicht auf die Rostocker Kulturszene zu erkunden - hier haben wir Ergebnisse zusammengefasst, aber sehr persönliche Vorlieben und Anmerkungen abgebildet.

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen aber auch den Beitrag von Peter Köppen, der aus einer langen Diskussion in der Redaktion hervorgegangen ist. Wie geht Rostock mit seiner Geschichte um, war die zentrale Frage. Sind die Auseinandersetzungen (oder Nichtauseinandersetzungen) mit Themen wie Hanse, Ernst Heinkel, Lichtenhagen und Ermordung Mehmet Turguts von einer bestimmten Herangehensweise geprägt oder gelingt unserer Stadt und ihren Bewohnern hier differenzierte, kritische Reflektion? Die Überlegungen im aktuellen Heft sind EINE Annäherung an diese Fragen, Ihre Meinung dazu interessiert uns sehr. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre und uns viele Lesermeinungen in Form von Briefen und Emails - und uns allen einen wunderbaren Sommerausklang ...


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Ausgabe 71 (Mai 2013)

Verbaut?

"Warum es wichtig ist, Dinge nicht einfach laufen zu lassen", könnte man das aktuelle Heft vielleicht am besten auf den Punkt bringen. Und wenn Sie an dieser Stelle gedanklich ein 'trotzdem' hinzufügen, macht das Heft hoffentlich einmal mehr Mut: Zeigt es doch, dass der Vielzahl von Themen, um die man sich eigentlich ausführlicher kümmern müsste, auch eine Vielzahl von Menschen gegenübersteht, die genau dies auf dem einen oder anderen Gebiet tun. Arbeitsteilung, sozusagen. Da ist beispielsweise ein Beitrag von Wolf Christian Traxel, der deutlich macht, warum die Energiewende gerade besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung braucht, um erfolgreich weiter fortgeführt werden zu können. Der Autor weiß wovon er schreibt, engagiert er sich doch schon seit Jahren für eine immer intensivere Nutzung Erneuerbarer Energiequellen in Deutschland und Europa. Ein anderes Beispiel: Eine Bürgerinitiative, die sich in den letzten Wochen mit ihren Protesten gegen die geplante Geflügelmastanlage in Fienstorf viel Gehör verschafft hat - ihr Beitrag nennt viele gute Gründe für dieses Engagement. Um, als drittes Beispiel unter vielen: Die Diskussionen um die Wiederbebauung der Nordkante des Neuen Marktes, in die sich erfahrene Experten wie Ulrich Hammer nun kompetent und engagiert einmischen. Sein Beitrag zeigt auch, welche Überlegungen zu diesem Thema in der Vergangenheit angestellt wurden und worauf es bei Bauprojekten in Innenstädten ankommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur eine motivierende sondern auch eine aktivierende Lektüre - und natürlich einen wunderbaren Frühling ...


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Ausgabe 70 (Februar 2013)

Wir werden Achtzehn

18 Jahre alt zu werden ist ja keine ganz unwichtige Sache - und da uns genau dieser Jahrestag in diesen Monaten ereilt, wenn man das Erscheinens unserer ersten Ausgabe als Geburtsstunde ansetzt, haben wir uns ein wenig Nostalgie erlaubt und in den insgesamt 69 Heften geblättert, die seit 1995 erschienen sind. Dabei entstand die Idee, in einer - sehr willkürlichen, wie könnte es anders sein - Auswahl ganz verschiedene Auszüge aus ganz verschiedenen Beiträgen all dieser Jahre zu veröffentlichen, eine Art Querschnitt durch Kindheit und Jugend unseres kleinen Magazins. Die so entstandene Zusammenstellung liest sich ein bisschen auch wie eine Chronik der letzten fast zwei Jahrzehnte - wobei sie gelegentlich sicher ein anderes Bild zeichnet, als es viele Rückblicke dieser Art sicher tun würden. Außerdem haben wir verschiedene Leser unseres Heftes nach ihrer Meinung gefragt: Die Antworten waren motivierend, kritisch, differenziert - also ziemlich genau das, was wir uns erhofft hatten, und zum Anlass für jene Selbstreflexion nehmen, die Überzeugungen stärkt, aber auch den Boden für Veränderung bereitet.
Jenseits aller Jubiläen lege ich Ihnen ausdrücklich auch den ganz aktuellen Beitrag von Cornelia Mannewitz ans Herz, in dem es um die beängstigend steigenden Militarisierung unserer Gesellschaft geht - ich persönlich war beim Lesen dieses Beitrags einmal mehr dankbar, dass es Menschen und Initiativen gibt, die uns immer aufs Neue für dieses Problem sensibilisieren. Und beim Lesen von Harri Engelmanns Kolumne "Elmsfeuer" wünsche ich ganz ausdrücklich und besonders: Gute Unterhaltung und Viel Vergnügen! ...


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Ausgabe 69 (Dezember 2012)

Hast'n Taler, geh' zum Markt ...

Nachdem uns das Thema "Lichtenhagen" in den letzten zwei Heften vorrangig beschäftigt hat, greifen wir es hier nur noch kurz auf - in Form eines Leserbriefes, der sich kritisch mit einem Beitrag des letzten Heftes auseinandersetzt, und durch den Brückenschlag zu den aktuellen Ereignissen in Wolgast, bei denen bestimmte Parallelen zu 1992 ins Auge fallen: Jürgen Holzapfels Beitrag hinterfragt, inwiefern die hier angestellten Vergleiche eine Berechtigung haben. Und auch sonst ist das Heft weitaus weniger lokal ausgerichtet, als die ersten drei dieses Jahres: Einmal mehr war es uns wichtig, den Blick auf den Kontext, in dem lokale Aktivitäten notwendig stehen, nicht zu verlieren, auszuloten, wo man ansetzen könnte, wenn man Dinge zum Positiven hin verändern will. Eine der Grundfragen unserer Zeit - folgerichtig haben wir es nicht bei eigenen Überlegungen belassen, sondern verschiedene Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung dazu befragt und eröffnen damit eine Serie, die wir in den nächsten Ausgaben fortsetzen möchten. Passend dazu hält das Heft gleich mehrere Beispiele dafür bereit, wie man vom Blick an andere Orte oder durch die Sicht von außen lokal profitieren kann - ein Potential, das m.E. noch viel zu wenig genutzt wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur schöne Weihnachtstage sondern auch reichlich Inspiration ...


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Ausgabe 68 (September 2012)

Die einen sagen so, die anderen ...

Ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns, der maßgeblich geprägt war vom 20. Jahrestag der Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. So unterschiedlich die Akteure, so verschieden die Sichtweisen auf das, was in Rostock in diesen Wochen getan und versäumt wurde. Wir haben, auch als Resümee aus unseren eigenen Bemühungen um eine ehrliche Aufarbeitung des Themas, in diesem Heft ganz verschiedenen Meinungen Raum gegeben: sie alle streitbar und damit zum Weiterdenken und -diskutieren animierend, das uns auch nach diesem August 2012 noch ungeheuer wichtig erscheint. Streitbar sind ganz sicher auch die Antworten auf unsere Fragen an Matthias Brodkorb. Wir haben versucht, ihn ein Jahr nach Aufnahme seiner Ministertätigkeit hinsichtlich Plänen und Strategien in den Bereichen Bildung und Kultur zu befragen. Aber dies sind bei Weitem nicht die einzigen lesenswerten Beiträge dieses Heftes: Unbedingt empfehlenswert auch eine zweite Gruppe von Artikeln, in deren Zentrum Barbara Zuber-Goldsteins historischer Abriss über Mecklenburg und seine Bewohner steht. Thorsten Permiens Vorstellung des Projekts "Waldaktie" dagegen denkt eher in die Zukunft, in dem es eine Art von Projekt beschreibt, wie sie für unser Land, unsere Region wegweisend sein könnten. Wolfgang Methling dagegen schaut im letzten Teil seiner Beitragstrilogie auf die Umweltpolitik unseres Bundeslandes der letzten Jahre zurück - und benennt dabei Fehlentwicklungen und Versäumnisse, die bestürzen. Ganz sicher also einmal mehr ein streitbares Heft, folgerichtig laden wir herzlich und neugierig zum Kommentieren und Diskutieren ein, aber auch zum aktiven Handeln - und wünschen Ihnen in diesem Sinne einen energischen Herbst ...


Stadtgespräche-Magazin


Aktuelles Projekt zum Diskutieren & Bewältigen statt Verdrängen:

10.000 DVDs "The Truth lies in Rostock" verteilen | Filmnacht | Online-Diskussion

In diesem Jahr jähren sich zum 20. Mal die Pogromnächte von Rostock-Lichtenhagen.

In der Stadt selbst ist der Schock der ersten Zeit schon lange verflogen, Rostock und seine Bewohner sind in der westlichen Welt angekommen, das Vergessen hält Einzug. Wir wollen erreichen, dass die Ereignisse wieder erinnert werden, nicht um in alten Wunden zu bohren, sondern damit auch dieser Teil der Stadtgeschichte endlich nicht mehr einfach verdrängt wird, Eingang in das Selbstverständnis der Stadt findet.

10.000 DVDs verteilen und Filmnacht |    Dank der Spenden von vielen Unterstützern lassen wir jetzt 10.000 DVDs herstellen und diese im gesamten Stadtgebiet kostenlos verteilen. Auch wenn Sie zufällig keine DVD abbekommen, können Sie den Dokumentarfilm "The Truth lies in Rostock" (sowie "Wer Gewalt sät ...") auch online schauen oder zum Filmabend mit öffentlicher Diskussion am 3. August 2012 ins Peter-Weiss-Haus kommen.

Das Forum wurde 2016 geschlossen.


Aktionen


Ausgabe 67 (Juni 2012)

The truth lies in Rostock

In diesem Jahr jähren sich zum 20. Mal die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen - ein Jubiläum, das vielen wichtig ist, andere lieber schweigend übergehen würden, weil dieser "Schandfleck" nicht zum Wunschbild von der eigenen Stadt passt. Wir in der Redaktion glauben daran, dass die Ereignisse wieder erinnert werden müssen - nicht um in alten Wunden zu bohren, sondern damit auch dieser Teil der Stadtgeschichte endlich nicht mehr einfach verdrängt wird, Eingang in das Selbstverständnis der Stadt findet.

Da wir nicht glauben, dass sich diese nur mit offiziellen Gedenkveranstaltungen erreichen lässt, haben wir uns, in Unterstützungen der vielfältigen Bemühungen verschiedenster Rostocker Personen und Vereine, um andere Formen der Thematisierung bemüht: Durch einen Filmabend im Peter-Weiss-Haus am 3. August 2012, durch eine Verteilaktion sein, in der 10.000 Rostocker den 1993 entstandenen Film "The truth lies in Rostock", der die Ereignisse authentisch und wenig reißerisch nachzeichnet, im eigenen Briefkasten vorfinden, durch Etablierung eines Webportals als Raum für offene Diskussionen über die Bedeutung der Lichtenhagener Ereignisse für Rostock. Und natürlich durch das vorliegende Heft, in dem sich zwei Beiträge ausführlich des Themas annehmen: Sowohl als Rückblick auf die damaligen Ereignisse und Hintergründe als auch durch Überlegungen zum Umgang mit den Pogromen aus heutiger Sicht. Genug Stoff für Diskussionen und Austausch also - zu dem wir Sie hiermit ausdrücklich einladen: www.lichtenhagen-2012.de (2016 geschlossen) ...


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Ausgabe 66 (März 2012)

Rostock, Deine Dichter

Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob es in Rostock eine Literaturszene gibt und wie groß diese ist? Inspiriert von einer Einladung zum 1. Rostocker Autorenstammtisch, die uns zufällig in die Hände fiel, sind wir diesen Fragen auf den Grund gegangen und haben eine erstaunlich lange Liste von Rostocker oder Rostock-verbundenen AutorInnen erstellt, die noch nicht einmal Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Die dort versammelten Poeten haben wir gebeten, sich durch Beantwortung eines Fragebogens genauer vorzustellen ­ und erfreulicherweise waren die Rückmeldungen so zahlreich, dass wir die Antworten nicht nur in diesem sondern auch in folgenden Heften vorstellen werden. Wir hoffen Sie finden die sehr unterschiedlichen Herangehensweisen ebenso unterhaltend und aufschlussreich wie wir. Über das für Viele wohl wichtigste Rostocker Ereignis am Anfang dieses Jahres, die OB-Wahl, ist in den vergangenen Wochen schon viel geschrieben worden. Folgerichtig haben wir uns darauf beschränkt, Cornelia Mannewitz um einen Kommentar zu bitten, der die verschiedenen Facetten der Wahlkampfzeit beleuchtet. Und außerdem, last but not least, haben wir unsere Betrachtungen zum Thema Nachhaltigkeit in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt ­ neben Wolfgang Methling äußert sich dieses Mal Thorsten Permien, der in seinem sehr lesenswerten Beitrag deutlich macht, dass das Bemühen um Nachhaltigkeit in unserem Bundesland eine viel längere Geschichte hat, als man auf den ersten Blick glauben mag. Und dabei allseits bekannte Persönlichkeiten aus einer neuen Perspektive betrachtet. In der Hoffnung, dass diese Themen auch Sie inspirieren und motivieren, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren und tatenreichen Frühlingsanfang und eine unterhaltsame Lektüre ...


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Ausgabe 65 (Dezember 2011)

Angerichtet

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber ruhiger wird es deshalb nicht: Eurokrise, der Atomausstieg, die Etablierung der Piraten als ernstzunehmende politische Größe - all diese Dinge haben eine globale oder nationale, aber eben auch eine regionale oder lokale Ebene. Und genau auf diese hin haben wir im aktuellen Heft fach- und sachkundige Autoren wie Wolfgang Methling, LubminNixDa, Sibylle Bachmann und Björn Kluger befragt. Ebenso lesens- und damit empfehlenswert sind beispielsweise der Beitrag von Christian Blauel über Mehrgenerationenwohnen, die Sicht der Kulturverantwortlichen des Rostocker AStA auf das Kultur- und Geistesleben der Hansestadt und Alexander Ludwigs kritische Anmerkungen zur Notwendigkeit eines umfassenden Kulturkonzepts (eine Forderung, mit der er bei weitem nicht allein da steht, wie ein Blick in die Tagespresse beweist). Eher bedrückend dagegen liest sich Hikmat Al-Sabtys Bericht über seinen Aufenthalt in Israel im Sommer diesen Jahres. Und so ist auch dieses Heft die bewährte Mischung aus kritischen Anmerkungen und konstruktiven Überlegungen, die bei Ihnen hoffentlich den Wunsch nach aktiver Beteiligung bzw. Unterstützung wecken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine motivierende Lektüre und einen energiegeladenen Jahreswechsel ...


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Ausgabe 64 (September 2011)

Klimawandel in Rostock

Ein Schwerpunkt des aktuellen Hefts ist nach diesem Sommer wohl naheliegend: "Der Klimawandel ist in Rostock angekommen", fasst Umweltsenator Holger Matthäus in seinem gleichnamigen Beitrag zusammen, was vielen von uns durch den Kopf gehen mag. Sein Resümee erörtert natürlich, ebenso wie der Beitrag von Christian Blauel, die sich daraus ergebenden Konsequenzen und nun nötigen Schritte ­ Appelle nicht nur an den politischen Raum, sondern auch an Eigenverantwortung und soziales Miteinander. Auch kulturell hat sich in den letzten Wochen Einiges ereignet: Das neue Theaterzelt steht, der Medienwerkstatt wurde der diesjährige Rostocker Kulturpreis verliehen, neue Folgen von "Polizeiruf 110" entstehen in Rostock - all dies Anlässe, genauer hinzusehen. Der Beitrag von Cornelia Mannewitz denkt darüber nach was "Theater im Zelt" für Institution und Stadt bedeutet, Marco Voß beschreibt Potentiale und Limits der Medienstadt Rostock und die Dankesrede von Klaus Blaudzun für den o.g. Kulturpreis ist gleichzeitig auch kritische Analyse eines Akteurs, der nicht in Hamburg, sondern in Rostock weiterwirken möchte. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die Beiträge über den Widerstand gegen die Schweinemastanlage in Alt Tellin und die Goldmine in Rosia Montana und ein Resümee der Teilnehmer am AntiAtom-Camp auf dem Rostocker Neuen Markt ­ sämtlichst Plädoyers dafür, die Dinge nicht einfach so "laufen zu lassen", seine Stimme zu erheben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur eine interessante Lektüre sondern auch einen aktiven Herbst ...


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Ausgabe 63 (Juni 2011)

Sie haben Ihr Ziel erreicht: Rostock open

"Offen" bzw. Open ist ein zentraler Begriff im aktuellen Heft: Es geht um Open Street Map, Open Data und Offene Kinderund Jugendarbeit, in allen Fällen mit der klaren Implikatione "offen für alle" - ein Grundgedanke, der in Rostock erfreulicherweise immer mehr Fuß zu fassen scheint. Offen für Neues war man auch im EU-Projekt "Interface", das, allen Unterstellungen, EU-Förderung zeitige selten konkrete Ergebnisse zum Trotz, greifund erlebbare Verbesserungen für Rostock erreichen konnte, die für jeden spürbar sind, z.B. wenn er ohne Auto die Fähre nach Gedser nutzen möchte oder, aus anderen Ostseeanrainerländern kommend, Rostock besuchen möchte. Wie schwer es sein kann, neue Ideen in Rostock zu verankern, zeigt das Resümee aus 7 Jahren Projektentwicklung für die Frieda 23, die nun endlich zu einem guten Ende zu führen scheint - wir gratulieren herzlich, wünschen anderen Projekten aber ausdrücklich eine kürzere Anbahnungsphase, damit auch für die Projekte selber noch genug Kraft bleibt. Ausdrücklich hinweisen möchte ich außerdem auf die Beiträge von Tilman Schubert und Sebastian Hentsch, die - einer aus der Sicht des hier Geborenen und einer aus der Sicht des "Zugereisten" - die Stadt und die eigene Verankerung darin reflektieren: Texte, die auch zur Überprüfung der eigenen Wahrnehmung anregen ...


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Ausgabe 62 (März 2011)

Falsche Prioritäten

Baustellen und damit einhergehende Diskussionsthemen gibt es in Rostock derzeit reichlich. Und folgerichtig haben wir uns auch im aktuellen Heft mit den Themen Darwineum, Theaterkrise und Verandastreit in Warnemünde auseinandergesetzt. Aber sind das die wirklich essentiellen Themen für die Zukunft unserer Stadt? Was ist mit dem Kampf für eine schnellstmögliche AKW-Abschaltung, mit Kürzung der Sozialarbeiterstellen an Rostocker Schulen (ein Beitrag dazu folgt im nächsten Heft), den Anliegen denen sich die Bürgerbegehren des letzten Jahres gewidmet haben? Mit der dringend benötigten Bereitschaft zur Betreuung von Pflegekindern in Rostock, wie ihn der Beitrag von Grit Gaida beschreibt? Wo braucht es mehr Unterstützung, was ist essentiell und was gegebenenfalls vernachlässigbar? In der Vielfalt der angerissenen Themen möchte das aktuelle Heft einen Beitrag dazu leisten, dass jeder Leser seine ganz eigene Antwort auf die Frage finden kann, worauf die Prioritäten hinsichtlich Finanzierung und Engagement in Rostock gelegt werden sollten. Und wofür es sich lohnt zu kämpfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine entscheidungsbefördernde und spannende Lektüre ...


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Ausgabe 61 (Dezember 2010)

Vergesellschaftung

Castor Schottern und Stuttgart 21 sind in aller Munde - nicht weil der Protest gegen Bauvorhaben oder Atommülltransporte inhaltlich das wäre, was alle Menschen aktuell am stärksten berührt, sondern wegen ihres hohen Symbolwerts: Viele Menschen, die Einfluss nehmen wollen und immer wieder ein Gefühl der Ohnmacht niederkämpfen müssen, haben einen Weg gefunden, ihren Unmut über fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten exemplarisch zu artikulieren. Wie weit geht Mitbestimmung in diesen Zeiten, in denen Prozesse und Entscheidungsstrukturen immer unübersichtlicher und immer schwerer verständlich werden? Welche Möglichkeiten Einfluss zu nehmen haben diejenigen, die es tatsächlich wollen? Gibt es Bereiche, in denen dies möglich ist und die wir gar nicht "im Blick haben"? Und wer ist eigentlich wofür zuständig und damit die richtige Adresse für artikulierten Widerspruch? All diesen Fragen versucht das aktuelle Heft auf den Grund zu gehen - in der bewährten Mischung aus Lokalbezug und Blick über den Tellerrand. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Jahresausklang, der besinnlich ist, ohne den Blick auf das wirklich Wichtige zu verstellen - und eine dazu beitragende Lektüre ...


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Ausgabe 60 (September 2010)

OB-Wahl 2012: Ein Ausblick

"Jetzt schon das Thema OB-Wahl?", mag mancher von Ihnen denken ­ die ist doch erst in anderthalb Jahren. Trotzdem: Die Vorbereitungen in den einzelnen Parteien und Fraktionen sind längst angelaufen, der strategische Wahlkampf hat schon vor einigen Monaten begonnen. Und so haben wir uns entschlossen, den derzeit laufenden Prozess abzubilden, gleichzeitig aber auch zu hinterfragen, worauf es wohl ankommen wird, wenn Rostock einen neuen Oberbürgermeister wählt. Und was läge näher als diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die eigene Erfahrungen mit dem höchsten Amt der Stadt haben - Dieter Schröder, Arno Pöker, und Klaus Kilimann. Aber natürlich haben wir auch die einzelnen Fraktionen zum Thema befragt und sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Für diese, aber auch die Beiträge zum aktuellen Stadtgeschehen und unserem bewährten Blick über den Rostocker Tellerrand, dieses Mal von Jens Langer, wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre, die hoffentlich ganz konkrete Ideen mit sich bringt ...


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Ausgabe 59 (Juni 2010)

Formen des Widerstandes

Immer wieder sind wir in den letzten Monaten und Wochen auf Situationen gestoßen, in denen Menschen ihre Unzufriedenheit artikuliert haben - mit lokalen wie nationalen oder globalen Entwicklungen. Viel zu oft beschränkt sich der Protest auf kritische Äußerungen vor dem Fernseher oder in privater Runde und bleibt so wirkungslos. In anderen Fällen engagieren sich Menschen, um der eigenen Meinung Gehör zu verschaffen und sind dann frustrierend schnell mit der Diskrepanz zwischen legalen Möglichkeiten dieser Artikulation und dem was ihnen selbst moralisch legitim bzw. notwendig erscheint konfrontiert. Ein deutliches Beispiel hierfür war die Sitzblockade, die am 1. Mai in Rostock stattfand - auch sie eine Gratwanderung zwischen dem, was Viele für ein dringend nötiges Bekenntnis halten, dass seines Adressaten, die Nazis, so direkt wie möglich erreichen sollte, und dem, was legislativ und/oder judikativ akzeptiert wird. Grund genug, uns mit Formen des Widerstands, mit seinen Folgen und deren Bewertung genauer zu befassen - die im Heft zu findenden Beispiele sind folgerichtig sehr heterogen und regen doch alle zum gleichen Nachdenken an: Wieviel persönlichen Mut braucht es heutzutage, für eigene Überzeugungen zu kämpfen? Und wie geht man mit den Konflikten um, in die man dabei gerät? Wo überschreitet man Grenzen und wo sind es juristische, wo moralische? Lassen Sie sich inspirieren und motivieren & haben Sie einen schönen Sommer! ...


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Ausgabe 58 (März 2010)

Armes Rostock

Das Erscheinen des deutschen Armutsatlas' war seinerzeit Anlass für uns, ein Heft mit einer entsprechenden Schwerpunktlegung zu planen ­ noch ohne zu wissen, wie schwierig es werden würde, die Situation auf lokaler Ebene abzubilden: Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es keine entsprechenden Statistiken mehr, verfügbar waren lediglich geschätzte Zahlen von Rostockern, die schon lange aktiv im sozialen Bereich arbeiten. Angesichts dieser Sachlage haben wir einen anderen Ansatz gewählt - uns um Annäherung an das Thema aus verschiedenen Perspektiven bemüht. Während sich also Susanne Prills Beitrag maßgeblich aus ihren langjährigen Erfahrungen als Stadteilmanagerin speist, befasst sich Ulf Gausmann berufsbedingt stärker mit den psychologischen Auswirkungen von Armut. Darüber hinaus stellen wir lokale Initiativen vor, die von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen helfen, haben Gespräche geführt, Meinungen und Informationen zusammengetragen. Lesenswert, wie immer, auch die übrigen Beiträge des Hefts: Ein Kommentar zu aktuellen kulturellen Entwicklungen, ein Beitrag über Rostocks erste Schule in freier Trägerschaft und ein Text, den ein frischgebackener Bützow-Fan verfasst hat, um nur einige zu nennen. Also: Nutzen Sie das Frühlingswetter ... zum Lesen und zum Aktivwerden ... es gibt viel zu tun, auch in Rostock ...


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Ausgabe 57 (Dezember 2009)

Wie weiter? Konzepte für Rostock

Überlegt man dieser Tage, was Rostock, abgesehen natürlich von der Hansesail ;-), charakterisiert, fallen einem wohl recht schnell die vielen ungelösten Fragen und Probleme ein, die ebenso oft wie unzulänglich unter dem Schlagwort "Verschuldung" zusammengefasst werden. Dieser Zustand hält irgendwie schon seit mehreren Jahren an, obwohl die Fristsetzungen aus Schwerin doch bereits 2007 nach Finale klangen. Eine Beschäftigung mit diesem Thema mag deshalb auf den ersten Blick altbacken und uninteressant erscheinen, was davon ablenkt, dass immer noch nach Lösungen gesucht wird, die Konzeptcharakter haben und nicht auf Blitzideen und Schnellschüssen basieren. Das aktuelle Heft enthält mehrere Beiträge, die sich um eine solche Konzeption bemühen ­ und erstaunlich konkrete Optionen aufzeigen. Als ebenso konstruktiv erweist sich ein zweiter Schwerpunkt des Heftes, dessen Beiträge die bereits im letzten Heft eröffnete Debatte um ein Rostocker Museumskonzept fortführen. Darüber hinaus kommt neben Alma Atemlos auch Ilja Ehrenburg persönlich zu Wort. Jens Langer und sein Sohn Jochen Cotaru blicken aus der Sicht zweier Generation noch einmal auf 1989 und das Wendejahr zurück. Reichlich Diskussionsstoff also, deshalb von mir nur einmal mehr die Ermunterung, sich mit Fortsetzung und Widerspruch aktiv zu beteiligen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für 2010 und eine motivierende Lektüre ...


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Ausgabe 56 (September 2009)

Vorblick: Woher wir kommen und wohin wir gehen ...

Eigentlich sollte es - naheliegend zu diesem Erscheinungszeitpunkt - ein Heft über 1989 bzw. das dazugehörige Jubiläum werden. Aber je weiter die Planungen voranschritten, desto weniger hatten wir das Gefühl, den vielen aktuell veröffentlichten Beiträgen noch wirklich Lesenswertes hinzufügen zu können. Mit drei Ausnahmen: Dem Artikel von Peter Köppen, der den derzeitigen öffentlichen Umgang mit dem Thema kritisch beleuchtet und die Frage nach Intentionen und, dementsprechend, Funktionalisierungen öffentlicher Darstellungen stellt. Und sehr persönliche Sichtweisen von Björn Kluger und Sven-Markus Knauf, die den Leser gerade wegen ihrer Perspektive zu eigener Reflexion zwingen.

Die verbleibenden Heftseiten haben wir deshalb von oben genannten Redundanzen freigehalten und stattdessen mit Streitbarem und Wissenswertem aus Rostock gefüllt - und natürlich gibt's auch Blicke über den Tellerrand, sonst wär's ja gruselig. Neu ist, dass mehrere Beiträge im aktuellen Heft explizit aufs Weiterdiskutieren ausgelegt sind - hiermit meine ausdrückliche Ermunterung, dies zu tun.

In eigener Sache möchte ich Ihren Blick auf die Seite links neben dem Editorial lenken: Die optische Verbesserung unseres Heftes, eigentlich aus der Not geboren (unsere frühere Druckerei ist insolvent), wurde allgemein begrüßt - hat aber ihren Preis. An dieser Stelle an Dank an alle, die sich zu einer finanziellen Unterstützung der "Stadtgespräche" durch Spende oder Soli-Abo bereitfinden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende und anregende Lektüre und einen schönen Herbst ...


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Ausgabe 55 (Juli 2009)

Politisch essen

Der Titel des Heftes macht schon deutlich, dass das aktuelle Heft keine Kochrezepte präsentieren möchte: Statt dessen gibt es Beiträge über den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, über geplante Schweinemastanlagen von immensen Ausmaßen, zur "industriellen Fleischproduktion", die weder den dort gehaltenen Tieren noch den Fleischkonsumenten gut tut, über Großankäufe von Ackerland u.v.a.m. - sämtlich besorgniserregende Entwicklungen, denen mit aktivem Widerstand begegnet wird und noch stärker begegnet werden sollte. Ans Herz legen möchte ich Ihnen aber auch einen Beitrag über den "Fischkutter", der nicht nur von kostenlosem Mittagessen für Kinder in Toitenwinkel und Dierkow berichtet, sondern das Thema Kinderarmut in Rostock vielschichtiger in den Blick nimmt.

Dass die aktuelle Stadtpolitik derzeit nicht zu kurz kommen darf, leuchtet sicher jedem ein. So haben wir uns unter anderem intensiver mit dem Projekt Frieda 23 beschäftigt, dass trotz langjährigem, großen Engagement vieler Rostocker kurz vor dem Scheitern steht - eine Chronologie und die Meinungen verschiedener Akteure helfen bei der Ursachenforschung. Dieser und andere Beiträge zur Lokalpolitik verstehen sich, einzeln und als das Gesamtbild das sie zeichnen, als Diskussionsangebote, zu denen wir auch Ihre Meinung hören möchten - schreiben Sie uns! ...


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Ausgabe 54 (März 2009)

Amok - Wohin steuert das Turboschulsystem?

Als wir das Heft zum Thema "Bildung" vorbereiteten, war uns natürlich noch nicht klar wie traurig-aktuell es in diesen Tagen sein würde. Der Amoklauf von Winnenden hat einmal mehr eine eher deprimierende Diskussion über das deutsche Schulsystem auf den Plan gerufen - und die Hilflosigkeit deutlich gemacht, mit der man den immer schärfer zutage tretenden Mängeln der deutschen Schul- und Ausbildung gegenübersteht.

Da ist die Rede von Metalldetektoren und Bodyguards an Schulen, während man sich der Debatte darüber verweigert, wie man zu einer individuelleren Betreuung der Schüler, zu einem ganzheitlichen Lernen und stärkerem sozialen Miteinander statt Leistungsethos zurückkehren kann. Auch die Frage nach der Rolle der Medien, die sicher einen entscheidenden Beitrag zu den vielen Nachahmungsankündigungen anderer Schüler geleistet haben, wurde völlig unzureichend reflektiert.

Aber das Heft will nicht Bildungsschelte in den Mittelpunkt stellen sondern die kritische Analyse auf eine lokale Ebene "herunterbrechen". Und auch andere Bildungsbereiche beleuchten: Die Ausbildung von Lehrern und deren Ankunft im Schulalltag, die Erfahrungen von Eltern mit Rostocker Schulen - und ein im Wendejahr besonders interessantes Thema: Wie ist es den Lehrern in den so genannten "Ideologiefächern" in der Zeit vor und nach 1989 ergangen?

Darüber hinaus gibt es viel, was Stadt und Region bewegt: Nato-Gipfel, Müllverbrennungsanlage, Umwelt- und Radverkehrspolitik - und ein hochinteressantes Interview mit dem Attac-Mitbegründer Sven Giegold über die Finanzkrise. ...


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Ausgabe 53 (November 2008)

Plan B - Krise als Chance

Das aktuelle Heft ist in einer Zeit entstanden, in der wir es global und lokal mit Krisensituationen zu tun haben: Die Finanzkrise ist in aller Munde, der Rektor der Universität tritt nach nur 2 Jahren Amtszeit zurück, Hansa Rostock versucht mit der Standardlösung "Trainerwechsel" die Phase desaströser Niederlagen zu beenden. Auch das Volkstheater hat jüngst den Weg des personellen Wechsels gewählt - und dann ist da natürlich immer noch die inzwischen altbekannte und allseits beschworene Rostocker Stadt- und Finanzkrise.

Solche Meldungen, zumal so gehäuft, mögen bei Vielen Resignation hervorrufen. Gerade deshalb haben wir nach den Chancen gesucht, die alle und so auch diese Krisen bereithalten: So etwa im Beitrag von Ida Schillen, die der Finanzkrise durchaus positive Seiten abgewinnt. Oder dem Beitrag darüber, was der ungeplante Wechsel des Rektors an der Uni bewirken könnte, wenn man denn die Potentiale der Situation richtig nutzt. Die Situation bei Hansa hat Ines Pawlowski sehr persönlich, kompetent und kritisch beleuchtet - und findet ganz andere Gründe als Trainer- oder Spielerkrisen, die dann eben auch auf ganz andere Auswege aus dem Dilemma hinweisen.

Besonders empfehlen möchte ich auch die beiden Beiträge zum Thema "Bedingungsloses Grundeinkommen" - eine jüngst gegründete gleichnamige Rostocker Initiative stellt Ideen zum Thema vor. Und sucht übrigens noch Mitstreiter ...

Gewidmet ist diese Ausgabe Dorothee Köhler, die nur wenige Tage vor Fertigstellung des aktuellen Heftes verstorben ist. Dorothee hat die Stadtgespräche über viele Jahre hinweg moralisch und ausgesprochen tatkräftig unterstützt, ihr unerwarteter und früher Tod hat uns alle betroffen und traurig gemacht. ...


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Ausgabe 52 (Juni 2008)

Direktdemokratie

Dass die sogenannte "Politikverdrossenheit" vor allem daraus herrührt, dass viele Menschen keine Möglichkeiten sehen, auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss zu nehmen, bedarf wohl keiner argumentativen Herleitung mehr. Und trifft am stärksten auf globale, immer mehr aber auch auf nationale, regionale und lokale Prozesse, Tendenzen und Entscheidungen zu.

Das aktuelle Heft ist ein Plädoyer dafür, sich nicht aus der aktiven Beteiligung und Einflussnahme zurückzuziehen - oder sie wieder aufzunehmen: "Direkte Demokratie" heißt das Stich- und ein bisschen auch Zauberwort. Im ersten Teil des Heftes werden die (rechtlichen und spontanen) Möglichkeiten einer solchen Beteiligung ausgelotet, der zweite Teil beschreibt konkrete Beispiele, reflektiert Chancen, Erfolge, Mißerfolge und Erfahrungwerte.

Und natürlich bleibt auch die aktuelle Stadtpolitik nicht unbeachtet: Wir haben Oberbürgermeister Methling 3 Jahre nach Amtsantritt zu seinen im Wahlkampf gegenüber den "Stadtgesprächen" geäußerten Vorhaben und deren Umsetzung befragt. Die Antwort hat fast 3 Monate auf sich warten lassen, liegt aber nun vor und motiviert zum Weiterdiskutieren - siehe "direkte Demokratie" ;-). Schreiben Sie uns! Außerdem gibt's Näheres zum neuen Heinkel-Film von Jörg Herrmann und einer Rostocker Dimension der Hamburger Peter-Tamm-Ausstellung. Undundund ...


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Ausgabe 51 (März 2008)

Aufbruch 1.0 - damals, danach und heute

Es gibt Begriffe, die assoziieren Alt-Rostocker (also jene, die schon länger als 10 Jahre hier leben ;-)) mit der Aufbruchsstimmung der Nachwendezeit. Mecklenburger Volks-Zeitung gehört dazu, ebenso wie Vereinigte Linke. Andere wiederum stehen für das Hier und Jetzt - und sind doch fast genauso alt, darunter beispielsweise die kunstschule rostock, die andere Buchhandlung, das AWIRO-Haus. Und dann gibt es da noch jene Namen bzw. Projekte, die die Nachwendezeit weit überlebt haben - und am Ende trotzdem gescheitert sind, wie etwa der Kulturspiegel bzw. dessen versuchte Wiederbelebung im Jahr 2001.

Eines haben sie alle gemeinsam: Anfang/Mitte der 1990er Jahre mit großem Elan, Optimismus und eine gehörigen Portion Idealismus gestartet, haben sie seitdem gravierende Veränderungen durchlaufen - und damit eine Menge Erfahrungen gesammelt, die zu hart erkämpft und zu wertvoll sind, um einfach vergessen zu werden.

Dieses Heft ist also eines über den Umgang mit Visionen, das jedoch keine Nostalgie aufkommen lassen möchte. Vielmehr gilt es, der Lebensfähigkeit der einzelnen Projekte auf den Zahn zu fühlen, Veränderungen nachzuvollziehen, mögliches Scheitern inklusive, Resümmee zu ziehen - und damit auch aktuelle Ideen, Projekte und Entwicklungen zu unterstützen, die davon enorm profitieren könnten ...


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Ausgabe 50 (Januar 2008)

Wir haben Fuffzich

Das 50. Heft der Stadtgespräche - wer so ein Jubiläum feiert, darf sich schon mal was wünschen. Und so baten wir, bekennend inspiriert von Jubiläumsausgaben größerer Blätter, Personen, die die Entwicklung Rostocks in den vergangenen 13 (Stadtgesprächs-)Jahren maßgeblich mitgestaltet haben, um einen Beitrag. Was die inhaltliche Ausrichtung anging, liessen wir unserern Wunschautoren weitestgehend freie Hand.

Insgesamt 18 Anfragen haben wir verschickt - die Hälfte davon wurde zunächst positiv beschieden. Dass es am Ende doch "nur" 5 überaus interessante und lesenswerte Beiträge wurden, lag vor allem daran dass die aktuellen politischen Entwicklungen so manchen motivierten Autor überrollten. Begleitet werden die vorliegenden Texte von Rückblicken unserer Redaktionsmitglieder - und Glückwünschen die wir selbst und ebenso gern aussprechen: Wir gratulieren dem Legal Team/Anwaltlicher Notdienst, die für Ihre Arbeit im Rahmen des G8-Gipfels ausgezeichnet wurden, und Viviana Uriona, die jüngst in Rat und Koordinierungskreis von Attac gewählt wurde und informieren in diesem Zusammenhang über neueste Entwicklungen und Hintergründe.

Bleibt noch der ausdrückliche Hinweise auf die bekannten Rubriken: Die Briefe an die Leser, Alma Atemlos, Neues zum Rostocker Theater und Rezensionen von Jens Langer. Wie immer wünschen wir eine anregende Lektüre und ermuntern Sie ausdrücklich, uns Ihre Reaktionen, Ideen und weiterführenden Gedanken auch schriftlich mitzuteilen ...


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Ausgabe 49 (September 2007)

Oben ankommen?! Vom Verhältnis zwischen Stadt und Universität

Nachdem die bisherigen Hefte dieses Jahres durch ganz aktuelle Ereignisse geprägt waren, nehmen wir uns im vierten und letzten Heft 2007 mal wieder die Zeit für ein Thema, das man als "zeitloser" bezeichnen könnte: Da wir nach wie vor der Meinung sind, dass "wir Rostocker Normalbürger" nur punktuell darüber Bescheid wissen, was sich gerade an der Universität Rostock tut bzw. in letzter Zeit getan und verändert hat, bemühen wir uns diesbezüglich um Abhilfe.

Zu Wort kommen sowohl Prof. Thomas Strothotte, seines Zeichens Rektor der Universität und nunmehr seit fast einem Jahr im Amt, als auch der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Ralph Weber, der den nach wie vor schwelenden Konflikt um eine mögliche Schließung bzw. Verkleinerung der "JurFak" ausführlich beleuchtet - vor dem Hintergrund lokaler und regionaler Hochschulpolitik und mit bereits spürbaren und möglichen Auswirkungen auf Universität, Lehrende und Studierende.

Darüber hinaus haben wir die "Außensicht" auf die Rostocker Uni in den Mittelpunkt gestellt: Wie wird die Universität aus der Einwohnerperspektive wahrgenommen? Wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Und wie sieht das "Leben nach dem Studium" aus? Der Beitrag von Caroline Langer zeigt deutlich, wie schwer es ist, "nur" mit gutem Abschluss und hoher Motivation im Arbeitsleben Fuß zu fassen ... und wie sehr die Zeit nach dem Studium den vorangegangenen Lebensabschnitt relativiert ...


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Ausgabe 48 (Juni 2007)

Nach G8

Das vorliegende Heft sollte in dieser Form gar nicht existieren - schließlich haben wir uns schon in der letzten Ausgabe ausführlich mit dem Thema G8 beschäftigt. Zudem hat die "große Presse" das Ereignis ja detailliert behandelt. Doch dann überraschte uns der enorme Diskussionbedarf in Leserschaft und seitens unserer Beiträger, die teilweise den eigentlich geplanten Beitrag zum Thema Universität absagten, um sich noch einmal rückblickend und resümierend zu G8 zu äußern - vielleicht ein weiteres Indiz dafür, dass gerade die überregionale Berichterstattung als unrealistisch, überzogen und einseitig empfunden wurde.

Und so haben wir dann all diese Beiträge zusammengestellt und das ursprünglich geplante Thema "Universität Rostock" in den September vertagt, wo unter diesem Titel unser 4. und damit letztes Heft des Jahres 2007 erscheinen soll.

Aber natürlich konnten und wollten wir bei aller Nachbetrachtung nicht über aktuellsten Diskussionsstoff im Rostocker Raum hinwegsehen: Sowohl die in den letzten Wochen lebhaft geführte Debatte um Ilja Ehrenburg bzw. die dazugehörige Straßenbenennung als auch die ebenso wichtigen wie unterstützenswerten Aktionen gegen den Nazi-Laden "East Coast Corner" werden kurz vorgestellt. Im ersten Fall in der Hoffnung, eine lebhafte weitere Debatte zu initiieren, im zweiten Fall um der ausführlichen Berichterstattung der Tagespresse konkrete Aktionsmöglichkeiten zur Seite zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen hiermit nicht nur eine interessante Lektüre sondern auch die nötige Motivation, sich in die großen und kleinen Fragen einzumischen, die unser Leben und unseren Alltag entscheidend mitprägen ...


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Ausgabe 46/47 (April 2007)

G8 ist da

Die Wahl des Themas bedarf im aktuellen Fall keiner Begründung - deshalb beschränke ich mich an dieser Stelle auf eine kurze Vorstellung der Inhalte dieses Heftes:

Auf der ersten und direktesten Ebene haben wir verschiedene Akteure befragt bzw. um Darlegung ihrer Sichtweise gebeten. Hierbei kommen offizielle Vertreter der Hansestadt, des Landkreises und des Tourismusverbandes ebenso zu Wort wie G8-Kritiker (hierunter die Rostocker Koordinationsstelle für die G8-Proteste, Kirchenvertreter, Avanti, Gipfelsoli, das No-Lager-Netzwerk, der Rostocker Stadtjugendring u.a.m.). Anliegen war es, das bevorstehende Ereignis greifbarer zu machen und den Vorbereitungen und Intentionen auf beiden Seiten eine Struktur zu geben, jenseits von subtilen Versprechungen und Androhungen, wie sie momentan viel zu oft durch die Presse geistern.

Auf einer zweiten Ebene ging es uns darum, die Bedeutung und die Dimensionen des Gipfels und der damit einhergehenden Proteste zu beleuchten: Beiträge wie die von Philip Rössner, Anneke Halbroth und Wolfgang Grahl stellen das Großereignis "G8 in Heiligendamm" aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in einen Kontext - und beurteilen es damit auch überraschend unterschiedlich.

Der dritte Bereich des Heftes liefert ganz praktische Anhaltspunkte für die eigene, weiterführende Beschäftigung mit dem Thema: Veranstaltungshinweise, wichtige Links - und auch ein bisschen G8-Poesie, die das Heft auflockert ohne die Wichtigkeit des Themas zu negieren. Wie Sie bemerken werden, haben wir dieses Mal zudem eine recht umfangreiche Leserbrief-Ecke ...


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Ausgabe 45 (Dezember 2006)

Finanzen: Auf Nullniveau

Die allgemeine Situation bedarf wohl keiner grundsätzlichen Erklärung - von "pleite" bis "Konsolidierungsdruck" reicht das Begriffsspektrum, mit dem die Beiträger des aktuellen Heftes Ihre Ausführungen einleiten. Was jedoch auffällig war, in den letzten Wochen und Monaten: so häufig wie Rostocks immenser Schuldenberg und immer neue Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit dessen Reduzierung in der Lokalpresse erörtert wurde, so wenig waren umfassendere Konzepte zu finden, die aufzeigen, wie denn die nächsten Jahre in Rostock aussehen könnten, um alles vielleicht nicht zum Guten aber doch zum Besseren (meint vor allem: Planbaren und Verlässlichen) zu wenden.

Deshalb soll es auf den folgenden Seiten vor allem darum gehen, einer diffusen Krisenstimmung, die sich bis vor allem in zu kurz gefassten Schlagzeilen äußerte, eine konstruktivere Auseinandersetzung gegenüberzustellen - Beiträge wie die von Sibylle Bachmann, Philip Rössner, André Specht und Steffen Wandschneider bemühen sich um fundierte Kritik und stellen konzeptionelle Überlegungen an. Anliegen war es, zur Verbesserung einer Situation beitragen, in der es offenbar nicht um Budgets sondern auch um inhaltliche Konzepte und ein Leitbild für Rostock geht, das greifbarer ist als Schlagworte wie "Masterplan 2020".

Wie die Liste der Beiträger zeigt, haben wir uns bemüht, verschiedene Positionen und Perspektiven zu Wort kommen zu lassen - das Spektrum reicht von Finanzsenator Scholze als Vertreter der Verwaltungsspitze bis zu Vertretern der politischen Parteien und freier Kulturträger. Und das Ergebnis scheint mir ein überaus erfreuliches: Es gibt sie durchaus, die Ideen und Vorschläge ...


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Ausgabe 44 (September 2006)

Klimawandel

Kennen Sie das Gefühl? Sie sind gerade wütend über einen Freund oder Kollegen - und plötzlich erzählt Ihnen jemand etwas, das solchen Alltagsärger geradezu lächerlich erscheinen lässt. Genauso ging es mir, als ich zum ersten Mal einen Bericht darüber las, dass uns ein Klimawandel mit gigantischen Auswirkungen bevorsteht: Angesichts eines vorhergesagten Ansteigens des Meeresspiegels um ca. 7 Meter, der eine Überflutung riesiger Küstenregionen, darunter weiter Teile Norddeutschlands mit sich bringen würde, der Prognostizierung neuer Epidemien, Durst- und Hungerkatastrophen und extremer Naturereignisse wurden alle momentanen Sorgen plötzlich winzig klein.

Seitdem habe ich mich viel mit dem Phänomen beschäftigt - und natürlich münden alle Diskussionen zum Thema in die Fragen: Was bedeutet dieser Klimawandel für mich, meine Stadt, mein Bundesland? Von welchen Zeiträumen ist dabei die Rede? Das vorliegende Heft bemüht sich, Antworten zu finden, beschäftigt sich aber auch mit Strategien, wie den Auswirkungen des Klimawandels regional zu begegnen ist. Die für Mecklenburg-Vorpommern relevanten Formen von Erneuerbarer Energien werden vorgestellt, deren Etablierung einer der wichtigsten Maßnahmen gilt, um den Klimawandel so gut wie möglich einzudämmen.

Dem eingangs Gesagten zum Trotz beschäftigen wir uns natürlich auch dieses Mal mit aktuellen politischen Ereignissen - die Beiträge von Cornelia Mannewitz und Olaf Reis befassen sich mit dem G8-Gipfel in St. Petersburg im Juni 2006 und mit dem 5. Jahrestag des 11. September. Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen auch dieses Mal ...


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Ausgabe 43 (Juni 2006)

1. Mai - Polizei

Wohl Niemandem, der am 1. Mai 2006 in Rostock war, braucht man zu erklären, warum wir uns entschlossen haben, aus diesem Anlass ein Sonderheft herauszugeben - eine solche Form von Ausnahmezustand haben die meisten von uns bisher noch nicht erlebt und viele denken seit dem besorgt darüber nach, was uns dann erst im kommenden Jahr, zum G8-Gipfel erwartet.

Viele Einwohner Rostocks haben ganz persönliche Eindrücke und Erlebnisse vom 1. Mai zu berichten - ein Teil des Heftes trägt Einzelschilderungen zusammen, die in der Summe ein vollständigeres Bild ergeben. Darüber hinaus haben wir Verantwortliche befragt, den Kriminaldirektor der Polizeidirektion Rostock, Ernst Helmut Qualmann, und den Vorsitzenden der Versammlungsbehörde und Leiter des Stadtamtes, Hans-Joachim Engster, aber auch Tilman Jeremias als Mitglied des Deeskalationsteams und den aus Anlass des 1. Mai gebildeten Ermittlungsausschusses der Organisatoren der Antifa-Demo ... und viele andere mehr ...

Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang, dass unsere die Rostocker Bürgerschaftsfraktionen gerichtete Anfragen zum 1. Mai vollständig unbeantwortet blieben, obwohl doch die Mai-Sitzung der Bürgerschaft deutlich zeigte, dass das Thema in allen Parteien diskutiert wurde bzw. wird.

Trotz aller Eile war die Arbeit an diesem Heft zeitaufwändig - und so erscheint es erst einen Monat nach dem Ereignis und hat doch nichts von seiner Aktualität verloren, gerade angesichts des kommenden G8-Gipfels, gerade angesichts des bevorstehenden Besuchs des Amerikanischen Präsidenten in Stralsund. Umso wichtiger ist es, das Nachdenken über "was ist sinnvoll und wie könnte es anders laufen" wachzuhalten, weshalb ich Ihnen vor allem eine dazu anregende Lektüre wünsche ...


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Ausgabe 42 (März 2006)

G8 kommt

Hatte man noch vor wenigen Wochen das Gefühl, der G8-Gipfel, der nächstes Jahr im luxuriösesten Hotel der Gegend stattfindet, sei kaum mehr als eine Option - oder vielleicht ein Ereignis am Rande unseres Regionaluniversums, dass ein paar Geldtöpfe öffnet und der Gegend Reputation und solvente Besucher bringt -, rückt "Heiligendamm 2007" nun endlich verstärkt in das Blickfeld des öffentlichen Interesse. Zwei Facetten dominieren derzeit das Bild: die Angst vor Randalen, "den Chaoten", wie sie die BILD-Zeitung nennt, und dem Votum für den G8-Gipfel als Wirtschaftsfaktor, als Argument für Straßenbau und Regionalmarketing.

Der Blick darauf, was der G8-Gipfel eigentlich bringen wird, wofür erst steht, symbolpolitisch und inhaltlich, und welche Standpunkte in den Personen von Gipfel-Akteuren und -Kritikern in der Region Rostock aufeinander treffen werden, ist bisher weitestgehend verstellt geblieben - und genau hier entstand die Motivation, zum jetzigen Zeitpunkt ein "G8-Heft" zu machen. Wie immer haben wir die Redaktion "ausgesandt", um Hintergründe zu beleuchten, und Autoren angefragt, die Wissens- und Bedenkenswertes zum Thema beitragen können: Roland Methling, seines Zeichens Rostocker Oberbürgermeister, hat sich dazu geäußert, was die Ausrichtung des Gipfels für Rostock bedeutet - aber auch Meinungen von IHK, Unternehmerverband, Landkreis Doberan usw. wurden eingeholt. Die Beiträge von Peter Geitmann und Sibylle Bachmann wägen zwischen den verschiedenen Positionen ab, die Beiträge von Peter Köppen und Tom Maercker, aber auch die Recherchen und Zitate konzentrieren sich auf die G8-kritische Perspektive. Und der Beitrag von Philip Rössner - nun, lesen Sie selbst ... ;-)

Das Thema "G8-Gipfel" wird uns fraglos das ganze kommende Jahr begleiten - und wir werden es im Blick behalten. Das aktuelle Heft ist ein Anfang, der den Blick schärfen, weiße Flecken ausfüllen und verschobene Bilder zurechtrücken möge ...


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Ausgabe 41 (Dezember 2005)

Sind wir nicht alle ein bisschen links?

Das aktuelle Heft kommt mit großen Ansprüchen daher, geht es doch um nicht mehr und nicht weniger als um Auswege und Perspektiven angesichts einer allgemein als schwierig bewerteten aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation. Die diesjährige Bundestagswahl hat viele generelle Fragen aufgeworfen - und natürlich haben wir uns, in gewohnter Stadtgesprächs-Manier nicht nur die Köpfe heiß geredet, sondern auch Autoren um Ihre Meinung gebeten. Ingesamt vier Fragen waren es, die sämtlichen Beiträgern als Leitfaden dienten:

1. Welche Kräfte halten unsere Gesellschaft national, regional und lokal zusammen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen zunehmender Individualisierung, Interessenegoismus und erkennbaren "Auflösungserscheinungen" in der Gesellschaft und der Notwendigkeit, in möglichst großer Gemeinsamkeit die existentiellen Fragen zu lösen?

2. Wie ist die aktuelle und zukünftige Rolle des Geldes zu beurteilen - ist oder wird es alleiniges Steuerungsmoment? Was hat die heutige Gesellschaft ihr entgegenzusetzen, um eine zunehmende Abkoppelung von gesellschaftlicher Ethik und Moral (Solidarität, Miteinander ...) zu verhindern? Wie kann wirtschaftliche und finanzpolitische Macht kontrolliert oder überwunden werden?

3. Welche Perspektiven sehen Sie für Deutschland? Bedarf es einer Reorganisation des bestehenden parlamentarischen Systems (und wie könnte die dann aussehen?) oder völlig neuer Formen des politischen Systems? Welcher Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang der EU, den internationale Wirtschaftsorganisationen und anderen internationalen Verflechtungen zu?

4. Sehen Sie ein Potential politischer Kräfte, das in der Lage wäre, die Ihrer Meinung nach notwendigen Veränderungen durchzuführen, seien es partielle oder grundsätzliche? Wie schätzen Sie dieses Potential für M-V und Rostock ein? Der Umfang des aktuellen Heftes und auch die Länge der Beiträge macht deutlich, dass es zu dem Thema eine Menge zu sagen gibt - allen diagnostizierten Ermüdungserscheinungen zum Trotz ...


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Ausgabe 40 (September 2005)

Zwischen Staat und Community: Ehrenamt

Wussten Sie, dass der deutsche Staat deutlich mehr Geld für gemeinnütziges Engagement ausgibt als seine westeuropäischen Nachbarn? Von ihm stammen 64 % der dafür aufgewendeten Gelder, nur reichlich 3 Prozent dagegen aus Spenden und Stiftungen ...

Ehrenamtliche Tätigkeit, der so genannte "Dritte Sektor", der Non-profit Bereich - diese Begriffe konturieren das neue Heft und sind doch nicht ausreichend, das ganze Spektrum zu beschreiben.

Unsere Fragen waren vielfältiger: Welchen Beitrag leistet ehrenamtliche Tätigkeit dazu, unsere Sozialstruktur, unser kulturelles und politisches Leben so zu gestalten, wie es heute verläuft? Was wäre dieses Land ohne sie? Wie breit ist das Spektrum ehrenamtlicher Tätigkeiten in Deutschland? Was unterscheidet hiesige Ehrenamtlichkeit von der anderer Länder, z.B. der in den USA? Was sind die Motivationen für diese Form des Engagements? Die ersten Beiträge betrachtet das Thema als gesellschaftliches Phänomen, fragt nach der Situation speziell unter Jugendlichen und damit implizit auch nach der Perspektive ehrenamtlicher Tätigkeit und gibt Informationen und Hinweise für weiterreichende Sachfragen.

Im zweiten Teil kommen konkrete Beispiele zur Sprache: Ehrenamtler berichten über ihre eigene Tätigkeit oder werden vorgestellt - und liefern auf diese Weise einen Eindruck, auf wie vielen Ebenen Rostock nur durch unbezahltes Engagement "funktioniert" ...


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Ausgabe 39 (Mai 2005)

Galionsfigur Kultur?

Auch dieses Heft erscheint wieder "vor der Zeit" - denn auch dieses Mal hat sich in wenigen Wochen genug Material angesammelt, um mehrere Hefte zu füllen. Natürlich blicken wir auf das spektakuläre Ergebnis der OB-Wahl im Februar zurück - gleich zwei Mitglieder der Redaktion haben den Wahlausgang analysiert und daraus entstehende Perspektiven dargelegt. Und auch die drohende Schließung von drei Fakultäten der Rostocker Universität hat in den letzten Monaten viele Rostocker beschäftigt - im Ressort "Universitas" schreibt Björn Kluger über Fakten, Motive und Hintergründe.

Der Schwerpunkt des Heftes liegt jedoch auf dem Thema "Kultur". Philip Rössner, als ehemaliger Herausgeber des Kulturspiegels ein 'echter Insider', hinterfragt kritisch die immer wieder häufiger vernehmbare Idee, Kultur ließe sich vom Stiefkind zum Motor eines langersehnten Aufschwungs in der Hansestadt umfunktionieren. Ein anderer Kenner der Szene, Urs Blaser, stand der Redaktion für ein Gespräch zur Verfügung, das sich nicht nur um "sein Baby", die Stubnitz, sondern auch um Kulturfinanzierung, Gerichtsprozesse und falsche Freunde drehte. Darüber hinaus haben wir versucht, Fragen der Kulturfinanzierung zu beleuchten, aber auch mögliche Perspektiven für die Entwicklung der Rostocker Kulturlandschaft ins Blickfeld zu rücken. Ganz im Sinne der Stadtgesprächs-Vorliebe für Kontroversen steht natürlich der Beitrag von Frank Ivemeyer, der sehr kritisch auf Ida Schillens KOE-Artikel im letzten Heft Bezug nimmt.

Darüber hinaus ein weiteres Mal Lektüreempfehlungen und Neues zum Thema Theater. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen dieses Mal unsere letzte Seite, die dieses Mal auch den unwiderruflich letzten "Charlatanischen Beitrag" enthält: die Zeitschrift hat ihr Erscheinen eingestellt, der Herausgeber, Rüdiger Fuchs, beantwortet Fragen zum Warum und Wie weiter ...


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Ausgabe 38 (Februar 2005)

Wir könn(t)en auch anders

Das neue Heft zum neuen Jahr in neuem Gewand - und die Farbwahl kein Zufall sondern Jubiläumsdekoration: die Stadtgespräche werden 10 Jahre alt! Zehn Jahre lang haben die alten und immer wieder neue Mitglieder der Redaktion die Geschicke dieser Stadt begleitet, neugierig, kritisch aber nicht ohne die immerwünschenswerte Portion Optimismus.

Das Jubiläumsheft erscheint in einer turbulenten Zeit: Rostock wählt einen neuen Oberbürgermeister, vorfristig und als Resultat einer problematischen Entwicklung in den letzten Jahren. Ein lehrreicher Prozess für jene, die immer noch voller Spannung die Geschicke ihrer Stadt verfolgen - und Stoff für viele Diskussionen. Mir persönlich hat es, bei allen Bekenntnissen, in allen Gesprächsrunden, Zeitungsinterviews und Personenporträts der neuen Kandidaten auf das höchste Rostocker Amt an wirklich überzeugenden neuen Ideen gefehlt, an Ansätzen, denen man glauben kann, dass sie tatsächlich etwas Anderes in Gang bringen und, ganz unmärchenhaft-realistisch, zum Guten wenden.

Ein weiterer Grund, das im letzten Heft gegebene Versprechen einzulösen: dieses Mal geht es weniger um eine Ist-Analyse, als um die Frage nach dem "was möglich wäre" - sei es nun die Idee vom "Hamlet" als Lokalwährung oder Traum von Rostock als Fahrradstadt, sei es ein komplexes "Kontrastszenario" für unsere Stadt: die Ideen sind da und sie klingen erstaunlich greifbar. Ausserdem "Theater zum Dritten": Die Beiträge von Olaf Reis und Cornelia Mannewitz beschäftigen sich auf recht unterschiedliche Weise mit dem Stellenwert des Theaters in Rostock. Hat es noch die Bedeutung, die die anhaltenden und immer wieder neu angefachten Diskussionen um den Theaterneubau suggerieren? Oder ist es längst bildungsbürgerliches Relikt, überholt und ohne Perspektive. Die beiden Beiträge leiten über zum nächsten Heft, das sich mit der - finanziellen und ideellen - Kultursituation in Rostock befassen wird. Wir machen nicht nur aktuelle Haushaltsfragen zum Thema sondern suchen auch nach Alternativen - und würden uns dabei über Ihre Meinungsäußerung freuen. Wenn die hier veröffentlichten Beiträge oder auch die aktuellen politischen Entwicklungen sie bewegen und zum Diskutieren anregen, bitten wir um Leserbriefe oder sogar die Übersendung kürzerer Beiträge bis zum 1.4.2005 ...


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Ausgabe 37 (Dezember 2004)

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Wie weiter nach Arno?

Gerade mal anderthalb Monate sind seit dem Rücktritt von Arno Pöker vergangen und schon fühlt es sich an, als sei eine neue Ära angebrochen. Frischer Wind? Darüber ist man in Rostock momentan sehr unterschiedlicher Auffassung: Viele Bürger begrüßen die Strategie der (heute noch) amtierenden OB Ida Schillen, weil sie lange ersehnte Transparenz, eine Rückbesinnung auf demokratische Grundwerte und ein Vorgehen gegen Kungelei und Filz erhoffen. Andere, darunter eine Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft, ist da ganz anderer Meinung. Im vorliegenden Heft haben wir versucht, Licht in das Dickicht der Pround Gegenargumente zu bringen. Dabei geht es uns nicht darum, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen, sondern die derzeitige Rostocker Streitkultur abzubilden. Weil sie so nicht fortgeführt werden kann, weil die emotional aufgeladenen aber kaum inhaltsorientierten Debatten der vergangenen Wochen wieder abgelöst werden müssen von einer Diskussion über das Wohl der Stadt und die tatsächlichen Probleme ihrer Bürger.

Parallel dazu führen wir - sozusagen vorbildhaft - eine eigene Diskussion fort. Begonnen hat sie mit Cornelia Mannewitz' Beitrag "Ein Cyberspace für das Theater" im vergangenen Heft. Jetzt folgen Reaktionen auf ihren Beitrag von Hartmut Mölller, Klaus Blaudzun und Tho Weiss und Heinz-Jürgen Staszak. Kontrovers, anregend ... Stoff zum Weiterdenken.

Ein weiterer Schwerpunkt des Heftes ist, ebenso aktuell, die bevorstehende Wahl eines neuen Oberbürgermeisters. Die inhaltlichen Schwerpunktlegungen der einzelnen Kandidaten dürfen inzwischen den meisten bekannt sein, also haben wir versucht, sie aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten: Haben Sie den beispielsweise schon gewusst, welchen Ort in Rostock Roland Methling am liebsten mag? Das aktuelle Heft konzentriert sich auf eine Abbildung des Ist-Zustandes der Stadt, aber natürlich haben wir auch über Perspektiven für Rostock unter einem neuen OB nachgedacht, über Chancen, die ein Machtwechsel bringen könnte und "über das was noch so ginge" - zuviel Stoff für 36 Seiten. Deshalb erscheint unser nächstes Heft schon im Januar und denkt dort weiter, wo wir dieses Mal aufhören müssen. Eine gute Gelegenheit, sich zu den hier behandelten Themen zu äußern - Ihre Kommentare und Rückmeldungen sind uns in der jetzigen Situation noch willkommener als sonst ...


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Ausgabe 36 (September 2004)

Wie gesund ist unser Gesundheitssystem?

Am Anfang des Jahres war die Gesundheitsreform in aller Munde - Schlagworte wie Praxisgebühr (finden Sie auch immer noch, dass 10 Euro nach weniger klingt als 20 Mark?), Alterspyramide und Bürgerversicherung durchzogen die Pressemeldungen zum Thema und schürten Ängste, häufig irrationale, weil man doch nur die eine oder andere Facette des Problems genauer kannte. Inzwischen ist das Thema in den Schatten von Hartz IV gerückt, die Neuerungen zum Alltag geworden - obwohl doch die Auswirkungen jenseits der Quartalsgebühr erst jetzt so richtig spürbar werden. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es immer länger dauert, bis man einen Termin beim Facharzt bekommt? Das die Wartezeiten in den Arztpraxen immer länger werden? Dass die Motivation der Ärzte in den Kliniken stetig sinkt? Fest steht: Wer näher mit dem deutschen Gesundheitswesen in Kontakt kommt, bemerkt die Veränderungen deutlich - und schon stehen wieder neue ins Haus ...

Natürlich steht diese Entwicklung im Mittelpunkt des aktuellen Heftes - und natürlich stellen wir der globalen/nationalen Perspektive, wie sie die Beiträge von Peter Köppen, Manfred Koebe und das Interview mit Horst Klinkmann entwickeln, auch wieder die lokal-politische zur Seite. Schließlich haben Spekulationen über einen Verkauf des Südstadtklinikums an private Investoren schon seit dem Frühjahr für Aufregung gesorgt. Sibylle Bachmann beleuchtet das Problem, die bisherige Entwicklung und denkt über mögliche Folgen eines solchen Verkaufs nach.

Aber auch generelle "Trends mit Gesundheitslabel" kommen zur Sprache: Der Beitrag von Matthias Kleiminger setzt sich kritisch mit dem Marktschlager "Wellness" auseinander, Folkert Janssen hingegen berichtet von ganz persönlichen Erfahrungen mit philippinischen Geisterheilern - einem Phänomen, dass die meisten sicher nur aus Fernsehdokumentationen kennen. Im Umfeld des zentralen Themas dieser Ausgabe auch dieses Mal wieder Lesenswertes und Beachtliches. Besonders hinweisen möchte ich dabei auf den Beitrag von Cornelia Mannewitz, die über eigene Bemühungen in Sachen "Theater in Rostock" berichtet, denen wir auch in weiteren Heften auf der Spur bleiben wollen ...


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Ausgabe 34/35 (April 2004)

Was ist was wert?

Das vorliegende Heft widmet sich einem Thema, das komplexer kaum sein könnte: Die Frage "Was ist was wert?" wollen wir sowohl wörtlich als auch assoziativ-metaphorisch verstanden wissen und reißen damit ganz verschiedene und bei genauerem Hinsehen doch zusammenhängende Themengebiete an: Zuallererst kommt natürlich die materielle Perspektive ;-), und so richtet sich der erste Blick auf den Bereich "Einkommen der Rostocker Bürger", dem in Zeiten von "Shopping als Freizeitbeschäftigung" folgerichtig die Frage nach ihrem Kaufverhalten gegenübersteht: Da Statistiken allein auch in diesem Fall nicht ausreichen, um ein umfassendes Bild zu zeichnen, haben wir außerdem Rostocker Mitmenschen unterschiedlichen Alters und Einkommens nach ihren finanziellen Lebensumständen gefragt.

Zweite Assoziation zum Thema "Geld": die Finanzsituation der Stadt. Der Beitrag von Björn Kluger beschäftigt sich mit der aktuellen Haushaltsituation der Hansestadt und fragt nach daraus erwachsenden Konsequenzen - und Perspektiven. Doch die "Stadtgespräche" wären nicht die "Stadtgespräche", wenn sie es bei dieser einen und allzu naheliegenden Perspektive bewenden ließen - der zweite Teil des Heftes fasst die Frage weiter - und endet beim Nachdenken über den Wert des Geldes und mögliche Alternativen, Gedanken über den Wert der Realität, den Wertewandel in Ostdeutschland seit 1989, aber auch bei aktuellen Problemsdiskussionen und Lösungsansätzen: Lokal kommt hier das neu gegründete "Bündnis gegen Sozialkahlschlag" zu Wort, global ein Teilnehmer des 2. Europäischen Sozialforums in Paris - um nur auf einige Beiträge zu verweisen. Bei dieser Bandbreite ist es wohl kaum verwunderlich, dass wir uns dieses Mal zur Veröffentlichung eines Doppelheftes entschlossen haben. Auf die nächsten "Stadtgespräche" müssen Sie also bis September diesen Jahres warten, wobei wir natürlich hoffen, dass das vorliegende Heft auch für einen warmen und diskussionsreichen Sommer zahlreiche Anregungen bietet ...


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Ausgabe 33 (Dezember 2003)

Stadtvisionen II

Standen im vergangenen Heft die Bestandsaufnahmen im Mittelpunkt, geht es dieses Mal noch stärker um "Visionäres" im zukunftsorientierten Sinne: wir nutzen die jüngsten Resümees aus der IGA, um Schlußfolgerungen für kommende Projekte zu ziehen, prüfen den Entwurf für einen Rostocker Flächennutzungsplan auf sein stadtentwicklerisches Potential und berichten über ein Projekt, dass für im Oktober diesen Jahres frischen Wind in die Rostocker Medienlandschaft brachte und von nun an hoffentlich in regelmässigen Abständen wieder bringen wird.

Kein Grund, in Übereifer zu verfallen - Jens Langers bereits im Mai gehaltener Vortrag, ermuntert zu mehr Geschichtsbewußtsein ...


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Ausgabe 32 (September 2003)

Stadtvisionen I

Das Konzept für dieses Heft entstand zur Zeit der diesjährigen Hansesail wir dachten über Perspektiven, Ideen und Visionen für und in Rostock nach und haben in diesem Zusammmenhang verschiedene Rostocker nach Ihrer Meinung über eines der Vorzeigeprojekte mit allen Optionen auf eine lange Lebensdauer gefragt: "Zur Hansesail gehen? Ich bin doch nicht wahnsinnig - bei den Menschenmassen?!" - "Die Schiffe interessieren mich schon, aber bei den vielen Leuten? Ausserdem ist dort alles viel zu teuer!" - "Ich gehe nur am Abend hin, mal kurz das Feuerwerk angucken. Aber wir nehmen uns unser Essen und Trinken selbst mit, dort kann das ja keiner bezahlen." ...


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Ältere Ausgaben
Die älteren Ausgaben liegen leider nicht als Dateien vor.
Wir haben hier die Cover zusammengestellt.




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Stadtgespräche e.V.   Klosterbachstr. 10 . 18057 Rostock . fon 0381 1289724 . www.stadtgespraeche.org . Verantwortlich (vertretungsberechtigter Vorstand): Dr. Kristina Koebe, Tom Maercker . Amtsgericht Rostock VR-10125 . redaktion@stadtgespraeche.org | Überweisungen (NEU seit Nov. 2022): IBAN  DE81 1406 1308 0004 3247 14

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Buchhandlung Hugendubel . Kröpeliner Str. 41 . 18055 Rostock
die andere Buchhandlung . Wismarsche Str. 6/7 . 18057 Rostock
Pressezentrum . Richard-Wagner-Straße 1a . 18055 Rostock
Sequential Art . Barnstorfer Weg 24 . 18057 Rostock



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[Stand: 07.07.2018]


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